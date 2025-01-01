DocumentaçãoSeções
Verifica um encerramento forçado de um programa mql5.

bool  IsStopped();

Valor de Retorno

Retorna true, se a variável de sistema _StopFlag contém um valor diferente de 0. Um valor não-zero é escrito em _StopFlag, se um programa mql5 foi ordenado a concluir sua operação. Neste caso, você deve imediatamente finalizar o programa, caso contrário o programa será encerrado forçadamente do lado de fora após 3 segundos.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- em um loop infinito com verificação de parada
   while(!IsStopped())
     {
      //--- exibimos a hora local do computador no gráfico
      Comment("Time Local: "TimeToString(TimeLocal(), TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
      Sleep(16);
     }
   Print("The StopFlag is set. The program will be stopped.");
 
//--- limpamos o que for preciso
   Comment("");
  }