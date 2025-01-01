- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolInfoTick
Retorna os preços atuais para o símbolo especificado em uma variável do tipo MqlTick.
bool SymbolInfoTick(
Parâmetros
symbol
[in] Nome do ativo.
tick
[out] Referência para a estrutura do tipo MqlTick, na qual serão armazenados os preços atuais e o horário da última atualização dos preços.
Valor do Retorno
Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, retorna false.
Exemplo:
#define SYMBOL_NAME "EURUSD"