Funções de Conversão

Este é um grupo de funções que fornece conversão de dados de um formato para outro.

The NormalizeDouble() function must be specially noted as it provides the necessary accuracy of the price presentation. Em operações de negociação, nenhum preço não normalizado deve ser usado caso sua precisão exceder, mesmo que por um dígito, daquilo que é requerida pelo servidor de negociação.

Função Ação CharToString Converte um código de símbolo em um string de um caractere. DoubleToString Converte um valor numérico para um linha de texto com a precisão especificada EnumToString Converte um valor de enumeração de qualquer tipo para string NormalizeDouble Arredonda um número de ponto flutuando para uma precisão especificada StringToDouble Converte uma string contendo um representação de símbolo de número em um número de tipo double StringToInteger Converte uma string contendo uma representação de símbolo de número em um número de tipo long StringToTime Converte uma string contendo hora ou data no formato "yyyy.mm.dd [hh:mi]" em um tipo datetime TimeToString Converte um valor contendo hora em segundos decorridos deste 01.01.1970 em uma string de formato "yyyy.mm.dd hh:mi" IntegerToString Converte int em uma string de comprimento predefinido ShortToString Converte código de símbolo (unicode) em string de um símbolo ShortArrayToString Copia parte de um array em uma string StringToShortArray Copia símbolo a símbolo uma string para uma parte selecionada de array de tipo ushort CharArrayToString Converte código de símbolo (ansi) em um array de um símbolo StringToCharArray Copia símbolo a símbolo uma string convertida de Unicode para ANSI, para um lugar selecionado de um array de tipo uchar CharArrayToStruct Copia uma matriz do tipo uchar para a estrutura POD StructToCharArray Copia a estrutura POD para a matriz do tipo uchar ColorToARGB Converte tipo color para tipo uint para receber representação ARGB da cor. ColorToString Converte um valor de color em uma string como "R,G,B" StringToColor Converte uma string "R,G,B" ou uma string com nome de cor em valor de tipo color StringFormat Converte um número em string de acordo com um formato predefinido

