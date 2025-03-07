FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 317

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Aleksandr Yakovlev #:

Ну, теперь можно и бай.


Ну вот как у тебя это получается
 
Vladimir Baskakov #:
Ну вот как у тебя это получается

Задай этот вопрос мне немного попозже.

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EUR\USD-H2     возможно до-топает к 1.16739

EURUSDH2 1.16739

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евро йена сел по каналу

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SanAlex #:

EUR\USD-H2     возможно до-топает к 1.16739


да что ты пристал к этой паре..каждый день ждёшь похода вверх..забудь))))))))))))))))))))))

 
dryun777 #:
Эти чтоль?)

да, она

 
dryun777 #:

евро йена сел по каналу

странный у вас индикатор в подвале, синий sell, красный buy)

 
Vladimir Baskakov #:
Ну вот как у тебя это получается

ты как то прокомментируй, а то нам то не понять

 
dryun777 #:
Эти чтоль?)

Шорт скоро будет, если ничего не измениться, вниз тянет цену


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Fast235 #:

странный у вас индикатор в подвале, синий sell, красный buy)

всё нормално))

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