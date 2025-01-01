ZeroMemory

A função redefine uma variável passada para ela por referência.

void ZeroMemory(

void & variable

);

Parâmetros

variable

[in] [out] Variável passada por referência, que você quer redefinir (inicializar com zeros).

Valor do Retorno

Sem valor de retorno.

Observação

Se o parâmetro da função é uma string, a chamada será equivalente a indicar NULL como seu valor.

Para tipos simples e seus arrays, bem como para estruturas/classes consistindo de tais tipos, isso é uma simples redefinição.

Para objetos contendo strings e arrays dinâmicos, ZeroMemory() é chamada para cada elemento.

Para quaisquer arrays não protegidos pelo modificador const, todos os elementos são zerados.

Para arrays de objetos complexos, ZeroMemory() é chamada para cada elemento.

ZeroMemory() não pode ser aplicada a classes com membros protegidos ou herança.

Exemplo: