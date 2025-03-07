FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 134
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Что и требовалось доказать)))
)))))
Что и требовалось доказать)))
Поздравляю с победой! Наблюдаю изредка за вами. Вижу, как растёт ваше трейдерское мастерство. Рад за вас и желаю дальнейших успехов. А на скрине в посте можно объяснить проще. То, что вы назвали ложным пробоем это последний бросок заканчивающегося тренда и создающего перехай предыдущего локального максимума, и, как чаще всего и бывает после перехая, с большой вероятностью разворота вниз.
Поздравляю с победой! Наблюдаю изредка за вами. Вижу, как растёт ваше трейдерское мастерство. Рад за вас и желаю дальнейших успехов. А на скрине в посте можно объяснить проще. То, что вы назвали ложным пробоем это последний бросок заканчивающегося тренда и создающего перехай предыдущего локального максимума, и, как чаще всего и бывает после перехая, с большой вероятностью разворота вниз.
Спасибо. Данное движение каждый по своему называет и каждый по своему прав.
Главное чтобы понимание у людей было, что происходит.
Спасибо. Данное движение каждый по своему называет и каждый по своему прав.
Главное чтобы понимание у людей было, что происходит.
Главное прибыль и ничего больше)
Фунт продажа. Возможно сегодня постоим у нижней границы.
А так тенденция вниз. Всем профитов.
Главное прибыль и ничего больше)
Не окарайся с покупками.
Не окарайся с покупками.
хорошо)
Ну и замечательно)))
На крипте какая-то паника... Китайцы испугали всех :)
Так то ужо 2 недели падение