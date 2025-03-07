FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 240
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
chfjpy что у тебя показывают пивот??у меня сигналы на продажу. Пол часа,час подтвердились,жду 4 часовой сигнал
CHF\JPY-H2 ----- Да! туда нужно держатся - только подобрать точку, где получше войти.
XAU\USD-H2 ------ буду рисковать дальше на повышения к 1782.04
XAU\USD-H2 ------ буду рисковать дальше на повышения к 1782.04
Ты бы завязывал с риском)))я сейчас на золото встаю только при уверенности сильной..ночью понизит Азия.. закономерность!
так мне так и нужно, что бы он понизился и я вновь войду в покупки.
так мне так и нужно, что бы он понизился и я вновь войду в покупки.
USD\JPY-H2 ===== тоже можно рискнуть на понижение к 110.896
USD\JPY-H2 ===== тоже можно рискнуть на понижение к 110.896
Так вроде раньше надо было
Кукол седня всем дает, наверное...