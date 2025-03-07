FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 237
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Грэнтэм: рынок в более безумном «пузыре», чем в 1929 году
В интервью CNBC во вторник он заявил, что рынок похож на «вампира», которого трудно убить, и он просто игнорирует плохие новости.
Однако Грантхэм уверен, что это не может длиться вечно, и он ожидает резкого падения в ближайшие месяцы — на 10% и более. Он сказал, что никто не может точно предсказать, когда пузырь лопнет, но добавил, что это может произойти «в любой момент».
Признаком безумной уверенности рынков он считает популярность так называемых мем-акций, SPAC-компаний (пустышек, предназначенных для вывода на биржу других компаний, минуя IPO) и криптовалют.
По его мнению, в ближайшие месяцы индекс S&P 500 упадет на 10% или более. Он сказал, что никто не может точно предсказать, когда пузырь лопнет, но добавил, что это может произойти «в любой момент».
https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2091100Добавлю только то, что раньше этот пузырь был на всю Америку, а теперь этот пузырь хлопнет на всю планету... и никому мало не покажется, вот поэтому его надо беречь как того вампира и пусть себе дальше растет на радость амерам, глядишь там в будущем далеком дальше уже и не будет нужды в нем...))) так пусть они печатают свои фантики и дальше если без них не обойтись, по технологиям они все равно всех превосходят и все стартапы и мозги туда уплывают... и делают большой прирост их капитала...
Ещё накидал Индикаторов - просится вниз и хорошо просится - ( только что то, надобно перекурить пару деньков )
индикаторы
Harmonic Pattern Finder V3
Shved Supply and Demand
что там твои пивот на EURAUD показывают?у меня все признаки вниз..вот сижу думаю)))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
VVT, 2021.09.16 19:56
смотри ниже)
Пора прикупить)
что там твои пивот на EURAUD показывают?у меня все признаки вниз..вот сижу думаю)))
EUR\AUD-H2 ---- сегодня к 1.62505
XAU\USD-H2 ---- Кто желает - попытать удачу! с трудом верится что дойдёт к 1758.94 ну а, в друг!
EUR\AUD-H2 ---- сегодня к 1.62505
я всё таки взял на продажу..всё указывало вниз))
XAU\USD-H2 ---- Кто желает - попытать удачу! с трудом верится что дойдёт к 1758.94 ну а, в друг!
а золото бы ты закрыл.если брал..лучше взять то что есть.чем потерять
а золото бы ты закрыл.если брал..лучше взять то что есть.чем потерять
пока ещё рано - на 30 минутном смотрю, вроде пытается побороть направление.