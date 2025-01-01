#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define OBJ_NAME_ASK "TestObjectMoveAsk" // nome do objeto gráfico para o preço Ask

#define OBJ_NAME_BID "TestObjectMoveBid" // nome do objeto gráfico para o preço Bid

#define COUNT 100000000 // quantidade de ticks para carregar o histórico

#define DELAY 1 // atraso entre ticks em ms

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- identificador do gráfico atual, símbolo desse gráfico e Digits do símbolo

long chart_id= ChartID();

string symbol = ChartSymbol(chart_id);

int digits = (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);



//--- criamos duas marcações de preço para exibir o preço Ask e o preço Bid no gráfico

if(!CreatePriceLabel(chart_id, true) || !CreatePriceLabel(chart_id, false))

return;



//--- array para receber os ticks

MqlTick ticks[]={};



//--- obtemos o número da barra seguinte à primeira barra visível no gráfico e o tempo de abertura dessa barra em milissegundos

int first= (int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR)-1;

ulong from = GetTime(symbol, PERIOD_CURRENT, first)*1000;



//--- carregamos no array o histórico de ticks

Print("Started collecting ticks...");

if(!GetTicksToArray(symbol, ticks))

return;



//--- zeramos o array de ticks e obtemos os ticks do intervalo visível de bars no gráfico

ZeroMemory(ticks);

if(CopyTicksRange(symbol, ticks, COPY_TICKS_INFO, from)<1)

{

PrintFormat("CopyTicksRange() from date %s failed. Error %d", TimeToString(GetTime(symbol, PERIOD_CURRENT, first)), GetLastError());

return;

}



Sleep(500);

PrintFormat("Tick ​​visualization started at %s (%I64u), ticks total: %u", TimeToString(GetTime(symbol, PERIOD_CURRENT, first)), from, ticks.Size());



int count=0; // quantidade de ticks processados

int changes=0; // quantidade de alterações de preço processadas

int total=(int)ticks.Size(); // tamanho do array de ticks



//--- em laço pelo array de ticks

for(int i=0; i<total && !IsStopped(); i++)

{

//--- obtemos um tick do array e incrementamos o contador de ticks

MqlTick tick=ticks[i];

count++;



//--- verificamos as flags Ask e Bid do tick

bool ask_tick=((tick.flags &TICK_FLAG_ASK)==TICK_FLAG_ASK);

bool bid_tick=((tick.flags &TICK_FLAG_BID)==TICK_FLAG_BID);

bool done=false;



//--- se houver alteração do preço Ask

if(ask_tick)

{

if(Move(chart_id, OBJ_NAME_ASK, tick.time, tick.ask))

{

changes++;

done=true;

}

}

//--- se houver alteração do preço Bid

if(bid_tick)

{

if(Move(chart_id, OBJ_NAME_BID, tick.time, tick.bid))

{

changes++;

done=true;

}

}

//--- se qualquer um dos objetos gráficos for movido (ou ambos), atualizamos o gráfico

if(done)

{

ChartRedraw(chart_id);

Sleep(DELAY);

}

}



//--- ao final do laço informamos no log a quantidade de ticks processados,

//--- aguardamos alguns segundos, removemos os objetos criados e redesenhamos o gráfico

PrintFormat("Total ticks completed: %u, Total price changes: %d", count, changes);

Sleep(2000);

if(ObjectsDeleteAll(chart_id, "TestObjectMove")>0)

ChartRedraw(chart_id);

/*

como resultado da execução do script no gráfico visível será exibido o movimento dos preços Ask e Bid,

começando a partir da borda esquerda do gráfico e até o fim dos dados históricos,

será exibida no log a informação:

Started collecting ticks...

AUDUSD: received 13726794 ticks in 969 ms

Tick ​​visualization started at 2025.01.31 09:00 (1738314000000), ticks total: 44380

Total ticks completed: 44380, Total price changes: 68513

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cria o objeto "Marca de Preço" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CreatePriceLabel(const long chart_id, const bool obj_ask)

{

string obj_name=(obj_ask ? OBJ_NAME_ASK : OBJ_NAME_BID);

ResetLastError();

if(!ObjectCreate(chart_id, obj_name, (obj_ask ? OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE : OBJ_ARROW_LEFT_PRICE), 0, 0, 0))

{

PrintFormat("%s: ObjectCreate() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

return(ObjectSetInteger(chart_id, obj_name, OBJPROP_COLOR, (obj_ask ? clrRed : clrBlue)));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Move o objeto gráfico para as coordenadas preço/tempo indicadas |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Move(const long chart_id, const string obj_name, const datetime time, const double price)

{

ResetLastError();

if(!ObjectSetInteger(chart_id, obj_name, OBJPROP_TIME, time))

{

PrintFormat("%s: ObjectSetInteger() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetDouble(chart_id, obj_name, OBJPROP_PRICE, price))

{

PrintFormat("%s: ObjectSetDouble() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Carrega ticks no array |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetTicksToArray(const string symbol, MqlTick &array[])

{

int attempts=0; // contador de tentativas de obtenção do histórico de ticks

bool success =false; // flag de execução bem-sucedida da cópia de ticks



//--- fazemos 3 tentativas de obter ticks

while(attempts<3)

{

//--- medimos o tempo de início antes de obter ticks

uint start=GetTickCount();



//--- solicitamos a histórico de ticks desde 1970.01.01 00:00.001 (parâmetro from=1 ms)

ResetLastError();

int received=CopyTicks(symbol, array, COPY_TICKS_ALL, 1, COUNT);

if(received!=-1)

{

//--- exibimos informação sobre a quantidade de ticks e o tempo gasto

PrintFormat("%s: received %d ticks in %d ms", symbol, received, GetTickCount()-start);

//--- se o histórico de ticks estiver sincronizado, então o código de erro é zero

if(GetLastError()==0)

{

success=true;

break;

}

else

PrintFormat("%s: %s ticks are not synchronized yet, %d ticks received for %d ms. Error=%d",

__FUNCTION__, symbol, received, GetTickCount()-start, GetLastError());

}

//--- contamos as tentativas

attempts++;

//--- pausa de 1 segundo aguardando a conclusão da sincronização da base de ticks

Sleep(1000);

}

//--- não foi possível obter os ticks solicitados desde o início do histórico após três tentativas

if(!success)

{

PrintFormat("Error! Failed to get ticks for symbol %s after three attempts", symbol);

return(false);

}

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna o tempo pelo índice da barra |

//+------------------------------------------------------------------+

datetime GetTime(const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index)

{

datetime array[1]={};

ResetLastError();

if(CopyTime(symbol, timeframe, index, 1, array)!=1)

PrintFormat("%s: CopyTime() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(array[0]);

}