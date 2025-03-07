FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 28

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SanAlex:

почти пара отбивает минуса 

   убыток по общей стал больше - потому что, ещё одна пара закрыла прибыль, и я пытаюсь также на другой паре отбить минуса.

флет тебе в помощь

но его чо то пока нет

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

флет тебе в помощь

но его чо то пока нет

флет - от него, есть много защиты.

Снимок 789

сейчас если - пойдёт против меня все равно я останусь с 1000

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ведь по этой паре я взял уже 2000 и теперь я могу закрыть и 2000 мои - но я хочу ещё на этой паре заработать - если пойдёт против меня то закроет всё как станет мину 1000.

останется тысяча  

 

4 тренда разнонаправленных с новыми корредорами внутри больших и колебаниями около текущих экстремумов.

Это вращение довольно прибольно.

 
Rustam Galkeev:

4 тренда разнонаправленных с новыми корредорами внутри больших и колебаниями около текущих экстремумов.

Это вращение довольно прибольно.

прибольно, от слова БОЛЬ :-)

[Удален]  
SanAlex:

фунт сначала красиво отрисует уровни - это немного вниз, потом верх к 1.37377


блин, наверное сегодня не дотянет мой утренний прогноз  к 1.37377

GBPUSDH2

 
SanAlex:

блин, наверное сегодня не дотянет мой утренний прогноз  к 1.37377

развод закончен

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

развод закончен

я закрыл - запустил всё сначала . На 1.5 дня и заново 

ReportHistory-50745903

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

заменил картинку - первая была за период сутки а это сначала недели  

 
Maxim Kuznetsov:

кратко про фунт на сейчас :


CME не согласовывает цены :) 

 
Vitaly Muzichenko:

CME не согласовывает цены :) 

да что ты говоришь :-)

цифра из официального отчёта

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

да что ты говоришь :-)

цифра из официального отчёта

А чем так привлекает сме?
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