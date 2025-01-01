DocumentaçãoSeções
A função redefine uma variável passada para ela por referência.

void  ZeroMemory(
   void & variable      // redefine variável
   );

Parâmetros

variable

[in] [out]  Variável passada por referência, que você quer redefinir (inicializar com zeros).

Valor do Retorno

Sem valor de retorno.

Observação

Se o parâmetro da função é uma string, a chamada será equivalente a indicar NULL como seu valor.
Para tipos simples e seus arrays, bem como para estruturas/classes consistindo de tais tipos, isso é uma simples redefinição.
Para objetos contendo strings e arrays dinâmicos, ZeroMemory() é chamada para cada elemento.
Para quaisquer arrays não protegidos pelo modificador const, todos os elementos são zerados.
Para arrays de objetos complexos, ZeroMemory() é chamada para cada elemento.

ZeroMemory() não pode ser aplicada a classes com membros protegidos ou herança.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- declaramos e inicializamos a string
   string str="Test ZeroMemory func";
//--- imprimimos no log a string antes que ZeroMemory() seja aplicada a ela
   PrintFormat("The line before applying ZeroMemory() to it: '%s'",str);
//--- zeramos a linha e registramos o resultado
   ZeroMemory(str);
   Print("The same line after applying ZeroMemory() to it: '",str,"'");
/*
  Resultado:
   The line before applying ZeroMemory() to it: 'Test ZeroMemory func'
   The same line after applying ZeroMemory() to it: ''
*/
 
//--- declaramos e inicializamos uma variável com o tipo int
   int var=123;
//--- imprimimos no log a string antes que ZeroMemory() seja aplicada a ela
   PrintFormat("\nThe integer variable before applying ZeroMemory() to it: %d",var);
//--- zeramos a variável e registramos o resultado
   ZeroMemory(var);
   PrintFormat("The same variable after applying ZeroMemory() to it: %d",var);
/*
  Resultado:
   The integer variable before applying ZeroMemory() to it123
   The same variable after applying ZeroMemory() to it0
*/
 
//--- declaramos e inicializamos um array com o tipo int
   int arr[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
//--- imprimimos no log o array antes que ZeroMemory() seja aplicada a ele
   Print("\nThe integer array before applying ZeroMemory() to it:");
   ArrayPrint(arr);
//--- zeramos o array e registramos o resultado
   ZeroMemory(arr);
   Print("The same array after applying ZeroMemory() to it:");
   ArrayPrint(arr);
/*
  Resultado:
   The integer array before applying ZeroMemory() to it:
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
   The same array after applying ZeroMemory() to it:
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*/
 
//--- declaramos uma estrutura de dois campos: string e inteiro
   struct STest
     {
      string   var_string;
      long     var_long;
     };
//--- declaramos e inicializamos um array com o tipo STest
   STest arr_struct[]={ {"0",0}, {"1",1}, {"2",2}, {"3",3} };
//--- imprimimos no log o array de estruturas antes que ZeroMemory() seja aplicada a ele
   Print("\nThe array struct before applying ZeroMemory() to it:");
   ArrayPrint(arr_struct);
//--- zeramos o array de estruturas e registramos o resultado
   ZeroMemory(arr_struct);
   Print("The same array struct after applying ZeroMemory() to it:");
   ArrayPrint(arr_struct);
/*
  Resultado:
   The array struct before applying ZeroMemory() to it:
       [var_string] [var_long]
   [0"0"                   0
   [1"1"                   1
   [2"2"                   2
   [3"3"                   3
   The same array struct after applying ZeroMemory() to it:
       [var_string] [var_long]
   [0null                  0
   [1null                  0
   [2null                  0
   [3null                  0
*/
  }