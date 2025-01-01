DocumentaçãoSeções
Salva forçadamente o conteúdo de todas as varáveis globais num disco.

void  GlobalVariablesFlush();

Valor do Retorno

Sem valor de retorno.

Observação

O terminal escreve todas as variáveis globais quando o trabalho é em excesso, mas os dados podem ser perdidos em uma falha súbita de operação do computador. Esta função permite controle independente do processo de salvar variáveis globais em caso de contingência.

 

Exemplo:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   GV_NAME    "TestGlobalVariableFlush"
#define   GV_VALUE   1.23456
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- criamos uma variável global do terminal de cliente
   if(!GlobalVariableSet(GV_NAMEGV_VALUE))
     {
      Print("GlobalVariableSet() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 //--- trabalhamos no programa com as variáveis globais do terminal de cliente criadas
   //--- ...
 //--- no momento necessário de execução do programa, dependendo da lógica autônoma
 //--- de gestão do processo de salvamento das variáveis globais para o caso de situações anormais,
 //--- gravamos forçadamente o conteúdo de todas as variáveis globais no disco
   GlobalVariablesFlush();
  }