FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 317
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Ну, теперь можно и бай.
Ну вот как у тебя это получается
Задай этот вопрос мне немного попозже.
EUR\USD-H2 возможно до-топает к 1.16739
евро йена сел по каналу
EUR\USD-H2 возможно до-топает к 1.16739
да что ты пристал к этой паре..каждый день ждёшь похода вверх..забудь))))))))))))))))))))))
Эти чтоль?)
да, она
евро йена сел по каналу
странный у вас индикатор в подвале, синий sell, красный buy)
Ну вот как у тебя это получается
ты как то прокомментируй, а то нам то не понять
Эти чтоль?)
Шорт скоро будет, если ничего не измениться, вниз тянет цену
странный у вас индикатор в подвале, синий sell, красный buy)
всё нормално))