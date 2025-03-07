FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 191
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Кого то блин он мне напоминает этот Dmytryi Nazarchuk.
Никак профиль завел новый.
С 2016 года валютный рынок стал сужаться. Это говорит о том, что экономическая активность в мире ослабляется. Экономический кризис незаметно подползает в каждый дом в каждую квартиру. Пандемия подстёгивает процесс.
Штаты будут печатать новые нули на бумажках, а в мире будет всё хуже и хуже. Хуже всех будет странам которые копят баксы. Китай в том числе.
деньги усиленно вбухивают в ВПК... а что производит этот агромадный монстр, окромя нулей и больших хаосов...))
С 2016 года валютный рынок стал сужаться.
Народ ждет!
Единственной организацией мира, которая ведет статистику объемов торгов на рынке Форекс, является Банк международных расчетов. Согласно его последнего отчета, который был выпущен в 2019 году, объемы растут - никакого сужения. Есть свежий отчет или ты опять снял шапочку из фольги и подключался к Мировому Разуму?
деньги усиленно вбухивают в ВПК... а что производит этот агромадный монстр, окромя нулей и больших хаосов...))
В том то и дело, что вкладывать большие деньги уже некуда. Не потому, что не куда, а потому, что нельзя уже извлечь прибыль. Капиталистам нужна прибыль, а где её можно взять, на Марсе?. Нет. На болезнях, оружии и войне.
Кого то блин он мне напоминает этот Dmytryi Nazarchuk.
Никак профиль завел новый.
Там может у него там целая команда аналитиков с различным стажем... та пусть умные вещи вроде толкает, всё веселее...))
Народ ждет!
Единственной организацией мира, которая ведет статистику объемов торгов на рынке Форекс, является Банк международных расчетов. Согласно его последнего отчета, который был выпущен в 2019 году, объемы растут - никакого сужения. Есть свежий отчет или ты опять снял шапочку из фольги и подключался к Мировому Разуму?
Мечтатель, посмотри на месячные графики валют. И не пудри мне мои седые волосы)
Там может у него там целая команда аналитиков с различным стажем... та пусть умные вещи вроде толкает, всё веселее...))
Да я разве против) Главное чтобы не оскорблял.
В том то и дело, что вкладывать большие деньги уже некуда. Не потому, что не куда, а потому, что нельзя уже извлечь прибыль. Капиталистам нужна прибыль, а где её можно взять, на Марсе?. Нет. На болезнях, оружии и войне.
Не тот ли это случай по Марксу, когда количество под своим громадным грузом переходит в новое качество разрушителя... ну или может созидателя, смотря как повернуть...
большая беременность и коррекция так-то давно созревают... всё никак разрешится не может... так эти дурные громадные деньги и припарковать то толком не могут... очень много в кеше держат и когда этот кеш и куда этот кеш двинется тоже большой вопрос...
Мечтатель, посмотри на месячные графики валют. И не пудри мне мои седые волосы)
И что показывают месячные графики валют? Что одна валюта растет, а другая снижается? И что тут такого? Где тут "сужение", если объемы торгов на Форекс постоянно растут?
Да я разве против) Главное чтобы не оскорблял.
Этт точно...противно читать такие суперские самоуверенные посты... но есть такая порода людей, которые всё лучше всех знают в этом грешном мире...)))