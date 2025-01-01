DocumentaçãoSeções
Converte as coordenadas do gráfico a partir da representação tempo/preço para as coordenadas X e Y.

bool  ChartTimePriceToXY(
   long           chart_id,     // ID Gráfico
   int            sub_window,   // O número de sub-janelas
   datetime       time,         // Tempo do gráfico
   double         price,        // Preço no gráfico
   int&           x,            // A coordenada X para o tempo no gráfico
   int&           y             // A coordenada Y para o tempo no gráfico
   );

Parâmetros

chart_id

[in]  ID Gráfico. Representa o gráfico atual.

sub_window

[in]  O numero da sub-janela do gráfico. 0 (zero) significa a principal janela do gráfico.

time

[in]  O valor do tempo do gráfico, valores em pixels para o qual vai ser recebido ao longo do eixo X. A origem está no canto superior esquerdo da principal janela do gráfico.

price

[in]   O valor do preço no gráfico, valores em pixels para o qual vai ser recebido ao longo do eixo Y. A origem está no canto superior esquerdo da principal janela do gráfico.

x

[out]  A variável, dentro do qual a conversão do tempo para X será recebida.

y

[out]  A variável, dentro do qual a conversão do preço para Y será recebida.

Valor retornado

Retorna true se bem sucedido, caso contrário false. Para obter informação sobre o erro, chamamos a função GetLastError().

Exemplo:

#define   BAR_NUMBER    0  // número da barra a partir da qual obtemos o preço e a hora
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- copiamos os dados de uma barra segundo o índice BAR_NUMBER
   MqlRates rates[]={};
   if(CopyRates(_Symbol_PeriodBAR_NUMBER1rates)!=1)
     {
      PrintFormat("CopyRates() failed for bar %d. Error %d"BAR_NUMBERGetLastError());
      return;
     }
       
//--- converte os valores de preço e tempo em coordenadas de pixels para o gráfico
   int x=0y=0;
   ResetLastError();
   if(!ChartTimePriceToXY(ChartID(), 0rates[0].timerates[0].closexy))
     {
      Print("ChartTimePriceToXY() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
     
//--- imprimimos no log resultado
   PrintFormat("For bar[%d] with opening time %s and price %.*f, the chart coordinates are x: %d, y: %d"BAR_NUMBERTimeToString(rates[0].time), _Digitsrates[0].closexy);
   
   /*
   Resultado:
   For bar[0with opening time 2024.08.09 15:06 and price 1.27378the chart coordinates are x784y240
   */
  }

