FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 237

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золотишко за уровень выходит..в прошлый  раз с этого уровня скупка хорошая была)ну в лююбом случае уже закономерность стала..в нашу сессию падает в азиатскую скупают.скальп на ночь))
 

Грэнтэм: рынок в более безумном «пузыре», чем в 1929 году

В интервью CNBC во вторник он заявил, что рынок похож на «вампира», которого трудно убить, и он просто игнорирует плохие новости.

Однако Грантхэм уверен, что это не может длиться вечно, и он ожидает резкого падения в ближайшие месяцы — на 10% и более. Он сказал, что никто не может точно предсказать, когда пузырь лопнет, но добавил, что это может произойти «в любой момент».

«На мой взгляд, это намного безумнее, чем в 1929 и 2000 годах», — сказал Грэнтэм.

Признаком безумной уверенности рынков он считает популярность так называемых мем-акций, SPAC-компаний (пустышек, предназначенных для вывода на биржу других компаний, минуя IPO) и криптовалют.

По его мнению, в ближайшие месяцы индекс S&P 500 упадет на 10% или более. Он сказал, что никто не может точно предсказать, когда пузырь лопнет, но добавил, что это может произойти «в любой момент».

https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2091100

Добавлю только то, что раньше этот пузырь был на всю Америку, а теперь этот пузырь хлопнет на всю планету... и никому мало не покажется, вот поэтому его надо беречь как того вампира и пусть себе дальше растет на радость амерам, глядишь там в будущем далеком дальше уже и не будет нужды в нем...)))  так пусть они печатают свои фантики и дальше если без них не обойтись, по технологиям они все равно всех превосходят и все стартапы и мозги туда уплывают... и делают большой прирост их капитала...
Грэнтэм: рынок в более безумном «пузыре», чем в 1929 году От Investing.com
Грэнтэм: рынок в более безумном «пузыре», чем в 1929 году От Investing.com
  • ru.investing.com
Грэнтэм: рынок в более безумном «пузыре», чем в 1929 году
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SanAlex #:

Ещё накидал Индикаторов - просится вниз и хорошо просится - ( только что то, надобно перекурить пару деньков )

индикаторы

Harmonic Pattern Finder V3

Shved Supply and Demand


что там твои    пивот на EURAUD показывают?у меня все признаки вниз..вот сижу думаю)))

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dryun777 #:

что там твои    пивот на EURAUD показывают?у меня все признаки вниз..вот сижу думаю)))

EUR\AUD-H2         ----  сегодня к 1.62505

EURAUDH2 1.62505

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XAU\USD-H2      ---- Кто желает - попытать удачу!  с трудом верится что дойдёт к 1758.94  ну а, в друг!

XAUUSDH2 1758.94

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SanAlex #:

EUR\AUD-H2         ----  сегодня к 1.62505


я всё таки взял на продажу..всё указывало вниз))

Файлы:
Screenshot_11.jpg  117 kb
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золото   ночной скальп как и предпологалось)))закрываю
Файлы:
Screenshot10.jpg  107 kb
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SanAlex #:

XAU\USD-H2      ---- Кто желает - попытать удачу!  с трудом верится что дойдёт к 1758.94  ну а, в друг!


а золото бы ты закрыл.если брал..лучше взять то что есть.чем потерять

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dryun777 #:

а золото бы ты закрыл.если брал..лучше взять то что есть.чем потерять

пока ещё рано - на 30 минутном смотрю, вроде пытается побороть направление.

Захват ззз 

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