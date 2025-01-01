AccountInfoDouble 返回相应账户属性的双精度值 账户信息

AccountInfoString 返回相应账户属性的字符串类型值 账户信息

acos 返回x弧度的反余弦 数学函数

Alert 在独立窗口中显示消息 普通函数

ArrayBsearch 在第一函数维度索引第一组发现的元素 数组函数

ArrayCompare 返回比较简单类型或无复杂对象的自定义结构的两种数组的结果 数组函数

ArrayCopy 复制一组数组到另一组 数组函数

ArrayFill 以指定值填充数组 数组函数

ArrayFree 解放任意动态数组的缓冲区并建立0维度大小 数组函数

ArrayGetAsSeries 检测数组标引的导向 数组函数

ArrayInitialize 给数字数组所有元素一个单独的值 数组函数

ArrayIsDynamic 检测是否数组是动态的 数组函数

ArrayIsSeries 检测是否数组是时序列 数组函数

ArrayMaximum 检测元素的最大值 数组函数

ArrayMinimum 检测元素的最小值 数组函数

ArrayRange 在数组的指定维度返回元素数量 数组函数

ArrayResize 在数组的第一维尺寸设定新大小 数组函数

ArraySetAsSeries 指明数组标引的导向 数组函数

ArraySize 返回数组中元素的数量 数组函数

ArraySort 通过第一维度排列数值数组 数组函数

ArrayPrint 将简单类型或简单结构的数组打印到日志 数组函数

ArrayRemove 从指定索引开始移除数组中指定的元素数量 数组函数

ArrayReverse 从指定索引开始反转数组中指定的元素数量 数组函数

ArraySwap 交换相同类型两个动态数组的内容 数组函数

asin 返回x弧度的反正弦 数学函数

atan 返回x弧度的反正切 数学函数

Bars 返回规定交易品种和周期的历史字节数量 时间序列和指标访问

CalendarCountryById 根据ID获得国家描述 经济日历函数

CalendarEventById 根据ID获得事件描述 经济日历函数

CalendarValueById 根据ID获得事件值描述 经济日历函数

CalendarCountries 获得日历中可用的国家名称数组 经济日历函数

CalendarEventByCountry 根据指定国家代码获得日历中可用的所有事件描述数组 经济日历函数

CalendarEventByCurrency 根据指定货币获得日历中可用的所有事件描述数组 经济日历函数

CalendarValueHistoryByEvent 根据事件ID获得指定时期的所有事件值数组 经济日历函数

ceil 从上面返回最靠近的整数数值 数学函数

CharToString 转换符号代码到字符串 函数转换

ChartSaveTemplate 以指定名称在模板中保存当前图表设置 图表操作

ChartXYToTimePrice 转变图表的X和Y轴到时间和价格值 图表操作

CheckPointer 返回目标指针类型 普通函数

CLBufferCreate 创建OpenCL缓冲 使用OpenCL工作

CLBufferFree 删除OpenCL缓冲 使用OpenCL工作

CLBufferRead 读取OpenCL缓冲到数组 使用OpenCL工作

CLBufferWrite 写入数组到OpenCL缓冲 使用OpenCL工作

CLContextCreate 创建OpenCL背景 使用OpenCL工作

CLContextFree 移除OpenCL背景 使用OpenCL工作

CLExecute 运行OpenCL程序 使用OpenCL工作

CLGetDeviceInfo 从OpenCL驱动程序接收设备属性 使用OpenCL工作

CLGetInfoInteger 为OpenCL对象或设备返回一个整数属性值 使用OpenCL工作

CLHandleType 返回OpenCL处理类型作为 ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE 详表中的某个值. 使用OpenCL工作

CLKernelCreate 创建OpenCL开始函数 使用OpenCL工作

CLKernelFree 移除OpenCL开始函数 使用OpenCL工作

CLProgramCreate 从源代码创建OpenCL程序 使用OpenCL工作

CLProgramFree 移除OpenCL程序 使用OpenCL工作

CLSetKernelArg 为OpenCL函数设置一个参数 使用OpenCL工作

CLSetKernelArgMem 设置OpenCL缓冲作为OpenCL函数的参数 使用OpenCL工作

Comment 图表左上角输出注解文本 普通函数

CopyClose 将指定交易品种收盘价格柱的历史数据和周期放在数组中 时间序列和指标访问

CopyHigh 将指定交易品种最大价格柱的历史数据和周期放在数组中 时间序列和指标访问

CopyLow 将指定交易品种最小价格柱的历史数据和周期放在数组中 时间序列和指标访问

CopyOpen 将指定交易品种 开盘价格柱的历史数据和周期放在数组中 时间序列和指标访问

CopyRates 将指定交易品种 比率结构的历史数据和周期放在数组中 时间序列和指标访问

CopyRealVolume 指定交易品种交易量历史数据和周期放在数组中 时间序列和指标访问

CopySpread 指定交易品种点差历史数据和周期放在数组中 时间序列和指标访问

CopyTicks 获得程序端为当前工作期积累的报价并写入数组 时间序列和指标访问

CopyTickVolume 指定交易品种订单交易量历史数据和周期放在数组中 时间序列和指标访问

CopyTime 将指定交易品种 开盘时间柱的历史数据和周期放在数组中 时间序列和指标访问

cos 返回数字余弦 数学函数

CryptDecode 执行数组数据逆转换 普通函数

CryptEncode 通过指定方式变换来自数组的数据 普通函数

CustomSymbolCreate 在指定组以指定名称创建一个自定义交易品种 自定义交易品种

CustomSymbolDelete 删除指定名称的自定义交易品种 自定义交易品种

CustomSymbolSetInteger 为自定义交易品种设置整型属性值 自定义交易品种

CustomSymbolSetDouble 为自定义交易品种设置真实型属性值 自定义交易品种

CustomSymbolSetString 为自定义交易品种设置字符串类型属性值 自定义交易品种

CustomSymbolSetSessionQuote 为指定交易品种和工作日设置指定报价时段的起止时间 自定义交易品种

CustomSymbolSetSessionTrade 为指定交易品种和工作日设置指定交易时段的起止时间 自定义交易品种

CustomRatesDelete 删除指定时间间隔内自定义交易品种价格历史的全部柱形图 自定义交易品种

CustomRatesReplace 以MqlRates类型数组数据完全替换指定时间间隔内自定义交易品种的价格历史 自定义交易品种

CustomRatesUpdate 将丢失的柱形图添加到自定义交易品种历史并用MqlRates类型数组数据替换现有数据 自定义交易品种

CustomTicksDelete 删除指定时间间隔内自定义交易品种价格历史的全部报价 自定义交易品种

CustomTicksReplace 以MqlTick类型数组数据完全替换指定时间间隔内自定义交易品种的价格历史 自定义交易品种

CustomBookAdd 为自定义交易品种传递市场深度的状态 自定义交易品种

DatabaseOpen 在指定文件中打开或创建数据库 使用数据库

DatabaseClose 关闭数据库 使用数据库

DatabaseImport 从文件导入数据到表格中 使用数据库

DatabaseExport 将表格或SQL请求执行结果到处到CSV文件 使用数据库

DatabasePrint 在专家日志中打印表格或SQL执行结果 使用数据库

DatabaseTableExists 检查数据库中是否存在表格 使用数据库

DatabaseExecute 执行对指定数据库的请求 使用数据库

DatabaseBind 在请求中设置一个参数值 使用数据库

DatabaseBindArray 将数组设置为参数值 使用数据库

DatabaseTransactionBegin 开始事务执行 使用数据库

DatabaseTransactionCommit 完成事务执行 使用数据库

DatabaseTransactionRollback 回滚事务 使用数据库

DatabaseColumnsCount 获取请求中的字段数 使用数据库

DatabaseColumnName 按索引获取字段名 使用数据库

DatabaseColumnType 按索引获取字段类型 使用数据库

DatabaseColumnText 从当前记录中获取作为字符串的字段值 使用数据库

DatabaseColumnInteger 从当前记录中获取int类型的值 使用数据库

DatabaseColumnLong 从当前记录中获取long类型的值 使用数据库

DatabaseColumnDouble 从当前记录中获取double类型的值 使用数据库

DatabaseColumnBlob 从当前记录中获取作为数组的字段值 使用数据库

DebugBreak 排除故障中的程序断点 普通函数

Digits 返回决定当前图表交易品种价格值的精确性的小数位数 检测

DoubleToString 以规定的精确度转换数字值到文本行 函数转换

DXContextClearColors 为渲染缓冲区的所有像素设置指定的颜色 使用DirectX

DXContextClearDepth 清除深度缓冲区 使用DirectX

DXContextGetColors 从图形环境获取具有指定大小和偏移量的图像 使用DirectX

DXContextGetDepth 获取渲染画帧的深度缓冲区 使用DirectX

DXBufferCreate 根据数据数组创建指定类型的缓冲区 使用DirectX

DXTextureCreate 从传递图像中剪切的指定大小的矩形中创建2D结构 使用DirectX

DXInputCreate 创建着色器输入 使用DirectX

DXInputSet 设置着色器输入 使用DirectX

DXShaderCreate 创建指定类型的着色器 使用DirectX

DXShaderSetLayout 设置顶点着色器的顶点布局 使用DirectX

DXShaderInputsSet 设置着色器输入 使用DirectX

DXShaderTexturesSet 设置着色器结构 使用DirectX

DXBufferSet 设置当前渲染的缓冲区 使用DirectX

DXShaderSet 设置渲染的着色器 使用DirectX

DXHandleType 返回句柄类型 使用DirectX

DXRelease 释放句柄 使用DirectX

EnumToString 将任何类型的枚举值转换为字符串 函数转换

EventChartCustom 为指定图表生成自定义事件 工作事件

EventKillTimer 依据当前图表定时器停止事件生成器 工作事件

EventSetMillisecondTimer 为当前图表启动周期少于1秒的高分辨率计时器的事件生成器 工作事件

EventSetTimer 用当前图表指定周期启动定时器事件生成器 工作事件

exp 返回数字指数 数学函数

ExpertRemove 停止智能交易并从图表中卸载 普通函数

FileClose 关闭之前打开的文件 文件函数

FileCopy 从本地或者共享文件夹复制原文件到另一个文件 文件函数

FileDelete 删除指定文件 文件函数

FileFindClose 结束搜索程序 文件函数

FileFindFirst 依照指定过滤器启动目录中的文件搜索 文件函数

FileGetInteger 获得文件的整型属性 文件函数

FileIsEnding 读取过程中定义文件末端 文件函数

FileIsExist 检测文件存在性 文件函数

FileIsLineEnding 读取过程中定义文本行末端 文件函数

FileMove 移动或者重命名文件 文件函数

FileOpen 打开指定名字和标记的文件 文件函数

FileReadArray 读取除了BIN类型文件字符串外的任何类型数组 文件函数

FileReadDatetime 读取CSV类型文件以"YYYY.MM.DD HH:MI:SS", "YYYY.MM.DD" or "HH:MI:SS"格式字符串并且转换它到日期时间值 文件函数

FileReadDouble 从文件指针当前位置读取双精度值 文件函数

FileReadFloat 从文件指针当前位置读取浮点值 文件函数

FileReadLong 从文件指针当前位置读取一个长整型值 文件函数

FileReadString 在文件中文件指针当前位置读取字符串 文件函数

FileReadStruct 文件指针当前位置读取二进制文件内容到作为参量传递的结构 文件函数

FileSeek 根据指定位置有关的指定二进制数移动文件指针位置 文件函数

FileSize 返回相应打开文件大小 文件函数

FileTell 返回相应打开文件的文件指针的当前位置 文件函数

FileWrite 向CSV或者TXT类型文件写入数据 文件函数

FileWriteArray 写入字符串以外任何类型数组到BIN类型文件 文件函数

FileWriteDouble 从文件指针当前位置写入双精度型值到二进制文件 文件函数

FileWriteFloat 从文件指针当前位置写入浮点型值到二进制文件 文件函数

FileWriteInteger 从文件指针当前位置写入整型值到二进制文件 文件函数

FileWriteLong 从文件指针当前位置写入长整型值到二进制文件 文件函数

FileWriteString 从文件指针当前位置写入字符串参量值到BIN或者TXT文件 文件函数

FileWriteStruct 从文件指针当前位置写入作为参量传递的结构到二进制文件 文件函数

floor 从下面返回最靠近的整数数值 数学函数

fmax 返回两个数值的最大值 数学函数

fmin 返回两个数值的最小值 数学函数

fmod 两个数值相除后返回实余数 数学函数

FolderClean 删除指定文件夹中所有文件 文件函数

FolderCreate 在文件目录创建一个文件夹 文件函数

FrameAdd 添加数据帧 处理优化结果

FrameFilter 设置帧阅读过滤器并移动指针至起点 处理优化结果

FrameFirst 移动阅读帧的指针至起点并重置之前设置的过滤器 处理优化结果

FrameInputs 接收形成帧的 输入参数 处理优化结果

FrameNext 阅读帧并移动指针至下一个 处理优化结果

GetLastError 返回上一个错误 检测

GetPointer 返回对象 指针 普通函数

GlobalVariableCheck 检测带有指定名的全局变量的存在性 程序端全局变量

GlobalVariableDel 删除全局变量 程序端全局变量

GlobalVariableGet 返回全局变量值 程序端全局变量

GlobalVariableName 全局变量列表中依据序列号返回全局变量名 程序端全局变量

GlobalVariablesDeleteAll 删除指定前缀的全局变量 程序端全局变量

GlobalVariableSet 为全局变量设新值 程序端全局变量

GlobalVariableSetOnCondition 根据状态设置现存全局变量的新值 程序端全局变量

GlobalVariablesFlush 强制在磁盘 保存全局变量内容 程序端全局变量

GlobalVariablesTotal 返回全局变量总数 程序端全局变量

GlobalVariableTime 返回上次访问全局变量的时间 程序端全局变量

HistoryDealGetTicket 返回历史相关交易订单号 交易函数

HistoryDealsTotal 返回历史记录交易数 交易函数

HistoryOrderGetTicket 返回历史记录中相关订单的订单号 交易函数

HistoryOrderSelect 为下一步工作选择历史订单 交易函数

HistoryOrdersTotal 返回历史记录中订单数 交易函数

HistorySelect 为服务器时间的指定周期检索交易和订单历史记录 交易函数

HistorySelectByPosition 请求指定仓位标识符交易的历史记录 交易函数

iBars 返回可用于历史记录的相应交易品种和周期的柱形图的数量 时间序列和指标访问

iADX 平均定向指数 技术指标

iADXWilder 韦尔达平均定向指数 技术指标

iAlligator 鳄鱼指标 技术指标

iAMA 适合的移动平均数 技术指标

iAO 动量震荡指标 技术指标

iATR 平均真实区域 技术指标

iBands 布林带 技术指标

iBearsPower 熊市 技术指标

iBullsPower 牛市 技术指标

iBWMFI 威廉姆斯的市场便利指标 技术指标

iCCI 商品通道指数 技术指标

iChaikin 蔡金摆动指标 技术指标

iCustom 自定义指标 技术指标

iDEMA 双指数移动平均线 技术指标

iDeMarker 指标

iEnvelopes 轨道线指标 技术指标

iForce 强力指数 技术指标

iFractals 分形学 技术指标

iFrAMA 分形学适合移动平均数 技术指标

iGator 鳄鱼振荡器 技术指标

iIchimoku 一目均衡图 技术指标

iMA 移动平均数 技术指标

iMACD 移动平均聚散指标 技术指标

iMFI 货币流量指标 技术指标

iMomentum 动量指标 技术指标

IndicatorCreate 返回通过MqlParam参量类型数据创建的指定技术指标处理器 时间序列和指标访问

IndicatorSetDouble 设置双精度型指标属性值 自定义指标

IndicatorSetInteger 设置整型型指标属性值 自定义指标

IndicatorSetString 设置字符串指标属性值 自定义指标

IntegerToString 整型转换成当前长度字符串 函数转换

iOBV 平衡交易量 技术指标

iRSI 相对强弱指标 技术指标

iRVI 相对活力指标 技术指标

iSAR 抛物转向系统 技术指标

iStdDev 标准偏差 技术指标

iStochastic 随机摆动指标 技术指标

iTEMA 三倍指数移动平均数 技术指标

iTriX 三倍指数移动平均数振荡指标 技术指标

iVIDyA 动态平均数便利指标 技术指标

iVolumes 成交量 技术指标

iWPR 威廉指数 技术指标

log 返回自然对数 数学函数

log10 以10为底返回对数 数学函数

MarketBookGet 返回包括指定交易品种市场深度记录的结构数组MqlBookInfo 市场信息

MathArccos 返回x弧度的反余弦 数学函数

MathArcsin 返回x弧度的反正弦 数学函数

MathArctan 返回x弧度的反正切 数学函数

MathCeil 从上面返回最靠近的整数数值 数学函数

MathCos 返回数字余弦 数学函数

MathExp 返回数字指数 数学函数

MathFloor 从下面返回最靠近的整数数值 数学函数

MathIsValidNumber 检测实数真实型 数学函数

MathLog 返回自然对数 数学函数

MathLog10 以10为底返回对数 数学函数

MathMax 返回两个数值的最大值 数学函数

MathMin 返回两个数值的最小值 数学函数

MathMod 两个数值相除后返回实余数 数学函数

MathPow 从基数升到额定输出 数学函数

MathRound 四舍五入到最近整数值 数学函数

MathSin 返回正弦数 数学函数

MathSqrt 返回平方根 数学函数

MathSrand 设置开始点生成系列随机数 数学函数

MathTan 返回正切数 数学函数

MQLInfoInteger 返回运行mql5程序相关属性的整数值 检测

MQLInfoString 返回运行mql5程序相关属性的字符串值 检测

lMT5Initialize 建立与MetaTrader 5程序端的连接 MetaTrader Python模块

MT5Shutdown 关于之前建立的与MetaTrader 5程序端的连接 MetaTrader Python模块

MT5TerminalInfo 获取所连接的MetaTrader 5程序端的状态和参数 MetaTrader Python模块

MT5Version 返回MetaTrader 5程序端版本 MetaTrader Python模块

MT5CopyRatesFrom 从指定日期开始从MetaTrader 5程序端获取柱形图 MetaTrader Python模块

MT5CopyRatesFromPos 从指定索引开始从MetaTrader 5程序端获取柱形图 MetaTrader Python模块

MT5CopyRatesRange 从MetaTrader 5程序端获取指定日期范围内的柱形图 MetaTrader Python模块

MT5CopyTicksFrom 从指定日期开始从MetaTrader 5程序端获取报价 MetaTrader Python模块

MT5CopyTicksRange 从MetaTrader 5程序端获取指定日期范围内的报价 MetaTrader Python模块

NormalizeDouble 浮点数转换到规定的精确度 函数转换

ObjectCreate 创建指定图表中指定类型物件 物件函数

ObjectFind 依据名称搜索指定ID物件 物件函数

ObjectGetDouble 返回相应物件属性的双精度值 物件函数

ObjectGetInteger 返回相应物件属性的整数型值 物件函数

ObjectGetString 返回相应物件属性的字符串值 物件函数

ObjectGetTimeByValue 对指定物件价格值返回时间值 物件函数

ObjectGetValueByTime 对指定时间返回物件价格值 物件函数

ObjectMove 改变指定物件定位点坐标 物件函数

ObjectSetDouble 设置相应物件属性值 物件函数

ObjectSetInteger 设置相应物件属性值 物件函数

ObjectSetString 设置相应物件属性值 物件函数

OnStart 当Start事件发生时调用这个函数，来执行脚本中设定的操作 事件处理

OnInit 当Init事件发生时在指标和EA中调用这个函数，来初始化启动的MQL5程序 事件处理

OnDeinit 当Deinit事件发生时在指标和EA中调用这个函数，来去初始化启动的MQL5程序 事件处理

OnTick 当NewTick事件发生时在EA中调用这个函数，来处理一个新报价 事件处理

OnCalculate 当Calculate事件发生时在指标中调用这个函数，来处理价格数据的变化 事件处理

OnTimer 当Timer周期性事件在固定时间间隔内由程序端生成期间，在指标和EA中调用这个函数 事件处理

OnTrade 当Trade事件在交易服务器上交易操作结束时生成期间，在EA中调用这个函数 事件处理

OnTradeTransaction 当TradeTransaction事件发生时在EA中调用这个函数，来处理一个交易请求执行结果 事件处理

OnBookEvent 当BookEvent事件发生时在EA中调用这个函数，来处理市场深度中的变化 事件处理

OnChartEvent 当ChartEvent事件发生时在指标和EA中调用这个函数，来处理由用户或者MQL5程序所做的图表更改 事件处理

OnTester 当Tester事件发生时在EA中调用这个函数，以便在对历史数据测试EA之后执行必要的操作 事件处理

OnTesterInit 当TesterInit事件发生时在EA中调用这个函数，以便在策略测试优化之前执行必要的操作 事件处理

OnTesterPass 当TesterPas事件发生时在EA中调用这个函数，以便在策略测试中处理EA优化期间到达的新数据框架 事件处理

OrderCalcProfit 以入金货币计算基于传递参量的利润 交易函数

OrderCheck 检测是否有足够资金执行所需 交易操作. 交易函数

OrderGetTicket 返回相应订单的订单号 交易函数

OrderSelect 为下一步工作选择一订单 交易函数

OrderSend 发送 交易需求 到服务器 交易函数

OrderSendAsync 不同步发送 交易请求 无需等待交易服务器的交易回应 交易函数

OrdersTotal 返回订单数 交易函数

ParameterGetRange 在策略测试优化EA期间，接收范围值的数据和输入变量的改变步骤 处理优化结果

Period 返回当前图表时间表 检测

PeriodSeconds 在周期中返回秒钟数量 普通函数

PlaySound 播放第二个文件 普通函数

PlotIndexGetInteger 返回整数型指标行属性值 自定义指标

PlotIndexSetDouble 设置双精度型指标行属性值 自定义指标

PlotIndexSetInteger 设置整型指标行属性值 自定义指标

PlotIndexSetString 设置字符串指标行属性值 自定义指标

Point 返回报价货币当前交易品种的点大小 检测

PositionGetSymbol 返回与持仓一致的交易品种 交易函数

PositionSelect 选择一个持仓进行下一步工作 交易函数

PositionsTotal 返回持仓数量 交易函数

pow 从基数升到额定输出 数学函数

打印 显示未经处理的消息 普通函数

ResetLastError 建立预定义变量 _LastError的值到0 普通函数

ResourceCreate 基于数据设置创建图像资源 普通函数

ResourceFree 删除 动态创建资源 (释放分配的内存) 普通函数

ResourceSave 将资源保存在指定文件 普通函数

round 四舍五入到最近整数值 数学函数

SendFTP 在"Publisher" 标签窗口中设置发送文件地址 普通函数

SeriesInfoInteger 返回历史资料信息 时间序列和指标访问

SetIndexBuffer 将指定指标缓冲区和一维双精度动态数组绑定一起 自定义指标

ShortArrayToString 复制数组部分到字符串 函数转换

SignalBaseGetDouble 返回选定信号double类型属性的值 交易信号

SignalBaseGetInteger 返回选定信号integer类型属性的值 交易信号

SignalBaseGetString 返回选定信号string类型属性的值 交易信号

SignalInfoGetDouble 返回信号复制设置的double类型属性的值 交易信号

SignalInfoGetInteger 返回信号复制设置的integer类型属性的值 交易信号

SignalInfoGetString 返回信号复制设置的string类型属性的值 交易信号

SignalInfoSetDouble 设置信号复制设置的double类型属性的值 交易信号

SignalInfoSetInteger 设置信号复制设置的integer类型属性的值 交易信号

SignalSubscribe 订阅交易信号 交易信号

SignalUnsubscribe 取消订阅 交易信号

sin 返回正弦数 数学函数

Sleep 延迟执行当前EA交易或者脚本的规定间隔 普通函数

SocketCreate 创建具有指定标识的套接并返回其句柄 网络函数

SocketClose 关闭套接 网络函数

SocketConnect 通过超时控制连接到服务器 网络函数

SocketIsConnected 检查套接当前是否已连接 网络函数

SocketIsReadable 获得可以从套接读取的字节数 网络函数

SocketIsWritable 检查在当前时间是否可以将数据写入套接 网络函数

SocketTimeouts 为系统套接对象设置数据接收和发送超时 网络函数

SocketRead 从套接读取数据 网络函数

SocketSend 将数据写入套接 网络函数

SocketTlsHandshake 通过TLS Handshake协议启动与指定主机的安全TLS (SSL)连接 网络函数

SocketTlsCertificate 获得用于安全网络连接的证书数据 网络函数

SocketTlsRead 读取来自安全TLS连接的数据 网络函数

SocketTlsReadAvailable 读取来自安全TLS连接的所有可用数据 网络函数

SocketTlsSend 通过安全TLS连接发送数据 网络函数

sqrt 返回平方根 数学函数

srand 设置开始点生成系列随机数 数学函数

StringAdd 在给出子连接上添加字符串 字符串函数

StringBufferLen 为字符串返回分配式缓冲器的大小 字符串函数

StringConcatenate 实现一串参数传递 字符串函数

StringFill 通过挑选出来的交易品种填满指定字符串 字符串函数

StringFind 在字符串里搜索子串 字符串函数

StringFormat 按照现格式转换数字到字符串 函数转换

StringGetCharacter 在规定字符串位置返回数字值 字符串函数

StringInit 通过指定交易品种初始化字符串并提供指定字符串长度 字符串函数

StringLen 在字符串里返回交易品种数字 字符串函数

StringReplace 通过交易品种集合序列替代字符串发现的所有子字符串 字符串函数

StringSetCharacter 在指定位置返回复制后的交易品种的改变值 字符串函数

StringSubstr 从指定位置提取文本串 字符串函数

StringToColor 转换"R,G,B" 字符串或者颜色名的字符串到颜色类型值 函数转换

StringToDouble 转换包括数字代表符的字符串到双精度数字 函数转换

StringToInteger 转换包括数字代表符的字符串到整型数字 函数转换

StringToLower 通过存储单位把所有交易品种中已选的字符串转为小写 字符串函数

StringToTime 转换包括 "yyyy.mm.dd [hh:mi]"格式的时间或者日期字符串到日期时间型 函数转换

StringToUpper 通过存储单位把所有交易品种中已选的字符串转为资本 字符串函数

StructToTime MqlDate Time结构类型变量转化到日期时间值 日期和时间

Symbol 返回当前图表的交易品种的名称 检测

SymbolInfoDouble 为相关属性返回交易品种双精度值 市场信息

SymbolInfoMarginRate 根据订单类型和方向返回预付款率 市场信息

SymbolInfoSessionQuote 平日允许为指定交易品种接收指定报价期的起止时间 市场信息

SymbolInfoSessionTrade 平日允许为指定交易品种接收指定交易期的起止时间 市场信息

SymbolInfoString 为相关属性返回指定交易品种的字符串类型值 市场信息

SymbolInfoTick 返回MqlTick型变量中指定交易品种当前价格。 市场信息

SymbolIsSynchronized 检测程序端选择的交易品种的数据与交易服务器的数据是否 同步 。 市场信息

SymbolName 返回指定交易品种名称 市场信息

SymbolSelect 市场报价窗口选择或者去除交易品种 市场信息

tan 返回正切数 数学函数

TerminalClose 命令客户端完成操作 普通函数

TerminalInfoDouble 返回mql5程序环境相关属性的双精度值 检测

TerminalInfoInteger 返回mql5程序环境相关属性的整数值 检测

TerminalInfoString 返回mql5程序环境相关属性的字符串值 检测

TesterStatistics 返回基于测试结果计算的指定统计的值 普通函数

TextGetSize 返回当前字体设置 的字符串宽度和高度 物件函数

TextOut 文本转到专为创建图形资源而设计的自定义数组（缓冲区） 物件函数

TimeDaylightSavings 返回日节省时间切换符号 日期和时间

TimeLocal 以日期时间格式返回本地计算机时间 日期和时间

TimeToStruct 日期时间值转换到MqlDate Time结构类型变量 日期和时间

TimeTradeServer 返回交易服务器当前计算时间 日期和时间

UninitializeReason 返回无法初始化原因代码 检测