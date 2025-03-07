FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 414
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кто подскажет как вставить картинку в сообщение на форуме? заранее спасибо
Нажимаешь ответить ---потом вставляешь скрин
А в низу с право кнопка добавить
Т.е. все написал, что хочешь, выложил скрины какие хотел и после "добавить"
Стена не пробиваемая заклинённая силой магической.
Ну что там, стена пала или еще держится?)))
Нажимаешь ответить ---потом вставляешь скрин
А в низу с право кнопка добавить
Т.е. все написал, что хочешь, выложил скрины какие хотел и после "добавить"
Нууу, взял свои п. по скальперу?
Ну что там, стена пала или еще держится?)))
По ене откатила !
Стена не пробила!
у меня нет почему активной то картинки
,Глазки разуй
По USDJPY 117.10 хочу!
По USdJPY 117.10 хочу!
При чем тут хочу. Ты воспользовался моим советом?
При чем тут хочу. Ты воспользовался моим советом?
Нет!