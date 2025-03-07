FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 455
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GBP\JPY-M30 Цель - 151.021
У тебя цель была 149!с чего вдруг 151 стало???мне просто интересно))
парный трейдинг
GBP\JPY-H2 Цель 149.358
GBP\JPY-H2 Цель 149.358
EUR_JPY
Пара торгуется в области 128 .00 уровня ( две недели) , цели bay -128.90 , sell - 127.15 , йена с основными валютами торгуется во флете , можно предположить "события" где локально корреляция не будет проявляться и основными ориентирами будут являться уровни.
Опять не верно,,пара щас вверх пойдет
нет, не верно - сейчас в право пойдёт.
нет, не верно - сейчас в право пойдёт.
пошла вправо🤣
GBP\JPY-H2 ещё держит курс, вправо-вниз.