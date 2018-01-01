SocketConnect

Conecta-se ao servidor com controle de tempo limite.

bool SocketConnect(

int socket,

const string server,

uint port,

uint timeout_receive_ms

);

Parâmetros

socket

[in] Identificador do soquete retornado pela função SocketCreate. Ao passar um identificador inválido para _LastError é registrado o erro 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE).

server

[in] Nome de domínio do servidor ao qual você deseja se conectar ou seu endereço IP.

port

[in] Número da porta para conexão.

timeout_receive_ms

[in] Tempo limite de conexão em milissegundos. Se a conexão falhar durante esse período, serão interrompidas as tentativas.

Valor retornado

Retorna true na conexão bem-sucedida, caso contrário, false.

Observação

O endereço para conexão deve ser adicionado à lista de permitidos no lado do terminal do cliente (seção Serviços \ Configurações \ Expert Advisors).

Em caso de erro de conexão em _LastError é registrado o erro 5272 (ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT).

A função só pode ser chamada por EAs e scripts, pois eles trabalham em seu próprio fluxo de execução. Quando chamado do indicador GetLastError() retorna o erro 4014 — "Função do sistema não permitida para chamada".

Exemplo: