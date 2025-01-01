DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Informações de ContaAccountInfoInteger 

AccountInfoInteger

Retorna o valor das propriedades da conta.

long  AccountInfoInteger(
   ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER  property_id      // Identificador da propriedade
   );

Parâmetros

property_id

[in]  Identificador da propriedade. O valor pode ser um dos valores de ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER.

Valor do Retorno

Value of long type.

Observação

A propriedade deve ser um dos tipos bool, int ou long.

Exemplo:

void OnStart()
  {
//--- exibe todas as informações disponíveis a partir da função AccountInfoInteger()
   printf("ACCOUNT_LOGIN =  %d",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN));
   printf("ACCOUNT_LEVERAGE =  %d",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE));
   bool thisAccountTradeAllowed=AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED);
   bool EATradeAllowed=AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT);
   ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE tradeMode=(ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE);
   ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE stopOutMode=(ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE);
 
//--- Informa sobre a possibilidade de realizar uma operação de negociação
   if(thisAccountTradeAllowed)
      Print("Comércio para esta conta é permitido");
   else
      Print("Comércio para esta conta é proibido!");
 
//--- Descobre se é possível negociar neste conta através de Expert Advisors
   if(EATradeAllowed)
      Print("Comércio com Expert Advisors é permitido para esta conta");
   else
      Print("Comércio com Expert Advisors é proibido para esta conta!");
 
//--- Descobre o tipo de conta
   switch(tradeMode)
     {
      case(ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO):
         Print("Esta é uma conta demonstração");
         break;
      case(ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST):
         Print("Esta é uma conta de competição");
         break;
      default:Print("Esta é uma conta real!");
     }
 
//--- Descobre o modo de configuração de nível StopOut
   switch(stopOutMode)
     {
      case(ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT):
         Print("O nível StopOut é especificado em porcentagem");
         break;
      default:Print("O nível StopOut é especificado monetariamente");
     }
  }

Também Veja

Informações de Conta