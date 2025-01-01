- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
Funções de Conversão
Este é um grupo de funções que fornece conversão de dados de um formato para outro.
The NormalizeDouble() function must be specially noted as it provides the necessary accuracy of the price presentation. Em operações de negociação, nenhum preço não normalizado deve ser usado caso sua precisão exceder, mesmo que por um dígito, daquilo que é requerida pelo servidor de negociação.
|
Função
|
Ação
|
Converte um código de símbolo em um string de um caractere.
|
Converte um valor numérico para um linha de texto com a precisão especificada
|
Converte um valor de enumeração de qualquer tipo para string
|
Arredonda um número de ponto flutuando para uma precisão especificada
|
Converte uma string contendo um representação de símbolo de número em um número de tipo double
|
Converte uma string contendo uma representação de símbolo de número em um número de tipo long
|
Converte uma string contendo hora ou data no formato "yyyy.mm.dd [hh:mi]" em um tipo datetime
|
Converte um valor contendo hora em segundos decorridos deste 01.01.1970 em uma string de formato "yyyy.mm.dd hh:mi"
|
Converte int em uma string de comprimento predefinido
|
Converte código de símbolo (unicode) em string de um símbolo
|
Copia parte de um array em uma string
|
Copia símbolo a símbolo uma string para uma parte selecionada de array de tipo ushort
|
Converte código de símbolo (ansi) em um array de um símbolo
|
Copia símbolo a símbolo uma string convertida de Unicode para ANSI, para um lugar selecionado de um array de tipo uchar
|
Copia uma matriz do tipo uchar para a estrutura POD
|
Copia a estrutura POD para a matriz do tipo uchar
|
Converte tipo color para tipo uint para receber representação ARGB da cor.
|
Converte um valor de color em uma string como "R,G,B"
|
Converte uma string "R,G,B" ou uma string com nome de cor em valor de tipo color
|
Converte um número em string de acordo com um formato predefinido
