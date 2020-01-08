DocumentaçãoSeções
copy_rates_from

Recebe barras do terminal MetaTrader 5, a partir da data especificada.

copy_rates_from(
   symbol,       // nome do símbolo
   timeframe,    // período gráfico
   date_from,    // data de abertura da barra inicial
   count         // número de barras
   )

Parâmetros

symbol

[in]  Nome do instrumento financeiro, por exemplo, "EURUSD". Parâmetro sem nome obrigatório.

timeframe

[in]  Período gráfico para o qual são solicitadas as barras. É definido pelo valor a partir da enumeração TIMEFRAME. Parâmetro sem nome obrigatório.

date_from

[in]  Data de abertura da primeira barra a partir da amostra solicitada. É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. Parâmetro sem nome obrigatório.

count

[in]  O número de barras que é necessário obter. Parâmetro sem nome obrigatório.

Valor retornado

Retorna barras na forma de arrays numpy contendo colunas nomeadas time, open, high, low, close, tick_volume, spread e real_volume. Em caso de erro, retorna None, enquanto informações sobre o erro podem ser obtidas usando last_error().

Observação

Para mais informações, veja a função CopyRates().

Somente dados cuja data seja menor (anterior) ou igual a data especificada são retornados. Isso significa que a hora de abertura de qualquer barra é sempre menor ou igual ao valor especificado.

O terminal MetaTrader 5 fornece barras apenas nos limites do histórico disponível para o usuário nos gráficos. O número de barras disponíveis para o usuário é definido nas configurações com o parâmetro "Máx. de barras no gráfico"

Python, ao criar um objeto datetime, usa o fuso horário local, enquanto o terminal MetaTrader 5 armazena o tempo de ticks e de abertura de barras no fuso horário UTC (sem deslocamento). Assim, para executar funções que usam tempo, deve-se criar um datetime no horário UTC. Os dados recebidos do terminal MetaTrader 5 têm hora UTC.  

TIMEFRAME é uma listagem com os valores possíveis dos períodos do gráfico

Identificador

Descrição

TIMEFRAME_M1

1 minuto

TIMEFRAME_M2

2 minutos

TIMEFRAME_M3

3 minutos

TIMEFRAME_M4

4 minutos

TIMEFRAME_M5

5 minutos

TIMEFRAME_M6

6 minutos

TIMEFRAME_M10

10 minutos

TIMEFRAME_M12

12 minutos

TIMEFRAME_M12

15 minutos

TIMEFRAME_M20

20 minutos

TIMEFRAME_M30

30 minutos

TIMEFRAME_H1

1 hora

TIMEFRAME_H2

2 horas

TIMEFRAME_H3

3 horas

TIMEFRAME_H4

4 horas

TIMEFRAME_H6

6 horas

TIMEFRAME_H8

8 horas

TIMEFRAME_H12

12 horas

TIMEFRAME_D1

1 dia

TIMEFRAME_W1

1 semana

TIMEFRAME_MN1

1 mês

 

Exemplo:

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# exibimos dados sobre o pacote MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# importamos o módulo pandas para exibir os dados recebidos na forma de uma tabela
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns', 500# número de colunas
pd.set_option('display.width', 1500)      # largura máxima da tabela
# importamos o módulo pytz para trabalhar com o fuso horário
import pytz
 
# estabelecemos a conexão ao MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# definimos o fuso horário como UTC
timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")
# criamos o objeto datetime no fuso horário UTC para que não seja aplicado o deslocamento do fuso horário local
utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)
# recebemos 10 barras de EURUSD H4 a partir de 01/10/2019 no fuso horário UTC
rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD"mt5.TIMEFRAME_H4utc_from10)
 
# concluímos a conexão ao terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()
# exibimos cada elemento de dados recebidos numa nova linha
print("Exibimos os dados recebidos como estão")
for rate in rates:
    print(rate)
 
# a partir dos dados recebidos criamos o DataFrame
rates_frame = pd.DataFrame(rates)
# convertemos o tempo em segundos no formato datetime
rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')
                           
# exibimos dados
print("\nExibimos o dataframe com dados")
print(rates_frame)  
 
Resultado:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
 
Exibimos os dados como eles são
(1578484800, 1.11382, 1.11385, 1.1111, 1.11199, 9354, 1, 0)
(1578499200, 1.11199, 1.11308, 1.11086, 1.11179, 10641, 1, 0)
(1578513600, 1.11178, 1.11178, 1.11016, 1.11053, 4806, 1, 0)
(1578528000, 1.11053, 1.11193, 1.11033, 1.11173, 3480, 1, 0)
(1578542400, 1.11173, 1.11189, 1.11126, 1.11182, 2236, 1, 0)
(1578556800, 1.11181, 1.11203, 1.10983, 1.10993, 7984, 1, 0)
(1578571200, 1.10994, 1.11173, 1.10965, 1.11148, 7406, 1, 0)
(1578585600, 1.11149, 1.11149, 1.10923, 1.11046, 7468, 1, 0)
(1578600000, 1.11046, 1.11097, 1.11033, 1.11051, 3450, 1, 0)
(1578614400, 1.11051, 1.11093, 1.11017, 1.11041, 2448, 1, 0)
 
Exibimos o dataframe com dados
                 time     open     high      low    close  tick_volume  spread  real_volume
0 2020-01-08 12:00:00  1.11382  1.11385  1.11110  1.11199         9354       1            0
1 2020-01-08 16:00:00  1.11199  1.11308  1.11086  1.11179        10641       1            0
2 2020-01-08 20:00:00  1.11178  1.11178  1.11016  1.11053         4806       1            0
3 2020-01-09 00:00:00  1.11053  1.11193  1.11033  1.11173         3480       1            0
4 2020-01-09 04:00:00  1.11173  1.11189  1.11126  1.11182         2236       1            0
5 2020-01-09 08:00:00  1.11181  1.11203  1.10983  1.10993         7984       1            0
6 2020-01-09 12:00:00  1.10994  1.11173  1.10965  1.11148         7406       1            0
7 2020-01-09 16:00:00  1.11149  1.11149  1.10923  1.11046         7468       1            0
8 2020-01-09 20:00:00  1.11046  1.11097  1.11033  1.11051         3450       1            0
9 2020-01-10 00:00:00  1.11051  1.11093  1.11017  1.11041         2448       1            0

