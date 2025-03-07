FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 455

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SanAlex #:

GBP\JPY-M30              Цель - 151.021



У тебя цель была 149!с чего вдруг 151 стало???мне просто интересно))

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биткоин с 4 декабря торгуется в одном диапазоне прямоугольника,выход с канала сел,если отскок на верх то бай до верха канала..ну в любом случае биток будет падать,
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Фунт точка входа в Лонг щас,кто спекулирует)))
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GBP\JPY-H2           Цель 149.358

GBPJPYH2 149.358

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SanAlex #:

GBP\JPY-H2           Цель 149.358


Опять не верно,,пара щас вверх пойдет
 

        EUR_JPY


  


   Пара торгуется в области 128 .00 уровня ( две недели) , цели bay -128.90  , sell - 127.15 , йена с основными валютами торгуется во флете , можно предположить "события" где локально корреляция не будет проявляться и основными ориентирами будут являться уровни.  

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dryun777 #:
Опять не верно,,пара щас вверх пойдет

нет,  не верно - сейчас в право пойдёт.

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SanAlex #:

нет,  не верно - сейчас в право пойдёт.

пошла вправо🤣
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dryun777 #:
пошла вправо🤣

GBP\JPY-H2        ещё держит курс, вправо-вниз.

GBPJPYH2

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