AccountInfoDouble

返回相应账户属性的双精度值

账户信息

AccountInfoInteger

返回相应账户属性的整数类型值（布尔，整型或者长整型）

账户信息

AccountInfoString

返回相应账户属性的字符串类型值

账户信息

acos

返回x弧度的反余弦

数学函数

Alert

在独立窗口中显示消息

普通函数

ArrayBsearch

在第一函数维度索引第一组发现的元素

数组函数

ArrayCompare

返回比较简单类型或无复杂对象的自定义结构的两种数组的结果

数组函数

ArrayCopy

复制一组数组到另一组

数组函数

ArrayFill

以指定值填充数组

数组函数

ArrayFree

解放任意动态数组的缓冲区并建立0维度大小

数组函数

ArrayGetAsSeries

检测数组标引的导向

数组函数

ArrayInitialize

给数字数组所有元素一个单独的值

数组函数

ArrayIsDynamic

检测是否数组是动态的

数组函数

ArrayIsSeries

检测是否数组是时序列

数组函数

ArrayMaximum

检测元素的最大值

数组函数

ArrayMinimum

检测元素的最小值

数组函数

ArrayRange

在数组的指定维度返回元素数量

数组函数

ArrayResize

在数组的第一维尺寸设定新大小

数组函数

ArraySetAsSeries

指明数组标引的导向

数组函数

ArraySize

返回数组中元素的数量

数组函数

ArraySort

通过第一维度排列数值数组

数组函数

ArrayPrint

将简单类型或简单结构的数组打印到日志

数组函数

ArrayInsert

从指定索引开始，将来自源数组的指定元素数量插入到接收数组

数组函数

ArrayRemove

从指定索引开始移除数组中指定的元素数量

数组函数

ArrayReverse

从指定索引开始反转数组中指定的元素数量

数组函数

ArraySwap

交换相同类型两个动态数组的内容

数组函数

asin

返回x弧度的反正弦

数学函数

atan

返回x弧度的反正切

数学函数

Bars

返回规定交易品种和周期的历史字节数量

时间序列和指标访问

BarsCalculated

错误情况下（还没有计算数据）返回指标缓冲区计算的数据量或者-1

时间序列和指标访问

CalendarCountryById

根据ID获得国家描述

经济日历函数

CalendarEventById

根据ID获得事件描述

经济日历函数

CalendarValueById

根据ID获得事件值描述

经济日历函数

CalendarCountries

获得日历中可用的国家名称数组

经济日历函数

CalendarEventByCountry

根据指定国家代码获得日历中可用的所有事件描述数组

经济日历函数

CalendarEventByCurrency

根据指定货币获得日历中可用的所有事件描述数组

经济日历函数

CalendarValueHistoryByEvent

根据事件ID获得指定时期的所有事件值数组

经济日历函数

CalendarValueHistory

通过根据国家和/或货币进行排序的能力，获得指定时期的所有事件值数组

经济日历函数

CalendarValueLastByEvent

通过指定change_id，从日历数据库状态根据ID获得事件值数组

经济日历函数

CalendarValueLast

通过指定change_id和根据国家和/或货币进行排序的能力，从日历数据库状态获得所有事件值数组

经济日历函数

ceil

从上面返回最靠近的整数数值

数学函数

CharArrayToString

转换符号代码（ansi）到单符号数组

函数转换

ChartApplyTemplate

在图表中应用指定文件中的特定模板。

图表操作

ChartClose

关闭指定图表。

图表操作

ChartFirst

返回客户端第一图表的ID。

图表操作

ChartGetDouble

返回指定图表的双精度值属性。

图表操作

ChartGetInteger

返回指定图表的整数值属性。

图表操作

ChartGetString

返回指定图表的字符串属性。

图表操作

ChartID

返回当前图表的ID。

图表操作

ChartIndicatorAdd

用指定处理程序在指定图表窗口填加指标。

图表操作

ChartIndicatorDelete

从指定图表窗口移除一个指定名称的指标。

图表操作

ChartIndicatorGet

返回在指定图表窗口指定缩略名的指标句柄。

图表操作

ChartIndicatorName

返回指定图表窗口的指标列表的指标缩略名数量。

图表操作

ChartIndicatorsTotal

返回应用到指定图表窗口全部指标数量。

图表操作

ChartNavigate

通过指定的关系柱完成指定图表到图表中的指定位置的转换。

图表操作

ChartNext

返回指定图表旁边图表的ID。

图表操作

ChartOpen

打开指定交易品种和周期的新图表。

图表操作

CharToString

转换符号代码到字符串

函数转换

ChartPeriod

返回指定图表的周期值。

图表操作

ChartPriceOnDropped

返回图表点EA交易或者脚本下跌到的价格坐标。

图表操作

ChartRedraw

调用指定图表的被怕重画。

图表操作

ChartSaveTemplate

以指定名称在模板中保存当前图表设置

图表操作

ChartScreenShot

以gif,png或bmp格式提供图表当前状态屏幕截图。

图表操作

ChartSetDouble

设置指定图表相关属性的双精度值。

图表操作

ChartSetInteger

设置指定图表相关属性的整数值（日期时间，整型，颜色，布尔或者字符型）。

图表操作

ChartSetString

设置指定图表相关属性的字符串值。

图表操作

ChartSetSymbolPeriod

改变交易品种值和指定图表周期。

图表操作

ChartSymbol

返回指定图表的交易品种名称。

图表操作

ChartTimeOnDropped

返回图表点EA交易或者脚本下跌到的时间坐标。

图表操作

ChartTimePriceToXY

从表现时间/价格的图表坐标转变到X和Y轴

图表操作

ChartWindowFind

返回绘画指标的子窗口数量。

图表操作

ChartWindowOnDropped

返回图表子窗口EA交易或者脚本下跌到的数（指数）。

图表操作

ChartXOnDropped

返回图表点EA交易或者脚本下跌到的X坐标。

图表操作

ChartXYToTimePrice

转变图表的X和Y轴到时间和价格值

图表操作

ChartYOnDropped

返回图表点EA交易或者脚本下跌到的Y坐标。

图表操作

CheckPointer

返回目标指针类型

普通函数

CLBufferCreate

创建OpenCL缓冲

使用OpenCL工作

CLBufferFree

删除OpenCL缓冲

使用OpenCL工作

CLBufferRead

读取OpenCL缓冲到数组

使用OpenCL工作

CLBufferWrite

写入数组到OpenCL缓冲

使用OpenCL工作

CLContextCreate

创建OpenCL背景

使用OpenCL工作

CLContextFree

移除OpenCL背景

使用OpenCL工作

CLExecute

运行OpenCL程序

使用OpenCL工作

CLGetDeviceInfo

从OpenCL驱动程序接收设备属性

使用OpenCL工作

CLGetInfoInteger

为OpenCL对象或设备返回一个整数属性值

使用OpenCL工作

CLHandleType

返回OpenCL处理类型作为 ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE 详表中的某个值.

使用OpenCL工作

CLKernelCreate

创建OpenCL开始函数

使用OpenCL工作

CLKernelFree

移除OpenCL开始函数

使用OpenCL工作

CLProgramCreate

从源代码创建OpenCL程序

使用OpenCL工作

CLProgramFree

移除OpenCL程序

使用OpenCL工作

CLSetKernelArg

为OpenCL函数设置一个参数

使用OpenCL工作

CLSetKernelArgMem

设置OpenCL缓冲作为OpenCL函数的参数

使用OpenCL工作

ColorToARGB

转换color类型到uint类型，接收ARGB颜色显示。

函数转换

ColorToString

转换颜色值到"R,G,B"形式的字符串。

函数转换

Comment

图表左上角输出注解文本

普通函数

CopyBuffer

从指定指标获得特定缓冲区数据到数组中。

时间序列和指标访问

CopyClose

将指定交易品种收盘价格柱的历史数据和周期放在数组中

时间序列和指标访问

CopyHigh

将指定交易品种最大价格柱的历史数据和周期放在数组中

时间序列和指标访问

CopyLow

将指定交易品种最小价格柱的历史数据和周期放在数组中

时间序列和指标访问

CopyOpen

将指定交易品种 开盘价格柱的历史数据和周期放在数组中

时间序列和指标访问

CopyRates

将指定交易品种 比率结构的历史数据和周期放在数组中

时间序列和指标访问

CopyRealVolume

指定交易品种交易量历史数据和周期放在数组中

时间序列和指标访问

CopySpread

指定交易品种点差历史数据和周期放在数组中

时间序列和指标访问

CopyTicks

获得程序端为当前工作期积累的报价并写入数组

时间序列和指标访问

CopyTickVolume

指定交易品种订单交易量历史数据和周期放在数组中

时间序列和指标访问

CopyTime

将指定交易品种 开盘时间柱的历史数据和周期放在数组中

时间序列和指标访问

cos

返回数字余弦

数学函数

CryptDecode

执行数组数据逆转换

普通函数

CryptEncode

通过指定方式变换来自数组的数据

普通函数

CustomSymbolCreate

在指定组以指定名称创建一个自定义交易品种

自定义交易品种

CustomSymbolDelete

删除指定名称的自定义交易品种

自定义交易品种

CustomSymbolSetInteger

为自定义交易品种设置整型属性值

自定义交易品种

CustomSymbolSetDouble

为自定义交易品种设置真实型属性值

自定义交易品种

CustomSymbolSetString

为自定义交易品种设置字符串类型属性值

自定义交易品种

CustomSymbolSetMarginRate

按照订单类型和方向，为自定义交易品种设置预付款比率

自定义交易品种

CustomSymbolSetSessionQuote

为指定交易品种和工作日设置指定报价时段的起止时间

自定义交易品种

CustomSymbolSetSessionTrade

为指定交易品种和工作日设置指定交易时段的起止时间

自定义交易品种

CustomRatesDelete

删除指定时间间隔内自定义交易品种价格历史的全部柱形图

自定义交易品种

CustomRatesReplace

以MqlRates类型数组数据完全替换指定时间间隔内自定义交易品种的价格历史

自定义交易品种

CustomRatesUpdate

将丢失的柱形图添加到自定义交易品种历史并用MqlRates类型数组数据替换现有数据

自定义交易品种

CustomTicksAdd

添加MqlTick类型的数组数据到自定义交易品种的价格历史。自定义交易品种一定要在市场报价窗口来选择

自定义交易品种

CustomTicksDelete

删除指定时间间隔内自定义交易品种价格历史的全部报价

自定义交易品种

CustomTicksReplace

以MqlTick类型数组数据完全替换指定时间间隔内自定义交易品种的价格历史

自定义交易品种

CustomBookAdd

为自定义交易品种传递市场深度的状态

自定义交易品种

DatabaseOpen

在指定文件中打开或创建数据库

使用数据库

DatabaseClose

关闭数据库

使用数据库

DatabaseImport

从文件导入数据到表格中

使用数据库

DatabaseExport

将表格或SQL请求执行结果到处到CSV文件

使用数据库

DatabasePrint

在专家日志中打印表格或SQL执行结果

使用数据库

DatabaseTableExists

检查数据库中是否存在表格

使用数据库

DatabaseExecute

执行对指定数据库的请求

使用数据库

DatabasePrepare

创建可使用DatabaseRead()执行的请求句柄

使用数据库

DatabaseReset

重置请求，比如调用DatabasePrepare()之后

使用数据库

DatabaseBind

在请求中设置一个参数值

使用数据库

DatabaseBindArray

将数组设置为参数值

使用数据库

DatabaseRead

作为请求结果，移到下一个条目

使用数据库

DatabaseFinalize

移除在DatabasePrepare()中创建的请求

使用数据库

DatabaseTransactionBegin

开始事务执行

使用数据库

DatabaseTransactionCommit

完成事务执行

使用数据库

DatabaseTransactionRollback

回滚事务

使用数据库

DatabaseColumnsCount

获取请求中的字段数

使用数据库

DatabaseColumnName

按索引获取字段名

使用数据库

DatabaseColumnType

按索引获取字段类型

使用数据库

DatabaseColumnSize

获取字段大小（以字节为单位）

使用数据库

DatabaseColumnText

从当前记录中获取作为字符串的字段值

使用数据库

DatabaseColumnInteger

从当前记录中获取int类型的值

使用数据库

DatabaseColumnLong

从当前记录中获取long类型的值

使用数据库

DatabaseColumnDouble

从当前记录中获取double类型的值

使用数据库

DatabaseColumnBlob

从当前记录中获取作为数组的字段值

使用数据库

 

 

 

DebugBreak

排除故障中的程序断点

普通函数

Digits

返回决定当前图表交易品种价格值的精确性的小数位数

检测

DoubleToString

以规定的精确度转换数字值到文本行

函数转换

DXContextCreate

创建图形环境，以渲染指定大小的画帧

使用DirectX

DXContextSetSize

更改在DXContextCreate()中创建的图形环境的画帧大小

使用DirectX

DXContextSetSize

获取在DXContextCreate()中创建的图形环境的画帧大小

使用DirectX

DXContextClearColors

为渲染缓冲区的所有像素设置指定的颜色

使用DirectX

DXContextClearDepth

清除深度缓冲区

使用DirectX

DXContextGetColors

从图形环境获取具有指定大小和偏移量的图像

使用DirectX

DXContextGetDepth

获取渲染画帧的深度缓冲区

使用DirectX

DXBufferCreate

根据数据数组创建指定类型的缓冲区

使用DirectX

DXTextureCreate

从传递图像中剪切的指定大小的矩形中创建2D结构

使用DirectX

DXInputCreate

创建着色器输入

使用DirectX

DXInputSet

设置着色器输入

使用DirectX

DXShaderCreate

创建指定类型的着色器

使用DirectX

DXShaderSetLayout

设置顶点着色器的顶点布局

使用DirectX

DXShaderInputsSet

设置着色器输入

使用DirectX

DXShaderTexturesSet

设置着色器结构

使用DirectX

DXDraw

渲染在DXBufferSet()中设置的顶点缓冲区的顶点

使用DirectX

DXDrawIndexed

渲染由DXBufferSet()的索引缓冲区描述的图形原语

使用DirectX

DXPrimiveTopologySet

设置使用DXDrawIndexed()渲染的原语类型

使用DirectX

DXBufferSet

设置当前渲染的缓冲区

使用DirectX

DXShaderSet

设置渲染的着色器

使用DirectX

DXHandleType

返回句柄类型

使用DirectX

DXRelease

释放句柄

使用DirectX

EnumToString

将任何类型的枚举值转换为字符串

函数转换

EventChartCustom

为指定图表生成自定义事件

工作事件

EventKillTimer

依据当前图表定时器停止事件生成器

工作事件

EventSetMillisecondTimer

为当前图表启动周期少于1秒的高分辨率计时器的事件生成器

工作事件

EventSetTimer

用当前图表指定周期启动定时器事件生成器

工作事件

exp

返回数字指数

数学函数

ExpertRemove

停止智能交易并从图表中卸载

普通函数

fabs

返回指定数值的绝对值（绝对值）

数学函数

FileClose

关闭之前打开的文件

文件函数

FileCopy

从本地或者共享文件夹复制原文件到另一个文件

文件函数

FileDelete

删除指定文件

文件函数

FileFindClose

结束搜索程序

文件函数

FileFindFirst

依照指定过滤器启动目录中的文件搜索

文件函数

FileFindNext

继续通过FileFindFirst()函数启动的搜索

文件函数

FileFlush

将输入/输出文件缓冲区的所有数据写入磁盘

文件函数

FileGetInteger

获得文件的整型属性

文件函数

FileIsEnding

读取过程中定义文件末端

文件函数

FileIsExist

检测文件存在性

文件函数

FileIsLineEnding

读取过程中定义文本行末端

文件函数

FileMove

移动或者重命名文件

文件函数

FileOpen

打开指定名字和标记的文件

文件函数

FileReadArray

读取除了BIN类型文件字符串外的任何类型数组

文件函数

FileReadBool

读取CSV类型文件当前位置字符串直到定界符（或者直到文本行末端）和转换读取的字符串到布尔型值

文件函数

FileReadDatetime

读取CSV类型文件以"YYYY.MM.DD HH:MI:SS", "YYYY.MM.DD" or "HH:MI:SS"格式字符串并且转换它到日期时间值

文件函数

FileReadDouble

从文件指针当前位置读取双精度值

文件函数

FileReadFloat

从文件指针当前位置读取浮点值

文件函数

FileReadInteger

从文件指针当前位置读取整型，短整型或者字符型值

文件函数

FileReadLong

从文件指针当前位置读取一个长整型值

文件函数

FileReadNumber

从CSV类型文件读取当前位置字符串直到定界符（或者直到文本行末端）并且转换读取字符串到双精度值

文件函数

FileReadString

在文件中文件指针当前位置读取字符串

文件函数

FileReadStruct

文件指针当前位置读取二进制文件内容到作为参量传递的结构

文件函数

FileSeek

根据指定位置有关的指定二进制数移动文件指针位置

文件函数

FileSize

返回相应打开文件大小

文件函数

FileTell

返回相应打开文件的文件指针的当前位置

文件函数

FileWrite

向CSV或者TXT类型文件写入数据

文件函数

FileWriteArray

写入字符串以外任何类型数组到BIN类型文件

文件函数

FileWriteDouble

从文件指针当前位置写入双精度型值到二进制文件

文件函数

FileWriteFloat

从文件指针当前位置写入浮点型值到二进制文件

文件函数

FileWriteInteger

从文件指针当前位置写入整型值到二进制文件

文件函数

FileWriteLong

从文件指针当前位置写入长整型值到二进制文件

文件函数

FileWriteString

从文件指针当前位置写入字符串参量值到BIN或者TXT文件

文件函数

FileWriteStruct

从文件指针当前位置写入作为参量传递的结构到二进制文件

文件函数

floor

从下面返回最靠近的整数数值

数学函数

fmax

返回两个数值的最大值

数学函数

fmin

返回两个数值的最小值

数学函数

fmod

两个数值相除后返回实余数

数学函数

FolderClean

删除指定文件夹中所有文件

文件函数

FolderCreate

在文件目录创建一个文件夹

文件函数

FolderDelete

清除选定目录。如果文件夹不是空的，那么无法清除。

文件函数

FrameAdd

添加数据帧

处理优化结果

FrameFilter

设置帧阅读过滤器并移动指针至起点

处理优化结果

FrameFirst

移动阅读帧的指针至起点并重置之前设置的过滤器

处理优化结果

FrameInputs

接收形成帧的 输入参数

处理优化结果

FrameNext

阅读帧并移动指针至下一个

处理优化结果

GetLastError

返回上一个错误

检测

GetPointer

返回对象 指针

普通函数

GetTickCount

从系统开始，返回已经过去的毫秒的数量

普通函数

GlobalVariableCheck

检测带有指定名的全局变量的存在性

程序端全局变量

GlobalVariableDel

删除全局变量

程序端全局变量

GlobalVariableGet

返回全局变量值

程序端全局变量

GlobalVariableName

全局变量列表中依据序列号返回全局变量名

程序端全局变量

GlobalVariablesDeleteAll

删除指定前缀的全局变量

程序端全局变量

GlobalVariableSet

为全局变量设新值

程序端全局变量

GlobalVariableSetOnCondition

根据状态设置现存全局变量的新值

程序端全局变量

GlobalVariablesFlush

强制在磁盘 保存全局变量内容

程序端全局变量

GlobalVariablesTotal

返回全局变量总数

程序端全局变量

GlobalVariableTemp

给全局变量设新值，只在程序端当前状态存在

程序端全局变量

GlobalVariableTime

返回上次访问全局变量的时间

程序端全局变量

HistoryDealGetDouble

返回历史记录中交易需求属性（双精度）

交易函数

HistoryDealGetInteger

返回历史记录中交易需求属性（时间日期和整型）

交易函数

HistoryDealGetString

返回历史记录中交易需求属性（字符串）

交易函数

HistoryDealGetTicket

返回历史相关交易订单号

交易函数

HistoryDealSelect

历史记录中选择一个交易便于通过适当函数进一步调用它。

交易函数

HistoryDealsTotal

返回历史记录交易数

交易函数

HistoryOrderGetDouble

返回（双精度）历史记录中订单需求属性

交易函数

HistoryOrderGetInteger

返回（日期时间或者整型）历史记录中订单需求属性

交易函数

HistoryOrderGetString

返回（字符串）历史记录中订单需求属性

交易函数

HistoryOrderGetTicket

返回历史记录中相关订单的订单号

交易函数

HistoryOrderSelect

为下一步工作选择历史订单

交易函数

HistoryOrdersTotal

返回历史记录中订单数

交易函数

HistorySelect

为服务器时间的指定周期检索交易和订单历史记录

交易函数

HistorySelectByPosition

请求指定仓位标识符交易的历史记录

交易函数

iBars

返回可用于历史记录的相应交易品种和周期的柱形图的数量

时间序列和指标访问

iBarShift

根据时间搜索柱形图。这个函数返回与指定时间对应的柱形图指数

时间序列和指标访问

iClose

返回对应的图表上柱形图的收盘价（通过'shift'参数表示）

时间序列和指标访问

iHigh

返回对应的图表上柱形图的最高价（通过'shift'参数表示）

时间序列和指标访问

iHighest

返回在对应图表上找到的最高值的指数（相对于当前柱形图的转移）

时间序列和指标访问

iLow

返回对应的图表上柱形图的最低价（通过'shift'参数表示）

时间序列和指标访问

iLowest

返回在对应图表上找到的最小值的指数（相对于当前柱形图的转移）

时间序列和指标访问

iOpen

返回对应的图表上柱形图的开盘价（通过'shift'参数表示）

时间序列和指标访问

iTime

返回对应的图表上柱形图的开盘时间（通过'shift'参数表示）

时间序列和指标访问

iTickVolume

返回对应的图表上柱形图的报价量（通过'shift'参数表示）

时间序列和指标访问

iRealVolume

返回对应的图表上柱形图的真实交易量（通过'shift'参数表示）

时间序列和指标访问

iVolume

返回对应的图表上柱形图的报价量（通过'shift'参数表示）

时间序列和指标访问

iSpread

返回对应的图表上柱形图的点差值（通过'shift'参数表示）

时间序列和指标访问

iAD

累积/分配

技术指标

iADX

平均定向指数

技术指标

iADXWilder

韦尔达平均定向指数

技术指标

iAlligator

鳄鱼指标

技术指标

iAMA

适合的移动平均数

技术指标

iAO

动量震荡指标

技术指标

iATR

平均真实区域

技术指标

iBands

布林带

技术指标

iBearsPower

熊市

技术指标

iBullsPower

牛市

技术指标

iBWMFI

威廉姆斯的市场便利指标

技术指标

iCCI

商品通道指数

技术指标

iChaikin

蔡金摆动指标

技术指标

iCustom

自定义指标

技术指标

iDEMA

双指数移动平均线

技术指标

iDeMarker

指标

 

iEnvelopes

轨道线指标

技术指标

iForce

强力指数

技术指标

iFractals

分形学

技术指标

iFrAMA

分形学适合移动平均数

技术指标

iGator

鳄鱼振荡器

技术指标

iIchimoku

一目均衡图

技术指标

iMA

移动平均数

技术指标

iMACD

移动平均聚散指标

技术指标

iMFI

货币流量指标

技术指标

iMomentum

动量指标

技术指标

IndicatorCreate

返回通过MqlParam参量类型数据创建的指定技术指标处理器

时间序列和指标访问

IndicatorParameters

基于指定的句柄，返回指标输入参数的数量，以及参数的值和类型

时间序列和指标访问

IndicatorRelease

如果没有其他，移除指标处理器并释放指标计算模块

时间序列和指标访问

IndicatorSetDouble

设置双精度型指标属性值

自定义指标

IndicatorSetInteger

设置整型型指标属性值

自定义指标

IndicatorSetString

设置字符串指标属性值

自定义指标

IntegerToString

整型转换成当前长度字符串

函数转换

iOBV

平衡交易量

技术指标

iOsMA

移动平均振荡指标（MACD柱状图）

技术指标

iRSI

相对强弱指标

技术指标

iRVI

相对活力指标

技术指标

iSAR

抛物转向系统

技术指标

IsStopped

如果mql5程序被令停止操作，返回true

检测

iStdDev

标准偏差

技术指标

iStochastic

随机摆动指标

技术指标

iTEMA

三倍指数移动平均数

技术指标

iTriX

三倍指数移动平均数振荡指标

技术指标

iVIDyA

动态平均数便利指标

技术指标

iVolumes

成交量

技术指标

iWPR

威廉指数

技术指标

log

返回自然对数

数学函数

log10

以10为底返回对数

数学函数

MarketBookAdd

提供选定交易品种市场深度开盘，签署DOM更改的接收通告

市场信息

MarketBookGet

返回包括指定交易品种市场深度记录的结构数组MqlBookInfo

市场信息

MarketBookRelease

提供选定交易品种市场深度收盘，取消DOM更改的接收通告的签署。

市场信息

MathAbs

返回指定数值的绝对值（绝对值）

数学函数

MathArccos

返回x弧度的反余弦

数学函数

MathArcsin

返回x弧度的反正弦

数学函数

MathArctan

返回x弧度的反正切

数学函数

MathCeil

从上面返回最靠近的整数数值

数学函数

MathCos

返回数字余弦

数学函数

MathExp

返回数字指数

数学函数

MathFloor

从下面返回最靠近的整数数值

数学函数

MathIsValidNumber

检测实数真实型

数学函数

MathLog

返回自然对数

数学函数

MathLog10

以10为底返回对数

数学函数

MathMax

返回两个数值的最大值

数学函数

MathMin

返回两个数值的最小值

数学函数

MathMod

两个数值相除后返回实余数

数学函数

MathPow

从基数升到额定输出

数学函数

MathRand

0-32767范围返回随机值

数学函数

MathRound

四舍五入到最近整数值

数学函数

MathSin

返回正弦数

数学函数

MathSqrt

返回平方根

数学函数

MathSrand

设置开始点生成系列随机数

数学函数

MathTan

返回正切数

数学函数

MessageBox

创建，显示消息盒子，然后管理

普通函数

MQLInfoInteger

返回运行mql5程序相关属性的整数值

检测

MQLInfoString

返回运行mql5程序相关属性的字符串值

检测

lMT5Initialize

建立与MetaTrader 5程序端的连接

MetaTrader Python模块

MT5Shutdown

关于之前建立的与MetaTrader 5程序端的连接

MetaTrader Python模块

MT5TerminalInfo

获取所连接的MetaTrader 5程序端的状态和参数

MetaTrader Python模块

MT5Version

返回MetaTrader 5程序端版本

MetaTrader Python模块

MT5CopyRatesFrom

从指定日期开始从MetaTrader 5程序端获取柱形图

MetaTrader Python模块

MT5CopyRatesFromPos

从指定索引开始从MetaTrader 5程序端获取柱形图

MetaTrader Python模块

MT5CopyRatesRange

从MetaTrader 5程序端获取指定日期范围内的柱形图

MetaTrader Python模块

MT5CopyTicksFrom

从指定日期开始从MetaTrader 5程序端获取报价

MetaTrader Python模块

MT5CopyTicksRange

从MetaTrader 5程序端获取指定日期范围内的报价

MetaTrader Python模块

NormalizeDouble

浮点数转换到规定的精确度

函数转换

ObjectCreate

创建指定图表中指定类型物件

物件函数

ObjectDelete

从指定图表移除指定名物件（从指定图表子窗口）

物件函数

ObjectFind

依据名称搜索指定ID物件

物件函数

ObjectGetDouble

返回相应物件属性的双精度值

物件函数

ObjectGetInteger

返回相应物件属性的整数型值

物件函数

ObjectGetString

返回相应物件属性的字符串值

物件函数

ObjectGetTimeByValue

对指定物件价格值返回时间值

物件函数

ObjectGetValueByTime

对指定时间返回物件价格值

物件函数

ObjectMove

改变指定物件定位点坐标

物件函数

ObjectName

返回指定图表中相关类型物件名称（指定图表子窗口）

物件函数

ObjectsDeleteAll

从指定图表移除指定类型所有物件（从指定图表子窗口）

物件函数

ObjectSetDouble

设置相应物件属性值

物件函数

ObjectSetInteger

设置相应物件属性值

物件函数

ObjectSetString

设置相应物件属性值

物件函数

ObjectsTotal

返回指定图表中指定类型物件数（指定图表子窗口）

物件函数

OnStart

Start事件发生时调用这个函数，来执行脚本中设定的操作

事件处理

OnInit

Init事件发生时在指标和EA中调用这个函数，来初始化启动的MQL5程序

事件处理

OnDeinit

Deinit事件发生时在指标和EA中调用这个函数，来去初始化启动的MQL5程序

事件处理

OnTick

NewTick事件发生时在EA中调用这个函数，来处理一个新报价

事件处理

OnCalculate

Calculate事件发生时在指标中调用这个函数，来处理价格数据的变化

事件处理

OnTimer

Timer周期性事件在固定时间间隔内由程序端生成期间，在指标和EA中调用这个函数

事件处理

OnTrade

Trade事件在交易服务器上交易操作结束时生成期间，在EA中调用这个函数

事件处理

OnTradeTransaction

TradeTransaction事件发生时在EA中调用这个函数，来处理一个交易请求执行结果

事件处理

OnBookEvent

BookEvent事件发生时在EA中调用这个函数，来处理市场深度中的变化

事件处理

OnChartEvent

ChartEvent事件发生时在指标和EA中调用这个函数，来处理由用户或者MQL5程序所做的图表更改

事件处理

OnTester

Tester事件发生时在EA中调用这个函数，以便在对历史数据测试EA之后执行必要的操作

事件处理

OnTesterInit

TesterInit事件发生时在EA中调用这个函数，以便在策略测试优化之前执行必要的操作

事件处理

OnTesterDeinit

在策略测试EA优化之后，当TesterDeinit事件发生时在EA中调用这个函数。

事件处理

OnTesterPass

TesterPas事件发生时在EA中调用这个函数，以便在策略测试中处理EA优化期间到达的新数据框架

事件处理

OrderCalcMargin

用入金货币，计算指定订单类型所需的保证金

交易函数

OrderCalcProfit

以入金货币计算基于传递参量的利润

交易函数

OrderCheck

检测是否有足够资金执行所需 交易操作.

交易函数

OrderGetDouble

返回订单要求属性（双精度型）

交易函数

OrderGetInteger

返回订单要求属性（日期时间或者整型）

交易函数

OrderGetString

返回订单要求属性（字符串）

交易函数

OrderGetTicket

返回相应订单的订单号

交易函数

OrderSelect

为下一步工作选择一订单

交易函数

OrderSend

发送 交易需求 到服务器

交易函数

OrderSendAsync

不同步发送 交易请求 无需等待交易服务器的交易回应

交易函数

OrdersTotal

返回订单数

交易函数

ParameterGetRange

在策略测试优化EA期间，接收范围值的数据和输入变量的改变步骤

处理优化结果

ParameterSetRange

在策略测试优化EA期间，指定使用输入变量 ：值，改变步骤，初始值和最终值

处理优化结果

Period

返回当前图表时间表

检测

PeriodSeconds

在周期中返回秒钟数量

普通函数

PlaySound

播放第二个文件

普通函数

PlotIndexGetInteger

返回整数型指标行属性值

自定义指标

PlotIndexSetDouble

设置双精度型指标行属性值

自定义指标

PlotIndexSetInteger

设置整型指标行属性值

自定义指标

PlotIndexSetString

设置字符串指标行属性值

自定义指标

Point

返回报价货币当前交易品种的点大小

检测

PositionGetDouble

返回持仓要求属性（双精度）

交易函数

PositionGetInteger

返回持仓要求属性（日期时间或者整型）

交易函数

PositionGetString

返回持仓要求属性（字符串）

交易函数

PositionGetSymbol

返回与持仓一致的交易品种

交易函数

PositionSelect

选择一个持仓进行下一步工作

交易函数

PositionsTotal

返回持仓数量

交易函数

pow

从基数升到额定输出

数学函数

打印

显示未经处理的消息

普通函数

PrintFormat

在目标文件中按照原来格式，格式刷建立的交易品种和值

普通函数

rand

0-32767范围返回随机值

数学函数

ResetLastError

建立预定义变量 _LastError的值到0

普通函数

ResourceCreate

基于数据设置创建图像资源

普通函数

ResourceFree

删除 动态创建资源 (释放分配的内存)

普通函数

ResourceReadImage

阅读来自通过 ResourceCreate() 函数创建的编译期间保存在EX5文件的图形资源的数据

普通函数

ResourceSave

将资源保存在指定文件

普通函数

round

四舍五入到最近整数值

数学函数

SendFTP

在"Publisher" 标签窗口中设置发送文件地址

普通函数

SendMail

在"Mailbox"标签窗口中发送邮件到指定地址

普通函数

SendNotification

向在“通知”标签指定MetaQuotes ID的移动程序端发送推送通知。

普通函数

SeriesInfoInteger

返回历史资料信息

时间序列和指标访问

SetIndexBuffer

将指定指标缓冲区和一维双精度动态数组绑定一起

自定义指标

ShortArrayToString

复制数组部分到字符串

函数转换

ShortToString

转换符号代码（双字节编码）到单字符串

函数转换

SignalBaseGetDouble

返回选定信号double类型属性的值

交易信号

SignalBaseGetInteger

返回选定信号integer类型属性的值

交易信号

SignalBaseGetString

返回选定信号string类型属性的值

交易信号

SignalBaseSelect

选择来自信号组的信号，在程序端可以得到，用于进一步的工作

交易信号

SignalBaseTotal

返回信号总额，在程序端可得

交易信号

SignalInfoGetDouble

返回信号复制设置的double类型属性的值

交易信号

SignalInfoGetInteger

返回信号复制设置的integer类型属性的值

交易信号

SignalInfoGetString

返回信号复制设置的string类型属性的值

交易信号

SignalInfoSetDouble

设置信号复制设置的double类型属性的值

交易信号

SignalInfoSetInteger

设置信号复制设置的integer类型属性的值

交易信号

SignalSubscribe

订阅交易信号

交易信号

SignalUnsubscribe

取消订阅

交易信号

sin

返回正弦数

数学函数

Sleep

延迟执行当前EA交易或者脚本的规定间隔

普通函数

SocketCreate

创建具有指定标识的套接并返回其句柄

网络函数

SocketClose

关闭套接

网络函数

SocketConnect

通过超时控制连接到服务器

网络函数

SocketIsConnected

检查套接当前是否已连接

网络函数

SocketIsReadable

获得可以从套接读取的字节数

网络函数

SocketIsWritable

检查在当前时间是否可以将数据写入套接

网络函数

SocketTimeouts

为系统套接对象设置数据接收和发送超时

网络函数

SocketRead

从套接读取数据

网络函数

SocketSend

将数据写入套接

网络函数

SocketTlsHandshake

通过TLS Handshake协议启动与指定主机的安全TLS (SSL)连接

网络函数

SocketTlsCertificate

获得用于安全网络连接的证书数据

网络函数

SocketTlsRead

读取来自安全TLS连接的数据

网络函数

SocketTlsReadAvailable

读取来自安全TLS连接的所有可用数据

网络函数

SocketTlsSend

通过安全TLS连接发送数据

网络函数

sqrt

返回平方根

数学函数

srand

设置开始点生成系列随机数

数学函数

StringAdd

在给出子连接上添加字符串

字符串函数

StringBufferLen

为字符串返回分配式缓冲器的大小

字符串函数

StringCompare

比较两个字符串并且如果第一个字符串大于第二个返回1；0-如果两个字符串相等；-1（负一）-如果第一个字符串小于第二个

字符串函数

StringConcatenate

实现一串参数传递

字符串函数

StringFill

通过挑选出来的交易品种填满指定字符串

字符串函数

StringFind

在字符串里搜索子串

字符串函数

StringFormat

按照现格式转换数字到字符串

函数转换

StringGetCharacter

在规定字符串位置返回数字值

字符串函数

StringInit

通过指定交易品种初始化字符串并提供指定字符串长度

字符串函数

StringLen

在字符串里返回交易品种数字

字符串函数

StringReplace

通过交易品种集合序列替代字符串发现的所有子字符串

字符串函数

StringSetCharacter

在指定位置返回复制后的交易品种的改变值

字符串函数

StringSplit

在指定字符串通过指定分隔符得到子字符串，返回所得子字符串的数量

字符串函数

StringSubstr

从指定位置提取文本串

字符串函数

StringToCharArray

符号-wise 复制双字节编码到ANSI转换的字符串，到选定的无符字符型数组

函数转换

StringToColor

转换"R,G,B" 字符串或者颜色名的字符串到颜色类型值

函数转换

StringToDouble

转换包括数字代表符的字符串到双精度数字

函数转换

StringToInteger

转换包括数字代表符的字符串到整型数字

函数转换

StringToLower

通过存储单位把所有交易品种中已选的字符串转为小写

字符串函数

StringToShortArray

符号-wise复制字符串到选定的无符号短整型部分数组

函数转换

StringToTime

转换包括 "yyyy.mm.dd [hh:mi]"格式的时间或者日期字符串到日期时间型

函数转换

StringToUpper

通过存储单位把所有交易品种中已选的字符串转为资本

字符串函数

StringTrimLeft

在字符串的左边切断线路供应字符，空间和标号

字符串函数

StringTrimRight

在字符串的右边切断线路供应字符，空间和标号

字符串函数

StructToTime

MqlDate Time结构类型变量转化到日期时间值

日期和时间

Symbol

返回当前图表的交易品种的名称

检测

SymbolInfoDouble

为相关属性返回交易品种双精度值

市场信息

SymbolInfoInteger

为相关属性返回指定交易品种的整数型值（长整型，日期时间，整型或者布尔型）

市场信息

SymbolInfoMarginRate

根据订单类型和方向返回预付款率

市场信息

SymbolInfoSessionQuote

平日允许为指定交易品种接收指定报价期的起止时间

市场信息

SymbolInfoSessionTrade

平日允许为指定交易品种接收指定交易期的起止时间

市场信息

SymbolInfoString

为相关属性返回指定交易品种的字符串类型值

市场信息

SymbolInfoTick

返回MqlTick型变量中指定交易品种当前价格。

市场信息

SymbolIsSynchronized

检测程序端选择的交易品种的数据与交易服务器的数据是否 同步

市场信息

SymbolName

返回指定交易品种名称

市场信息

SymbolSelect

市场报价窗口选择或者去除交易品种

市场信息

SymbolsTotal

返回有效交易品种数量（选择市场报价或者全部）

市场信息

tan

返回正切数

数学函数

TerminalClose

命令客户端完成操作

普通函数

TerminalInfoDouble

返回mql5程序环境相关属性的双精度值

检测

TerminalInfoInteger

返回mql5程序环境相关属性的整数值

检测

TerminalInfoString

返回mql5程序环境相关属性的字符串值

检测

TesterStatistics

返回基于测试结果计算的指定统计的值

普通函数

TextGetSize

返回当前字体设置 的字符串宽度和高度

物件函数

TextOut

文本转到专为创建图形资源而设计的自定义数组（缓冲区）

物件函数

TextSetFont

设置使用绘制方法展示文本的字体（默认使用Arial 20）

物件函数

TimeCurrent

日期时间格式返回服务器最后一个可知时间（最后一个报价收据时间）

日期和时间

TimeDaylightSavings

返回日节省时间切换符号

日期和时间

TimeGMT

通过客户端运行的计算机本地时间以日期时间格式返回GMT日节省时间。

日期和时间

TimeGMTOffset

以秒计算返回当前GMT和计算机本地的不同，也包括夏令时切换

日期和时间

TimeLocal

以日期时间格式返回本地计算机时间

日期和时间

TimeToString

转换01.01.1970值到 "yyyy.mm.dd hh:mi"字符串格式

函数转换

TimeToStruct

日期时间值转换到MqlDate Time结构类型变量

日期和时间

TimeTradeServer

返回交易服务器当前计算时间

日期和时间

UninitializeReason

返回无法初始化原因代码

检测

WebRequest

发送 HTTP 请求到指定服务器

普通函数

ZeroMemory

通过引用重设变量传递，该变量可以是任何类型，除了分类和结构都有构造函数

普通函数

 