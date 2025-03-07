FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 414

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 подскажите  пожалуйста   как вставить картинку  в сообщение на форуме? заранее спасибо
 
mixail789 #:
кто подскажет как вставить картинку  в сообщение на форуме? заранее спасибо

Нажимаешь ответить ---потом вставляешь скрин

А в низу с право кнопка добавить

Т.е. все написал, что хочешь, выложил скрины какие хотел и после "добавить"

 
Speculator #:

Стена не пробиваемая   заклинённая силой магической.   

Ну что там, стена пала или еще держится?)))

 
Aleksandr Yakovlev #:

Нажимаешь ответить ---потом вставляешь скрин

А в низу с право кнопка добавить

Т.е. все написал, что хочешь, выложил скрины какие хотел и после "добавить"

у меня нет почему  то активной   картинки 
Файлы:
Screenshot_4.png  28 kb
 
Aleksandr Yakovlev #:

Нууу, взял свои п. по скальперу?


Aleksandr Yakovlev #:

Ну что там, стена пала или еще держится?)))

По ене откатила !

Стена не пробила!

 
mixail789 #:
у меня нет почему активной  то картинки 
,Глазки разуй
 
Aleksandr Yakovlev #:
,Глазки разуй
она неактивная  а в верху ее нет
Файлы:
Screenshot_5.png  25 kb
 
Aleksandr Yakovlev #:

По USDJPY 117.10 хочу! 

 
Speculator #:

По USdJPY 117.10 хочу! 

При чем тут хочу. Ты воспользовался моим советом?

 
Aleksandr Yakovlev #:

При чем тут хочу. Ты воспользовался моим советом?

Нет!

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