FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 43
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Потрясающий стих!!! в самую точку!!!
Спасибо, хоть кто-то оценил начало ветки таким способом)))
все ребзя
погнали на полный портфель мажоров форы........
будет жарко!
;)
все ребзя
погнали на полный портфель мажоров форы........
будет жарко!
;)
что-то поздновато чухнулся...уж целый день почти гоним :-)
сегодня маленький (в смысле растянутый по времени) нон-фарм по всем мажорам
сегодня золото хочет вниз к 1846.00
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прогноз сбылся !#417
EUR\USD сегодня к 1.22159
Обратите внимание на месячный график EURUSD. Месячные графики отражают состояние мировой экономики.
Цена подошла к сильной линии сопротивления. В таких местах поведение цены становится мало предсказуемой. Закрываются большие объёмы позиций. Для краткосрочной торговли хорошо, но будут шпилить.)
EUR\USD сегодня к 1.22159
а вот мне, выгодней вниз - как быть?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Уже Среда - а у меня прибыль плавает на этой неделе всего в плюс 7 000 руб. Что то я не ту стратегию выбрал.
а вот мне, выгодней вниз - как быть?
Так и иди вниз.