#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define GV_NAME "TestGlobalVariableFlush"

#define GV_VALUE 1.23456



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- criamos uma variável global do terminal de cliente

if(!GlobalVariableSet(GV_NAME, GV_VALUE))

{

Print("GlobalVariableSet() failed. Error ", GetLastError());

return;

}

//--- trabalhamos no programa com as variáveis globais do terminal de cliente criadas

//--- ...

//--- no momento necessário de execução do programa, dependendo da lógica autônoma

//--- de gestão do processo de salvamento das variáveis globais para o caso de situações anormais,

//--- gravamos forçadamente o conteúdo de todas as variáveis globais no disco

GlobalVariablesFlush();

}