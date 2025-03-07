FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 452
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Какие основания бро, тёща приехала?
Теперь есть еще сомнения в моих словах
Теперь есть еще сомнения в моих словах
Я спросил на чём основываешься, а угадать сможет каждый. Обычный отскок
Удачи с продажами.
Удачи с продажами.
По еве следующие цели.
Но это уже на следующую неделю.
Видимо тут в ветке уже никого нет. Ну и я помолчу.
ЕurUsd смело
Желтая и голубая - что за кривульки?