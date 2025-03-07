FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 51

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SanAlex:

Привет! смотря как анализировать с каким лотом и сколько пунктов - можно и туда и сюда заработать.

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вот на EUR\USD - вот видно хочет верх, но он сносит лишних пассажиров и как снесёт лишних(Искусственный интеллект подчитает результат) и двинет верх.


И здесь мы тоже стоим.

 

Простые фунтовые дрыны:

Еще от пятницы...

 

Еврофунта можно смело закупать...


 

И продать все, что с ЧИФом или купить:


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

И здесь мы тоже стоим.


это всё понятно- почему не вангуем, до ? - это получается хвастовство.  

[Удален]  
SanAlex:

это всё понятно- почему не вангуем, до ? - это получается хвастовство.  

 Он Предсказатель Прошлого
 
SanAlex:

это всё понятно- почему не вангуем, до ? - это получается хвастовство.  

Один "очень уважаемый" модератор удалил мою ветку( с таким же названием) созданную прям перед окончанием года.

Сначала вынес предупреждение типо "преждевременно". Я ему сказал-- если удалит то прогнозы писать не буду, а только следствия.

В общем охоту ванговать отбили. Так, иногда, может кину какой скрин  с прогнозом.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Один "очень уважаемый" модератор удалил мою ветку( с таким же названием) созданную прям перед окончанием года.

Сначала вынес предупреждение типо "преждевременно". Я ему сказал-- если удалит то прогнозы писать не буду, а только следствия.

В общем охоту ванговать отбили. Так, иногда, может кину какой скрин  с прогнозом.

я и смотрю - все ушли в партизаны.

 
SanAlex:

я и смотрю - все ушли в партизаны.

То, что ветка была создана за день до НГ ни о чем не говорит.

Можно создавать когда угодно. Временных рамок нет. То , что ветка была удалена-0ошибка (вина) модератора.

Если здесь он скажет мол был не прав.

Все станет на свои места. Как и прежде.

Надеюсь он достойный человек и ему хватит мужества.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

То, что ветка была создана за день до НГ ни о чем не говорит.

Можно создавать когда угодно. Временных рамок нет. То , что ветка была удалена-0ошибка (вина) модератора.

Если здесь он скажет мол был не прав.

Все станет на свои места. Как и прежде.

Надеюсь он достойный человек и ему хватит мужества.

Тебе 15 лет?
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