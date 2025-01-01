DocumentaçãoSeções
Obtém a descrição do país por seu ID.

bool  CalendarCountryById(
   const long           country_id,     // identificador do país
   MqlCalendarCountry&  country         // variável para obter a descrição do país
   );

Parâmetros

country_id

[in]  ID do país segundo o padrão ISO 3166-1.

country

[out]  Variável do tipo MqlCalendarCountry para obter uma descrição do país.

Valor retornado

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false. Para obter informações de erro, chame a função GetLastError(). Possíveis erros:

  • 4001 — ERR_INTERNAL_ERROR  (erro geral de tempo de execução),
  • 5402 — ERR_CALENDAR_NO_DATA (país não encontrado),
  • 5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (tempo limite de solicitação excedido),

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtenha a lista de países do Calendário Econômico
   MqlCalendarCountry countries[];
   int count=CalendarCountries(countries);
//--- verifique o resultado
   if(count==0)
      PrintFormat("CalendarCountries() returned 0! Error %d",GetLastError());
//--- se você tiver dois ou mais países
   if(count>=2)
     {
      MqlCalendarCountry country;
      //--- agora obtenha a descrição do país pelo seu identificador
      if(CalendarCountryById(countries[1].id, country))
        {
         //--- prepare a descrição do país
         string descr="id = "+IntegerToString(country.id)+"\n";
         descr+=("name = " + country.name+"\n");
         descr+=("code = " + country.code+"\n");
         descr+=("currency = " + country.currency+"\n");
         descr+=("currency_symbol = " + country.currency_symbol+"\n");
         descr+=("url_name = " + country.url_name);         
         //--- imprima a descrição do país
         Print(descr);
        }
      else
         Print("CalendarCountryById() failed. Error ",GetLastError());
     }
//---
  }
/*
  Resultado:
   id = 999
   name = European Union
   code = EU
   currency = EUR
   currency_symbol = 
   url_name = european-union
*/

