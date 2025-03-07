FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 122
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Правой клавишей на мышку--всплывающее окно. Дальше как на скрине делай.
Строка же есть, как вы не поймете... отображает только убыток... всего остального нет и убыток этот не мой в начале было +7 и потом я еще добавил вчера, но это всё пропало в строке нету ти и только убыток стоит... что непонятного на скрине же видно всё...
Вот теперь плюс поставили... ладно спасибо хоть убыток убрали
GBP\USD Цель 1.36036
Ну я закупился, можно и к цели двигать
так и нет строки... где моя строка состояния, или что так и будет теперь... ааааа попробую на другой терминал счет поставить...
Вот переставил на другой терминал... строка появилась, но опять с у прошлым убытком, что-то непонятно значит они могут прошлогодние убытки подставлять втихаря...
ПЕреключил на последний месяц и убыток пропал пошла прибыль... ничего не могу понять... откуда и почему убыток выплывает спустя годы и было при том еще +7 на счете до загрузки депо... для чего этот минус 850 появляется из прошлого...
вот фигня какая, все точки сработали, ещё одна точка осталась.
Фунт может отскочить к 1.39059 - оттуда есть шанс к цели 1.36
Итак..., еще 50 п. и набор продаж!
Палки не врут!!!
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
Lesorub, 2021.04.07 15:25
А для чего тогда рисовать цели???
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