As funções de banco de dados usam o SQLite, um mecanismo popular e fácil de usar. Esse mecanismo é conveniente porque todo o banco de dados fica em um único arquivo no computador do usuário.

Usando essas funções, é fácil criar tabelas, adicionar dados a elas, fazer modificações e fazer seleções com consultas SQL simples:

receber histórico de negociação e cotações de qualquer formato,

salvar resultados de otimização e de teste,

preparar e intercambiar dados com outros pacotes de análise,

salvar configurações e status de programas MQL5.

Além disso, você pode usar em consultas funções estatísticas e matemáticas.

As funções para trabalhar com bancos de dados permitem substituir as operações mais repetitivas, quanto ao processamento de grandes matrizes de dados, por consultas SQL, o que permite, em muitos casos, usar chamadas em vez de programar loops e comparações complexas DatabaseExecute/DatabasePrepare. Para obter convenientemente os resultados de consulta em uma estrutura pronta, use a função DatabaseReadBind, que permite ler todos os campos de registro em uma chamada diretamente.

Para acelerar as operações de leitura, gravação e modificação, o banco de dados pode ser aberto/criado no banco de dados online com o sinalizador DATABASE_OPEN_MEMORY, sendo que esse banco de dados estará disponível apenas para esse programa específico e não será compartilhado com ninguém. Ao trabalhar com bancos de dados localizados no disco rígido, é necessário embrulhar grandes inserções/alterações de dados em uma transação usando DatabaseTransactionBegin/DatabaseTransactionCommit/DatabaseTransactionRollback, o que fornece aceleração centenas de vezes.

Para começar a trabalhar com estas funções, basta ler o artigo SQLite: trabalho nativo com bancos de dados SQL em MQL5.

Função Ação DatabaseOpen Abre ou cria um banco de dados no arquivo especificado DatabaseClose Fecha um banco de dados DatabaseImport Importa para uma tabela dados de um arquivo DatabaseExport Exporta uma tabela ou resultado sobre a execução da consulta SQL para um arquivo CSV DatabasePrint Exibe uma tabela ou resultado sobre a execução da consulta SQL no log do EA DatabaseTableExists Verifica a existência de tabela no banco de dados DatabaseExecute Executa uma consulta no banco de dados especificado DatabasePrepare Cria um identificador de consulta, que pode ser executado usando DatabaseRead() DatabaseReset Redefine a consulta para seu status inicial, como após uma chamada de DatabasePrepare() DatabaseBind Define o valor do parâmetro na consulta DatabaseBindArray Define a matriz como um valor de parâmetro DatabaseRead Realiza o a transição para o próximo registro como resultado de uma consulta DatabaseReadBind Moves to the next record and reads data into the structure from it DatabaseFinalize Exclui uma consulta criada em DatabasePrepare() DatabaseTransactionBegin Inicia a execução da transação DatabaseTransactionCommit Conclui a execução da transação DatabaseTransactionRollback Executa a reversão de transações DatabaseColumnsCount Obtém o número de campos na consulta DatabaseColumnName Obtém o nome do campo pelo número DatabaseColumnType Obter tipo de campo por número DatabaseColumnSize Obtém o tamanho do campo em bytes DatabaseColumnText Obtém o valor do campo do registro atual como uma string DatabaseColumnInteger Obtém um valor int do registro atual DatabaseColumnLong Obtém um valor long do registro atual DatabaseColumnDouble Obtém um valor double do registro atual DatabaseColumnBlob Obtém o valor do campo do registro atual como um array

Funções estatísticas:

mode – moda

median – mediana (50º percentil)

percentile_25 – 25º percentil

percentile_75 – 75º percentil

percentile_90 – 90º percentil

percentile_95 – 95º percentil

percentile_99 – 99º percentil

stddev или stddev_samp – desvio padrão da amostra

stddev_pop – desvio padrão da população

variance or var_samp – variância da amostra

var_pop – variação da população

Funções matemáticas

Exemplo: