FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 43

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Потрясающий стих!!! в самую точку!!!
 
Tatyana Zadunayskaya:
Потрясающий стих!!! в самую точку!!!
Спасибо, хоть кто-то оценил начало ветки таким способом))) 
 
Aleksandr Yakovlev:
Спасибо, хоть кто-то оценил начало ветки таким способом))) 
Не заметил иль опоздал.... Хороший слог, шикарный стих)))
 

все ребзя

погнали на полный портфель мажоров форы........

будет жарко!

;)

 
Renat Akhtyamov:

все ребзя

погнали на полный портфель мажоров форы........

будет жарко!

;)

что-то поздновато чухнулся...уж целый день почти гоним :-)

 сегодня маленький (в смысле растянутый по времени) нон-фарм по всем мажорам

[Удален]  
SanAlex:

сегодня золото хочет вниз к 1846.00

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прогноз сбылся !

  
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EUR\USD сегодня к 1.22159

EURUSDH2 1.22159

 

Обратите внимание на месячный график EURUSD.  Месячные графики отражают состояние мировой экономики.

Цена подошла к сильной линии сопротивления. В таких местах поведение цены становится мало предсказуемой. Закрываются большие объёмы позиций. Для краткосрочной торговли хорошо, но будут шпилить.)


EURUSD_iMonthly

[Удален]  
SanAlex:

EUR\USD сегодня к 1.22159


а вот мне, выгодней вниз - как быть?

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Уже Среда - а у меня прибыль плавает на этой неделе всего в плюс 7 000 руб. Что то я не ту стратегию выбрал.

EURUSDH2

 
SanAlex:

а вот мне, выгодней вниз - как быть?


Так и иди вниз.


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