FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 90
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
- Следующий месяц если подтвердит этот результат, перейду на реал.
Депозит побольше, у Вас там просадки не меньше 50%
Прогнозы - только по Индикаторам. Все эти Куклы сами придерживаются Индикаторам. - А если придёт или прейдут, то пойду защищать Родину.
Родина это святое, её ни за какие деньги ни за что нельзя предавать, человек без родины одинок и ни на что не имеет права, как потерявшийся в море летучий голландец... или призрак, блуждающий в потемках...
Родина это святое, её ни за какие деньги ни за что нельзя предавать, человек без родины одинок и ни на что не имеет права, как потерявшийся в море летучий голландец... или призрак, блуждающий в потемках...
Ага, или как черный плащ летящий на крыльях ночи )))Что то знакомое)))
Депозит побольше, у Вас там просадки не меньше 50%
да нет! просадка разумная
Ага, или как черный плащ летящий на крыльях ночи )))Что то знакомое)))
Мультфильм такой был... да и есть наверно еще...))) Черный лебедь... забудь про него и он появится...)))
да нет! просадка разумная
)
Франк в продажу, лучше времени может и не быть ближайший месяц-два
Франк в продажу, лучше времени может и не быть ближайший месяц-два
Не поздно продавать?
Не поздно продавать?
в смысле что евро-сессия прошла ? да и черт с ней..завтра новая будет, а цена может уйти
а может, не много и отскочить к 0.90717
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
но желание у неё к 0.92903