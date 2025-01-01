- Elementos Básicos da Linguagem
- Constantes, Enumeradores e Estruturas
- Programas MQL5
- Variáveis Predefinidas
- Funções Comuns
- Funções para Array
- Métodos matriciais e vetoriais
- Funções de Conversão
- Funções Matemáticas
- Funções de String
- Data e Hora
- Informações de Conta
- Verificando Estado
- Manipulação de eventos
- Informações de Mercado
- Calendário econômico
- Séries Temporais e Acesso a Indicadores
- Símbolos personalizados
- Operações de Gráficos
- Funções de Negociação
- Gerenciamento de sinais
- Funções de rede
- Variáveis Globais do Terminal
- Funções de Arquivo
- Indicadores Customizados
- Funções de Objeto
- Indicadores Técnicos
- Trabalhando com Resultados de Otimização
- Trabalhando com Eventos
- Trabalhando com OpenCL
- Trabalhar com bancos de dados
- Trabalho com DirectX
- MetaTrader para Python
- Modelos ONNX
- Biblioteca Padrão
- Migrando do MQL4
- Lista de Funções MQL5
- Lista de Constantes MQL5
Lista de Funções MQL5
Todas as funções MQL5 em ordem alfabética.
|
Função
|
Ação
|
Section
|
Retorna um valor de tipo double da correspondente propriedade da conta
|
Retorna um valor de tipo inteiro (bool, int ou long) da correspondente propriedade da conta
|
Retorna um valor de tipo string da correspondente propriedade da conta
|
Retorna o arco-cosseno de x em radianos
|
Exibe uma mensagem em uma janela separada
|
Searches for a specified value in a multidimensional numeric array sorted ascending
|
Retorna o resultado da comparação entre dois arrays de tipos simples ou estruturas personalizados sem objetos complexos
|
Copia um array em outro array
|
Preenche um array com o valor especificado
|
Libera buffer de qualquer array dinâmico e define o tamanho da dimensão zero em 0.
|
Verifica a direção da indexação de um array
|
Define todos os elementos de um array numérico para um único valor
|
Verifica se um array é dinâmico
|
Verifica se um é array é uma série de tempo
|
Searches for the largest element in the first dimension of a multidimensional numeric array
|
Searches for the lowest element in the first dimension of a multidimensional numeric array
|
Retorna o número de elementos na dimensão especifica do array
|
Define o novo tamanho da primeira dimensão do array
|
Define a direção de indexação de um array
|
Retorna o número de elemento no array
|
Ordena arrays números pela primeira dimensão
|
No log, exibe uma matriz de tipo ou estrutura simples
|
Insere na matriz de destino o número especificado de elementos da matriz de origem, iniciando no índice especificado
|
Remove o número especificado de elementos da matriz, iniciando no índice especificado
|
Expande o número de elementos especificado na matriz, iniciando no índice especificado
|
Troca entre si o conteúdo de duas matrizes do tipo dinâmico
|
Retorna o arco-seno de x em radianos
|
Retorna o arco-tangente de x em radianos
|
Retorna o número de barras do histórico para um ativo e período especificados
|
Retorna o número de dados calculados em um buffer de indicador ou -1 em caso de erro (os dados não foram calculados ainda)
|
Obtém uma descrição do país por seu ID
|
Obtém a descrição do evento por seu ID
|
Obtém uma descrição do valor do evento por seu ID
|
Obtém um array de descrições dos países disponíveis no calendário.
|
Obtém um array de descrições de todos os eventos disponíveis no Calendário, segundo o código do país especificado
|
Obtém um array de descrições de todos os eventos disponíveis no calendário, de acordo com a moeda especificada
|
Obtém um array de valores de todos os eventos no intervalo de tempo especificado, segundo o ID do evento
|
Obtém uma matriz de valores de todos os eventos num determinado intervalo de tempo com um filtro por país e/ou moeda
|
Obtém um array de valores do eventos por seu ID desde o momento em que criado do banco de dados do Calendário com o change_id definido
|
Obtém um array de valores de todos os eventos com filtro por país e/ou moeda desde o momento em que criado do banco de dados do Calendário com o change_id definido
|
Retorna o valor numérico inteiro mais próximo do acima
|
Converte código de símbolo (ansi) em um array de um símbolo
|
Aplica-se um modelo específico de um arquivo especificado para o gráfico
|
Fecha um gráfico especificado
|
Retorna o ID do primeiro gráfico do terminal do cliente
|
Retorna a propriedade de valor duplo do gráfico especificado
|
Retorna a propriedade de valor inteiro do gráfico especificado
|
Retorna a propriedade de valor da seqüência do gráfico especificado
|
Retorna o ID do gráfico atual
|
Adiciona um indicador com identificador especificado para uma janela do gráfico especificado
|
Remove um indicador com um nome especificado a partir de janela do gráfico especificado
|
Retorna o manuseio do indicador com nome abreviado especificado na janela do gráfico especificado
|
Retorna o nome abreviado do indicador pelo número na lista de indicadores sobre a janela do gráfico especificado
|
Retorna o número de todos indicadores utilizados para a janela do gráfico especificado
|
Executa deslocamento do gráfico especificado pelo número especificado de barras em relação a posição especificada no gráfico
|
Retorna o ID do gráfico do próximo gráfico para um especificado
|
Abre um novo gráfico com o símbolo e período especificado
|
Converte um código de símbolo em um string de um caractere.
|
Retorna o valor do período do gráfico especificado
|
Retorna a coordenada de preço do ponto do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi derrubado
|
Chama um redesenho forçado de um gráfico especificado
|
Salva as configurações atuais do gráfico em um modelo com um nome especificado
|
Providencia uma imagem do gráfico de seu estado atual para um formato GIF, PNG ou BMP dependendo da extensão especificada
|
Define o valor duplo para uma propriedade correspondente do gráfico especificado
|
Define um valor inteiro (datetime, int, color, bool ou char) para uma propriedade correspondente do gráfico especificado
|
Define o valor da seqüência para uma propriedade do gráfico especificado
|
Modifica o valor do símbolo e um período do gráfico especificado
|
Retorna o nome do símbolo do gráfico especificado
|
Retorna a coordenada de tempo do ponto do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi derrubado
|
Converte as coordenadas do gráfico a partir da representação tempo/preço para as coordenadas X e Y
|
Retorna o número de uma sub-janela onde um indicador é elaborado
|
Retorna o número (índice) da sub-janela do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi derrubado
|
Retorna a coordenada X do ponto do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi derrubado
|
Converte as coordenadas X e Y no gráfico para os valores de tempo e preço
|
Retorna a coordenada Y do ponto do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi derrubado
|
Retorna o tipo do ponteiro de objeto
|
Cria um buffer OpenCL
|
Exclui um buffer OpenCL
|
Lê um buffer de OpenCL num array
|
Grava um array num buffer OpenCL
|
Cria um contexto OpenCL
|
Remove um contexto OpenCL
|
Executa um programa OpenCL
|
Receives device property from OpenCL driver
|
Retorna o valor da propriedade de uma integer para um objeto ou dispositivo OpenCL
|
Retorna o tipo do manipulador de OpenCL como valor da enumeração ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE
|
Cria uma função de partida OpenCL
|
Remove uma função de partida OpenCL
|
Cria um programa OpenCL a partir de um código fonte
|
Remove um programa OpenCL
|
Define um parâmetro para a função OpenCL
|
Define um buffer OpenCL como um parâmetro da função OpenCL
|
Converte tipo color para tipo uint para receber representação ARGB da cor.
|
Converte um valor de color em uma string como "R,G,B"
|
Gera um comentário no canto superior esquerdo do gráfico
|
Copia dados de um buffer especificado de um indicador especificado em um array
|
Obtém histórico de dados sobre preço de fechamento de barra para um ativo e período especificados em um array
|
Obtém histórico de dados sobre preço de barra máximo para um ativo e período especificados em um array
|
Obtém histórico de dados sobre preço de barra minimo para um ativo e período especificados em um array
|
Obtém dados históricos sobre preço de abertura de barras para um ativo e período especificados em um array
|
Obtém dados históricos da estrutura Rates para um ativo e período especificados em um array
|
Obtém dados históricos sobre volumes de negociação para um ativo e período especificados em um array
|
Obtém histórico de dados sobre spreads para um ativo e período especificados em um array
|
Gets ticks accumulated by the terminal for the current working session into an array
|
Obtém histórico de dados sobre volumes de tick para um ativo e período especificados em um array
|
Obtém dados históricos sobre hora de abertura de barras para um ativo e período especificados em um array
|
Retorna o cosseno de um número
|
Performs the inverse transformation of the data from array
|
Transforms the data from array with the specified method
|
Cria um símbolo personalizado com o nome especificado no grupo definido
|
Remove o símbolo personalizado com o nome especificado
|
Define o valor do tipo inteiro para o símbolo personalizado
|
Define o valor do tipo real para o símbolo personalizado
|
Define o valor do tipo cadeia de caracteres para o símbolo personalizado
|
Define o coeficiente de cobrança da margem - dependendo do tipo e direção da ordem - para o símbolo personalizado
|
Define a hora de início e fim da sessão de cotação especificada para o símbolo especificado e dia da semana
|
Define a hora de início e fim da sessão de negociação especificada para o símbolo especificado e dia da semana
|
Exclui todas as barras no histórico de preço do instrumento personalizado, no intervalo de tempo selecionado
|
Substitui todo o histórico de preço do instrumento personalizado pelos dados na matriz do tipo MqlRates, no intervalo de tempo definido
|
Adiciona ao histórico do instrumento personalizado as barras que faltam e substitui os dados existentes na matriz do tipo MqlRates
|
Adds data from an array of the MqlTick type to the price history of a custom symbol. The custom symbol must be selected in the Market Watch window.
|
Exclui todos os ticks no histórico de preço do instrumento personalizado, no intervalo de tempo selecionado
|
Substitui todo o histórico de preço do instrumento personalizado pelos dados na matriz do tipo MqlTick, no intervalo de tempo definido
|
Envia o estado do livro de ofertas do instrumento personalizado
|
Abre ou cria um banco de dados no arquivo especificado
|
Fecha um banco de dados
|
Importa para uma tabela dados de um arquivo
|
Exporta uma tabela ou resultado sobre a execução da consulta SQL para um arquivo CSV
|
Exibe uma tabela ou resultado sobre a execução da consulta SQL no log do EA
|
Verifica a existência de tabela no banco de dados
|
Executa uma consulta no banco de dados especificado
|
Cria um identificador de consulta, que pode ser executado usando DatabaseRead()
|
Redefine a consulta para seu status inicial, como após uma chamada de DatabasePrepare()
|
Define o valor do parâmetro na consulta
|
Define a matriz como um valor de parâmetro
|
Realiza o a transição para o próximo registro como resultado de uma consulta
|
Moves to the next record and reads data into the structure from it
|
Exclui uma consulta criada em DatabasePrepare()
|
Inicia a execução da transação
|
Conclui a execução da transação
|
Executa a reversão de transações
|
Obtém o número de campos na consulta
|
Obtém o nome do campo pelo número
|
Obter tipo de campo por número
|
Obtém o tamanho do campo em bytes
|
Obtém o valor do campo do registro atual como uma string
|
Obtém um valor int do registro atual
|
Obtém um valor long do registro atual
|
Obtém um valor double do registro atual
|
Obtém o valor do campo do registro atual como um array
|
Ponto de parada de programa em depuração
|
Retorna o número de dígitos decimais determinando a precisão do valor do preço do ativo do gráfico corrente
|
Converte um valor numérico para um linha de texto com a precisão especificada
|
Cria um contexto gráfico para renderizar quadros do tamanho especificado
|
Altera o tamanho do quadro do contexto gráfico criado em DXContextCreate()
|
Obtém o tamanho do quadro do contexto gráfico criado em DXContextCreate().
|
Define, para o buffer de renderização, todos os pixeis na cor especificada
|
Limpa o buffer de profundidade
|
Obtém, do contexto gráfico, uma imagem com o tamanho e o deslocamento especificados
|
Obtém o buffer de profundidade do quadro renderizado
|
Cria um buffer com tipo especificado baseado em uma matriz de dados
|
Cria uma textura bidimensional, a partir de um retângulo com determinado tamanho cortado da imagem transferida
|
Cria os parâmetros de entrada do sombreador
|
Define os parâmetros de entrada do sombreador
|
Cria um sombreador com tipo especificado
|
Define o layout do vértice para o sombreador de vértice
|
Define os parâmetros de entrada do sombreador
|
Define a textura do sombreador.
|
Desenha os vértices do buffer de vértice definido em DXBufferSet()
|
Desenha as primitivas gráficas descritas pelo buffer de índice de DXBufferSet()
|
Define o tipo de primitivas para renderização usando DXDrawIndexed()
|
Define o buffer para a renderização atual
|
Define o sombreador para renderização
|
Retorna o tipo de identificador
|
Libera o identificador
|
Converte um valor de enumeração de qualquer tipo para string
|
Gera um evento personalizado para o gráfico especificado
|
Interrompe a geração de eventos pelo timer no quadro atual
|
Inicia gerador de eventos de timer de alta resolução com um período de menos de 1 segundo para o gráfico em curso
|
Inicia o gerador de eventos do time com a periodicidade especificada para o gráfico atual
|
Retorna o exponencial de um número
|
Interrompe um Expert Advisor e o descarrega do gráfico
|
Retorna o valor absoluto (modulo) do valor numérico especificado
|
Fecha um arquivo aberto previamente
|
Copia o arquivo original a partir de um local ou de uma pasta compartilhada em outro arquivo
|
Deleta um arquivo especificado
|
Fecha o manipulador de busca
|
Começa a busca de arquivos em um diretório de acordo com o filtro especificado
|
Continua a busca iniciada pela função FileFindFirst()
|
Escreve para um disco todos os dados remanescentes dentro da entrada/saída do arquivo buffer
|
Obtém uma propriedade inteira de um arquivo
|
Define o final do arquivo em processo de leitura
|
Verifica a e existência de um arquivo
|
Define o final da linha do arquivo de texto em processo de leitura
|
Move ou renomeia um arquivo
|
Abre um arquivo com o nome e bandeira especificada
|
Lê arrays de qualquer tipo, exceto para a seqüência a partir do arquivo do tipo BIN
|
Lê a partir de arquivo do tipo CSV uma seqüência a partir da posição atual até um delimitador (ou até o fim de uma linha de texto) e converte a seqüência de leitura para um valor do tipo bool
|
Lê a partir do arquivo do tipo CSV uma seqüência de um dos formatos: "YYYY.MM.DD HH:MM:SS", "YYYY.MM.DD" or "HH:MM:SS" - e converte-os dentro de valor de datetime
|
Lê um valor double a partir da posição atual do ponteiro de arquivo
|
Lê um valor float a partir da posição atual do ponteiro de arquivo
|
Lê um valor int, short ou char a partir da posição atual do ponteiro de arquivo
|
Lê um valor do tipo long a partir da posição atual do ponteiro de arquivo
|
Lê a partir de arquivo do tipo CSV uma seqüência a partir da posição atual até um delimitador (ou até o fim de uma linha de texto) e converte a seqüência de leitura em um valor double
|
Lê uma seqüência a partir da posição atual do ponteiro a partir de um arquivo
|
Lê o conteúdo de um arquivo binário em uma estrutura passada como um parâmetro, a partir da posição atual do ponteiro do arquivo
|
Move a posição do ponteiro de arquivo por um determinado número de bytes em relação à posição especificada
|
Retorna o tamanho da abertura de um arquivo correspondente
|
Retorna a posição atual do ponteiro de um arquivo da abertura de arquivo correspondente
|
Escreve dados para um arquivo de CSV ou tipo TXT
|
Escreve arrays de qualquer tipo exceto para seqüência em um arquivo do tipo BIN
|
Escreve valor do tipo double a partir da posição atual de um ponteiro de arquivo em um arquivo binário
|
Escreve o valor do tipo float a partir da posição atual de um ponteiro de arquivo em um arquivo binário
|
Escreve o valor do tipo int a partir da posição atual de um ponteiro de arquivo em um arquivo binário
|
Escreve o valor do tipo long a partir da posição atual de um ponteiro de arquivo em um arquivo binário
|
Escreve o valor de um parâmetro da string em um arquivo BIN ou TXT iniciando a partir da posição atual do ponteiro de arquivo
|
Escreve o conteúdo de uma estrutura passada como um parâmetro em um arquivo binário, começando a partir da posição atual do ponteiro de arquivo
|
Retorna o valor numérico inteiro mais próximo do abaixo
|
Retorna o valor máximo entre dois valores numéricos
|
Retorna de valor mínimo entre dois valores numéricos
|
Retorna o resto real da divisão de dois números
|
Deleta todos os arquivos dentro da pasta especificada
|
Cria uma pasta dentro do diretório de arquivo
|
Remove um diretório selecionado. Se a pasta não estiver vazia, então ele não pode ser removido
|
Adiciona um quadro com dados
|
Define a estrutura do filtro de leitura e move o ponteiro para o início
|
Move um ponteiro de leitura de quadro para o início e redefine previamente um conjunto de filtros
|
Recebe parâmetros de entrada, no qual o quadro é formado
|
Lê um quadro e move o ponteiro para o próximo
|
Retorna o último erro
|
Retorna o ponteiro de objeto
|
Retorno o número de milissegundos decorridos desde que o sistema foi iniciado
|
Verifica a existência de uma variável global com o nome especificado
|
Exclui uma variável global
|
Retorna o valor da variável global
|
Retorna o nome de uma variável global, que é o número ordinal dentro da lista de variáveis globais
|
Exclui as variáveis globais com especificação prefixada em seus nomes
|
Define o novo valor para uma variável global
|
Define um novo valor de existência de variável global pela condição estabelecida
|
Salva forçadamente o conteúdo de todas as varáveis globais num disco
|
Retorna o número total de Variáveis Globais
|
Define o novo valor para uma variável global, que existe somente na sessão geral do terminal
|
Retorna o tempo do último acesso para a variável global
|
Retorna a propriedade solicitada de um acordo no histórico (double)
|
Retorna a propriedade solicitada de um acordo no histórico (datetime ou int)
|
Retorna a propriedade solicitada de uma operação no histórico (string)
|
Devolve um bilhete de uma quantidade correspondente no histórico
|
Seleciona um negócio no histórico para posterior chamada através de funções apropriadas
|
Retorna o número de ofertas no histórico
|
Retorna a propriedade solicitada de uma ordem no histórico (double)
|
Retorna a propriedade solicitada de uma ordem no histórico (datetime ou int)
|
Retorna a propriedade solicitada de uma ordem no histórico (string)
|
Retornar bilhete ordem de uma ordem correspondente no histórico
|
Seleciona uma ordem no histórico para posteriormente trabalhar com ele
|
Retorna o número de pedidos no histórico
|
Recupera o histórico de transações e ordens para o período do tempo de servidor especificado
|
Pedido de histórico de acordo com um identificador de posição especificada.
|
Retorna o número de barras - no histórico - do símbolo e do período correspondentes
|
Retorna o índice da barra na qual o tempo especificado coincide
|
Retorna o valor do preço de fechamento da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente
|
Retorna o valor do preço máximo da barra (especificado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente
|
Retorna o índice do maior valor encontrado (deslocamento relativo à barra atual) do gráfico correspondente
|
Retorna o valor do preço mínimo da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente
|
Retorna o índice do menor valor encontrado (deslocamento relativo à barra atual) do gráfico correspondente
|
Retorna o valor do preço de abertura da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente
|
Retorna o valor do tempo de abertura da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente
|
Retorna o valor do volume de tick (especificado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente
|
Retorna o valor do volume real da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente
|
Retorna o valor do volume de tick (especificado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente
|
Retorna o valor do spread da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente
|
Accumulation/Distribution
|
Average Directional Index
|
Average Directional Index by Welles Wilder
|
Alligator
|
Adaptive Moving Average
|
Awesome Oscillator
|
Average True Range
|
Bollinger Bands®
|
Bears Power
|
Bulls Power
|
Market Facilitation Index by Bill Williams
|
Commodity Channel Index
|
Chaikin Oscillator
|
Custom indicator
|
Double Exponential Moving Average
|
DeMarker
|
Envelopes
|
Force Index
|
Fractals
|
Fractal Adaptive Moving Average
|
Gator Oscillator
|
Ichimoku Kinko Hyo
|
Moving Average
|
Moving Averages Convergence-Divergence
|
Money Flow Index
|
Momentum
|
Retorna o handle para o indicador técnico especificado criado por um array de parâmetros de tipo MqlParam
|
Baseado no handle especificado, retorna o número de parâmetros de entrada do indicador, bem como os valores e tipos dos parâmetros
|
Remove um handle de indicador e libera o bloco de cálculo do indicador, se ele não for usado por ninguém mais
|
Define o valor da propriedade de um indicador do tipo double
|
Define o valor da propriedade de um indicador do tipo int
|
Define o valor da propriedade de um indicador do tipo string
|
Converte int em uma string de comprimento predefinido
|
On Balance Volume
|
Moving Average of Oscillator (MACD histogram)
|
Relative Strength Index
|
Relative Vigor Index
|
Parabolic Stop And Reverse System
|
Retorna true, se um programa mql5 foi ordenado a interromper sua operação
|
Standard Deviation
|
Stochastic Oscillator
|
Triple Exponential Moving Average
|
Triple Exponential Moving Averages Oscillator
|
Variable Index Dynamic Average
|
Volumes
|
Williams' Percent Range
|
Retorna o logaritmo natural
|
Retorna o logaritmo decimal (de um número na base 10)
|
Fornece abertura da Profundidade de Mercado para um ativo selecionado, e subscrever para receber notificações de alterações do DOM (Depth of Market)
|
Retorna um array de estrutura MqlBookInfo contendo registros da Profundidade de Mercado de uma ativo especificado
|
Fornece fechamento da Profundidade de Mercado para um ativo selecionado, e cancelar a subscrição para receber notificações de alterações do DOM
|
Retorna o valor absoluto (modulo) do valor numérico especificado
|
Retorna o arco-cosseno de x em radianos
|
Retorna o arco-seno de x em radianos
|
Retorna o arco-tangente de x em radianos
|
Retorna o valor numérico inteiro mais próximo do acima
|
Retorna o cosseno de um número
|
Retorna o exponencial de um número
|
Retorna o valor numérico inteiro mais próximo do abaixo
|
Verifica a validade de um número real
|
Retorna o logaritmo natural
|
Retorna o logaritmo decimal (de um número na base 10)
|
Retorna o valor máximo entre dois valores numéricos
|
Retorna de valor mínimo entre dois valores numéricos
|
Retorna o resto real da divisão de dois números
|
Eleva uma base a um expoente especificado
|
Retorna um valor pseudo-aleatório entre 0 e 32767
|
Arredonda um valor para o inteiro mais próximo
|
Retorna o seno de um número
|
Retorna a raiz quadrada
|
Define o ponto inicial para geração de uma série de inteiros pseudo-aleatórios
|
Retorna a tangente de um número
|
Cria, exibe uma caixa de mensagem e o gerencia
|
Retorna um valor inteiro de uma propriedade correspondente de um programa mql5 em execução
|
Retorna um valor de string de uma propriedade correspondente de um programa mql5 em execução
|
Estabelece a conexão com o terminal MetaTrader 5
|
Fecha a conexão estabelecida anteriormente com o terminal MetaTrader 5
|
Obtém o estado e os parâmetros do terminal MetaTrader 5 conectado
|
Retorna a versão do terminal MetaTrader 5
|
Recebe barras do terminal MetaTrader 5, a partir da data especificada
|
Recebe barras do terminal MetaTrader 5, a partir do índice especificado
|
Recebe barras a partir do terminal MetaTrader 5, no intervalo de datas especificado
|
Recebe ticks do terminal MetaTrader 5, a partir da data especificada
|
Recebe ticks a partir do terminal MetaTrader 5, no intervalo de datas especificado
|
Arredonda um número de ponto flutuando para uma precisão especificada
|
Cria um objecto de tipo específico para um gráfico específico
|
Remove o objeto com o nome específico a partir de um gráfico específico (a partir de gráfico de sub-janela específica)
|
Pesquisa um objeto com o ID especificado pelo nome
|
Retorna o valor double da propriedade do objeto correspondente
|
Retorna o valor integer da propriedade do objeto correspondente
|
Retorna o valor string da propriedade do objeto correspondente
|
Retorna o valor de tempo ao valor do preço do objeto especifico
|
Retorna o valor do preço de um objeto ao período especificado
|
Muda as coordenadas do ponto de ancoragem do objeto especificado
|
Retorna o nome de um objeto do tipo correspondente para um gráfico específico (gráfico de sub-janela específica)
|
Remove todos os objetos com o tipo específico a partir de um gráfico específico (a partir de gráfico de sub-janela específica)
|
Define o valor da propriedade do objeto correspondente
|
Define o valor da propriedade do objeto correspondente
|
Define o valor da propriedade do objeto correspondente
|
Retorna o número de objetos do tipo especifico no gráfico especificado (gráfico de sub-janela específica)
|
É chamada no script quando ocorre um evento Start para executar ações definidas no script
|
É chamada em indicadores e EAs quando ocorre um evento Init para inicializar um programa MQL5 em execução
|
É chamada em indicadores e EAs quando ocorre um evento Deinit para desinicializar um programa MQL5 em execução
|
É chamada em EAs quando ocorre um evento NewTick para processar uma nova cotação
|
É chamada em indicadores quando ocorre um evento Calculate para processar alterações de dados de preço
|
É chamada em indicadores e EAs no início de um evento periódico Timer que é gerado pelo terminal com o intervalo de tempo definido
|
É chamada em EAs quando ocorre um evento Trade que é gerado no final da negociação no servidor de negociação
|
É chamada em EAs quando ocorre um evento TradeTransaction para processar os resultados de uma solicitação de negociação
|
É chamada em EAs quando ocorre um evento BookEvent para processar alterações no livro de ofertas
|
É chamada em indicadores e Eas quando ocorre um evento ChartEvent para processar mudanças no gráfico causadas por ações do usuário ou pelo funcionamento de programas MQL5
|
É chamada em EAs quando ocorre um evento Tester para executar as ações necessárias no final do teste
|
É chamada em EAs quando ocorre um evento TesterInit para executar as ações necessárias antes do início da otimização
|
É chamada em EAs quando ocorre um evento TesterDeinit para realizar as ações necessárias após a otimização do EA
|
É chamada em EAs quando ocorre um evento TesterPass para processar a chegada de um novo quadro de dados durante a otimização do EA
|
Calcula a margem necessária para o tipo de ordem especificado, na moeda de depósito
|
Calcula o lucro com base nos parâmetros passados, na moeda de depósito
|
Verifica se há fundos suficientes para executar a operação de negócio necessária.
|
Retorna a propriedade solicitada da ordem (double)
|
Retorna a propriedade solicitada da ordem (datetime ou int)
|
Retorna a propriedade solicitada da ordem (string)
|
Devolver o bilhete de uma ordem correspondente
|
Seleciona uma ordem para posteriormente trabalhar com ele
|
Envia pedidos de negócios para um servidor
|
De forma assíncrona envia pedidos de comércio sem esperar a resposta da negociação do servidor de negócio
|
Retorna o número de ordens
|
Recebe os dados na faixa de valores e o passo de alteração para uma variável de entrada ao otimizar um Expert Advisor no Testador de Estratégia
|
Especifica o uso de variável de entrada ao otimizar um Expert Advisor no Testador de Estratégia: valor, mudança de passo, os valores iniciais e finais
|
Retorna a janela de tempo do gráfico corrente
|
Retorna o número de segundos no período
|
Toca um arquivo de som
|
Retorna o valor da propriedade de linha de um indicador do tipo inteiro
|
Define o valor da propriedade de linha de um indicador do tipo double
|
Define o valor da propriedade de linha de um indicador do tipo int
|
Define o valor da propriedade de linha de um indicador do tipo string
|
Retorna o tamanho do ponto do símbolo atual na moeda de cotação.
|
Retorna a propriedade solicitado de uma posição aberta (double)
|
Retorna a propriedade solicitada uma posição aberta (datetime ou int)
|
Retorna a propriedade solicitada uma posição aberta (string)
|
Retorna o símbolo correspondente à posição aberta
|
Escolhe uma posição aberta para posteriormente trabalhar com ele
|
Retorna o número de posições em aberto
|
Eleva uma base a um expoente especificado
|
Exibe uma mensagem no log
|
Formata e imprime um conjunto de símbolos e valores em um arquivo de log de acordo com um formato predefinido
|
Retorna um valor pseudo-aleatório entre 0 e 32767
|
Define o valor da variável predeterminada _LastError para zero
|
Cria um recurso de imagem baseado em um conjunto de dados
|
Exclui recursos criados dinamicamente (liberando a memória alocada para ele)
|
Lê os dados do recurso gráfico criado pela função ResourceCreate() ou salvo em arquivo EX5 durante a compilação
|
Salva um recurso em um arquivo especificado
|
Arredonda um valor para o inteiro mais próximo
|
Envia um arquivo no endereço especificado na janela de configurações da guia "FTP"
|
Envia um email no endereço especificado na janela de configurações da guia "Email"
|
Envia notificações push para terminais móveis, cujos MetaQuotes ID's estão especificados na guia "Notificações"
|
Retorna informação sobre o estado dos dados históricos
|
Vincula-se o buffer de indicador especificado com dinâmica unidimensional array do tipo double
|
Copia parte de um array em uma string
|
Converte código de símbolo (unicode) em string de um símbolo
|
Returns the value of double type property for selected signal
|
Returns the value of integer type property for selected signal
|
Returns the value of string type property for selected signal
|
Selects a signal from signals, available in terminal for further working with it
|
Returns the total amount of signals, available in terminal
|
Returns the value of double type property of signal copy settings
|
Returns the value of integer type property of signal copy settings
|
Returns the value of string type property of signal copy settings
|
Sets the value of double type property of signal copy settings
|
Sets the value of integer type property of signal copy settings
|
Subscribes to the trading signal
|
Cancels subscription
|
Retorna o seno de um número
|
Suspende por um intervalo especificado a execução do Expert Advisor corrente ou script
|
Cria um soquete com os sinalizadores especificados e retorna seu identificador
|
Fecha o soquete
|
Conecta-se ao servidor com controle de tempo limite
|
Verifica se há um soquete conectado atualmente
|
Obtém o número de bytes que podem ser lidos do soquete.
|
Verifica se os dados podem ser registrados no soquete no momento atual.
|
Define os tempos limite a fim de receber e enviar dados para o objeto de sistema de soquete
|
Lê dados do soquete
|
Registra dados no soquete
|
Inicia uma conexão TLS (SSL) segura com o host especificado usando o protocolo TLS Handshake
|
Recebe informações sobre o certificado usado para proteger a conexão de rede.
|
Lê dados de uma conexão TLS segura
|
Lê todos os dados disponíveis a partir de uma conexão TLS segura
|
Envia dados por meio de uma conexão TLS segura
|
Retorna a raiz quadrada
|
Define o ponto inicial para geração de uma série de inteiros pseudo-aleatórios
|
Adiciona uma string no final de uma outra string
|
Retorna o tamanho de buffer alocado para uma string
|
Compara duas string e retorna 1 se a primeira string for maior que a segunda; 0 - se as string são iguais; -1 (menos 1) - se a primeira string for menor que a segunda.
|
Forma uma string dos parâmetros passados
|
Preenche uma string especificada com símbolos selecionados
|
Busca por uma substring em uma string
|
Converte um número em string de acordo com um formato predefinido
|
Retorna o valor de um número localizado na posição de string especificada
|
Inicializa uma string com símbolos especificados e fornece o comprimento da string especificada
|
Retorna o número de símbolos em uma string
|
Substitui todas as substrings encontradas em uma string por uma seqüência de símbolos
|
Retorna uma cópia de uma string com o valor alterado de um símbolo na posição especificada
|
Obtém substrings a partir de um separador especificado da string especificada, retorna o número de substrings obtidas
|
Extrai uma substring a partir de uma string de texto começando a partir de uma posição especificada
|
Copia símbolo a símbolo uma string convertida de Unicode para ANSI, para um lugar selecionado de um array de tipo uchar
|
Converte uma string "R,G,B" ou uma string com nome de cor em valor de tipo color
|
Converte uma string contendo um representação de símbolo de número em um número de tipo double
|
Converte uma string contendo uma representação de símbolo de número em um número de tipo int
|
Transforma todos os símbolos de uma string selecionada para minúscula pela localização
|
Copia símbolo a símbolo uma string para uma parte selecionada de array de tipo ushort
|
Converte uma string contendo hora ou data no formato "yyyy.mm.dd [hh:mi]" em um tipo datetime
|
Transforma todos os símbolos de uma string selecionada para maiúscula pela localização
|
Remove caracteres de quebra de linha, espaços e tabs na parte esquerda da string
|
Remove caracteres de quebra de linha, espaços e tabs na parte direita da string
|
Converte uma variável do tipo estrutura MqlDateTime em um valor datetime
|
Retorna o nome do ativo do gráfico corrente
|
Retorna um valor double de um ativo para a propriedade correspondente
|
Retorna um valor de tipo inteiro (long, datetime, int ou bool) de um ativo especificado para a propriedade correspondente
|
Returns the margin rates depending on the order type and direction
|
Permite obter a hora de início e fim das sessões de cotação especificadas para um ativo especificado e dia da semana.
|
Permite obter a hora de início e fim das sessões de negociação especificadas para um ativo especificado e dia da semana.
|
Retorna um valor do tipo string de um ativo especificado para a propriedade correspondente
|
Retorna os preços correntes para um ativo especificado em uma variável do tipo MqlTick
|
Verifica se dados de um ativo selecionado no terminal estão sincronizados com dados no servidor de negociações
|
Retorna o nome de um ativo especificado
|
Seleciona um ativo na janela Observação de Mercado ou remove um ativo desta janela
|
Retorna o número de ativos disponíveis (selecionados na janela Observação de Mercado ou todos)
|
Retorna a tangente de um número
|
Ordena o terminal a finalizar a operação
|
Retorna um valor de double de uma propriedade correspondente do ambiente de um programa mql5
|
Retorna um valor inteiro de uma propriedade correspondente do ambiente de um programa mql5
|
Retorna um valor de string de uma propriedade correspondente do ambiente de um programa mql5
|
Retorna o valor de uma estatística específica calculada com base em resultados de teste
|
Retorna a largura e a altura da string nas configurações das fontes usadas no momento
|
Transfere o texto para um array personalizado (buffer) projetado para a criação de recursos gráficos
|
Define a fonte para exibir o texto usando métodos de desenho (Arial 20, usado por padrão)
|
Retorna a última hora conhecida do servidor (hora da última cotação recebida) no formato de datetime(
|
Retorna o sinal do ajuste do horário de verão
|
Retorna a hora GMT em formato datetime com o horário de verão por hora local do computador, de onde o terminal cliente está executando
|
Retorna a diferença corrente entre a hora GMT e a hora do computador local em segundos, levando em consideração o ajuste do horário de verão
|
Retorna a hora do computador local em formato datetime
|
Converte um valor contendo hora em segundos decorridos deste 01.01.1970 em uma string de formato "yyyy.mm.dd hh:mi"
|
Converte um valor datetime em uma variável do tipo estrutura MqlDateTime
|
Retorna a hora calculada corrente do servidor de negociação
|
Retorna o código do motivo da desinicialização
|
Sends HTTP request to the specified server
|
Redefine uma variável passada para ela por referência. A variável pode ser de qualquer tipo, exceto classes e estruturas que tenham construtores.