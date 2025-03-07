FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 51
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Привет! смотря как анализировать с каким лотом и сколько пунктов - можно и туда и сюда заработать.
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вот на EUR\USD - вот видно хочет верх, но он сносит лишних пассажиров и как снесёт лишних(Искусственный интеллект подчитает результат) и двинет верх.
И здесь мы тоже стоим.
Простые фунтовые дрыны:
Еще от пятницы...
Еврофунта можно смело закупать...
И продать все, что с ЧИФом или купить:
И здесь мы тоже стоим.
это всё понятно- почему не вангуем, до ? - это получается хвастовство.
это всё понятно- почему не вангуем, до ? - это получается хвастовство.
это всё понятно- почему не вангуем, до ? - это получается хвастовство.
Один "очень уважаемый" модератор удалил мою ветку( с таким же названием) созданную прям перед окончанием года.
Сначала вынес предупреждение типо "преждевременно". Я ему сказал-- если удалит то прогнозы писать не буду, а только следствия.
В общем охоту ванговать отбили. Так, иногда, может кину какой скрин с прогнозом.
Один "очень уважаемый" модератор удалил мою ветку( с таким же названием) созданную прям перед окончанием года.
Сначала вынес предупреждение типо "преждевременно". Я ему сказал-- если удалит то прогнозы писать не буду, а только следствия.
В общем охоту ванговать отбили. Так, иногда, может кину какой скрин с прогнозом.
я и смотрю - все ушли в партизаны.
я и смотрю - все ушли в партизаны.
То, что ветка была создана за день до НГ ни о чем не говорит.
Можно создавать когда угодно. Временных рамок нет. То , что ветка была удалена-0ошибка (вина) модератора.
Если здесь он скажет мол был не прав.
Все станет на свои места. Как и прежде.
Надеюсь он достойный человек и ему хватит мужества.
То, что ветка была создана за день до НГ ни о чем не говорит.
Можно создавать когда угодно. Временных рамок нет. То , что ветка была удалена-0ошибка (вина) модератора.
Если здесь он скажет мол был не прав.
Все станет на свои места. Как и прежде.
Надеюсь он достойный человек и ему хватит мужества.