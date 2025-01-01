|
void OnStart()
{
//--- exibe todas as informações disponíveis a partir da função AccountInfoInteger()
printf("ACCOUNT_LOGIN = %d",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN));
printf("ACCOUNT_LEVERAGE = %d",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE));
bool thisAccountTradeAllowed=AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED);
bool EATradeAllowed=AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT);
ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE tradeMode=(ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE);
ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE stopOutMode=(ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE);
//--- Informa sobre a possibilidade de realizar uma operação de negociação
if(thisAccountTradeAllowed)
Print("Comércio para esta conta é permitido");
else
Print("Comércio para esta conta é proibido!");
//--- Descobre se é possível negociar neste conta através de Expert Advisors
if(EATradeAllowed)
Print("Comércio com Expert Advisors é permitido para esta conta");
else
Print("Comércio com Expert Advisors é proibido para esta conta!");
//--- Descobre o tipo de conta
switch(tradeMode)
{
case(ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO):
Print("Esta é uma conta demonstração");
break;
case(ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST):
Print("Esta é uma conta de competição");
break;
default:Print("Esta é uma conta real!");
}
//--- Descobre o modo de configuração de nível StopOut
switch(stopOutMode)
{
case(ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT):
Print("O nível StopOut é especificado em porcentagem");
break;
default:Print("O nível StopOut é especificado monetariamente");
}
}