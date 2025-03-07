FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 90

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SanAlex:

- Следующий месяц если подтвердит этот результат, перейду на реал. 

Депозит побольше, у Вас там просадки не меньше 50%

 
SanAlex:

Прогнозы - только по Индикаторам. Все эти Куклы сами придерживаются Индикаторам. - А если придёт или прейдут, то пойду защищать Родину.  

Родина это святое, её ни за какие деньги ни за что нельзя предавать, человек без родины одинок и ни на что не имеет права, как потерявшийся в море летучий голландец... или призрак, блуждающий в потемках...

 
Сергей Криушин:

Родина это святое, её ни за какие деньги ни за что нельзя предавать, человек без родины одинок и ни на что не имеет права, как потерявшийся в море летучий голландец... или призрак, блуждающий в потемках...

Ага, или как черный плащ летящий на крыльях ночи )))

Что то знакомое)))
[Удален]  
VVT:

Депозит побольше, у Вас там просадки не меньше 50%

да нет! просадка разумная

итог февраль 2021 02 ччч

 
Aleksandr Yakovlev:

Ага, или как черный плащ летящий на крыльях ночи )))

Что то знакомое)))

Мультфильм такой был... да и есть наверно еще...))) Черный лебедь... забудь про него и он появится...)))


 
SanAlex:

да нет! просадка разумная

)

 

Франк в продажу, лучше времени может и не быть ближайший месяц-два

 
Maxim Kuznetsov:

Франк в продажу, лучше времени может и не быть ближайший месяц-два

Не поздно продавать?

 
Vitaly Muzichenko:

Не поздно продавать?

в смысле что евро-сессия прошла ? да и черт с ней..завтра новая будет, а цена может уйти

[Удален]  

а может, не много и отскочить к 0.90717

USDCHFH2 0.90717

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но желание у неё к 0.92903

Файлы:
USDCHFDaily_0.92903.png  27 kb
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