AccountInfoDouble Retorna um valor de tipo double da correspondente propriedade da conta Informações de Conta

AccountInfoInteger Retorna um valor de tipo inteiro (bool, int ou long) da correspondente propriedade da conta Informações de Conta

AccountInfoString Retorna um valor de tipo string da correspondente propriedade da conta Informações de Conta

acos Retorna o arco-cosseno de x em radianos Funções Matemáticas

Alert Exibe uma mensagem em uma janela separada Funções Comuns

ArrayBsearch Searches for a specified value in a multidimensional numeric array sorted ascending Funções para Array

ArrayCompare Retorna o resultado da comparação entre dois arrays de tipos simples ou estruturas personalizados sem objetos complexos Funções para Array

ArrayCopy Copia um array em outro array Funções para Array

ArrayFill Preenche um array com o valor especificado Funções para Array

ArrayFree Libera buffer de qualquer array dinâmico e define o tamanho da dimensão zero em 0. Funções para Array

ArrayGetAsSeries Verifica a direção da indexação de um array Funções para Array

ArrayInitialize Define todos os elementos de um array numérico para um único valor Funções para Array

ArrayIsDynamic Verifica se um array é dinâmico Funções para Array

ArrayIsSeries Verifica se um é array é uma série de tempo Funções para Array

ArrayMaximum Searches for the largest element in the first dimension of a multidimensional numeric array Funções para Array

ArrayMinimum Searches for the lowest element in the first dimension of a multidimensional numeric array Funções para Array

ArrayRange Retorna o número de elementos na dimensão especifica do array Funções para Array

ArrayResize Define o novo tamanho da primeira dimensão do array Funções para Array

ArraySetAsSeries Define a direção de indexação de um array Funções para Array

ArraySize Retorna o número de elemento no array Funções para Array

ArraySort Ordena arrays números pela primeira dimensão Funções para Array

ArrayPrint No log, exibe uma matriz de tipo ou estrutura simples Funções para Array

ArrayInsert Insere na matriz de destino o número especificado de elementos da matriz de origem, iniciando no índice especificado Funções para Array

ArrayRemove Remove o número especificado de elementos da matriz, iniciando no índice especificado Funções para Array

ArrayReverse Expande o número de elementos especificado na matriz, iniciando no índice especificado Funções para Array

ArraySwap Troca entre si o conteúdo de duas matrizes do tipo dinâmico Funções para Array

asin Retorna o arco-seno de x em radianos Funções Matemáticas

atan Retorna o arco-tangente de x em radianos Funções Matemáticas

Bars Retorna o número de barras do histórico para um ativo e período especificados Séries Temporais e Acesso a Indicadores

BarsCalculated Retorna o número de dados calculados em um buffer de indicador ou -1 em caso de erro (os dados não foram calculados ainda) Séries Temporais e Acesso a Indicadores

CalendarCountryById Obtém uma descrição do país por seu ID Calendário econômico

CalendarEventById Obtém a descrição do evento por seu ID Calendário econômico

CalendarValueById Obtém uma descrição do valor do evento por seu ID Calendário econômico

CalendarCountries Obtém um array de descrições dos países disponíveis no calendário. Calendário econômico

CalendarEventByCountry Obtém um array de descrições de todos os eventos disponíveis no Calendário, segundo o código do país especificado Calendário econômico

CalendarEventByCurrency Obtém um array de descrições de todos os eventos disponíveis no calendário, de acordo com a moeda especificada Calendário econômico

CalendarValueHistoryByEvent Obtém um array de valores de todos os eventos no intervalo de tempo especificado, segundo o ID do evento Calendário econômico

CalendarValueHistory Obtém uma matriz de valores de todos os eventos num determinado intervalo de tempo com um filtro por país e/ou moeda Calendário econômico

CalendarValueLastByEvent Obtém um array de valores do eventos por seu ID desde o momento em que criado do banco de dados do Calendário com o change_id definido Calendário econômico

CalendarValueLast Obtém um array de valores de todos os eventos com filtro por país e/ou moeda desde o momento em que criado do banco de dados do Calendário com o change_id definido Calendário econômico

ceil Retorna o valor numérico inteiro mais próximo do acima Funções Matemáticas

CharArrayToString Converte código de símbolo (ansi) em um array de um símbolo Funções de Conversão

ChartApplyTemplate Aplica-se um modelo específico de um arquivo especificado para o gráfico Operações de Gráficos

ChartClose Fecha um gráfico especificado Operações de Gráficos

ChartFirst Retorna o ID do primeiro gráfico do terminal do cliente Operações de Gráficos

ChartGetDouble Retorna a propriedade de valor duplo do gráfico especificado Operações de Gráficos

ChartGetInteger Retorna a propriedade de valor inteiro do gráfico especificado Operações de Gráficos

ChartGetString Retorna a propriedade de valor da seqüência do gráfico especificado Operações de Gráficos

ChartID Retorna o ID do gráfico atual Operações de Gráficos

ChartIndicatorAdd Adiciona um indicador com identificador especificado para uma janela do gráfico especificado Operações de Gráficos

ChartIndicatorDelete Remove um indicador com um nome especificado a partir de janela do gráfico especificado Operações de Gráficos

ChartIndicatorGet Retorna o manuseio do indicador com nome abreviado especificado na janela do gráfico especificado Operações de Gráficos

ChartIndicatorName Retorna o nome abreviado do indicador pelo número na lista de indicadores sobre a janela do gráfico especificado Operações de Gráficos

ChartIndicatorsTotal Retorna o número de todos indicadores utilizados para a janela do gráfico especificado Operações de Gráficos

ChartNavigate Executa deslocamento do gráfico especificado pelo número especificado de barras em relação a posição especificada no gráfico Operações de Gráficos

ChartNext Retorna o ID do gráfico do próximo gráfico para um especificado Operações de Gráficos

ChartOpen Abre um novo gráfico com o símbolo e período especificado Operações de Gráficos

CharToString Converte um código de símbolo em um string de um caractere. Funções de Conversão

ChartPeriod Retorna o valor do período do gráfico especificado Operações de Gráficos

ChartPriceOnDropped Retorna a coordenada de preço do ponto do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi derrubado Operações de Gráficos

ChartRedraw Chama um redesenho forçado de um gráfico especificado Operações de Gráficos

ChartSaveTemplate Salva as configurações atuais do gráfico em um modelo com um nome especificado Operações de Gráficos

ChartScreenShot Providencia uma imagem do gráfico de seu estado atual para um formato GIF, PNG ou BMP dependendo da extensão especificada Operações de Gráficos

ChartSetDouble Define o valor duplo para uma propriedade correspondente do gráfico especificado Operações de Gráficos

ChartSetInteger Define um valor inteiro (datetime, int, color, bool ou char) para uma propriedade correspondente do gráfico especificado Operações de Gráficos

ChartSetString Define o valor da seqüência para uma propriedade do gráfico especificado Operações de Gráficos

ChartSetSymbolPeriod Modifica o valor do símbolo e um período do gráfico especificado Operações de Gráficos

ChartSymbol Retorna o nome do símbolo do gráfico especificado Operações de Gráficos

ChartTimeOnDropped Retorna a coordenada de tempo do ponto do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi derrubado Operações de Gráficos

ChartTimePriceToXY Converte as coordenadas do gráfico a partir da representação tempo/preço para as coordenadas X e Y Operações de Gráficos

ChartWindowFind Retorna o número de uma sub-janela onde um indicador é elaborado Operações de Gráficos

ChartWindowOnDropped Retorna o número (índice) da sub-janela do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi derrubado Operações de Gráficos

ChartXOnDropped Retorna a coordenada X do ponto do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi derrubado Operações de Gráficos

ChartXYToTimePrice Converte as coordenadas X e Y no gráfico para os valores de tempo e preço Operações de Gráficos

ChartYOnDropped Retorna a coordenada Y do ponto do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi derrubado Operações de Gráficos

CheckPointer Retorna o tipo do ponteiro de objeto Funções Comuns

CLBufferCreate Cria um buffer OpenCL Trabalhando com OpenCL

CLBufferFree Exclui um buffer OpenCL Trabalhando com OpenCL

CLBufferRead Lê um buffer de OpenCL num array Trabalhando com OpenCL

CLBufferWrite Grava um array num buffer OpenCL Trabalhando com OpenCL

CLContextCreate Cria um contexto OpenCL Trabalhando com OpenCL

CLContextFree Remove um contexto OpenCL Trabalhando com OpenCL

CLExecute Executa um programa OpenCL Trabalhando com OpenCL

CLGetDeviceInfo Receives device property from OpenCL driver Trabalhando com OpenCL

CLGetInfoInteger Retorna o valor da propriedade de uma integer para um objeto ou dispositivo OpenCL Trabalhando com OpenCL

CLHandleType Retorna o tipo do manipulador de OpenCL como valor da enumeração ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE Trabalhando com OpenCL

CLKernelCreate Cria uma função de partida OpenCL Trabalhando com OpenCL

CLKernelFree Remove uma função de partida OpenCL Trabalhando com OpenCL

CLProgramCreate Cria um programa OpenCL a partir de um código fonte Trabalhando com OpenCL

CLProgramFree Remove um programa OpenCL Trabalhando com OpenCL

CLSetKernelArg Define um parâmetro para a função OpenCL Trabalhando com OpenCL

CLSetKernelArgMem Define um buffer OpenCL como um parâmetro da função OpenCL Trabalhando com OpenCL

ColorToARGB Converte tipo color para tipo uint para receber representação ARGB da cor. Funções de Conversão

ColorToString Converte um valor de color em uma string como "R,G,B" Funções de Conversão

Comment Gera um comentário no canto superior esquerdo do gráfico Funções Comuns

CopyBuffer Copia dados de um buffer especificado de um indicador especificado em um array Séries Temporais e Acesso a Indicadores

CopyClose Obtém histórico de dados sobre preço de fechamento de barra para um ativo e período especificados em um array Séries Temporais e Acesso a Indicadores

CopyHigh Obtém histórico de dados sobre preço de barra máximo para um ativo e período especificados em um array Séries Temporais e Acesso a Indicadores

CopyLow Obtém histórico de dados sobre preço de barra minimo para um ativo e período especificados em um array Séries Temporais e Acesso a Indicadores

CopyOpen Obtém dados históricos sobre preço de abertura de barras para um ativo e período especificados em um array Séries Temporais e Acesso a Indicadores

CopyRates Obtém dados históricos da estrutura Rates para um ativo e período especificados em um array Séries Temporais e Acesso a Indicadores

CopyRealVolume Obtém dados históricos sobre volumes de negociação para um ativo e período especificados em um array Séries Temporais e Acesso a Indicadores

CopySpread Obtém histórico de dados sobre spreads para um ativo e período especificados em um array Séries Temporais e Acesso a Indicadores

CopyTicks Gets ticks accumulated by the terminal for the current working session into an array Séries Temporais e Acesso a Indicadores

CopyTickVolume Obtém histórico de dados sobre volumes de tick para um ativo e período especificados em um array Séries Temporais e Acesso a Indicadores

CopyTime Obtém dados históricos sobre hora de abertura de barras para um ativo e período especificados em um array Séries Temporais e Acesso a Indicadores

cos Retorna o cosseno de um número Funções Matemáticas

CryptDecode Performs the inverse transformation of the data from array Funções Comuns

CryptEncode Transforms the data from array with the specified method Funções Comuns

CustomSymbolCreate Cria um símbolo personalizado com o nome especificado no grupo definido Símbolos personalizados

CustomSymbolDelete Remove o símbolo personalizado com o nome especificado Símbolos personalizados

CustomSymbolSetInteger Define o valor do tipo inteiro para o símbolo personalizado Símbolos personalizados

CustomSymbolSetDouble Define o valor do tipo real para o símbolo personalizado Símbolos personalizados

CustomSymbolSetString Define o valor do tipo cadeia de caracteres para o símbolo personalizado Símbolos personalizados

CustomSymbolSetMarginRate Define o coeficiente de cobrança da margem - dependendo do tipo e direção da ordem - para o símbolo personalizado Símbolos personalizados

CustomSymbolSetSessionQuote Define a hora de início e fim da sessão de cotação especificada para o símbolo especificado e dia da semana Símbolos personalizados

CustomSymbolSetSessionTrade Define a hora de início e fim da sessão de negociação especificada para o símbolo especificado e dia da semana Símbolos personalizados

CustomRatesDelete Exclui todas as barras no histórico de preço do instrumento personalizado, no intervalo de tempo selecionado Símbolos personalizados

CustomRatesReplace Substitui todo o histórico de preço do instrumento personalizado pelos dados na matriz do tipo MqlRates, no intervalo de tempo definido Símbolos personalizados

CustomRatesUpdate Adiciona ao histórico do instrumento personalizado as barras que faltam e substitui os dados existentes na matriz do tipo MqlRates Símbolos personalizados

CustomTicksAdd Adds data from an array of the MqlTick type to the price history of a custom symbol. The custom symbol must be selected in the Market Watch window. Símbolos personalizados

CustomTicksDelete Exclui todos os ticks no histórico de preço do instrumento personalizado, no intervalo de tempo selecionado Símbolos personalizados

CustomTicksReplace Substitui todo o histórico de preço do instrumento personalizado pelos dados na matriz do tipo MqlTick, no intervalo de tempo definido Símbolos personalizados

CustomBookAdd Envia o estado do livro de ofertas do instrumento personalizado Símbolos personalizados

DatabaseOpen Abre ou cria um banco de dados no arquivo especificado Trabalhar com bancos de dados

DatabaseClose Fecha um banco de dados Trabalhar com bancos de dados

DatabaseImport Importa para uma tabela dados de um arquivo Trabalhar com bancos de dados

DatabaseExport Exporta uma tabela ou resultado sobre a execução da consulta SQL para um arquivo CSV Trabalhar com bancos de dados

DatabasePrint Exibe uma tabela ou resultado sobre a execução da consulta SQL no log do EA Trabalhar com bancos de dados

DatabaseTableExists Verifica a existência de tabela no banco de dados Trabalhar com bancos de dados

DatabaseExecute Executa uma consulta no banco de dados especificado Trabalhar com bancos de dados

DatabasePrepare Cria um identificador de consulta, que pode ser executado usando DatabaseRead() Trabalhar com bancos de dados

DatabaseReset Redefine a consulta para seu status inicial, como após uma chamada de DatabasePrepare() Trabalhar com bancos de dados

DatabaseBind Define o valor do parâmetro na consulta Trabalhar com bancos de dados

DatabaseBindArray Define a matriz como um valor de parâmetro Trabalhar com bancos de dados

DatabaseRead Realiza o a transição para o próximo registro como resultado de uma consulta Trabalhar com bancos de dados

DatabaseReadBind Moves to the next record and reads data into the structure from it Trabalhar com bancos de dados

DatabaseFinalize Exclui uma consulta criada em DatabasePrepare() Trabalhar com bancos de dados

DatabaseTransactionBegin Inicia a execução da transação Trabalhar com bancos de dados

DatabaseTransactionCommit Conclui a execução da transação Trabalhar com bancos de dados

DatabaseTransactionRollback Executa a reversão de transações Trabalhar com bancos de dados

DatabaseColumnsCount Obtém o número de campos na consulta Trabalhar com bancos de dados

DatabaseColumnName Obtém o nome do campo pelo número Trabalhar com bancos de dados

DatabaseColumnType Obter tipo de campo por número Trabalhar com bancos de dados

DatabaseColumnSize Obtém o tamanho do campo em bytes Trabalhar com bancos de dados

DatabaseColumnText Obtém o valor do campo do registro atual como uma string Trabalhar com bancos de dados

DatabaseColumnInteger Obtém um valor int do registro atual Trabalhar com bancos de dados

DatabaseColumnLong Obtém um valor long do registro atual Trabalhar com bancos de dados

DatabaseColumnDouble Obtém um valor double do registro atual Trabalhar com bancos de dados

DatabaseColumnBlob Obtém o valor do campo do registro atual como um array Trabalhar com bancos de dados

DebugBreak Ponto de parada de programa em depuração Funções Comuns

Digits Retorna o número de dígitos decimais determinando a precisão do valor do preço do ativo do gráfico corrente Verificando Estado

DoubleToString Converte um valor numérico para um linha de texto com a precisão especificada Funções de Conversão

DXContextCreate Cria um contexto gráfico para renderizar quadros do tamanho especificado Trabalho com DirectX

DXContextSetSize Altera o tamanho do quadro do contexto gráfico criado em DXContextCreate() Trabalho com DirectX

DXContextSetSize Obtém o tamanho do quadro do contexto gráfico criado em DXContextCreate(). Trabalho com DirectX

DXContextClearColors Define, para o buffer de renderização, todos os pixeis na cor especificada Trabalho com DirectX

DXContextClearDepth Limpa o buffer de profundidade Trabalho com DirectX

DXContextGetColors Obtém, do contexto gráfico, uma imagem com o tamanho e o deslocamento especificados Trabalho com DirectX

DXContextGetDepth Obtém o buffer de profundidade do quadro renderizado Trabalho com DirectX

DXBufferCreate Cria um buffer com tipo especificado baseado em uma matriz de dados Trabalho com DirectX

DXTextureCreate Cria uma textura bidimensional, a partir de um retângulo com determinado tamanho cortado da imagem transferida Trabalho com DirectX

DXInputCreate Cria os parâmetros de entrada do sombreador Trabalho com DirectX

DXInputSet Define os parâmetros de entrada do sombreador Trabalho com DirectX

DXShaderCreate Cria um sombreador com tipo especificado Trabalho com DirectX

DXShaderSetLayout Define o layout do vértice para o sombreador de vértice Trabalho com DirectX

DXShaderInputsSet Define os parâmetros de entrada do sombreador Trabalho com DirectX

DXShaderTexturesSet Define a textura do sombreador. Trabalho com DirectX

DXDraw Desenha os vértices do buffer de vértice definido em DXBufferSet() Trabalho com DirectX

DXDrawIndexed Desenha as primitivas gráficas descritas pelo buffer de índice de DXBufferSet() Trabalho com DirectX

DXPrimiveTopologySet Define o tipo de primitivas para renderização usando DXDrawIndexed() Trabalho com DirectX

DXBufferSet Define o buffer para a renderização atual Trabalho com DirectX

DXShaderSet Define o sombreador para renderização Trabalho com DirectX

DXHandleType Retorna o tipo de identificador Trabalho com DirectX

DXRelease Libera o identificador Trabalho com DirectX

EnumToString Converte um valor de enumeração de qualquer tipo para string Funções de Conversão

EventChartCustom Gera um evento personalizado para o gráfico especificado Trabalhando com Eventos

EventKillTimer Interrompe a geração de eventos pelo timer no quadro atual Trabalhando com Eventos

EventSetMillisecondTimer Inicia gerador de eventos de timer de alta resolução com um período de menos de 1 segundo para o gráfico em curso Trabalhando com Eventos

EventSetTimer Inicia o gerador de eventos do time com a periodicidade especificada para o gráfico atual Trabalhando com Eventos

exp Retorna o exponencial de um número Funções Matemáticas

ExpertRemove Interrompe um Expert Advisor e o descarrega do gráfico Funções Comuns

fabs Retorna o valor absoluto (modulo) do valor numérico especificado Funções Matemáticas

FileClose Fecha um arquivo aberto previamente Funções de Arquivo

FileCopy Copia o arquivo original a partir de um local ou de uma pasta compartilhada em outro arquivo Funções de Arquivo

FileDelete Deleta um arquivo especificado Funções de Arquivo

FileFindClose Fecha o manipulador de busca Funções de Arquivo

FileFindFirst Começa a busca de arquivos em um diretório de acordo com o filtro especificado Funções de Arquivo

FileFindNext Continua a busca iniciada pela função FileFindFirst() Funções de Arquivo

FileFlush Escreve para um disco todos os dados remanescentes dentro da entrada/saída do arquivo buffer Funções de Arquivo

FileGetInteger Obtém uma propriedade inteira de um arquivo Funções de Arquivo

FileIsEnding Define o final do arquivo em processo de leitura Funções de Arquivo

FileIsExist Verifica a e existência de um arquivo Funções de Arquivo

FileIsLineEnding Define o final da linha do arquivo de texto em processo de leitura Funções de Arquivo

FileMove Move ou renomeia um arquivo Funções de Arquivo

FileOpen Abre um arquivo com o nome e bandeira especificada Funções de Arquivo

FileReadArray Lê arrays de qualquer tipo, exceto para a seqüência a partir do arquivo do tipo BIN Funções de Arquivo

FileReadBool Lê a partir de arquivo do tipo CSV uma seqüência a partir da posição atual até um delimitador (ou até o fim de uma linha de texto) e converte a seqüência de leitura para um valor do tipo bool Funções de Arquivo

FileReadDatetime Lê a partir do arquivo do tipo CSV uma seqüência de um dos formatos: "YYYY.MM.DD HH:MM:SS", "YYYY.MM.DD" or "HH:MM:SS" - e converte-os dentro de valor de datetime Funções de Arquivo

FileReadDouble Lê um valor double a partir da posição atual do ponteiro de arquivo Funções de Arquivo

FileReadFloat Lê um valor float a partir da posição atual do ponteiro de arquivo Funções de Arquivo

FileReadInteger Lê um valor int, short ou char a partir da posição atual do ponteiro de arquivo Funções de Arquivo

FileReadLong Lê um valor do tipo long a partir da posição atual do ponteiro de arquivo Funções de Arquivo

FileReadNumber Lê a partir de arquivo do tipo CSV uma seqüência a partir da posição atual até um delimitador (ou até o fim de uma linha de texto) e converte a seqüência de leitura em um valor double Funções de Arquivo

FileReadString Lê uma seqüência a partir da posição atual do ponteiro a partir de um arquivo Funções de Arquivo

FileReadStruct Lê o conteúdo de um arquivo binário em uma estrutura passada como um parâmetro, a partir da posição atual do ponteiro do arquivo Funções de Arquivo

FileSeek Move a posição do ponteiro de arquivo por um determinado número de bytes em relação à posição especificada Funções de Arquivo

FileSize Retorna o tamanho da abertura de um arquivo correspondente Funções de Arquivo

FileTell Retorna a posição atual do ponteiro de um arquivo da abertura de arquivo correspondente Funções de Arquivo

FileWrite Escreve dados para um arquivo de CSV ou tipo TXT Funções de Arquivo

FileWriteArray Escreve arrays de qualquer tipo exceto para seqüência em um arquivo do tipo BIN Funções de Arquivo

FileWriteDouble Escreve valor do tipo double a partir da posição atual de um ponteiro de arquivo em um arquivo binário Funções de Arquivo

FileWriteFloat Escreve o valor do tipo float a partir da posição atual de um ponteiro de arquivo em um arquivo binário Funções de Arquivo

FileWriteInteger Escreve o valor do tipo int a partir da posição atual de um ponteiro de arquivo em um arquivo binário Funções de Arquivo

FileWriteLong Escreve o valor do tipo long a partir da posição atual de um ponteiro de arquivo em um arquivo binário Funções de Arquivo

FileWriteString Escreve o valor de um parâmetro da string em um arquivo BIN ou TXT iniciando a partir da posição atual do ponteiro de arquivo Funções de Arquivo

FileWriteStruct Escreve o conteúdo de uma estrutura passada como um parâmetro em um arquivo binário, começando a partir da posição atual do ponteiro de arquivo Funções de Arquivo

floor Retorna o valor numérico inteiro mais próximo do abaixo Funções Matemáticas

fmax Retorna o valor máximo entre dois valores numéricos Funções Matemáticas

fmin Retorna de valor mínimo entre dois valores numéricos Funções Matemáticas

fmod Retorna o resto real da divisão de dois números Funções Matemáticas

FolderClean Deleta todos os arquivos dentro da pasta especificada Funções de Arquivo

FolderCreate Cria uma pasta dentro do diretório de arquivo Funções de Arquivo

FolderDelete Remove um diretório selecionado. Se a pasta não estiver vazia, então ele não pode ser removido Funções de Arquivo

FrameAdd Adiciona um quadro com dados Trabalhando com Resultados de Otimização

FrameFilter Define a estrutura do filtro de leitura e move o ponteiro para o início Trabalhando com Resultados de Otimização

FrameFirst Move um ponteiro de leitura de quadro para o início e redefine previamente um conjunto de filtros Trabalhando com Resultados de Otimização

FrameNext Lê um quadro e move o ponteiro para o próximo Trabalhando com Resultados de Otimização

GetLastError Retorna o último erro Verificando Estado

GetTickCount Retorno o número de milissegundos decorridos desde que o sistema foi iniciado Funções Comuns

GlobalVariableCheck Verifica a existência de uma variável global com o nome especificado Variáveis Globais do Terminal

GlobalVariableDel Exclui uma variável global Variáveis Globais do Terminal

GlobalVariableGet Retorna o valor da variável global Variáveis Globais do Terminal

GlobalVariableName Retorna o nome de uma variável global, que é o número ordinal dentro da lista de variáveis globais Variáveis Globais do Terminal

GlobalVariablesDeleteAll Exclui as variáveis globais com especificação prefixada em seus nomes Variáveis Globais do Terminal

GlobalVariableSet Define o novo valor para uma variável global Variáveis Globais do Terminal

GlobalVariableSetOnCondition Define um novo valor de existência de variável global pela condição estabelecida Variáveis Globais do Terminal

GlobalVariablesFlush Salva forçadamente o conteúdo de todas as varáveis globais num disco Variáveis Globais do Terminal

GlobalVariablesTotal Retorna o número total de Variáveis Globais Variáveis Globais do Terminal

GlobalVariableTemp Define o novo valor para uma variável global, que existe somente na sessão geral do terminal Variáveis Globais do Terminal

GlobalVariableTime Retorna o tempo do último acesso para a variável global Variáveis Globais do Terminal

HistoryDealGetDouble Retorna a propriedade solicitada de um acordo no histórico (double) Funções de Negociação (Trade)

HistoryDealGetInteger Retorna a propriedade solicitada de um acordo no histórico (datetime ou int) Funções de Negociação (Trade)

HistoryDealGetString Retorna a propriedade solicitada de uma operação no histórico (string) Funções de Negociação (Trade)

HistoryDealGetTicket Devolve um bilhete de uma quantidade correspondente no histórico Funções de Negociação (Trade)

HistoryDealSelect Seleciona um negócio no histórico para posterior chamada através de funções apropriadas Funções de Negociação (Trade)

HistoryDealsTotal Retorna o número de ofertas no histórico Funções de Negociação (Trade)

HistoryOrderGetDouble Retorna a propriedade solicitada de uma ordem no histórico (double) Funções de Negociação (Trade)

HistoryOrderGetInteger Retorna a propriedade solicitada de uma ordem no histórico (datetime ou int) Funções de Negociação (Trade)

HistoryOrderGetString Retorna a propriedade solicitada de uma ordem no histórico (string) Funções de Negociação (Trade)

HistoryOrderGetTicket Retornar bilhete ordem de uma ordem correspondente no histórico Funções de Negociação (Trade)

HistoryOrderSelect Seleciona uma ordem no histórico para posteriormente trabalhar com ele Funções de Negociação (Trade)

HistoryOrdersTotal Retorna o número de pedidos no histórico Funções de Negociação (Trade)

HistorySelect Recupera o histórico de transações e ordens para o período do tempo de servidor especificado Funções de Negociação (Trade)

iBars Retorna o número de barras - no histórico - do símbolo e do período correspondentes Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iBarShift Retorna o índice da barra na qual o tempo especificado coincide Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iClose Retorna o valor do preço de fechamento da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iHigh Retorna o valor do preço máximo da barra (especificado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iHighest Retorna o índice do maior valor encontrado (deslocamento relativo à barra atual) do gráfico correspondente Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iLow Retorna o valor do preço mínimo da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iLowest Retorna o índice do menor valor encontrado (deslocamento relativo à barra atual) do gráfico correspondente Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iOpen Retorna o valor do preço de abertura da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iTime Retorna o valor do tempo de abertura da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iTickVolume Retorna o valor do volume de tick (especificado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iRealVolume Retorna o valor do volume real da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iVolume Retorna o valor do volume de tick (especificado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iSpread Retorna o valor do spread da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente Séries Temporais e Acesso a Indicadores

iADX Average Directional Index Indicadores Técnicos

iADXWilder Average Directional Index by Welles Wilder Indicadores Técnicos

iAMA Adaptive Moving Average Indicadores Técnicos

iAO Awesome Oscillator Indicadores Técnicos

iATR Average True Range Indicadores Técnicos

iBearsPower Bears Power Indicadores Técnicos

iBullsPower Bulls Power Indicadores Técnicos

iBWMFI Market Facilitation Index by Bill Williams Indicadores Técnicos

iCCI Commodity Channel Index Indicadores Técnicos

iChaikin Chaikin Oscillator Indicadores Técnicos

iCustom Custom indicator Indicadores Técnicos

iDEMA Double Exponential Moving Average Indicadores Técnicos

iForce Force Index Indicadores Técnicos

iFrAMA Fractal Adaptive Moving Average Indicadores Técnicos

iGator Gator Oscillator Indicadores Técnicos

iIchimoku Ichimoku Kinko Hyo Indicadores Técnicos

iMA Moving Average Indicadores Técnicos

iMACD Moving Averages Convergence-Divergence Indicadores Técnicos

iMFI Money Flow Index Indicadores Técnicos

IndicatorCreate Retorna o handle para o indicador técnico especificado criado por um array de parâmetros de tipo MqlParam Séries Temporais e Acesso a Indicadores

IndicatorParameters Baseado no handle especificado, retorna o número de parâmetros de entrada do indicador, bem como os valores e tipos dos parâmetros Séries Temporais e Acesso a Indicadores

IndicatorRelease Remove um handle de indicador e libera o bloco de cálculo do indicador, se ele não for usado por ninguém mais Séries Temporais e Acesso a Indicadores

IndicatorSetDouble Define o valor da propriedade de um indicador do tipo double Indicadores Customizados

IndicatorSetInteger Define o valor da propriedade de um indicador do tipo int Indicadores Customizados

IndicatorSetString Define o valor da propriedade de um indicador do tipo string Indicadores Customizados

IntegerToString Converte int em uma string de comprimento predefinido Funções de Conversão

iOBV On Balance Volume Indicadores Técnicos

iOsMA Moving Average of Oscillator (MACD histogram) Indicadores Técnicos

iRSI Relative Strength Index Indicadores Técnicos

iRVI Relative Vigor Index Indicadores Técnicos

iSAR Parabolic Stop And Reverse System Indicadores Técnicos

IsStopped Retorna true, se um programa mql5 foi ordenado a interromper sua operação Verificando Estado

iStdDev Standard Deviation Indicadores Técnicos

iStochastic Stochastic Oscillator Indicadores Técnicos

iTEMA Triple Exponential Moving Average Indicadores Técnicos

iTriX Triple Exponential Moving Averages Oscillator Indicadores Técnicos

iVIDyA Variable Index Dynamic Average Indicadores Técnicos

iWPR Williams' Percent Range Indicadores Técnicos

log Retorna o logaritmo natural Funções Matemáticas

log10 Retorna o logaritmo decimal (de um número na base 10) Funções Matemáticas

MarketBookAdd Fornece abertura da Profundidade de Mercado para um ativo selecionado, e subscrever para receber notificações de alterações do DOM (Depth of Market) Informações de Mercado

MarketBookGet Retorna um array de estrutura MqlBookInfo contendo registros da Profundidade de Mercado de uma ativo especificado Informações de Mercado

MarketBookRelease Fornece fechamento da Profundidade de Mercado para um ativo selecionado, e cancelar a subscrição para receber notificações de alterações do DOM Informações de Mercado

MathAbs Retorna o valor absoluto (modulo) do valor numérico especificado Funções Matemáticas

MathArccos Retorna o arco-cosseno de x em radianos Funções Matemáticas

MathArcsin Retorna o arco-seno de x em radianos Funções Matemáticas

MathArctan Retorna o arco-tangente de x em radianos Funções Matemáticas

MathCeil Retorna o valor numérico inteiro mais próximo do acima Funções Matemáticas

MathCos Retorna o cosseno de um número Funções Matemáticas

MathExp Retorna o exponencial de um número Funções Matemáticas

MathFloor Retorna o valor numérico inteiro mais próximo do abaixo Funções Matemáticas

MathIsValidNumber Verifica a validade de um número real Funções Matemáticas

MathLog Retorna o logaritmo natural Funções Matemáticas

MathLog10 Retorna o logaritmo decimal (de um número na base 10) Funções Matemáticas

MathMax Retorna o valor máximo entre dois valores numéricos Funções Matemáticas

MathMin Retorna de valor mínimo entre dois valores numéricos Funções Matemáticas

MathMod Retorna o resto real da divisão de dois números Funções Matemáticas

MathPow Eleva uma base a um expoente especificado Funções Matemáticas

MathRand Retorna um valor pseudo-aleatório entre 0 e 32767 Funções Matemáticas

MathRound Arredonda um valor para o inteiro mais próximo Funções Matemáticas

MathSin Retorna o seno de um número Funções Matemáticas

MathSqrt Retorna a raiz quadrada Funções Matemáticas

MathSrand Define o ponto inicial para geração de uma série de inteiros pseudo-aleatórios Funções Matemáticas

MathTan Retorna a tangente de um número Funções Matemáticas

MessageBox Cria, exibe uma caixa de mensagem e o gerencia Funções Comuns

MQLInfoInteger Retorna um valor inteiro de uma propriedade correspondente de um programa mql5 em execução Verificando Estado

MQLInfoString Retorna um valor de string de uma propriedade correspondente de um programa mql5 em execução Verificando Estado

MT5Initialize Estabelece a conexão com o terminal MetaTrader 5 MetaTrader para Python

MT5Shutdown Fecha a conexão estabelecida anteriormente com o terminal MetaTrader 5 MetaTrader para Python

MT5TerminalInfo Obtém o estado e os parâmetros do terminal MetaTrader 5 conectado MetaTrader para Python

MT5Version Retorna a versão do terminal MetaTrader 5 MetaTrader para Python

MT5CopyRatesFrom Recebe barras do terminal MetaTrader 5, a partir da data especificada MetaTrader para Python

MT5CopyRatesFromPos Recebe barras do terminal MetaTrader 5, a partir do índice especificado MetaTrader para Python

MT5CopyRatesRange Recebe barras a partir do terminal MetaTrader 5, no intervalo de datas especificado MetaTrader para Python

MT5CopyTicksFrom Recebe ticks do terminal MetaTrader 5, a partir da data especificada MetaTrader para Python

MT5CopyTicksRange Recebe ticks a partir do terminal MetaTrader 5, no intervalo de datas especificado MetaTrader para Python

NormalizeDouble Arredonda um número de ponto flutuando para uma precisão especificada Funções de Conversão

ObjectCreate Cria um objecto de tipo específico para um gráfico específico Funções de Objeto

ObjectDelete Remove o objeto com o nome específico a partir de um gráfico específico (a partir de gráfico de sub-janela específica) Funções de Objeto

ObjectFind Pesquisa um objeto com o ID especificado pelo nome Funções de Objeto

ObjectGetDouble Retorna o valor double da propriedade do objeto correspondente Funções de Objeto

ObjectGetInteger Retorna o valor integer da propriedade do objeto correspondente Funções de Objeto

ObjectGetString Retorna o valor string da propriedade do objeto correspondente Funções de Objeto

ObjectGetTimeByValue Retorna o valor de tempo ao valor do preço do objeto especifico Funções de Objeto

ObjectGetValueByTime Retorna o valor do preço de um objeto ao período especificado Funções de Objeto

ObjectMove Muda as coordenadas do ponto de ancoragem do objeto especificado Funções de Objeto

ObjectName Retorna o nome de um objeto do tipo correspondente para um gráfico específico (gráfico de sub-janela específica) Funções de Objeto

ObjectsDeleteAll Remove todos os objetos com o tipo específico a partir de um gráfico específico (a partir de gráfico de sub-janela específica) Funções de Objeto

ObjectSetDouble Define o valor da propriedade do objeto correspondente Funções de Objeto

ObjectSetInteger Define o valor da propriedade do objeto correspondente Funções de Objeto

ObjectSetString Define o valor da propriedade do objeto correspondente Funções de Objeto

ObjectsTotal Retorna o número de objetos do tipo especifico no gráfico especificado (gráfico de sub-janela específica) Funções de Objeto

OnStart É chamada no script quando ocorre um evento Start para executar ações definidas no script Manipulação de eventos

OnInit É chamada em indicadores e EAs quando ocorre um evento Init para inicializar um programa MQL5 em execução Manipulação de eventos

OnDeinit É chamada em indicadores e EAs quando ocorre um evento Deinit para desinicializar um programa MQL5 em execução Manipulação de eventos

OnTick É chamada em EAs quando ocorre um evento NewTick para processar uma nova cotação Manipulação de eventos

OnCalculate É chamada em indicadores quando ocorre um evento Calculate para processar alterações de dados de preço Manipulação de eventos

OnTimer É chamada em indicadores e EAs no início de um evento periódico Timer que é gerado pelo terminal com o intervalo de tempo definido Manipulação de eventos

OnTrade É chamada em EAs quando ocorre um evento Trade que é gerado no final da negociação no servidor de negociação Manipulação de eventos

OnTradeTransaction É chamada em EAs quando ocorre um evento TradeTransaction para processar os resultados de uma solicitação de negociação Manipulação de eventos

OnBookEvent É chamada em EAs quando ocorre um evento BookEvent para processar alterações no livro de ofertas Manipulação de eventos

OnChartEvent É chamada em indicadores e Eas quando ocorre um evento ChartEvent para processar mudanças no gráfico causadas por ações do usuário ou pelo funcionamento de programas MQL5 Manipulação de eventos

OnTester É chamada em EAs quando ocorre um evento Tester para executar as ações necessárias no final do teste Manipulação de eventos

OnTesterInit É chamada em EAs quando ocorre um evento TesterInit para executar as ações necessárias antes do início da otimização Manipulação de eventos

OnTesterDeinit É chamada em EAs quando ocorre um evento TesterDeinit para realizar as ações necessárias após a otimização do EA Manipulação de eventos

OnTesterPass É chamada em EAs quando ocorre um evento TesterPass para processar a chegada de um novo quadro de dados durante a otimização do EA Manipulação de eventos

OrderCalcMargin Calcula a margem necessária para o tipo de ordem especificado, na moeda de depósito Funções de Negociação (Trade)

OrderCalcProfit Calcula o lucro com base nos parâmetros passados​​, na moeda de depósito Funções de Negociação (Trade)

OrderGetDouble Retorna a propriedade solicitada da ordem (double) Funções de Negociação (Trade)

OrderGetInteger Retorna a propriedade solicitada da ordem (datetime ou int) Funções de Negociação (Trade)

OrderGetString Retorna a propriedade solicitada da ordem (string) Funções de Negociação (Trade)

OrderGetTicket Devolver o bilhete de uma ordem correspondente Funções de Negociação (Trade)

OrderSelect Seleciona uma ordem para posteriormente trabalhar com ele Funções de Negociação (Trade)

OrderSendAsync De forma assíncrona envia pedidos de comércio sem esperar a resposta da negociação do servidor de negócio Funções de Negociação (Trade)

OrdersTotal Retorna o número de ordens Funções de Negociação (Trade)

ParameterGetRange Recebe os dados na faixa de valores e o passo de alteração para uma variável de entrada ao otimizar um Expert Advisor no Testador de Estratégia Trabalhando com Resultados de Otimização

ParameterSetRange Especifica o uso de variável de entrada ao otimizar um Expert Advisor no Testador de Estratégia: valor, mudança de passo, os valores iniciais e finais Trabalhando com Resultados de Otimização

Period Retorna a janela de tempo do gráfico corrente Verificando Estado

PeriodSeconds Retorna o número de segundos no período Funções Comuns

PlaySound Toca um arquivo de som Funções Comuns

PlotIndexGetInteger Retorna o valor da propriedade de linha de um indicador do tipo inteiro Indicadores Customizados

PlotIndexSetDouble Define o valor da propriedade de linha de um indicador do tipo double Indicadores Customizados

PlotIndexSetInteger Define o valor da propriedade de linha de um indicador do tipo int Indicadores Customizados

PlotIndexSetString Define o valor da propriedade de linha de um indicador do tipo string Indicadores Customizados

Point Retorna o tamanho do ponto do símbolo atual na moeda de cotação. Verificando Estado

PositionGetDouble Retorna a propriedade solicitado de uma posição aberta (double) Funções de Negociação (Trade)

PositionGetInteger Retorna a propriedade solicitada uma posição aberta (datetime ou int) Funções de Negociação (Trade)

PositionGetString Retorna a propriedade solicitada uma posição aberta (string) Funções de Negociação (Trade)

PositionGetSymbol Retorna o símbolo correspondente à posição aberta Funções de Negociação (Trade)

PositionSelect Escolhe uma posição aberta para posteriormente trabalhar com ele Funções de Negociação (Trade)

PositionsTotal Retorna o número de posições em aberto Funções de Negociação (Trade)

pow Eleva uma base a um expoente especificado Funções Matemáticas

Print Exibe uma mensagem no log Funções Comuns

PrintFormat Formata e imprime um conjunto de símbolos e valores em um arquivo de log de acordo com um formato predefinido Funções Comuns

rand Retorna um valor pseudo-aleatório entre 0 e 32767 Funções Matemáticas

ResetLastError Define o valor da variável predeterminada _LastError para zero Funções Comuns

ResourceCreate Cria um recurso de imagem baseado em um conjunto de dados Funções Comuns

ResourceSave Salva um recurso em um arquivo especificado Funções Comuns

round Arredonda um valor para o inteiro mais próximo Funções Matemáticas

SendFTP Envia um arquivo no endereço especificado na janela de configurações da guia "FTP" Funções Comuns

SendMail Envia um email no endereço especificado na janela de configurações da guia "Email" Funções Comuns

SendNotification Envia notificações push para terminais móveis, cujos MetaQuotes ID's estão especificados na guia "Notificações" Funções Comuns

SeriesInfoInteger Retorna informação sobre o estado dos dados históricos Séries Temporais e Acesso a Indicadores

SetIndexBuffer Vincula-se o buffer de indicador especificado com dinâmica unidimensional array do tipo double Indicadores Customizados

ShortArrayToString Copia parte de um array em uma string Funções de Conversão

ShortToString Converte código de símbolo (unicode) em string de um símbolo Funções de Conversão

SignalBaseGetDouble Returns the value of double type property for selected signal Trade Signals

SignalBaseGetInteger Returns the value of integer type property for selected signal Trade Signals

SignalBaseGetString Returns the value of string type property for selected signal Trade Signals

SignalBaseSelect Selects a signal from signals, available in terminal for further working with it Trade Signals

SignalBaseTotal Returns the total amount of signals, available in terminal Trade Signals

SignalInfoGetDouble Returns the value of double type property of signal copy settings Trade Signals

SignalInfoGetInteger Returns the value of integer type property of signal copy settings Trade Signals

SignalInfoGetString Returns the value of string type property of signal copy settings Trade Signals

SignalInfoSetDouble Sets the value of double type property of signal copy settings Trade Signals

SignalInfoSetInteger Sets the value of integer type property of signal copy settings Trade Signals

SignalSubscribe Subscribes to the trading signal Trade Signals

SignalUnsubscribe Cancels subscription Trade Signals

sin Retorna o seno de um número Funções Matemáticas

Sleep Suspende por um intervalo especificado a execução do Expert Advisor corrente ou script Funções Comuns

SocketCreate Cria um soquete com os sinalizadores especificados e retorna seu identificador Funções de rede

SocketClose Fecha o soquete Funções de rede

SocketConnect Conecta-se ao servidor com controle de tempo limite Funções de rede

SocketIsConnected Verifica se há um soquete conectado atualmente Funções de rede

SocketIsReadable Obtém o número de bytes que podem ser lidos do soquete. Funções de rede

SocketIsWritable Verifica se os dados podem ser registrados no soquete no momento atual. Funções de rede

SocketTimeouts Define os tempos limite a fim de receber e enviar dados para o objeto de sistema de soquete Funções de rede

SocketRead Lê dados do soquete Funções de rede

SocketSend Registra dados no soquete Funções de rede

SocketTlsHandshake Inicia uma conexão TLS (SSL) segura com o host especificado usando o protocolo TLS Handshake Funções de rede

SocketTlsCertificate Recebe informações sobre o certificado usado para proteger a conexão de rede. Funções de rede

SocketTlsRead Lê dados de uma conexão TLS segura Funções de rede

SocketTlsReadAvailable Lê todos os dados disponíveis a partir de uma conexão TLS segura Funções de rede

SocketTlsSend Envia dados por meio de uma conexão TLS segura Funções de rede

sqrt Retorna a raiz quadrada Funções Matemáticas

srand Define o ponto inicial para geração de uma série de inteiros pseudo-aleatórios Funções Matemáticas

StringAdd Adiciona uma string no final de uma outra string Funções de String

StringBufferLen Retorna o tamanho de buffer alocado para uma string Funções de String

StringCompare Compara duas string e retorna 1 se a primeira string for maior que a segunda; 0 - se as string são iguais; -1 (menos 1) - se a primeira string for menor que a segunda. Funções de String

StringConcatenate Forma uma string dos parâmetros passados Funções de String

StringFill Preenche uma string especificada com símbolos selecionados Funções de String

StringFind Busca por uma substring em uma string Funções de String

StringFormat Converte um número em string de acordo com um formato predefinido Funções de Conversão

StringGetCharacter Retorna o valor de um número localizado na posição de string especificada Funções de String

StringInit Inicializa uma string com símbolos especificados e fornece o comprimento da string especificada Funções de String

StringLen Retorna o número de símbolos em uma string Funções de String

StringReplace Substitui todas as substrings encontradas em uma string por uma seqüência de símbolos Funções de String

StringSetCharacter Retorna uma cópia de uma string com o valor alterado de um símbolo na posição especificada Funções de String

StringSplit Obtém substrings a partir de um separador especificado da string especificada, retorna o número de substrings obtidas Funções de String

StringSubstr Extrai uma substring a partir de uma string de texto começando a partir de uma posição especificada Funções de String

StringToCharArray Copia símbolo a símbolo uma string convertida de Unicode para ANSI, para um lugar selecionado de um array de tipo uchar Funções de Conversão

StringToColor Converte uma string "R,G,B" ou uma string com nome de cor em valor de tipo color Funções de Conversão

StringToDouble Converte uma string contendo um representação de símbolo de número em um número de tipo double Funções de Conversão

StringToInteger Converte uma string contendo uma representação de símbolo de número em um número de tipo int Funções de Conversão

StringToLower Transforma todos os símbolos de uma string selecionada para minúscula pela localização Funções de String

StringToShortArray Copia símbolo a símbolo uma string para uma parte selecionada de array de tipo ushort Funções de Conversão

StringToTime Converte uma string contendo hora ou data no formato "yyyy.mm.dd [hh:mi]" em um tipo datetime Funções de Conversão

StringToUpper Transforma todos os símbolos de uma string selecionada para maiúscula pela localização Funções de String

StringTrimLeft Remove caracteres de quebra de linha, espaços e tabs na parte esquerda da string Funções de String

StringTrimRight Remove caracteres de quebra de linha, espaços e tabs na parte direita da string Funções de String

StructToTime Converte uma variável do tipo estrutura MqlDateTime em um valor datetime Data e Hora

Symbol Retorna o nome do ativo do gráfico corrente Verificando Estado

SymbolInfoDouble Retorna um valor double de um ativo para a propriedade correspondente Informações de Mercado

SymbolInfoInteger Retorna um valor de tipo inteiro (long, datetime, int ou bool) de um ativo especificado para a propriedade correspondente Informações de Mercado

SymbolInfoMarginRate Returns the margin rates depending on the order type and direction Informações de Mercado

SymbolInfoSessionQuote Permite obter a hora de início e fim das sessões de cotação especificadas para um ativo especificado e dia da semana. Informações de Mercado

SymbolInfoSessionTrade Permite obter a hora de início e fim das sessões de negociação especificadas para um ativo especificado e dia da semana. Informações de Mercado

SymbolInfoString Retorna um valor do tipo string de um ativo especificado para a propriedade correspondente Informações de Mercado

SymbolInfoTick Retorna os preços correntes para um ativo especificado em uma variável do tipo MqlTick Informações de Mercado

SymbolIsSynchronized Verifica se dados de um ativo selecionado no terminal estão sincronizados com dados no servidor de negociações Informações de Mercado

SymbolName Retorna o nome de um ativo especificado Informações de Mercado

SymbolSelect Seleciona um ativo na janela Observação de Mercado ou remove um ativo desta janela Informações de Mercado

SymbolsTotal Retorna o número de ativos disponíveis (selecionados na janela Observação de Mercado ou todos) Informações de Mercado

tan Retorna a tangente de um número Funções Matemáticas

TerminalClose Ordena o terminal a finalizar a operação Funções Comuns

TerminalInfoDouble Retorna um valor de double de uma propriedade correspondente do ambiente de um programa mql5 Verificando Estado

TerminalInfoInteger Retorna um valor inteiro de uma propriedade correspondente do ambiente de um programa mql5 Verificando Estado

TerminalInfoString Retorna um valor de string de uma propriedade correspondente do ambiente de um programa mql5 Verificando Estado

TesterStatistics Retorna o valor de uma estatística específica calculada com base em resultados de teste Funções Comuns

TextGetSize Retorna a largura e a altura da string nas configurações das fontes usadas no momento Funções de Objeto

TextOut Transfere o texto para um array personalizado (buffer) projetado para a criação de recursos gráficos Funções de Objeto

TextSetFont Define a fonte para exibir o texto usando métodos de desenho (Arial 20, usado por padrão) Funções de Objeto

TimeCurrent Retorna a última hora conhecida do servidor (hora da última cotação recebida) no formato de datetime( Data e Hora

TimeDaylightSavings Retorna o sinal do ajuste do horário de verão Data e Hora

TimeGMT Retorna a hora GMT em formato datetime com o horário de verão por hora local do computador, de onde o terminal cliente está executando Data e Hora

TimeGMTOffset Retorna a diferença corrente entre a hora GMT e a hora do computador local em segundos, levando em consideração o ajuste do horário de verão Data e Hora

TimeLocal Retorna a hora do computador local em formato datetime Data e Hora

TimeToString Converte um valor contendo hora em segundos decorridos deste 01.01.1970 em uma string de formato "yyyy.mm.dd hh:mi" Funções de Conversão

TimeToStruct Converte um valor datetime em uma variável do tipo estrutura MqlDateTime Data e Hora

TimeTradeServer Retorna a hora calculada corrente do servidor de negociação Data e Hora

UninitializeReason Retorna o código do motivo da desinicialização Verificando Estado

WebRequest Sends HTTP request to the specified server Funções Comuns