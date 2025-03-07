FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 452

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Vladimir Baskakov #:
Какие основания бро, тёща приехала?

Теперь есть еще сомнения в моих словах

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Теперь есть еще сомнения в моих словах

Я спросил на чём основываешься, а угадать сможет каждый. Обычный отскок
 
Vladimir Baskakov #:
Я спросил на чём основываешься, а угадать сможет каждый. Обычный отскок

Удачи с продажами.

 
По канадцу прямо сейчас селл продажи.
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Удачи с продажами.

Да, рановато тебе ещё в такие игры играть, рановато
 
Видимо тут в ветке уже никого нет. Ну и я помолчу.
 

По еве следующие цели.

Но это уже на следующую неделю.

 
Aleksandr Yakovlev #:
Видимо тут в ветке уже никого нет. Ну и я помолчу.
Есть
;)
 
Vladimir Baskakov #:
ЕurUsd смело
Желтая и голубая - что за кривульки?
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Желтая и голубая - что за кривульки?
EMA12 и 26
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