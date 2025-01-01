DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Operações de GráficosChartIndicatorsTotal 

ChartIndicatorsTotal

Retorna o número de todos indicadores utilizados para a janela do gráfico especificado

int  ChartIndicatorsTotal(
   long  chart_id,      // ID gráfico
   int   sub_window     // numero de sub-janelas
   );

Parâmetros

chart_id

[in]  ID Gráfico. 0 (zero) indica a sub-janela gráfico principal.

sub_window

[in]  Número de sub-janela do gráfico. 0 (zero) indica o sub-janela gráfico principal.

Valor retornado

O número de indicadores na janela de gráfico especificado. Para obter detalhes do erro use a função GetLastError().

Observação

A função permite uma buscar através de todos os indicadores anexados ao gráfico. A função permite uma pesquisa através de todos os indicadores anexados ao gráfico. O número de todas as janelas do gráfico pode ser obtido a partir da propriedade CHART_WINDOWS_TOTAL usando a função ChartGetInteger().

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtemos o identificador do gráfico atual e o número de suas subjanelas, incluindo a janela principal
   long chart_id = ChartID();
   int  wnd_total= (int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);
   
//--- percorremos todas as janelas do gráfico atual
   for(int w=0w<wnd_totalw++)
     {
      //--- obtemos o número de indicadores anexados à janela do gráfico especificada mediante índice do laço
      int ind_total=ChartIndicatorsTotal(chart_idw);
      
      //--- imprimimos o número de indicadores anexados à janela de gráfico especificada
      PrintFormat("Chart ID %I64d, subwindow %d. Attached indicators: %d"chart_idwind_total);
     }
   /*
   Resultado:
   Chart ID 133246248352168439subwindow 0Attached indicators3
   Chart ID 133246248352168439subwindow 1Attached indicators2
   Chart ID 133246248352168439subwindow 2Attached indicators1
   */
  }

Também Veja

ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorDelete(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()