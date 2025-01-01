- CalendarCountryById
CalendarCountryById
Obtém a descrição do país por seu ID.
bool CalendarCountryById(
Parâmetros
country_id
[in] ID do país segundo o padrão ISO 3166-1.
country
[out] Variável do tipo MqlCalendarCountry para obter uma descrição do país.
Valor retornado
Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false. Para obter informações de erro, chame a função GetLastError(). Possíveis erros:
- 4001 — ERR_INTERNAL_ERROR (erro geral de tempo de execução),
- 5402 — ERR_CALENDAR_NO_DATA (país não encontrado),
- 5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (tempo limite de solicitação excedido),
Exemplo:
//+------------------------------------------------------------------+
Veja também