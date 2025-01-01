- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
ZeroMemory
A função redefine uma variável passada para ela por referência.
|
void ZeroMemory(
Parâmetros
variable
[in] [out] Variável passada por referência, que você quer redefinir (inicializar com zeros).
Valor do Retorno
Sem valor de retorno.
Observação
Se o parâmetro da função é uma string, a chamada será equivalente a indicar NULL como seu valor.
Para tipos simples e seus arrays, bem como para estruturas/classes consistindo de tais tipos, isso é uma simples redefinição.
Para objetos contendo strings e arrays dinâmicos, ZeroMemory() é chamada para cada elemento.
Para quaisquer arrays não protegidos pelo modificador const, todos os elementos são zerados.
Para arrays de objetos complexos, ZeroMemory() é chamada para cada elemento.
ZeroMemory() não pode ser aplicada a classes com membros protegidos ou herança.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+