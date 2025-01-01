DocumentaçãoSeções
Este é um grupo de funções que fornece conversão de dados de um formato para outro.

The NormalizeDouble() function must be specially noted as it provides the necessary accuracy of the price presentation. Em operações de negociação, nenhum preço não normalizado deve ser usado caso sua precisão exceder, mesmo que por um dígito, daquilo que é requerida pelo servidor de negociação.

Função

Ação

CharToString

Converte um código de símbolo em um string de um caractere.

DoubleToString

Converte um valor numérico para um linha de texto com a precisão especificada

EnumToString

Converte um valor de enumeração de qualquer tipo para string

NormalizeDouble

Arredonda um número de ponto flutuando para uma precisão especificada

StringToDouble

Converte uma string contendo um representação de símbolo de número em um número de tipo double

StringToInteger

Converte uma string contendo uma representação de símbolo de número em um número de tipo long

StringToTime

Converte uma string contendo hora ou data no formato "yyyy.mm.dd [hh:mi]" em um tipo datetime

TimeToString

Converte um valor contendo hora em segundos decorridos deste 01.01.1970 em uma string de formato "yyyy.mm.dd hh:mi"

IntegerToString

Converte int em uma string de comprimento predefinido

ShortToString

Converte código de símbolo (unicode) em string de um símbolo

ShortArrayToString

Copia parte de um array em uma string

StringToShortArray

Copia símbolo a símbolo uma string para uma parte selecionada de array de tipo ushort

CharArrayToString

Converte código de símbolo (ansi) em um array de um símbolo

StringToCharArray

Copia símbolo a símbolo uma string convertida de Unicode para ANSI, para um lugar selecionado de um array de tipo uchar

CharArrayToStruct

Copia uma matriz do tipo uchar para a estrutura POD

StructToCharArray

Copia a estrutura POD para a matriz do tipo uchar

ColorToARGB

Converte tipo color para tipo uint para receber representação ARGB da cor.

ColorToString

Converte um valor de color em uma string como "R,G,B"

StringToColor

Converte uma string "R,G,B" ou uma string com nome de cor em valor de tipo color

StringFormat

Converte um número em string de acordo com um formato predefinido

