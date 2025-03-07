FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 240

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dryun777 #:
chfjpy что у тебя показывают пивот??у меня сигналы на продажу. Пол часа,час подтвердились,жду 4 часовой сигнал

CHF\JPY-H2     -----  Да! туда нужно держатся - только подобрать точку, где получше войти.

CHFJPYH2 

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XAU\USD-H2     ------   буду рисковать дальше на повышения к 1782.04

XAUUSDH2 1782.28

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SanAlex #:

XAU\USD-H2     ------   буду рисковать дальше на повышения к 1782.04


Ты бы завязывал с риском)))я сейчас на золото встаю только при уверенности сильной..ночью понизит Азия.. закономерность!
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dryun777 #:
Ты бы завязывал с риском)))я сейчас на золото встаю только при уверенности сильной..ночью понизит Азия.. закономерность!

так мне так и нужно, что бы он понизился и я вновь войду в покупки.

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SanAlex #:

так мне так и нужно, что бы он понизился и я вновь войду в покупки.

Странно..тренд вниз))это временный отскок
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usdpln как швейцарские часы))вниз
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USD\JPY-H2   =====  тоже можно рискнуть на понижение к  110.896

USDJPYH2 110.896 

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eurjpy,eurchf,cadjpy,chfjpy селл..посмотрим))бакс йена завтра посмотрю
 
SanAlex #:

USD\JPY-H2   =====  тоже можно рискнуть на понижение к  110.896

 

Так вроде раньше надо было


 

Кукол седня всем дает, наверное...  


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