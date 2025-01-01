- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
Salva forçadamente o conteúdo de todas as varáveis globais num disco.
|
void GlobalVariablesFlush();
Valor do Retorno
Sem valor de retorno.
Observação
O terminal escreve todas as variáveis globais quando o trabalho é em excesso, mas os dados podem ser perdidos em uma falha súbita de operação do computador. Esta função permite controle independente do processo de salvar variáveis globais em caso de contingência.
Exemplo:
|
