FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 310

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Sergey Lazarenko #:

на минутках(внутри-часа это называется) - точка входа, а на часах(внутри-дня) и на Д1 основное направление, в котором идет сделка, а внутри-час - точная сделка со стопом. Дело в том, что у каждого инструмента - есть среднедневной АТР, то скоко он проходит за целый день в среднем, поэтому что поймать ход - у него длинна быть процентов 10-20 от АТР, то есть от 10,0 -до 30,0 пунктов, тогда прогнозы часто сбываются, а если ловить ход в 100,0 пунктов - то очень тяжело такое движение отловить 

Ну если внутри дневная спекуляция,может быть .ну а если твоя спекуляция против тренда,да и валюту не поймёшь как ходит..не легче ли взять и пусть стоит,а спекулировать на более спокойной паре?
 
Vladimir Baskakov #:
Непробиваемый, я уже пытался. Берет одну удачную сделку и публикуют. Зачем, вопрос риторический

есть такое явление, застревают навсегда в детстве, им пофиг на деньги - важно чтоб картинка была красивой, полюбовался и все, удовлетворен

 
dryun777 #:
Ну если внутри дневная спекуляция,может быть .ну а если твоя спекуляция против тренда,да и валюту не поймёшь как ходит..не легче ли взять и пусть стоит,а спекулировать на более спокойной паре?

как раз наоборот, разве на спокойной валюте заработаешь? Если она на месте стоит, мы же с разнице в курсах имеем, поэтому нужна такая, чтобы куда нить шла бодро, вот тут и к этому движению и можно пробовать присоединиться

 
dryun777 #:
Ну если внутри дневная спекуляция,может быть .ну а если твоя спекуляция против тренда,да и валюту не поймёшь как ходит..не легче ли взять и пусть стоит,а спекулировать на более спокойной паре?

но только надо различать - дикую волатильность, когда пару рвет, и направленную, когда она идет куда нить сильно, когда рынок дикий то чо там поймаешь? Кроме головной боли

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После захода Америки йену ловите,по всем парам дорожает,,если янки тоже скупают,на несколько дней можно брать..если наоборот вставайте тоже в ту же сторону..но я уверен ночью картина всё равно изменится,йена потихоньку должна начать укреплятся..если баланс позволяет можно сразу брать и ждать))
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Sergey Lazarenko #:

но только надо различать - дикую волатильность, когда пару рвет, и направленную, когда она идет куда нить сильно, когда рынок дикий то чо там поймаешь? Кроме головной боли

Ну я и смотрю..выкладывают минутные графики!))от минуток голова вообще треснет..у меня спред даже на 15 мин не позволяет торговать
 
dryun777 #:
Ну я и смотрю..выкладывают минутные графики!))от минуток голова вообще треснет..у меня спред даже на 15 мин не позволяет торговать

10,0 пунктов вот хорошая цель, а чем длиннее профит - тем сложнее его поймать, это закон. Замечал? Меняй брокера, а то как раб на него работаешь, а он сидит в офисе и посматривает в терминал, так, скоко там настучали бедолаги? Он поди в день имеет на спреде больше чем ты профита!

 

Вы сами хоть что - нибудь тут предложите.

Флуд Ваш тоже надоел.          

Один с Фунтом пролетел, другой в машках запутался...

 
Lesorub #:

Вы сами хоть что - нибудь тут предложите.

Флуд Ваш тоже надоел...           

ты давай с темы не спрыгивай, моник показывай

 
Sergey Lazarenko #:

ты давай с темы не спрыгивай, моник показывай

Еще один...

Я, вроде, про национальность уже спрашивал.

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