Entra uma mensagem no log do Expert Advisor. Parâmetros podem ser de qualquer tipo.
void Print(
Parâmetros
...
[in] Quaisquer valores separados por virgulas. O número de parâmetros não pode exceder 64.
Observação
Arrays não podem ser passados para a função Print(). Arrays devem ser passados elemento a elemento.
Dados do tipo double são mostrados com precisão de até 16 dígitos após o ponto decimal, e podem ser exibidos tanto na formato tradicional como em notação científica, dependendo de qual saída será mais compacta. Dados do tipo float são exibidos com 5 dígitos após o ponto decimal. Para imprimir números reais com uma outra precisão ou em um formato predefinido, use a função PrintFormat() .
Dados do tipo bool são exibidos como strings "true" ou "false". Datas são mostradas como YYYY.MM.DD HH:MM:SS. Para mostrar datas em um outro formato, use TimeToString(). Dados do tipo cor são retornados como string R,G,B ou como nome de cor, se esta cor estiver presente no conjunto de cores
A função Print() não funciona no durante a otimização no Testador de Estratégias.
Exemplo:
void OnStart()
