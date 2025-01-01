- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartIndicatorsTotal
Retorna o número de todos indicadores utilizados para a janela do gráfico especificado
int ChartIndicatorsTotal(
Parâmetros
chart_id
[in] ID Gráfico. 0 (zero) indica a sub-janela gráfico principal.
sub_window
[in] Número de sub-janela do gráfico. 0 (zero) indica o sub-janela gráfico principal.
Valor retornado
O número de indicadores na janela de gráfico especificado. Para obter detalhes do erro use a função GetLastError().
Observação
A função permite uma buscar através de todos os indicadores anexados ao gráfico. A função permite uma pesquisa através de todos os indicadores anexados ao gráfico. O número de todas as janelas do gráfico pode ser obtido a partir da propriedade CHART_WINDOWS_TOTAL usando a função ChartGetInteger().
Exemplo:
//+------------------------------------------------------------------+
Também Veja
ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorDelete(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()