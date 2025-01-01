ChartTimePriceToXY

Converte as coordenadas do gráfico a partir da representação tempo/preço para as coordenadas X e Y.

bool ChartTimePriceToXY(

long chart_id,

int sub_window,

datetime time,

double price,

int& x,

int& y

);

Parâmetros

chart_id

[in] ID Gráfico. Representa o gráfico atual.

sub_window

[in] O numero da sub-janela do gráfico. 0 (zero) significa a principal janela do gráfico.

time

[in] O valor do tempo do gráfico, valores em pixels para o qual vai ser recebido ao longo do eixo X. A origem está no canto superior esquerdo da principal janela do gráfico.

price

[in] O valor do preço no gráfico, valores em pixels para o qual vai ser recebido ao longo do eixo Y. A origem está no canto superior esquerdo da principal janela do gráfico.

x

[out] A variável, dentro do qual a conversão do tempo para X será recebida.

y

[out] A variável, dentro do qual a conversão do preço para Y será recebida.

Valor retornado

Retorna true se bem sucedido, caso contrário false. Para obter informação sobre o erro, chamamos a função GetLastError().

Exemplo:

#define BAR_NUMBER 0 // número da barra a partir da qual obtemos o preço e a hora



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- copiamos os dados de uma barra segundo o índice BAR_NUMBER

MqlRates rates[]={};

if(CopyRates(_Symbol, _Period, BAR_NUMBER, 1, rates)!=1)

{

PrintFormat("CopyRates() failed for bar %d. Error %d", BAR_NUMBER, GetLastError());

return;

}



//--- converte os valores de preço e tempo em coordenadas de pixels para o gráfico

int x=0, y=0;

ResetLastError();

if(!ChartTimePriceToXY(ChartID(), 0, rates[0].time, rates[0].close, x, y))

{

Print("ChartTimePriceToXY() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- imprimimos no log resultado

PrintFormat("For bar[%d] with opening time %s and price %.*f, the chart coordinates are x: %d, y: %d", BAR_NUMBER, TimeToString(rates[0].time), _Digits, rates[0].close, x, y);



/*

Resultado:

For bar[0] with opening time 2024.08.09 15:06 and price 1.27378, the chart coordinates are x: 784, y: 240

*/

}

Também Veja

ChartXYToTimePrice()