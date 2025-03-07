FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 134

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Aleksandr Yakovlev:
Что и требовалось доказать))) 

)))))

 
Aleksandr Yakovlev:
Что и требовалось доказать))) 

Поздравляю с победой! Наблюдаю изредка за вами. Вижу, как растёт ваше трейдерское мастерство. Рад за вас и желаю дальнейших успехов. А на скрине в посте  можно объяснить проще. То, что вы назвали ложным пробоем это последний бросок заканчивающегося тренда и создающего перехай предыдущего локального максимума, и, как чаще всего и бывает после перехая, с большой вероятностью разворота вниз.

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
  • 2021.05.19
  • www.mql5.com
Эх, Форекс, Форекс! Прибыльная тема! Отличный путь миллионером стать! …Окончив курсы, поиграв на демо, Я, вроде, что-то начал понимать...
 
khorosh:

Поздравляю с победой! Наблюдаю изредка за вами. Вижу, как растёт ваше трейдерское мастерство. Рад за вас и желаю дальнейших успехов. А на скрине в посте  можно объяснить проще. То, что вы назвали ложным пробоем это последний бросок заканчивающегося тренда и создающего перехай предыдущего локального максимума, и, как чаще всего и бывает после перехая, с большой вероятностью разворота вниз.

Спасибо. Данное движение каждый по своему называет и каждый по своему прав.

Главное чтобы понимание у людей было, что происходит.

 
Aleksandr Yakovlev:

Спасибо. Данное движение каждый по своему называет и каждый по своему прав.

Главное чтобы понимание у людей было, что происходит.

Главное прибыль и ничего больше)


 

Фунт продажа. Возможно сегодня постоим у нижней границы.

А так тенденция вниз. Всем профитов.


 
ALEKSANDR GADZERA:

Главное прибыль и ничего больше)


Не окарайся с покупками.


 
Aleksandr Yakovlev:

Не окарайся с покупками.


хорошо)

 
На крипте какая-то паника... Китайцы испугали всех :)
 

Ну и замечательно)))


 
Yevhenii Levchenko:
На крипте какая-то паника... Китайцы испугали всех :)

Так то ужо 2 недели падение

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