FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 191

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Кого то блин он мне напоминает этот  Dmytryi Nazarchuk.

Никак профиль завел новый.

 
Uladzimir Izerski #:

С 2016 года валютный рынок стал сужаться. Это говорит о том, что экономическая активность в мире ослабляется. Экономический кризис незаметно подползает в каждый дом в каждую квартиру. Пандемия подстёгивает процесс.

Штаты будут печатать новые нули на бумажках, а в мире будет всё хуже и хуже. Хуже всех будет странам которые копят баксы. Китай в том числе.

деньги усиленно вбухивают в ВПК... а что производит этот агромадный монстр, окромя нулей и больших хаосов...))

 
Uladzimir Izerski #:

С 2016 года валютный рынок стал сужаться. 

Народ ждет!

Единственной организацией мира, которая ведет статистику объемов торгов на рынке Форекс, является Банк международных расчетов. Согласно его последнего отчета, который был выпущен в 2019 году, объемы растут - никакого сужения. Есть свежий отчет или ты опять снял шапочку из фольги и подключался к Мировому Разуму?


 
Сергей Криушин #:

деньги усиленно вбухивают в ВПК... а что производит этот агромадный монстр, окромя нулей и больших хаосов...))

В том то и дело, что вкладывать большие деньги уже некуда. Не потому, что не куда, а потому, что нельзя уже извлечь прибыль. Капиталистам нужна прибыль, а где её можно взять, на Марсе?. Нет. На болезнях, оружии и войне.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Кого то блин он мне напоминает этот  Dmytryi Nazarchuk.

Никак профиль завел новый.

Там может у него там целая команда аналитиков с различным стажем... та пусть умные вещи вроде толкает, всё веселее...))

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Народ ждет!

Единственной организацией мира, которая ведет статистику объемов торгов на рынке Форекс, является Банк международных расчетов. Согласно его последнего отчета, который был выпущен в 2019 году, объемы растут - никакого сужения. Есть свежий отчет или ты опять снял шапочку из фольги и подключался к Мировому Разуму?


Мечтатель, посмотри на месячные графики валют. И не пудри мне мои седые волосы)

 
Сергей Криушин #:

Там может у него там целая команда аналитиков с различным стажем... та пусть умные вещи вроде толкает, всё веселее...))

Да я разве против) Главное чтобы не оскорблял.

 
Uladzimir Izerski #:

В том то и дело, что вкладывать большие деньги уже некуда. Не потому, что не куда, а потому, что нельзя уже извлечь прибыль. Капиталистам нужна прибыль, а где её можно взять, на Марсе?. Нет. На болезнях, оружии и войне.

Не тот ли это случай по Марксу, когда количество под своим громадным грузом переходит в новое качество разрушителя... ну или может созидателя, смотря как повернуть...

большая беременность и коррекция так-то давно созревают... всё никак разрешится не может... так эти дурные громадные деньги и припарковать то толком не могут... очень много в кеше держат и когда этот кеш и куда этот кеш двинется тоже большой вопрос...

 
Uladzimir Izerski #:

Мечтатель, посмотри на месячные графики валют. И не пудри мне мои седые волосы)

И что показывают месячные графики валют? Что одна валюта растет, а другая снижается? И что тут такого? Где тут "сужение", если объемы торгов на Форекс постоянно растут?

 
Aleksandr Yakovlev #:

Да я разве против) Главное чтобы не оскорблял.

Этт точно...противно читать такие суперские самоуверенные посты... но есть такая порода людей, которые всё лучше всех знают в этом грешном мире...)))

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