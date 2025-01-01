- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Verifica um encerramento forçado de um programa mql5.
|
bool IsStopped();
Valor de Retorno
Retorna true, se a variável de sistema _StopFlag contém um valor diferente de 0. Um valor não-zero é escrito em _StopFlag, se um programa mql5 foi ordenado a concluir sua operação. Neste caso, você deve imediatamente finalizar o programa, caso contrário o programa será encerrado forçadamente do lado de fora após 3 segundos.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+