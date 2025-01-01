|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- variáveis para identificadores de gráficos
long curr_chart=ChartFirst();
int i=0;
//--- imprimimos no log os dados do primeiro gráfico
PrintFormat("Chart[%d] ID: %I64d, symbol: %s", i, curr_chart, ChartSymbol(curr_chart));
//--- antes de atingirmos o limite do gráficos abertos (CHARTS_MAX)
while(!IsStopped() && i < CHARTS_MAX)
{
//--- incrementarmos o contador de gráficos
i++;
//--- com base no gráfico anterior, obtemos o identificador do próximo gráfico
curr_chart=ChartNext(curr_chart);
//--- Caso tenhamos chegado ao final da lista de gráficos, encerramos o ciclo
if(curr_chart<0)
break;
//--- imprimimos no log os dados do próximo gráfico
PrintFormat("Chart[%d] ID: %I64d, symbol: %s", i, curr_chart, ChartSymbol(curr_chart));
}
/*
resultado:
Chart[0] ID: 133246248352168440, symbol: EURUSD
Chart[1] ID: 133346697706632015, symbol: USDJPY
Chart[2] ID: 133246248352168439, symbol: GBPUSD
Chart[3] ID: 133346697706632009, symbol: RU000A103661
Chart[4] ID: 133346697706632010, symbol: AEM4
Chart[5] ID: 133346697706632011, symbol: AA.SPB
Chart[6] ID: 133346697706632012, symbol: ALLFUTMIX
Chart[7] ID: 133346697706632013, symbol: EURUSD
Chart[8] ID: 133346697706632014, symbol: SBER
*/
}