FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 28
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почти пара отбивает минуса
убыток по общей стал больше - потому что, ещё одна пара закрыла прибыль, и я пытаюсь также на другой паре отбить минуса.
флет тебе в помощь
но его чо то пока нет
флет тебе в помощь
но его чо то пока нет
флет - от него, есть много защиты.
сейчас если - пойдёт против меня все равно я останусь с 1000
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ведь по этой паре я взял уже 2000 и теперь я могу закрыть и 2000 мои - но я хочу ещё на этой паре заработать - если пойдёт против меня то закроет всё как станет мину 1000.
останется тысяча
4 тренда разнонаправленных с новыми корредорами внутри больших и колебаниями около текущих экстремумов.
Это вращение довольно прибольно.
4 тренда разнонаправленных с новыми корредорами внутри больших и колебаниями около текущих экстремумов.
Это вращение довольно прибольно.
прибольно, от слова БОЛЬ :-)
фунт сначала красиво отрисует уровни - это немного вниз, потом верх к 1.37377
блин, наверное сегодня не дотянет мой утренний прогноз к 1.37377
блин, наверное сегодня не дотянет мой утренний прогноз к 1.37377
развод закончен
развод закончен
я закрыл - запустил всё сначала . На 1.5 дня и заново
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
заменил картинку - первая была за период сутки а это сначала недели
кратко про фунт на сейчас :
CME не согласовывает цены :)
CME не согласовывает цены :)
да что ты говоришь :-)
цифра из официального отчёта
да что ты говоришь :-)
цифра из официального отчёта