#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define OBJ_NAME_ASK "TestObjectMoveAsk" // nome do objeto gráfico para o preço Ask
#define OBJ_NAME_BID "TestObjectMoveBid" // nome do objeto gráfico para o preço Bid
#define COUNT 100000000 // quantidade de ticks para carregar o histórico
#define DELAY 1 // atraso entre ticks em ms
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- identificador do gráfico atual, símbolo desse gráfico e Digits do símbolo
long chart_id= ChartID();
string symbol = ChartSymbol(chart_id);
int digits = (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);
//--- criamos duas marcações de preço para exibir o preço Ask e o preço Bid no gráfico
if(!CreatePriceLabel(chart_id, true) || !CreatePriceLabel(chart_id, false))
return;
//--- array para receber os ticks
MqlTick ticks[]={};
//--- obtemos o número da barra seguinte à primeira barra visível no gráfico e o tempo de abertura dessa barra em milissegundos
int first= (int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR)-1;
ulong from = GetTime(symbol, PERIOD_CURRENT, first)*1000;
//--- carregamos no array o histórico de ticks
Print("Started collecting ticks...");
if(!GetTicksToArray(symbol, ticks))
return;
//--- zeramos o array de ticks e obtemos os ticks do intervalo visível de bars no gráfico
ZeroMemory(ticks);
if(CopyTicksRange(symbol, ticks, COPY_TICKS_INFO, from)<1)
{
PrintFormat("CopyTicksRange() from date %s failed. Error %d", TimeToString(GetTime(symbol, PERIOD_CURRENT, first)), GetLastError());
return;
}
Sleep(500);
PrintFormat("Tick visualization started at %s (%I64u), ticks total: %u", TimeToString(GetTime(symbol, PERIOD_CURRENT, first)), from, ticks.Size());
int count=0; // quantidade de ticks processados
int changes=0; // quantidade de alterações de preço processadas
int total=(int)ticks.Size(); // tamanho do array de ticks
//--- em laço pelo array de ticks
for(int i=0; i<total && !IsStopped(); i++)
{
//--- obtemos um tick do array e incrementamos o contador de ticks
MqlTick tick=ticks[i];
count++;
//--- verificamos as flags Ask e Bid do tick
bool ask_tick=((tick.flags &TICK_FLAG_ASK)==TICK_FLAG_ASK);
bool bid_tick=((tick.flags &TICK_FLAG_BID)==TICK_FLAG_BID);
bool done=false;
//--- se houver alteração do preço Ask
if(ask_tick)
{
if(Move(chart_id, OBJ_NAME_ASK, tick.time, tick.ask))
{
changes++;
done=true;
}
}
//--- se houver alteração do preço Bid
if(bid_tick)
{
if(Move(chart_id, OBJ_NAME_BID, tick.time, tick.bid))
{
changes++;
done=true;
}
}
//--- se qualquer um dos objetos gráficos for movido (ou ambos), atualizamos o gráfico
if(done)
{
ChartRedraw(chart_id);
Sleep(DELAY);
}
}
//--- ao final do laço informamos no log a quantidade de ticks processados,
//--- aguardamos alguns segundos, removemos os objetos criados e redesenhamos o gráfico
PrintFormat("Total ticks completed: %u, Total price changes: %d", count, changes);
Sleep(2000);
if(ObjectsDeleteAll(chart_id, "TestObjectMove")>0)
ChartRedraw(chart_id);
/*
como resultado da execução do script no gráfico visível será exibido o movimento dos preços Ask e Bid,
começando a partir da borda esquerda do gráfico e até o fim dos dados históricos,
será exibida no log a informação:
Started collecting ticks...
AUDUSD: received 13726794 ticks in 969 ms
Tick visualization started at 2025.01.31 09:00 (1738314000000), ticks total: 44380
Total ticks completed: 44380, Total price changes: 68513
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cria o objeto "Marca de Preço" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreatePriceLabel(const long chart_id, const bool obj_ask)
{
string obj_name=(obj_ask ? OBJ_NAME_ASK : OBJ_NAME_BID);
ResetLastError();
if(!ObjectCreate(chart_id, obj_name, (obj_ask ? OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE : OBJ_ARROW_LEFT_PRICE), 0, 0, 0))
{
PrintFormat("%s: ObjectCreate() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
return(ObjectSetInteger(chart_id, obj_name, OBJPROP_COLOR, (obj_ask ? clrRed : clrBlue)));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Move o objeto gráfico para as coordenadas preço/tempo indicadas |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Move(const long chart_id, const string obj_name, const datetime time, const double price)
{
ResetLastError();
if(!ObjectSetInteger(chart_id, obj_name, OBJPROP_TIME, time))
{
PrintFormat("%s: ObjectSetInteger() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetDouble(chart_id, obj_name, OBJPROP_PRICE, price))
{
PrintFormat("%s: ObjectSetDouble() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Carrega ticks no array |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetTicksToArray(const string symbol, MqlTick &array[])
{
int attempts=0; // contador de tentativas de obtenção do histórico de ticks
bool success =false; // flag de execução bem-sucedida da cópia de ticks
//--- fazemos 3 tentativas de obter ticks
while(attempts<3)
{
//--- medimos o tempo de início antes de obter ticks
uint start=GetTickCount();
//--- solicitamos a histórico de ticks desde 1970.01.01 00:00.001 (parâmetro from=1 ms)
ResetLastError();
int received=CopyTicks(symbol, array, COPY_TICKS_ALL, 1, COUNT);
if(received!=-1)
{
//--- exibimos informação sobre a quantidade de ticks e o tempo gasto
PrintFormat("%s: received %d ticks in %d ms", symbol, received, GetTickCount()-start);
//--- se o histórico de ticks estiver sincronizado, então o código de erro é zero
if(GetLastError()==0)
{
success=true;
break;
}
else
PrintFormat("%s: %s ticks are not synchronized yet, %d ticks received for %d ms. Error=%d",
__FUNCTION__, symbol, received, GetTickCount()-start, GetLastError());
}
//--- contamos as tentativas
attempts++;
//--- pausa de 1 segundo aguardando a conclusão da sincronização da base de ticks
Sleep(1000);
}
//--- não foi possível obter os ticks solicitados desde o início do histórico após três tentativas
if(!success)
{
PrintFormat("Error! Failed to get ticks for symbol %s after three attempts", symbol);
return(false);
}
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna o tempo pelo índice da barra |
//+------------------------------------------------------------------+
datetime GetTime(const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index)
{
datetime array[1]={};
ResetLastError();
if(CopyTime(symbol, timeframe, index, 1, array)!=1)
PrintFormat("%s: CopyTime() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(array[0]);
}