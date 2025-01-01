DocumentaçãoSeções
AccountInfoDouble

Retorna um valor de tipo double da correspondente propriedade da conta

Informações de Conta

AccountInfoInteger

Retorna um valor de tipo inteiro (bool, int ou long) da correspondente propriedade da conta

Informações de Conta

AccountInfoString

Retorna um valor de tipo string da correspondente propriedade da conta

Informações de Conta

acos

Retorna o arco-cosseno de x em radianos

Funções Matemáticas

Alert

Exibe uma mensagem em uma janela separada

Funções Comuns

ArrayBsearch

Searches for a specified value in a multidimensional numeric array sorted ascending

Funções para Array

ArrayCompare

Retorna o resultado da comparação entre dois arrays de tipos simples ou estruturas personalizados sem objetos complexos

Funções para Array

ArrayCopy

Copia um array em outro array

Funções para Array

ArrayFill

Preenche um array com o valor especificado

Funções para Array

ArrayFree

Libera buffer de qualquer array dinâmico e define o tamanho da dimensão zero em 0.

Funções para Array

ArrayGetAsSeries

Verifica a direção da indexação de um array

Funções para Array

ArrayInitialize

Define todos os elementos de um array numérico para um único valor

Funções para Array

ArrayIsDynamic

Verifica se um array é dinâmico

Funções para Array

ArrayIsSeries

Verifica se um é array é uma série de tempo

Funções para Array

ArrayMaximum

Searches for the largest element in the first dimension of a multidimensional numeric array

Funções para Array

ArrayMinimum

Searches for the lowest element in the first dimension of a multidimensional numeric array

Funções para Array

ArrayRange

Retorna o número de elementos na dimensão especifica do array

Funções para Array

ArrayResize

Define o novo tamanho da primeira dimensão do array

Funções para Array

ArraySetAsSeries

Define a direção de indexação de um array

Funções para Array

ArraySize

Retorna o número de elemento no array

Funções para Array

ArraySort

Ordena arrays números pela primeira dimensão

Funções para Array

ArrayPrint

No log, exibe uma matriz de tipo ou estrutura simples

Funções para Array

ArrayInsert

Insere na matriz de destino o número especificado de elementos da matriz de origem, iniciando no índice especificado

Funções para Array

ArrayRemove

Remove o número especificado de elementos da matriz, iniciando no índice especificado

Funções para Array

ArrayReverse

Expande o número de elementos especificado na matriz, iniciando no índice especificado

Funções para Array

ArraySwap

Troca entre si o conteúdo de duas matrizes do tipo dinâmico

Funções para Array

asin

Retorna o arco-seno de x em radianos

Funções Matemáticas

atan

Retorna o arco-tangente de x em radianos

Funções Matemáticas

Bars

Retorna o número de barras do histórico para um ativo e período especificados

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

BarsCalculated

Retorna o número de dados calculados em um buffer de indicador ou -1 em caso de erro (os dados não foram calculados ainda)

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

CalendarCountryById

Obtém uma descrição do país por seu ID

Calendário econômico

CalendarEventById

Obtém a descrição do evento por seu ID

Calendário econômico

CalendarValueById

Obtém uma descrição do valor do evento por seu ID

Calendário econômico

CalendarCountries

Obtém um array de descrições dos países disponíveis no calendário.

Calendário econômico

CalendarEventByCountry

Obtém um array de descrições de todos os eventos disponíveis no Calendário, segundo o código do país especificado

Calendário econômico

CalendarEventByCurrency

Obtém um array de descrições de todos os eventos disponíveis no calendário, de acordo com a moeda especificada

Calendário econômico

CalendarValueHistoryByEvent

Obtém um array de valores de todos os eventos no intervalo de tempo especificado, segundo o ID do evento

Calendário econômico

CalendarValueHistory

Obtém uma matriz de valores de todos os eventos num determinado intervalo de tempo com um filtro por país e/ou moeda

Calendário econômico

CalendarValueLastByEvent

Obtém um array de valores do eventos por seu ID desde o momento em que criado do banco de dados do Calendário com o change_id definido

Calendário econômico

CalendarValueLast

Obtém um array de valores de todos os eventos com filtro por país e/ou moeda desde o momento em que criado do banco de dados do Calendário com o change_id definido

Calendário econômico

ceil

Retorna o valor numérico inteiro mais próximo do acima

Funções Matemáticas

CharArrayToString

Converte código de símbolo (ansi) em um array de um símbolo

Funções de Conversão

ChartApplyTemplate

Aplica-se um modelo específico de um arquivo especificado para o gráfico

Operações de Gráficos

ChartClose

Fecha um gráfico especificado

Operações de Gráficos

ChartFirst

Retorna o ID do primeiro gráfico do terminal do cliente

Operações de Gráficos

ChartGetDouble

Retorna a propriedade de valor duplo do gráfico especificado

Operações de Gráficos

ChartGetInteger

Retorna a propriedade de valor inteiro do gráfico especificado

Operações de Gráficos

ChartGetString

Retorna a propriedade de valor da seqüência do gráfico especificado

Operações de Gráficos

ChartID

Retorna o ID do gráfico atual

Operações de Gráficos

ChartIndicatorAdd

Adiciona um indicador com identificador especificado para uma janela do gráfico especificado

Operações de Gráficos

ChartIndicatorDelete

Remove um indicador com um nome especificado a partir de janela do gráfico especificado

Operações de Gráficos

ChartIndicatorGet

Retorna o manuseio do indicador com nome abreviado especificado na janela do gráfico especificado

Operações de Gráficos

ChartIndicatorName

Retorna o nome abreviado do indicador pelo número na lista de indicadores sobre a janela do gráfico especificado

Operações de Gráficos

ChartIndicatorsTotal

Retorna o número de todos indicadores utilizados para a janela do gráfico especificado

Operações de Gráficos

ChartNavigate

Executa deslocamento do gráfico especificado pelo número especificado de barras em relação a posição especificada no gráfico

Operações de Gráficos

ChartNext

Retorna o ID do gráfico do próximo gráfico para um especificado

Operações de Gráficos

ChartOpen

Abre um novo gráfico com o símbolo e período especificado

Operações de Gráficos

CharToString

Converte um código de símbolo em um string de um caractere.

Funções de Conversão

ChartPeriod

Retorna o valor do período do gráfico especificado

Operações de Gráficos

ChartPriceOnDropped

Retorna a coordenada de preço do ponto do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi derrubado

Operações de Gráficos

ChartRedraw

Chama um redesenho forçado de um gráfico especificado

Operações de Gráficos

ChartSaveTemplate

Salva as configurações atuais do gráfico em um modelo com um nome especificado

Operações de Gráficos

ChartScreenShot

Providencia uma imagem do gráfico de seu estado atual para um formato GIF, PNG ou BMP dependendo da extensão especificada

Operações de Gráficos

ChartSetDouble

Define o valor duplo para uma propriedade correspondente do gráfico especificado

Operações de Gráficos

ChartSetInteger

Define um valor inteiro (datetime, int, color, bool ou char) para uma propriedade correspondente do gráfico especificado

Operações de Gráficos

ChartSetString

Define o valor da seqüência para uma propriedade do gráfico especificado

Operações de Gráficos

ChartSetSymbolPeriod

Modifica o valor do símbolo e um período do gráfico especificado

Operações de Gráficos

ChartSymbol

Retorna o nome do símbolo do gráfico especificado

Operações de Gráficos

ChartTimeOnDropped

Retorna a coordenada de tempo do ponto do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi derrubado

Operações de Gráficos

ChartTimePriceToXY

Converte as coordenadas do gráfico a partir da representação tempo/preço para as coordenadas X e Y

Operações de Gráficos

ChartWindowFind

Retorna o número de uma sub-janela onde um indicador é elaborado

Operações de Gráficos

ChartWindowOnDropped

Retorna o número (índice) da sub-janela do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi derrubado

Operações de Gráficos

ChartXOnDropped

Retorna a coordenada X do ponto do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi derrubado

Operações de Gráficos

ChartXYToTimePrice

Converte as coordenadas X e Y no gráfico para os valores de tempo e preço

Operações de Gráficos

ChartYOnDropped

Retorna a coordenada Y do ponto do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi derrubado

Operações de Gráficos

CheckPointer

Retorna o tipo do ponteiro de objeto

Funções Comuns

CLBufferCreate

Cria um buffer OpenCL

Trabalhando com OpenCL

CLBufferFree

Exclui um buffer OpenCL

Trabalhando com OpenCL

CLBufferRead

Lê um buffer de OpenCL num array

Trabalhando com OpenCL

CLBufferWrite

Grava um array num buffer OpenCL

Trabalhando com OpenCL

CLContextCreate

Cria um contexto OpenCL

Trabalhando com OpenCL

CLContextFree

Remove um contexto OpenCL

Trabalhando com OpenCL

CLExecute

Executa um programa OpenCL

Trabalhando com OpenCL

CLGetDeviceInfo

Receives device property from OpenCL driver

Trabalhando com OpenCL

CLGetInfoInteger

Retorna o valor da propriedade de uma integer para um objeto ou dispositivo OpenCL

Trabalhando com OpenCL

CLHandleType

Retorna o tipo do manipulador de OpenCL como valor da enumeração ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE

Trabalhando com OpenCL

CLKernelCreate

Cria uma função de partida OpenCL

Trabalhando com OpenCL

CLKernelFree

Remove uma função de partida OpenCL

Trabalhando com OpenCL

CLProgramCreate

Cria um programa OpenCL a partir de um código fonte

Trabalhando com OpenCL

CLProgramFree

Remove um programa OpenCL

Trabalhando com OpenCL

CLSetKernelArg

Define um parâmetro para a função OpenCL

Trabalhando com OpenCL

CLSetKernelArgMem

Define um buffer OpenCL como um parâmetro da função OpenCL

Trabalhando com OpenCL

ColorToARGB

Converte tipo color para tipo uint para receber representação ARGB da cor.

Funções de Conversão

ColorToString

Converte um valor de color em uma string como "R,G,B"

Funções de Conversão

Comment

Gera um comentário no canto superior esquerdo do gráfico

Funções Comuns

CopyBuffer

Copia dados de um buffer especificado de um indicador especificado em um array

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

CopyClose

Obtém histórico de dados sobre preço de fechamento de barra para um ativo e período especificados em um array

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

CopyHigh

Obtém histórico de dados sobre preço de barra máximo para um ativo e período especificados em um array

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

CopyLow

Obtém histórico de dados sobre preço de barra minimo para um ativo e período especificados em um array

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

CopyOpen

Obtém dados históricos sobre preço de abertura de barras para um ativo e período especificados em um array

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

CopyRates

Obtém dados históricos da estrutura Rates para um ativo e período especificados em um array

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

CopyRealVolume

Obtém dados históricos sobre volumes de negociação para um ativo e período especificados em um array

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

CopySpread

Obtém histórico de dados sobre spreads para um ativo e período especificados em um array

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

CopyTicks

Gets ticks accumulated by the terminal for the current working session into an array

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

CopyTickVolume

Obtém histórico de dados sobre volumes de tick para um ativo e período especificados em um array

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

CopyTime

Obtém dados históricos sobre hora de abertura de barras para um ativo e período especificados em um array

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

cos

Retorna o cosseno de um número

Funções Matemáticas

CryptDecode

Performs the inverse transformation of the data from array

Funções Comuns

CryptEncode

Transforms the data from array with the specified method

Funções Comuns

CustomSymbolCreate

Cria um símbolo personalizado com o nome especificado no grupo definido

Símbolos personalizados

CustomSymbolDelete

Remove o símbolo personalizado com o nome especificado

Símbolos personalizados

CustomSymbolSetInteger

Define o valor do tipo inteiro para o símbolo personalizado

Símbolos personalizados

CustomSymbolSetDouble

Define o valor do tipo real para o símbolo personalizado

Símbolos personalizados

CustomSymbolSetString

Define o valor do tipo cadeia de caracteres para o símbolo personalizado

Símbolos personalizados

CustomSymbolSetMarginRate

Define o coeficiente de cobrança da margem - dependendo do tipo e direção da ordem - para o símbolo personalizado

Símbolos personalizados

CustomSymbolSetSessionQuote

Define a hora de início e fim da sessão de cotação especificada para o símbolo especificado e dia da semana

Símbolos personalizados

CustomSymbolSetSessionTrade

Define a hora de início e fim da sessão de negociação especificada para o símbolo especificado e dia da semana

Símbolos personalizados

CustomRatesDelete

Exclui todas as barras no histórico de preço do instrumento personalizado, no intervalo de tempo selecionado

Símbolos personalizados

CustomRatesReplace

Substitui todo o histórico de preço do instrumento personalizado pelos dados na matriz do tipo MqlRates, no intervalo de tempo definido

Símbolos personalizados

CustomRatesUpdate

Adiciona ao histórico do instrumento personalizado as barras que faltam e substitui os dados existentes na matriz do tipo MqlRates

Símbolos personalizados

CustomTicksAdd

Adds data from an array of the MqlTick type to the price history of a custom symbol. The custom symbol must be selected in the Market Watch window.

Símbolos personalizados

CustomTicksDelete

Exclui todos os ticks no histórico de preço do instrumento personalizado, no intervalo de tempo selecionado

Símbolos personalizados

CustomTicksReplace

Substitui todo o histórico de preço do instrumento personalizado pelos dados na matriz do tipo MqlTick, no intervalo de tempo definido

Símbolos personalizados

CustomBookAdd

Envia o estado do livro de ofertas do instrumento personalizado

Símbolos personalizados

DatabaseOpen

Abre ou cria um banco de dados no arquivo especificado

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseClose

Fecha um banco de dados

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseImport

Importa para uma tabela dados de um arquivo

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseExport

Exporta uma tabela ou resultado sobre a execução da consulta SQL para um arquivo CSV

Trabalhar com bancos de dados

DatabasePrint

Exibe uma tabela ou resultado sobre a execução da consulta SQL no log do EA

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseTableExists

Verifica a existência de tabela no banco de dados

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseExecute

Executa uma consulta no banco de dados especificado

Trabalhar com bancos de dados

DatabasePrepare

Cria um identificador de consulta, que pode ser executado usando DatabaseRead()

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseReset

Redefine a consulta para seu status inicial, como após uma chamada de DatabasePrepare()

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseBind

Define o valor do parâmetro na consulta

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseBindArray

Define a matriz como um valor de parâmetro

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseRead

Realiza o a transição para o próximo registro como resultado de uma consulta

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseReadBind

Moves to the next record and reads data into the structure from it

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseFinalize

Exclui uma consulta criada em DatabasePrepare()

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseTransactionBegin

Inicia a execução da transação

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseTransactionCommit

Conclui a execução da transação

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseTransactionRollback

Executa a reversão de transações

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseColumnsCount

Obtém o número de campos na consulta

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseColumnName

Obtém o nome do campo pelo número

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseColumnType

Obter tipo de campo por número

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseColumnSize

Obtém o tamanho do campo em bytes

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseColumnText

Obtém o valor do campo do registro atual como uma string

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseColumnInteger

Obtém um valor int do registro atual

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseColumnLong

Obtém um valor long do registro atual

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseColumnDouble

Obtém um valor double do registro atual

Trabalhar com bancos de dados

DatabaseColumnBlob

Obtém o valor do campo do registro atual como um array

Trabalhar com bancos de dados

DebugBreak

Ponto de parada de programa em depuração

Funções Comuns

Digits

Retorna o número de dígitos decimais determinando a precisão do valor do preço do ativo do gráfico corrente

Verificando Estado

DoubleToString

Converte um valor numérico para um linha de texto com a precisão especificada

Funções de Conversão

DXContextCreate

Cria um contexto gráfico para renderizar quadros do tamanho especificado

Trabalho com DirectX

DXContextSetSize

Altera o tamanho do quadro do contexto gráfico criado em DXContextCreate()

Trabalho com DirectX

DXContextSetSize

Obtém o tamanho do quadro do contexto gráfico criado em DXContextCreate().

Trabalho com DirectX

DXContextClearColors

Define, para o buffer de renderização, todos os pixeis na cor especificada

Trabalho com DirectX

DXContextClearDepth

Limpa o buffer de profundidade

Trabalho com DirectX

DXContextGetColors

Obtém, do contexto gráfico, uma imagem com o tamanho e o deslocamento especificados

Trabalho com DirectX

DXContextGetDepth

Obtém o buffer de profundidade do quadro renderizado

Trabalho com DirectX

DXBufferCreate

Cria um buffer com tipo especificado baseado em uma matriz de dados

Trabalho com DirectX

DXTextureCreate

Cria uma textura bidimensional, a partir de um retângulo com determinado tamanho cortado da imagem transferida

Trabalho com DirectX

DXInputCreate

Cria os parâmetros de entrada do sombreador

Trabalho com DirectX

DXInputSet

Define os parâmetros de entrada do sombreador

Trabalho com DirectX

DXShaderCreate

Cria um sombreador com tipo especificado

Trabalho com DirectX

DXShaderSetLayout

Define o layout do vértice para o sombreador de vértice

Trabalho com DirectX

DXShaderInputsSet

Define os parâmetros de entrada do sombreador

Trabalho com DirectX

DXShaderTexturesSet

Define a textura do sombreador.

Trabalho com DirectX

DXDraw

Desenha os vértices do buffer de vértice definido em DXBufferSet()

Trabalho com DirectX

DXDrawIndexed

Desenha as primitivas gráficas descritas pelo buffer de índice de DXBufferSet()

Trabalho com DirectX

DXPrimiveTopologySet

Define o tipo de primitivas para renderização usando DXDrawIndexed()

Trabalho com DirectX

DXBufferSet

Define o buffer para a renderização atual

Trabalho com DirectX

DXShaderSet

Define o sombreador para renderização

Trabalho com DirectX

DXHandleType

Retorna o tipo de identificador

Trabalho com DirectX

DXRelease

Libera o identificador

Trabalho com DirectX

EnumToString

Converte um valor de enumeração de qualquer tipo para string

Funções de Conversão

EventChartCustom

Gera um evento personalizado para o gráfico especificado

Trabalhando com Eventos

EventKillTimer

Interrompe a geração de eventos pelo timer no quadro atual

Trabalhando com Eventos

EventSetMillisecondTimer

Inicia gerador de eventos de timer de alta resolução com um período de menos de 1 segundo para o gráfico em curso

Trabalhando com Eventos

EventSetTimer

Inicia o gerador de eventos do time com a periodicidade especificada para o gráfico atual

Trabalhando com Eventos

exp

Retorna o exponencial de um número

Funções Matemáticas

ExpertRemove

Interrompe um Expert Advisor e o descarrega do gráfico

Funções Comuns

fabs

Retorna o valor absoluto (modulo) do valor numérico especificado

Funções Matemáticas

FileClose

Fecha um arquivo aberto previamente

Funções de Arquivo

FileCopy

Copia o arquivo original a partir de um local ou de uma pasta compartilhada em outro arquivo

Funções de Arquivo

FileDelete

Deleta um arquivo especificado

Funções de Arquivo

FileFindClose

Fecha o manipulador de busca

Funções de Arquivo

FileFindFirst

Começa a busca de arquivos em um diretório de acordo com o filtro especificado

Funções de Arquivo

FileFindNext

Continua a busca iniciada pela função FileFindFirst()

Funções de Arquivo

FileFlush

Escreve para um disco todos os dados remanescentes dentro da entrada/saída do arquivo buffer

Funções de Arquivo

FileGetInteger

Obtém uma propriedade inteira de um arquivo

Funções de Arquivo

FileIsEnding

Define o final do arquivo em processo de leitura

Funções de Arquivo

FileIsExist

Verifica a e existência de um arquivo

Funções de Arquivo

FileIsLineEnding

Define o final da linha do arquivo de texto em processo de leitura

Funções de Arquivo

FileMove

Move ou renomeia um arquivo

Funções de Arquivo

FileOpen

Abre um arquivo com o nome e bandeira especificada

Funções de Arquivo

FileReadArray

Lê arrays de qualquer tipo, exceto para a seqüência a partir do arquivo do tipo BIN

Funções de Arquivo

FileReadBool

Lê a partir de arquivo do tipo CSV uma seqüência a partir da posição atual até um delimitador (ou até o fim de uma linha de texto) e converte a seqüência de leitura para um valor do tipo bool

Funções de Arquivo

FileReadDatetime

Lê a partir do arquivo do tipo CSV uma seqüência de um dos formatos: "YYYY.MM.DD HH:MM:SS", "YYYY.MM.DD" or "HH:MM:SS" - e converte-os dentro de valor de datetime

Funções de Arquivo

FileReadDouble

Lê um valor double a partir da posição atual do ponteiro de arquivo

Funções de Arquivo

FileReadFloat

Lê um valor float a partir da posição atual do ponteiro de arquivo

Funções de Arquivo

FileReadInteger

Lê um valor int, short ou char a partir da posição atual do ponteiro de arquivo

Funções de Arquivo

FileReadLong

Lê um valor do tipo long a partir da posição atual do ponteiro de arquivo

Funções de Arquivo

FileReadNumber

Lê a partir de arquivo do tipo CSV uma seqüência a partir da posição atual até um delimitador (ou até o fim de uma linha de texto) e converte a seqüência de leitura em um valor double

Funções de Arquivo

FileReadString

Lê uma seqüência a partir da posição atual do ponteiro a partir de um arquivo

Funções de Arquivo

FileReadStruct

Lê o conteúdo de um arquivo binário em uma estrutura passada como um parâmetro, a partir da posição atual do ponteiro do arquivo

Funções de Arquivo

FileSeek

Move a posição do ponteiro de arquivo por um determinado número de bytes em relação à posição especificada

Funções de Arquivo

FileSize

Retorna o tamanho da abertura de um arquivo correspondente

Funções de Arquivo

FileTell

Retorna a posição atual do ponteiro de um arquivo da abertura de arquivo correspondente

Funções de Arquivo

FileWrite

Escreve dados para um arquivo de CSV ou tipo TXT

Funções de Arquivo

FileWriteArray

Escreve arrays de qualquer tipo exceto para seqüência em um arquivo do tipo BIN

Funções de Arquivo

FileWriteDouble

Escreve valor do tipo double a partir da posição atual de um ponteiro de arquivo em um arquivo binário

Funções de Arquivo

FileWriteFloat

Escreve o valor do tipo float a partir da posição atual de um ponteiro de arquivo em um arquivo binário

Funções de Arquivo

FileWriteInteger

Escreve o valor do tipo int a partir da posição atual de um ponteiro de arquivo em um arquivo binário

Funções de Arquivo

FileWriteLong

Escreve o valor do tipo long a partir da posição atual de um ponteiro de arquivo em um arquivo binário

Funções de Arquivo

FileWriteString

Escreve o valor de um parâmetro da string em um arquivo BIN ou TXT iniciando a partir da posição atual do ponteiro de arquivo

Funções de Arquivo

FileWriteStruct

Escreve o conteúdo de uma estrutura passada como um parâmetro em um arquivo binário, começando a partir da posição atual do ponteiro de arquivo

Funções de Arquivo

floor

Retorna o valor numérico inteiro mais próximo do abaixo

Funções Matemáticas

fmax

Retorna o valor máximo entre dois valores numéricos

Funções Matemáticas

fmin

Retorna de valor mínimo entre dois valores numéricos

Funções Matemáticas

fmod

Retorna o resto real da divisão de dois números

Funções Matemáticas

FolderClean

Deleta todos os arquivos dentro da pasta especificada

Funções de Arquivo

FolderCreate

Cria uma pasta dentro do diretório de arquivo

Funções de Arquivo

FolderDelete

Remove um diretório selecionado. Se a pasta não estiver vazia, então ele não pode ser removido

Funções de Arquivo

FrameAdd

Adiciona um quadro com dados

Trabalhando com Resultados de Otimização

FrameFilter

Define a estrutura do filtro de leitura e move o ponteiro para o início

Trabalhando com Resultados de Otimização

FrameFirst

Move um ponteiro de leitura de quadro para o início e redefine previamente um conjunto de filtros

Trabalhando com Resultados de Otimização

FrameInputs

Recebe parâmetros de entrada, no qual o quadro é formado

Trabalhando com Resultados de Otimização

FrameNext

Lê um quadro e move o ponteiro para o próximo

Trabalhando com Resultados de Otimização

GetLastError

Retorna o último erro

Verificando Estado

GetPointer

Retorna o ponteiro de objeto

Funções Comuns

GetTickCount

Retorno o número de milissegundos decorridos desde que o sistema foi iniciado

Funções Comuns

GlobalVariableCheck

Verifica a existência de uma variável global com o nome especificado

Variáveis Globais do Terminal

GlobalVariableDel

Exclui uma variável global

Variáveis Globais do Terminal

GlobalVariableGet

Retorna o valor da variável global

Variáveis Globais do Terminal

GlobalVariableName

Retorna o nome de uma variável global, que é o número ordinal dentro da lista de variáveis globais

Variáveis Globais do Terminal

GlobalVariablesDeleteAll

Exclui as variáveis globais com especificação prefixada em seus nomes

Variáveis Globais do Terminal

GlobalVariableSet

Define o novo valor para uma variável global

Variáveis Globais do Terminal

GlobalVariableSetOnCondition

Define um novo valor de existência de variável global pela condição estabelecida

Variáveis Globais do Terminal

GlobalVariablesFlush

Salva forçadamente o conteúdo de todas as varáveis globais num disco

Variáveis Globais do Terminal

GlobalVariablesTotal

Retorna o número total de Variáveis Globais

Variáveis Globais do Terminal

GlobalVariableTemp

Define o novo valor para uma variável global, que existe somente na sessão geral do terminal

Variáveis Globais do Terminal

GlobalVariableTime

Retorna o tempo do último acesso para a variável global

Variáveis Globais do Terminal

HistoryDealGetDouble

Retorna a propriedade solicitada de um acordo no histórico (double)

Funções de Negociação (Trade)

HistoryDealGetInteger

Retorna a propriedade solicitada de um acordo no histórico (datetime ou int)

Funções de Negociação (Trade)

HistoryDealGetString

Retorna a propriedade solicitada de uma operação no histórico (string)

Funções de Negociação (Trade)

HistoryDealGetTicket

Devolve um bilhete de uma quantidade correspondente no histórico

Funções de Negociação (Trade)

HistoryDealSelect

Seleciona um negócio no histórico para posterior chamada através de funções apropriadas

Funções de Negociação (Trade)

HistoryDealsTotal

Retorna o número de ofertas no histórico

Funções de Negociação (Trade)

HistoryOrderGetDouble

Retorna a propriedade solicitada de uma ordem no histórico (double)

Funções de Negociação (Trade)

HistoryOrderGetInteger

Retorna a propriedade solicitada de uma ordem no histórico (datetime ou int)

Funções de Negociação (Trade)

HistoryOrderGetString

Retorna a propriedade solicitada de uma ordem no histórico (string)

Funções de Negociação (Trade)

HistoryOrderGetTicket

Retornar bilhete ordem de uma ordem correspondente no histórico

Funções de Negociação (Trade)

HistoryOrderSelect

Seleciona uma ordem no histórico para posteriormente trabalhar com ele

Funções de Negociação (Trade)

HistoryOrdersTotal

Retorna o número de pedidos no histórico

Funções de Negociação (Trade)

HistorySelect

Recupera o histórico de transações e ordens para o período do tempo de servidor especificado

Funções de Negociação (Trade)

HistorySelectByPosition

Pedido de histórico de acordo com um identificador de posição especificada.

Funções de Negociação (Trade)

iBars

Retorna o número de barras - no histórico - do símbolo e do período correspondentes

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iBarShift

Retorna o índice da barra na qual o tempo especificado coincide

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iClose

Retorna o valor do preço de fechamento da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iHigh

Retorna o valor do preço máximo da barra (especificado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iHighest

Retorna o índice do maior valor encontrado (deslocamento relativo à barra atual) do gráfico correspondente

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iLow

Retorna o valor do preço mínimo da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iLowest

Retorna o índice do menor valor encontrado (deslocamento relativo à barra atual) do gráfico correspondente

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iOpen

Retorna o valor do preço de abertura da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iTime

Retorna o valor do tempo de abertura da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iTickVolume

Retorna o valor do volume de tick (especificado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iRealVolume

Retorna o valor do volume real da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iVolume

Retorna o valor do volume de tick (especificado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iSpread

Retorna o valor do spread da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iAD

Accumulation/Distribution

Indicadores Técnicos

iADX

Average Directional Index

Indicadores Técnicos

iADXWilder

Average Directional Index by Welles Wilder

Indicadores Técnicos

iAlligator

Alligator

Indicadores Técnicos

iAMA

Adaptive Moving Average

Indicadores Técnicos

iAO

Awesome Oscillator

Indicadores Técnicos

iATR

Average True Range

Indicadores Técnicos

iBands

Bollinger Bands®

Indicadores Técnicos

iBearsPower

Bears Power

Indicadores Técnicos

iBullsPower

Bulls Power

Indicadores Técnicos

iBWMFI

Market Facilitation Index by Bill Williams

Indicadores Técnicos

iCCI

Commodity Channel Index

Indicadores Técnicos

iChaikin

Chaikin Oscillator

Indicadores Técnicos

iCustom

Custom indicator

Indicadores Técnicos

iDEMA

Double Exponential Moving Average

Indicadores Técnicos

iDeMarker

DeMarker

Indicadores Técnicos

iEnvelopes

Envelopes

Indicadores Técnicos

iForce

Force Index

Indicadores Técnicos

iFractals

Fractals

Indicadores Técnicos

iFrAMA

Fractal Adaptive Moving Average

Indicadores Técnicos

iGator

Gator Oscillator

Indicadores Técnicos

iIchimoku

Ichimoku Kinko Hyo

Indicadores Técnicos

iMA

Moving Average

Indicadores Técnicos

iMACD

Moving Averages Convergence-Divergence

Indicadores Técnicos

iMFI

Money Flow Index

Indicadores Técnicos

iMomentum

Momentum

Indicadores Técnicos

IndicatorCreate

Retorna o handle para o indicador técnico especificado criado por um array de parâmetros de tipo MqlParam

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

IndicatorParameters

Baseado no handle especificado, retorna o número de parâmetros de entrada do indicador, bem como os valores e tipos dos parâmetros

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

IndicatorRelease

Remove um handle de indicador e libera o bloco de cálculo do indicador, se ele não for usado por ninguém mais

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

IndicatorSetDouble

Define o valor da propriedade de um indicador do tipo double

Indicadores Customizados

IndicatorSetInteger

Define o valor da propriedade de um indicador do tipo int

Indicadores Customizados

IndicatorSetString

Define o valor da propriedade de um indicador do tipo string

Indicadores Customizados

IntegerToString

Converte int em uma string de comprimento predefinido

Funções de Conversão

iOBV

On Balance Volume

Indicadores Técnicos

iOsMA

Moving Average of Oscillator (MACD histogram)

Indicadores Técnicos

iRSI

Relative Strength Index

Indicadores Técnicos

iRVI

Relative Vigor Index

Indicadores Técnicos

iSAR

Parabolic Stop And Reverse System

Indicadores Técnicos

IsStopped

Retorna true, se um programa mql5 foi ordenado a interromper sua operação

Verificando Estado

iStdDev

Standard Deviation

Indicadores Técnicos

iStochastic

Stochastic Oscillator

Indicadores Técnicos

iTEMA

Triple Exponential Moving Average

Indicadores Técnicos

iTriX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator

Indicadores Técnicos

iVIDyA

Variable Index Dynamic Average

Indicadores Técnicos

iVolumes

Volumes

Indicadores Técnicos

iWPR

Williams' Percent Range

Indicadores Técnicos

log

Retorna o logaritmo natural

Funções Matemáticas

log10

Retorna o logaritmo decimal (de um número na base 10)

Funções Matemáticas

MarketBookAdd

Fornece abertura da Profundidade de Mercado para um ativo selecionado, e subscrever para receber notificações de alterações do DOM (Depth of Market)

Informações de Mercado

MarketBookGet

Retorna um array de estrutura MqlBookInfo contendo registros da Profundidade de Mercado de uma ativo especificado

Informações de Mercado

MarketBookRelease

Fornece fechamento da Profundidade de Mercado para um ativo selecionado, e cancelar a subscrição para receber notificações de alterações do DOM

Informações de Mercado

MathAbs

Retorna o valor absoluto (modulo) do valor numérico especificado

Funções Matemáticas

MathArccos

Retorna o arco-cosseno de x em radianos

Funções Matemáticas

MathArcsin

Retorna o arco-seno de x em radianos

Funções Matemáticas

MathArctan

Retorna o arco-tangente de x em radianos

Funções Matemáticas

MathCeil

Retorna o valor numérico inteiro mais próximo do acima

Funções Matemáticas

MathCos

Retorna o cosseno de um número

Funções Matemáticas

MathExp

Retorna o exponencial de um número

Funções Matemáticas

MathFloor

Retorna o valor numérico inteiro mais próximo do abaixo

Funções Matemáticas

MathIsValidNumber

Verifica a validade de um número real

Funções Matemáticas

MathLog

Retorna o logaritmo natural

Funções Matemáticas

MathLog10

Retorna o logaritmo decimal (de um número na base 10)

Funções Matemáticas

MathMax

Retorna o valor máximo entre dois valores numéricos

Funções Matemáticas

MathMin

Retorna de valor mínimo entre dois valores numéricos

Funções Matemáticas

MathMod

Retorna o resto real da divisão de dois números

Funções Matemáticas

MathPow

Eleva uma base a um expoente especificado

Funções Matemáticas

MathRand

Retorna um valor pseudo-aleatório entre 0 e 32767

Funções Matemáticas

MathRound

Arredonda um valor para o inteiro mais próximo

Funções Matemáticas

MathSin

Retorna o seno de um número

Funções Matemáticas

MathSqrt

Retorna a raiz quadrada

Funções Matemáticas

MathSrand

Define o ponto inicial para geração de uma série de inteiros pseudo-aleatórios

Funções Matemáticas

MathTan

Retorna a tangente de um número

Funções Matemáticas

MessageBox

Cria, exibe uma caixa de mensagem e o gerencia

Funções Comuns

MQLInfoInteger

Retorna um valor inteiro de uma propriedade correspondente de um programa mql5 em execução

Verificando Estado

MQLInfoString

Retorna um valor de string de uma propriedade correspondente de um programa mql5 em execução

Verificando Estado

MT5Initialize

Estabelece a conexão com o terminal MetaTrader 5

MetaTrader para Python

MT5Shutdown

Fecha a conexão estabelecida anteriormente com o terminal MetaTrader 5

MetaTrader para Python

MT5TerminalInfo

Obtém o estado e os parâmetros do terminal MetaTrader 5 conectado

MetaTrader para Python

MT5Version

Retorna a versão do terminal MetaTrader 5

MetaTrader para Python

MT5CopyRatesFrom

Recebe barras do terminal MetaTrader 5, a partir da data especificada

MetaTrader para Python

MT5CopyRatesFromPos

Recebe barras do terminal MetaTrader 5, a partir do índice especificado

MetaTrader para Python

MT5CopyRatesRange

Recebe barras a partir do terminal MetaTrader 5, no intervalo de datas especificado

MetaTrader para Python

MT5CopyTicksFrom

Recebe ticks do terminal MetaTrader 5, a partir da data especificada

MetaTrader para Python

MT5CopyTicksRange

Recebe ticks a partir do terminal MetaTrader 5, no intervalo de datas especificado

MetaTrader para Python

NormalizeDouble

Arredonda um número de ponto flutuando para uma precisão especificada

Funções de Conversão

ObjectCreate

Cria um objecto de tipo específico para um gráfico específico

Funções de Objeto

ObjectDelete

Remove o objeto com o nome específico a partir de um gráfico específico (a partir de gráfico de sub-janela específica)

Funções de Objeto

ObjectFind

Pesquisa um objeto com o ID especificado pelo nome

Funções de Objeto

ObjectGetDouble

Retorna o valor double da propriedade do objeto correspondente

Funções de Objeto

ObjectGetInteger

Retorna o valor integer da propriedade do objeto correspondente

Funções de Objeto

ObjectGetString

Retorna o valor string da propriedade do objeto correspondente

Funções de Objeto

ObjectGetTimeByValue

Retorna o valor de tempo ao valor do preço do objeto especifico

Funções de Objeto

ObjectGetValueByTime

Retorna o valor do preço de um objeto ao período especificado

Funções de Objeto

ObjectMove

Muda as coordenadas do ponto de ancoragem do objeto especificado

Funções de Objeto

ObjectName

Retorna o nome de um objeto do tipo correspondente para um gráfico específico (gráfico de sub-janela específica)

Funções de Objeto

ObjectsDeleteAll

Remove todos os objetos com o tipo específico a partir de um gráfico específico (a partir de gráfico de sub-janela específica)

Funções de Objeto

ObjectSetDouble

Define o valor da propriedade do objeto correspondente

Funções de Objeto

ObjectSetInteger

Define o valor da propriedade do objeto correspondente

Funções de Objeto

ObjectSetString

Define o valor da propriedade do objeto correspondente

Funções de Objeto

ObjectsTotal

Retorna o número de objetos do tipo especifico no gráfico especificado (gráfico de sub-janela específica)

Funções de Objeto

OnStart

É chamada no script quando ocorre um evento Start para executar ações definidas no script

Manipulação de eventos

OnInit

É chamada em indicadores e EAs quando ocorre um evento Init para inicializar um programa MQL5 em execução

Manipulação de eventos

OnDeinit

É chamada em indicadores e EAs quando ocorre um evento Deinit para desinicializar um programa MQL5 em execução

Manipulação de eventos

OnTick

É chamada em EAs quando ocorre um evento NewTick para processar uma nova cotação

Manipulação de eventos

OnCalculate

É chamada em indicadores quando ocorre um evento Calculate para processar alterações de dados de preço

Manipulação de eventos

OnTimer

É chamada em indicadores e EAs no início de um evento periódico Timer que é gerado pelo terminal com o intervalo de tempo definido

Manipulação de eventos

OnTrade

É chamada em EAs quando ocorre um evento Trade que é gerado no final da negociação no servidor de negociação

Manipulação de eventos

OnTradeTransaction

É chamada em EAs quando ocorre um evento TradeTransaction para processar os resultados de uma solicitação de negociação

Manipulação de eventos

OnBookEvent

É chamada em EAs quando ocorre um evento BookEvent para processar alterações no livro de ofertas

Manipulação de eventos

OnChartEvent

É chamada em indicadores e Eas quando ocorre um evento ChartEvent para processar mudanças no gráfico causadas por ações do usuário ou pelo funcionamento de programas MQL5

Manipulação de eventos

OnTester

É chamada em EAs quando ocorre um evento Tester para executar as ações necessárias no final do teste

Manipulação de eventos

OnTesterInit

É chamada em EAs quando ocorre um evento TesterInit para executar as ações necessárias antes do início da otimização

Manipulação de eventos

OnTesterDeinit

É chamada em EAs quando ocorre um evento TesterDeinit para realizar as ações necessárias após a otimização do EA

Manipulação de eventos

OnTesterPass

É chamada em EAs quando ocorre um evento TesterPass para processar a chegada de um novo quadro de dados durante a otimização do EA

Manipulação de eventos

OrderCalcMargin

Calcula a margem necessária para o tipo de ordem especificado, na moeda de depósito

Funções de Negociação (Trade)

OrderCalcProfit

Calcula o lucro com base nos parâmetros passados​​, na moeda de depósito

Funções de Negociação (Trade)

OrderCheck

Verifica se há fundos suficientes para executar a operação de negócio necessária.

Funções de Negociação (Trade)

OrderGetDouble

Retorna a propriedade solicitada da ordem (double)

Funções de Negociação (Trade)

OrderGetInteger

Retorna a propriedade solicitada da ordem (datetime ou int)

Funções de Negociação (Trade)

OrderGetString

Retorna a propriedade solicitada da ordem (string)

Funções de Negociação (Trade)

OrderGetTicket

Devolver o bilhete de uma ordem correspondente

Funções de Negociação (Trade)

OrderSelect

Seleciona uma ordem para posteriormente trabalhar com ele

Funções de Negociação (Trade)

OrderSend

Envia pedidos de negócios para um servidor

Funções de Negociação (Trade)

OrderSendAsync

De forma assíncrona envia pedidos de comércio sem esperar a resposta da negociação do servidor de negócio

Funções de Negociação (Trade)

OrdersTotal

Retorna o número de ordens

Funções de Negociação (Trade)

ParameterGetRange

Recebe os dados na faixa de valores e o passo de alteração para uma variável de entrada ao otimizar um Expert Advisor no Testador de Estratégia

Trabalhando com Resultados de Otimização

ParameterSetRange

Especifica o uso de variável de entrada ao otimizar um Expert Advisor no Testador de Estratégia: valor, mudança de passo, os valores iniciais e finais

Trabalhando com Resultados de Otimização

Period

Retorna a janela de tempo do gráfico corrente

Verificando Estado

PeriodSeconds

Retorna o número de segundos no período

Funções Comuns

PlaySound

Toca um arquivo de som

Funções Comuns

PlotIndexGetInteger

Retorna o valor da propriedade de linha de um indicador do tipo inteiro

Indicadores Customizados

PlotIndexSetDouble

Define o valor da propriedade de linha de um indicador do tipo double

Indicadores Customizados

PlotIndexSetInteger

Define o valor da propriedade de linha de um indicador do tipo int

Indicadores Customizados

PlotIndexSetString

Define o valor da propriedade de linha de um indicador do tipo string

Indicadores Customizados

Point

Retorna o tamanho do ponto do símbolo atual na moeda de cotação.

Verificando Estado

PositionGetDouble

Retorna a propriedade solicitado de uma posição aberta (double)

Funções de Negociação (Trade)

PositionGetInteger

Retorna a propriedade solicitada uma posição aberta (datetime ou int)

Funções de Negociação (Trade)

PositionGetString

Retorna a propriedade solicitada uma posição aberta (string)

Funções de Negociação (Trade)

PositionGetSymbol

Retorna o símbolo correspondente à posição aberta

Funções de Negociação (Trade)

PositionSelect

Escolhe uma posição aberta para posteriormente trabalhar com ele

Funções de Negociação (Trade)

PositionsTotal

Retorna o número de posições em aberto

Funções de Negociação (Trade)

pow

Eleva uma base a um expoente especificado

Funções Matemáticas

Print

Exibe uma mensagem no log

Funções Comuns

PrintFormat

Formata e imprime um conjunto de símbolos e valores em um arquivo de log de acordo com um formato predefinido

Funções Comuns

rand

Retorna um valor pseudo-aleatório entre 0 e 32767

Funções Matemáticas

ResetLastError

Define o valor da variável predeterminada _LastError para zero

Funções Comuns

ResourceCreate

Cria um recurso de imagem baseado em um conjunto de dados

Funções Comuns

ResourceFree

Exclui recursos criados dinamicamente (liberando a memória alocada para ele)

Funções Comuns

ResourceReadImage

Lê os dados do recurso gráfico criado pela função ResourceCreate() ou salvo em arquivo EX5 durante a compilação

Funções Comuns

ResourceSave

Salva um recurso em um arquivo especificado

Funções Comuns

round

Arredonda um valor para o inteiro mais próximo

Funções Matemáticas

SendFTP

Envia um arquivo no endereço especificado na janela de configurações da guia "FTP"

Funções Comuns

SendMail

Envia um email no endereço especificado na janela de configurações da guia "Email"

Funções Comuns

SendNotification

Envia notificações push para terminais móveis, cujos MetaQuotes ID's estão especificados na guia "Notificações"

Funções Comuns

SeriesInfoInteger

Retorna informação sobre o estado dos dados históricos

Séries Temporais e Acesso a Indicadores

SetIndexBuffer

Vincula-se o buffer de indicador especificado com dinâmica unidimensional array do tipo double

Indicadores Customizados

ShortArrayToString

Copia parte de um array em uma string

Funções de Conversão

ShortToString

Converte código de símbolo (unicode) em string de um símbolo

Funções de Conversão

SignalBaseGetDouble

Returns the value of double type property for selected signal

Trade Signals

SignalBaseGetInteger

Returns the value of integer type property for selected signal

Trade Signals

SignalBaseGetString

Returns the value of string type property for selected signal

Trade Signals

SignalBaseSelect

Selects a signal from signals, available in terminal for further working with it

Trade Signals

SignalBaseTotal

Returns the total amount of signals, available in terminal

Trade Signals

SignalInfoGetDouble

Returns the value of double type property of signal copy settings

Trade Signals

SignalInfoGetInteger

Returns the value of integer type property of signal copy settings

Trade Signals

SignalInfoGetString

Returns the value of string type property of signal copy settings

Trade Signals

SignalInfoSetDouble

Sets the value of double type property of signal copy settings

Trade Signals

SignalInfoSetInteger

Sets the value of integer type property of signal copy settings

Trade Signals

SignalSubscribe

Subscribes to the trading signal

Trade Signals

SignalUnsubscribe

Cancels subscription

Trade Signals

sin

Retorna o seno de um número

Funções Matemáticas

Sleep

Suspende por um intervalo especificado a execução do Expert Advisor corrente ou script

Funções Comuns

SocketCreate

Cria um soquete com os sinalizadores especificados e retorna seu identificador

Funções de rede

SocketClose

Fecha o soquete

Funções de rede

SocketConnect

Conecta-se ao servidor com controle de tempo limite

Funções de rede

SocketIsConnected

Verifica se há um soquete conectado atualmente

Funções de rede

SocketIsReadable

Obtém o número de bytes que podem ser lidos do soquete.

Funções de rede

SocketIsWritable

Verifica se os dados podem ser registrados no soquete no momento atual.

Funções de rede

SocketTimeouts

Define os tempos limite a fim de receber e enviar dados para o objeto de sistema de soquete

Funções de rede

SocketRead

Lê dados do soquete

Funções de rede

SocketSend

Registra dados no soquete

Funções de rede

SocketTlsHandshake

Inicia uma conexão TLS (SSL) segura com o host especificado usando o protocolo TLS Handshake

Funções de rede

SocketTlsCertificate

Recebe informações sobre o certificado usado para proteger a conexão de rede.

Funções de rede

SocketTlsRead

Lê dados de uma conexão TLS segura

Funções de rede

SocketTlsReadAvailable

Lê todos os dados disponíveis a partir de uma conexão TLS segura

Funções de rede

SocketTlsSend

Envia dados por meio de uma conexão TLS segura

Funções de rede

sqrt

Retorna a raiz quadrada

Funções Matemáticas

srand

Define o ponto inicial para geração de uma série de inteiros pseudo-aleatórios

Funções Matemáticas

StringAdd

Adiciona uma string no final de uma outra string

Funções de String

StringBufferLen

Retorna o tamanho de buffer alocado para uma string

Funções de String

StringCompare

Compara duas string e retorna 1 se a primeira string for maior que a segunda; 0 - se as string são iguais; -1 (menos 1) - se a primeira string for menor que a segunda.

Funções de String

StringConcatenate

Forma uma string dos parâmetros passados

Funções de String

StringFill

Preenche uma string especificada com símbolos selecionados

Funções de String

StringFind

Busca por uma substring em uma string

Funções de String

StringFormat

Converte um número em string de acordo com um formato predefinido

Funções de Conversão

StringGetCharacter

Retorna o valor de um número localizado na posição de string especificada

Funções de String

StringInit

Inicializa uma string com símbolos especificados e fornece o comprimento da string especificada

Funções de String

StringLen

Retorna o número de símbolos em uma string

Funções de String

StringReplace

Substitui todas as substrings encontradas em uma string por uma seqüência de símbolos

Funções de String

StringSetCharacter

Retorna uma cópia de uma string com o valor alterado de um símbolo na posição especificada

Funções de String

StringSplit

Obtém substrings a partir de um separador especificado da string especificada, retorna o número de substrings obtidas

Funções de String

StringSubstr

Extrai uma substring a partir de uma string de texto começando a partir de uma posição especificada

Funções de String

StringToCharArray

Copia símbolo a símbolo uma string convertida de Unicode para ANSI, para um lugar selecionado de um array de tipo uchar

Funções de Conversão

StringToColor

Converte uma string "R,G,B" ou uma string com nome de cor em valor de tipo color

Funções de Conversão

StringToDouble

Converte uma string contendo um representação de símbolo de número em um número de tipo double

Funções de Conversão

StringToInteger

Converte uma string contendo uma representação de símbolo de número em um número de tipo int

Funções de Conversão

StringToLower

Transforma todos os símbolos de uma string selecionada para minúscula pela localização

Funções de String

StringToShortArray

Copia símbolo a símbolo uma string para uma parte selecionada de array de tipo ushort

Funções de Conversão

StringToTime

Converte uma string contendo hora ou data no formato "yyyy.mm.dd [hh:mi]" em um tipo datetime

Funções de Conversão

StringToUpper

Transforma todos os símbolos de uma string selecionada para maiúscula pela localização

Funções de String

StringTrimLeft

Remove caracteres de quebra de linha, espaços e tabs na parte esquerda da string

Funções de String

StringTrimRight

Remove caracteres de quebra de linha, espaços e tabs na parte direita da string

Funções de String

StructToTime

Converte uma variável do tipo estrutura MqlDateTime em um valor datetime

Data e Hora

Symbol

Retorna o nome do ativo do gráfico corrente

Verificando Estado

SymbolInfoDouble

Retorna um valor double de um ativo para a propriedade correspondente

Informações de Mercado

SymbolInfoInteger

Retorna um valor de tipo inteiro (long, datetime, int ou bool) de um ativo especificado para a propriedade correspondente

Informações de Mercado

SymbolInfoMarginRate

Returns the margin rates depending on the order type and direction

Informações de Mercado

SymbolInfoSessionQuote

Permite obter a hora de início e fim das sessões de cotação especificadas para um ativo especificado e dia da semana.

Informações de Mercado

SymbolInfoSessionTrade

Permite obter a hora de início e fim das sessões de negociação especificadas para um ativo especificado e dia da semana.

Informações de Mercado

SymbolInfoString

Retorna um valor do tipo string de um ativo especificado para a propriedade correspondente

Informações de Mercado

SymbolInfoTick

Retorna os preços correntes para um ativo especificado em uma variável do tipo MqlTick

Informações de Mercado

SymbolIsSynchronized

Verifica se dados de um ativo selecionado no terminal estão sincronizados com dados no servidor de negociações

Informações de Mercado

SymbolName

Retorna o nome de um ativo especificado

Informações de Mercado

SymbolSelect

Seleciona um ativo na janela Observação de Mercado ou remove um ativo desta janela

Informações de Mercado

SymbolsTotal

Retorna o número de ativos disponíveis (selecionados na janela Observação de Mercado ou todos)

Informações de Mercado

tan

Retorna a tangente de um número

Funções Matemáticas

TerminalClose

Ordena o terminal a finalizar a operação

Funções Comuns

TerminalInfoDouble

Retorna um valor de double de uma propriedade correspondente do ambiente de um programa mql5

Verificando Estado

TerminalInfoInteger

Retorna um valor inteiro de uma propriedade correspondente do ambiente de um programa mql5

Verificando Estado

TerminalInfoString

Retorna um valor de string de uma propriedade correspondente do ambiente de um programa mql5

Verificando Estado

TesterStatistics

Retorna o valor de uma estatística específica calculada com base em resultados de teste

Funções Comuns

TextGetSize

Retorna a largura e a altura da string nas configurações das fontes usadas no momento

Funções de Objeto

TextOut

Transfere o texto para um array personalizado (buffer) projetado para a criação de recursos gráficos

Funções de Objeto

TextSetFont

Define a fonte para exibir o texto usando métodos de desenho (Arial 20, usado por padrão)

Funções de Objeto

TimeCurrent

Retorna a última hora conhecida do servidor (hora da última cotação recebida) no formato de datetime(

Data e Hora

TimeDaylightSavings

Retorna o sinal do ajuste do horário de verão

Data e Hora

TimeGMT

Retorna a hora GMT em formato datetime com o horário de verão por hora local do computador, de onde o terminal cliente está executando

Data e Hora

TimeGMTOffset

Retorna a diferença corrente entre a hora GMT e a hora do computador local em segundos, levando em consideração o ajuste do horário de verão

Data e Hora

TimeLocal

Retorna a hora do computador local em formato datetime

Data e Hora

TimeToString

Converte um valor contendo hora em segundos decorridos deste 01.01.1970 em uma string de formato "yyyy.mm.dd hh:mi"

Funções de Conversão

TimeToStruct

Converte um valor datetime em uma variável do tipo estrutura MqlDateTime

Data e Hora

TimeTradeServer

Retorna a hora calculada corrente do servidor de negociação

Data e Hora

UninitializeReason

Retorna o código do motivo da desinicialização

Verificando Estado

WebRequest

Sends HTTP request to the specified server

Funções Comuns

ZeroMemory

Redefine uma variável passada para ela por referência. A variável pode ser de qualquer tipo, exceto classes e estruturas que tenham construtores.

Funções Comuns