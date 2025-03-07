FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 94

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Renat Akhtyamov:
потому что покупать надо было

чтобы пересиживать убытки?



Сейчас франка можно попробовать купить к 0.92

 
Aleksandr Yakovlev:

Кто куда а я в низ.


кто бы чтоль  Гра аль показал, полюбоваться ... ;))

 

ух тышь-ка, у меня еще и граали пооставались ))

жаль не в оригинале.

Файлы:
_new-rena.mq5  3 kb
 

раньше йена была "убежищем" для баксика, Хмм.

на машки не смотрите (2013), а йенку бы к фиксикам отправил )) дневка..

 
costy_:

раньше йена была "убежищем" для баксика, Хмм.

на машки не смотрите (2013), а йенку бы к фиксикам отправил )) дневка..

Если можно, индикатор индекса в студию, пожалуйста!

 
Vitaly Muzichenko:

Если можно, индикатор индекса в студию, пожалуйста!

да нет, там все сырое эксперт сохраняет индексы в файлы, индюшки берут данные из файлов ... сырое как погляжу, нет. 

на минутке считаем по открытиям закрытиям баксик, пишем в файл, на ходу считаем от баксика остальное, пишем в файлы.

индюшка по индексу конвертирует с минутки нужный тф. 

все просто ;))

   double step=1.0/6;
   for(int i=0;i<;i++)
     {
      if(time_last>EURUSD[i].time)break;
      USD[i].time=EURUSD[i].time;
      USD[i].open= NormalizeDouble(MathPow((USDCAD[i].open*USDCHF[i].open*USDJPY[i].open)/(EURUSD[i].open*AUDUSD[i].open*GBPUSD[i].open),step),4);
      USD[i].close=NormalizeDouble(MathPow((USDCAD[i].close*USDCHF[i].close*USDJPY[i].close)/(EURUSD[i].close*AUDUSD[i].close*GBPUSD[i].close),step),4);
  
 
costy_:

да нет, там все сырое эксперт сохраняет индексы в файлы, индюшки берут данные из файлов ... сырое как погляжу, нет. 

на минутке считаем по открытиям закрытиям баксик, пишем в файл, на ходу считаем от баксика остальное, пишем в файлы.

индюшка по индексу конвертирует с минутки нужный тф. 

все просто ;))

та не, если работа с файлами, то такой не нужен в любом виде.

Спасибо!

 
SanAlex:

не ужели за моими демо деньгами гоняются?


Ага...


А здесь без прелюдий...


 

Есть простой классический способ - разметка.

EURUSDH40

[Удален]  

золото продолжает стремится верх 

XAUUSDM1 xaum1x.set

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