Recebe barras do terminal MetaTrader 5, a partir da data especificada.
|
copy_rates_from(
Parâmetros
symbol
[in] Nome do instrumento financeiro, por exemplo, "EURUSD". Parâmetro sem nome obrigatório.
timeframe
[in] Período gráfico para o qual são solicitadas as barras. É definido pelo valor a partir da enumeração TIMEFRAME. Parâmetro sem nome obrigatório.
date_from
[in] Data de abertura da primeira barra a partir da amostra solicitada. É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. Parâmetro sem nome obrigatório.
count
[in] O número de barras que é necessário obter. Parâmetro sem nome obrigatório.
Valor retornado
Retorna barras na forma de arrays numpy contendo colunas nomeadas time, open, high, low, close, tick_volume, spread e real_volume. Em caso de erro, retorna None, enquanto informações sobre o erro podem ser obtidas usando last_error().
Observação
Para mais informações, veja a função CopyRates().
Somente dados cuja data seja menor (anterior) ou igual a data especificada são retornados. Isso significa que a hora de abertura de qualquer barra é sempre menor ou igual ao valor especificado.
O terminal MetaTrader 5 fornece barras apenas nos limites do histórico disponível para o usuário nos gráficos. O número de barras disponíveis para o usuário é definido nas configurações com o parâmetro "Máx. de barras no gráfico"
Python, ao criar um objeto datetime, usa o fuso horário local, enquanto o terminal MetaTrader 5 armazena o tempo de ticks e de abertura de barras no fuso horário UTC (sem deslocamento). Assim, para executar funções que usam tempo, deve-se criar um datetime no horário UTC. Os dados recebidos do terminal MetaTrader 5 têm hora UTC.
TIMEFRAME é uma listagem com os valores possíveis dos períodos do gráfico
|
Identificador
|
Descrição
|
TIMEFRAME_M1
|
1 minuto
|
TIMEFRAME_M2
|
2 minutos
|
TIMEFRAME_M3
|
3 minutos
|
TIMEFRAME_M4
|
4 minutos
|
TIMEFRAME_M5
|
5 minutos
|
TIMEFRAME_M6
|
6 minutos
|
TIMEFRAME_M10
|
10 minutos
|
TIMEFRAME_M12
|
12 minutos
|
TIMEFRAME_M12
|
15 minutos
|
TIMEFRAME_M20
|
20 minutos
|
TIMEFRAME_M30
|
30 minutos
|
TIMEFRAME_H1
|
1 hora
|
TIMEFRAME_H2
|
2 horas
|
TIMEFRAME_H3
|
3 horas
|
TIMEFRAME_H4
|
4 horas
|
TIMEFRAME_H6
|
6 horas
|
TIMEFRAME_H8
|
8 horas
|
TIMEFRAME_H12
|
12 horas
|
TIMEFRAME_D1
|
1 dia
|
TIMEFRAME_W1
|
1 semana
|
TIMEFRAME_MN1
|
1 mês
Exemplo:
|
from datetime import datetime
Veja também
