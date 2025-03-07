FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 310
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на минутках(внутри-часа это называется) - точка входа, а на часах(внутри-дня) и на Д1 основное направление, в котором идет сделка, а внутри-час - точная сделка со стопом. Дело в том, что у каждого инструмента - есть среднедневной АТР, то скоко он проходит за целый день в среднем, поэтому что поймать ход - у него длинна быть процентов 10-20 от АТР, то есть от 10,0 -до 30,0 пунктов, тогда прогнозы часто сбываются, а если ловить ход в 100,0 пунктов - то очень тяжело такое движение отловить
Непробиваемый, я уже пытался. Берет одну удачную сделку и публикуют. Зачем, вопрос риторический
есть такое явление, застревают навсегда в детстве, им пофиг на деньги - важно чтоб картинка была красивой, полюбовался и все, удовлетворен
Ну если внутри дневная спекуляция,может быть .ну а если твоя спекуляция против тренда,да и валюту не поймёшь как ходит..не легче ли взять и пусть стоит,а спекулировать на более спокойной паре?
как раз наоборот, разве на спокойной валюте заработаешь? Если она на месте стоит, мы же с разнице в курсах имеем, поэтому нужна такая, чтобы куда нить шла бодро, вот тут и к этому движению и можно пробовать присоединиться
Ну если внутри дневная спекуляция,может быть .ну а если твоя спекуляция против тренда,да и валюту не поймёшь как ходит..не легче ли взять и пусть стоит,а спекулировать на более спокойной паре?
но только надо различать - дикую волатильность, когда пару рвет, и направленную, когда она идет куда нить сильно, когда рынок дикий то чо там поймаешь? Кроме головной боли
но только надо различать - дикую волатильность, когда пару рвет, и направленную, когда она идет куда нить сильно, когда рынок дикий то чо там поймаешь? Кроме головной боли
Ну я и смотрю..выкладывают минутные графики!))от минуток голова вообще треснет..у меня спред даже на 15 мин не позволяет торговать
10,0 пунктов вот хорошая цель, а чем длиннее профит - тем сложнее его поймать, это закон. Замечал? Меняй брокера, а то как раб на него работаешь, а он сидит в офисе и посматривает в терминал, так, скоко там настучали бедолаги? Он поди в день имеет на спреде больше чем ты профита!
Вы сами хоть что - нибудь тут предложите.
Флуд Ваш тоже надоел.
Один с Фунтом пролетел, другой в машках запутался...
Вы сами хоть что - нибудь тут предложите.
Флуд Ваш тоже надоел...
ты давай с темы не спрыгивай, моник показывай
ты давай с темы не спрыгивай, моник показывай
Еще один...
Я, вроде, про национальность уже спрашивал.