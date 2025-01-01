ChartIndicatorsTotal

Retorna o número de todos indicadores utilizados para a janela do gráfico especificado

int ChartIndicatorsTotal(

long chart_id,

int sub_window

);

Parâmetros

chart_id

[in] ID Gráfico. 0 (zero) indica a sub-janela gráfico principal.

sub_window

[in] Número de sub-janela do gráfico. 0 (zero) indica o sub-janela gráfico principal.

Valor retornado

O número de indicadores na janela de gráfico especificado. Para obter detalhes do erro use a função GetLastError().

Observação

A função permite uma buscar através de todos os indicadores anexados ao gráfico. A função permite uma pesquisa através de todos os indicadores anexados ao gráfico. O número de todas as janelas do gráfico pode ser obtido a partir da propriedade CHART_WINDOWS_TOTAL usando a função ChartGetInteger().

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- obtemos o identificador do gráfico atual e o número de suas subjanelas, incluindo a janela principal

long chart_id = ChartID();

int wnd_total= (int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);



//--- percorremos todas as janelas do gráfico atual

for(int w=0; w<wnd_total; w++)

{

//--- obtemos o número de indicadores anexados à janela do gráfico especificada mediante índice do laço

int ind_total=ChartIndicatorsTotal(chart_id, w);



//--- imprimimos o número de indicadores anexados à janela de gráfico especificada

PrintFormat("Chart ID %I64d, subwindow %d. Attached indicators: %d", chart_id, w, ind_total);

}

/*

Resultado:

Chart ID 133246248352168439, subwindow 0. Attached indicators: 3

Chart ID 133246248352168439, subwindow 1. Attached indicators: 2

Chart ID 133246248352168439, subwindow 2. Attached indicators: 1

*/

}

Também Veja

ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorDelete(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()