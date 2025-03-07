FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 94
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
потому что покупать надо было
чтобы пересиживать убытки?
Сейчас франка можно попробовать купить к 0.92
Кто куда а я в низ.
кто бы чтоль Гра аль показал, полюбоваться ... ;))
ух тышь-ка, у меня еще и граали пооставались ))
жаль не в оригинале.
раньше йена была "убежищем" для баксика, Хмм.
на машки не смотрите (2013), а йенку бы к фиксикам отправил )) дневка..
раньше йена была "убежищем" для баксика, Хмм.
на машки не смотрите (2013), а йенку бы к фиксикам отправил )) дневка..
Если можно, индикатор индекса в студию, пожалуйста!
Если можно, индикатор индекса в студию, пожалуйста!
да нет, там все сырое эксперт сохраняет индексы в файлы, индюшки берут данные из файлов ... сырое как погляжу, нет.
на минутке считаем по открытиям закрытиям баксик, пишем в файл, на ходу считаем от баксика остальное, пишем в файлы.
индюшка по индексу конвертирует с минутки нужный тф.
все просто ;))
да нет, там все сырое эксперт сохраняет индексы в файлы, индюшки берут данные из файлов ... сырое как погляжу, нет.
на минутке считаем по открытиям закрытиям баксик, пишем в файл, на ходу считаем от баксика остальное, пишем в файлы.
индюшка по индексу конвертирует с минутки нужный тф.
все просто ;))
та не, если работа с файлами, то такой не нужен в любом виде.
Спасибо!
не ужели за моими демо деньгами гоняются?
Ага...
А здесь без прелюдий...
Есть простой классический способ - разметка.
золото продолжает стремится верх