- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartTimePriceToXY
Converte as coordenadas do gráfico a partir da representação tempo/preço para as coordenadas X e Y.
bool ChartTimePriceToXY(
Parâmetros
chart_id
[in] ID Gráfico. Representa o gráfico atual.
sub_window
[in] O numero da sub-janela do gráfico. 0 (zero) significa a principal janela do gráfico.
time
[in] O valor do tempo do gráfico, valores em pixels para o qual vai ser recebido ao longo do eixo X. A origem está no canto superior esquerdo da principal janela do gráfico.
price
[in] O valor do preço no gráfico, valores em pixels para o qual vai ser recebido ao longo do eixo Y. A origem está no canto superior esquerdo da principal janela do gráfico.
x
[out] A variável, dentro do qual a conversão do tempo para X será recebida.
y
[out] A variável, dentro do qual a conversão do preço para Y será recebida.
Valor retornado
Retorna true se bem sucedido, caso contrário false. Para obter informação sobre o erro, chamamos a função GetLastError().
Exemplo:
#define BAR_NUMBER 0 // número da barra a partir da qual obtemos o preço e a hora
