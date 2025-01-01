- 语言基础
- 标准常量，列举和架构
- MQL5 程序
- 预定义变量
- 普通函数
- 数组函数
- 矩阵和向量方法
- 函数转换
- 数学函数
- 字符串函数
- 日期和时间
- 账户信息
- 检测
- 事件处理
- 市场信息
- 经济日历函数
- 时间序列和指标访问
- 自定义交易品种
- 图表操作
- 交易函数
- 交易信号
- 网络函数
- 程序端全局变量
- 文件函数
- 自定义指标
- 物件函数
- 技术指标
- 处理优化结果
- 工作事件
- 使用OpenCL工作
- 使用数据库
- 使用DirectX
- MetaTrader Python模块
- ONNX模型
- 标准程序库
- 来自 MQL4
- MQL5 函数列表
- MQL5 常量列表
MQL5 函数列表
MQL5 所有函数都是按照字母顺序排列的。
函数
功能
章节
返回相应账户属性的双精度值
返回相应账户属性的整数类型值（布尔，整型或者长整型）
返回相应账户属性的字符串类型值
返回x弧度的反余弦
在独立窗口中显示消息
在第一函数维度索引第一组发现的元素
复制一组数组到另一组
以指定值填充数组
解放任意动态数组的缓冲区并建立0维度大小
检测数组标引的导向
给数字数组所有元素一个单独的值
检测是否数组是动态的
检测是否数组是时序列
检测元素的最大值
检测元素的最小值
在数组的指定维度返回元素数量
在数组的第一维尺寸设定新大小
指明数组标引的导向
返回数组中元素的数量
通过第一维度排列数值数组
将简单类型或简单结构的数组打印到日志
从指定索引开始，将来自源数组的指定元素数量插入到接收数组
从指定索引开始移除数组中指定的元素数量
从指定索引开始反转数组中指定的元素数量
交换相同类型两个动态数组的内容
返回x弧度的反正弦
返回x弧度的反正切
返回规定交易品种和周期的历史字节数量
错误情况下（还没有计算数据）返回指标缓冲区计算的数据量或者-1
根据ID获得国家描述
根据ID获得事件描述
根据ID获得事件值描述
获得日历中可用的国家名称数组
根据指定国家代码获得日历中可用的所有事件描述数组
根据指定货币获得日历中可用的所有事件描述数组
根据事件ID获得指定时期的所有事件值数组
通过根据国家和/或货币进行排序的能力，获得指定时期的所有事件值数组
通过指定change_id，从日历数据库状态根据ID获得事件值数组
通过指定change_id和根据国家和/或货币进行排序的能力，从日历数据库状态获得所有事件值数组
从上面返回最靠近的整数数值
转换符号代码（ansi）到单符号数组
在图表中应用指定文件中的特定模板。
关闭指定图表。
返回客户端第一图表的ID。
返回指定图表的双精度值属性。
返回指定图表的整数值属性。
返回指定图表的字符串属性。
返回当前图表的ID。
用指定处理程序在指定图表窗口填加指标。
从指定图表窗口移除一个指定名称的指标。
返回在指定图表窗口指定缩略名的指标句柄。
返回指定图表窗口的指标列表的指标缩略名数量。
返回应用到指定图表窗口全部指标数量。
通过指定的关系柱完成指定图表到图表中的指定位置的转换。
返回指定图表旁边图表的ID。
打开指定交易品种和周期的新图表。
转换符号代码到字符串
返回指定图表的周期值。
返回图表点EA交易或者脚本下跌到的价格坐标。
调用指定图表的被怕重画。
以指定名称在模板中保存当前图表设置
以gif,png或bmp格式提供图表当前状态屏幕截图。
设置指定图表相关属性的双精度值。
设置指定图表相关属性的整数值（日期时间，整型，颜色，布尔或者字符型）。
设置指定图表相关属性的字符串值。
改变交易品种值和指定图表周期。
返回指定图表的交易品种名称。
返回图表点EA交易或者脚本下跌到的时间坐标。
从表现时间/价格的图表坐标转变到X和Y轴
返回绘画指标的子窗口数量。
返回图表子窗口EA交易或者脚本下跌到的数（指数）。
返回图表点EA交易或者脚本下跌到的X坐标。
转变图表的X和Y轴到时间和价格值
返回图表点EA交易或者脚本下跌到的Y坐标。
返回目标指针类型
创建OpenCL缓冲
删除OpenCL缓冲
读取OpenCL缓冲到数组
写入数组到OpenCL缓冲
创建OpenCL背景
移除OpenCL背景
运行OpenCL程序
从OpenCL驱动程序接收设备属性
为OpenCL对象或设备返回一个整数属性值
返回OpenCL处理类型作为 ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE 详表中的某个值.
创建OpenCL开始函数
移除OpenCL开始函数
从源代码创建OpenCL程序
移除OpenCL程序
为OpenCL函数设置一个参数
设置OpenCL缓冲作为OpenCL函数的参数
转换color类型到uint类型，接收ARGB颜色显示。
转换颜色值到"R,G,B"形式的字符串。
图表左上角输出注解文本
从指定指标获得特定缓冲区数据到数组中。
将指定交易品种收盘价格柱的历史数据和周期放在数组中
将指定交易品种最大价格柱的历史数据和周期放在数组中
将指定交易品种最小价格柱的历史数据和周期放在数组中
将指定交易品种 开盘价格柱的历史数据和周期放在数组中
将指定交易品种 比率结构的历史数据和周期放在数组中
指定交易品种交易量历史数据和周期放在数组中
指定交易品种点差历史数据和周期放在数组中
获得程序端为当前工作期积累的报价并写入数组
指定交易品种订单交易量历史数据和周期放在数组中
将指定交易品种 开盘时间柱的历史数据和周期放在数组中
返回数字余弦
执行数组数据逆转换
通过指定方式变换来自数组的数据
在指定组以指定名称创建一个自定义交易品种
删除指定名称的自定义交易品种
为自定义交易品种设置整型属性值
为自定义交易品种设置真实型属性值
为自定义交易品种设置字符串类型属性值
按照订单类型和方向，为自定义交易品种设置预付款比率
为指定交易品种和工作日设置指定报价时段的起止时间
为指定交易品种和工作日设置指定交易时段的起止时间
删除指定时间间隔内自定义交易品种价格历史的全部柱形图
以MqlRates类型数组数据完全替换指定时间间隔内自定义交易品种的价格历史
将丢失的柱形图添加到自定义交易品种历史并用MqlRates类型数组数据替换现有数据
添加MqlTick类型的数组数据到自定义交易品种的价格历史。自定义交易品种一定要在市场报价窗口来选择
删除指定时间间隔内自定义交易品种价格历史的全部报价
以MqlTick类型数组数据完全替换指定时间间隔内自定义交易品种的价格历史
为自定义交易品种传递市场深度的状态
在指定文件中打开或创建数据库
关闭数据库
从文件导入数据到表格中
将表格或SQL请求执行结果到处到CSV文件
在专家日志中打印表格或SQL执行结果
检查数据库中是否存在表格
执行对指定数据库的请求
创建可使用DatabaseRead()执行的请求句柄
重置请求，比如调用DatabasePrepare()之后
在请求中设置一个参数值
将数组设置为参数值
作为请求结果，移到下一个条目
移除在DatabasePrepare()中创建的请求
开始事务执行
完成事务执行
回滚事务
获取请求中的字段数
按索引获取字段名
按索引获取字段类型
获取字段大小（以字节为单位）
从当前记录中获取作为字符串的字段值
从当前记录中获取int类型的值
从当前记录中获取long类型的值
从当前记录中获取double类型的值
从当前记录中获取作为数组的字段值
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轨道线指标
强力指数
分形学
分形学适合移动平均数
鳄鱼振荡器
一目均衡图
移动平均数
移动平均聚散指标
货币流量指标
动量指标
返回通过MqlParam参量类型数据创建的指定技术指标处理器
基于指定的句柄，返回指标输入参数的数量，以及参数的值和类型
如果没有其他，移除指标处理器并释放指标计算模块
设置双精度型指标属性值
设置整型型指标属性值
设置字符串指标属性值
整型转换成当前长度字符串
平衡交易量
移动平均振荡指标（MACD柱状图）
相对强弱指标
相对活力指标
抛物转向系统
如果mql5程序被令停止操作，返回true
标准偏差
随机摆动指标
三倍指数移动平均数
三倍指数移动平均数振荡指标
动态平均数便利指标
成交量
威廉指数
返回自然对数
以10为底返回对数
提供选定交易品种市场深度开盘，签署DOM更改的接收通告
返回包括指定交易品种市场深度记录的结构数组MqlBookInfo
提供选定交易品种市场深度收盘，取消DOM更改的接收通告的签署。
返回指定数值的绝对值（绝对值）
返回x弧度的反余弦
返回x弧度的反正弦
返回x弧度的反正切
从上面返回最靠近的整数数值
返回数字余弦
返回数字指数
从下面返回最靠近的整数数值
检测实数真实型
返回自然对数
以10为底返回对数
返回两个数值的最大值
返回两个数值的最小值
两个数值相除后返回实余数
从基数升到额定输出
0-32767范围返回随机值
四舍五入到最近整数值
返回正弦数
返回平方根
设置开始点生成系列随机数
返回正切数
创建，显示消息盒子，然后管理
返回运行mql5程序相关属性的整数值
返回运行mql5程序相关属性的字符串值
建立与MetaTrader 5程序端的连接
关于之前建立的与MetaTrader 5程序端的连接
获取所连接的MetaTrader 5程序端的状态和参数
返回MetaTrader 5程序端版本
从指定日期开始从MetaTrader 5程序端获取柱形图
从指定索引开始从MetaTrader 5程序端获取柱形图
从MetaTrader 5程序端获取指定日期范围内的柱形图
从指定日期开始从MetaTrader 5程序端获取报价
从MetaTrader 5程序端获取指定日期范围内的报价
浮点数转换到规定的精确度
创建指定图表中指定类型物件
从指定图表移除指定名物件（从指定图表子窗口）
依据名称搜索指定ID物件
返回相应物件属性的双精度值
返回相应物件属性的整数型值
返回相应物件属性的字符串值
对指定物件价格值返回时间值
对指定时间返回物件价格值
改变指定物件定位点坐标
返回指定图表中相关类型物件名称（指定图表子窗口）
从指定图表移除指定类型所有物件（从指定图表子窗口）
设置相应物件属性值
设置相应物件属性值
设置相应物件属性值
返回指定图表中指定类型物件数（指定图表子窗口）
当Start事件发生时调用这个函数，来执行脚本中设定的操作
当Init事件发生时在指标和EA中调用这个函数，来初始化启动的MQL5程序
当Deinit事件发生时在指标和EA中调用这个函数，来去初始化启动的MQL5程序
当NewTick事件发生时在EA中调用这个函数，来处理一个新报价
当Calculate事件发生时在指标中调用这个函数，来处理价格数据的变化
当Timer周期性事件在固定时间间隔内由程序端生成期间，在指标和EA中调用这个函数
当Trade事件在交易服务器上交易操作结束时生成期间，在EA中调用这个函数
当TradeTransaction事件发生时在EA中调用这个函数，来处理一个交易请求执行结果
当BookEvent事件发生时在EA中调用这个函数，来处理市场深度中的变化
当ChartEvent事件发生时在指标和EA中调用这个函数，来处理由用户或者MQL5程序所做的图表更改
当Tester事件发生时在EA中调用这个函数，以便在对历史数据测试EA之后执行必要的操作
当TesterInit事件发生时在EA中调用这个函数，以便在策略测试优化之前执行必要的操作
在策略测试EA优化之后，当TesterDeinit事件发生时在EA中调用这个函数。
当TesterPas事件发生时在EA中调用这个函数，以便在策略测试中处理EA优化期间到达的新数据框架
用入金货币，计算指定订单类型所需的保证金
以入金货币计算基于传递参量的利润
检测是否有足够资金执行所需 交易操作.
返回订单要求属性（双精度型）
返回订单要求属性（日期时间或者整型）
返回订单要求属性（字符串）
返回相应订单的订单号
为下一步工作选择一订单
发送 交易需求 到服务器
不同步发送 交易请求 无需等待交易服务器的交易回应
返回订单数
在策略测试优化EA期间，接收范围值的数据和输入变量的改变步骤
在策略测试优化EA期间，指定使用输入变量 ：值，改变步骤，初始值和最终值
返回当前图表时间表
在周期中返回秒钟数量
播放第二个文件
返回整数型指标行属性值
设置双精度型指标行属性值
设置整型指标行属性值
设置字符串指标行属性值
返回报价货币当前交易品种的点大小
返回持仓要求属性（双精度）
返回持仓要求属性（日期时间或者整型）
返回持仓要求属性（字符串）
返回与持仓一致的交易品种
选择一个持仓进行下一步工作
返回持仓数量
从基数升到额定输出
显示未经处理的消息
在目标文件中按照原来格式，格式刷建立的交易品种和值
0-32767范围返回随机值
建立预定义变量 _LastError的值到0
基于数据设置创建图像资源
删除 动态创建资源 (释放分配的内存)
阅读来自通过 ResourceCreate() 函数创建的 或编译期间保存在EX5文件的图形资源的数据
将资源保存在指定文件
四舍五入到最近整数值
在"Publisher" 标签窗口中设置发送文件地址
在"Mailbox"标签窗口中发送邮件到指定地址
向在“通知”标签指定MetaQuotes ID的移动程序端发送推送通知。
返回历史资料信息
复制数组部分到字符串
转换符号代码（双字节编码）到单字符串
返回选定信号double类型属性的值
返回选定信号integer类型属性的值
返回选定信号string类型属性的值
选择来自信号组的信号，在程序端可以得到，用于进一步的工作
返回信号总额，在程序端可得
返回信号复制设置的double类型属性的值
返回信号复制设置的integer类型属性的值
返回信号复制设置的string类型属性的值
设置信号复制设置的double类型属性的值
设置信号复制设置的integer类型属性的值
订阅交易信号
取消订阅
返回正弦数
延迟执行当前EA交易或者脚本的规定间隔
创建具有指定标识的套接并返回其句柄
关闭套接
通过超时控制连接到服务器
检查套接当前是否已连接
获得可以从套接读取的字节数
检查在当前时间是否可以将数据写入套接
为系统套接对象设置数据接收和发送超时
从套接读取数据
将数据写入套接
通过TLS Handshake协议启动与指定主机的安全TLS (SSL)连接
获得用于安全网络连接的证书数据
读取来自安全TLS连接的数据
读取来自安全TLS连接的所有可用数据
通过安全TLS连接发送数据
返回平方根
设置开始点生成系列随机数
在给出子连接上添加字符串
为字符串返回分配式缓冲器的大小
比较两个字符串并且如果第一个字符串大于第二个返回1；0-如果两个字符串相等；-1（负一）-如果第一个字符串小于第二个
实现一串参数传递
通过挑选出来的交易品种填满指定字符串
在字符串里搜索子串
按照现格式转换数字到字符串
在规定字符串位置返回数字值
通过指定交易品种初始化字符串并提供指定字符串长度
在字符串里返回交易品种数字
通过交易品种集合序列替代字符串发现的所有子字符串
在指定位置返回复制后的交易品种的改变值
在指定字符串通过指定分隔符得到子字符串，返回所得子字符串的数量
从指定位置提取文本串
符号-wise 复制双字节编码到ANSI转换的字符串，到选定的无符字符型数组
转换"R,G,B" 字符串或者颜色名的字符串到颜色类型值
转换包括数字代表符的字符串到双精度数字
转换包括数字代表符的字符串到整型数字
通过存储单位把所有交易品种中已选的字符串转为小写
符号-wise复制字符串到选定的无符号短整型部分数组
转换包括 "yyyy.mm.dd [hh:mi]"格式的时间或者日期字符串到日期时间型
通过存储单位把所有交易品种中已选的字符串转为资本
在字符串的左边切断线路供应字符，空间和标号
在字符串的右边切断线路供应字符，空间和标号
MqlDate Time结构类型变量转化到日期时间值
返回当前图表的交易品种的名称
为相关属性返回交易品种双精度值
为相关属性返回指定交易品种的整数型值（长整型，日期时间，整型或者布尔型）
根据订单类型和方向返回预付款率
平日允许为指定交易品种接收指定报价期的起止时间
平日允许为指定交易品种接收指定交易期的起止时间
为相关属性返回指定交易品种的字符串类型值
返回MqlTick型变量中指定交易品种当前价格。
检测程序端选择的交易品种的数据与交易服务器的数据是否 同步 。
返回指定交易品种名称
市场报价窗口选择或者去除交易品种
返回有效交易品种数量（选择市场报价或者全部）
返回正切数
命令客户端完成操作
返回mql5程序环境相关属性的双精度值
返回mql5程序环境相关属性的整数值
返回mql5程序环境相关属性的字符串值
返回基于测试结果计算的指定统计的值
返回当前字体设置 的字符串宽度和高度
文本转到专为创建图形资源而设计的自定义数组（缓冲区）
设置使用绘制方法展示文本的字体（默认使用Arial 20）
日期时间格式返回服务器最后一个可知时间（最后一个报价收据时间）
返回日节省时间切换符号
通过客户端运行的计算机本地时间以日期时间格式返回GMT日节省时间。
以秒计算返回当前GMT和计算机本地的不同，也包括夏令时切换
以日期时间格式返回本地计算机时间
转换01.01.1970值到 "yyyy.mm.dd hh:mi"字符串格式
日期时间值转换到MqlDate Time结构类型变量
返回交易服务器当前计算时间
返回无法初始化原因代码
发送 HTTP 请求到指定服务器
通过引用重设变量传递，该变量可以是任何类型，除了分类和结构都有构造函数