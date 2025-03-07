FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 122

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Aleksandr Yakovlev:

Правой клавишей на мышку--всплывающее окно. Дальше как на скрине делай.


Строка же есть, как вы не поймете... отображает только убыток... всего остального нет и убыток этот не мой в начале было +7 и потом я еще добавил вчера, но это всё пропало в строке нету ти и только убыток стоит... что непонятного на скрине же видно всё...

 

Вот теперь плюс поставили... ладно спасибо хоть убыток убрали

теперь плюс поставили

 
В отчете вроде всё отражено правильно, а строка так и не появилась...это баг или багище как понимать такое нововведение... отчет
[Удален]  
SanAlex:

GBP\USD Цель 1.36036 


Ну я закупился, можно и к цели двигать 

GBPUSDH2ччч

 

так и нет строки... где моя строка состояния, или что так и будет теперь... ааааа попробую на другой терминал счет поставить...

где моя строка состояния

 

Вот переставил на другой терминал... строка появилась, но опять с у прошлым убытком, что-то непонятно значит они могут прошлогодние убытки подставлять втихаря...

другой терм

 

ПЕреключил на последний месяц и убыток пропал пошла прибыль... ничего не могу понять... откуда и почему убыток выплывает спустя годы и было при том еще +7 на счете до загрузки депо... для чего этот минус 850 появляется из прошлого...

последний месяц

[Удален]  

вот фигня какая, все точки сработали, ещё одна точка осталась.

GBPUSDH2vvv

[Удален]  

Фунт может отскочить к 1.39059 - оттуда есть шанс к цели 1.36

 

GBPUSDH2ччч.png

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