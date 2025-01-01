DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 Séries Temporais e Acesso a Indicadores iHighest 

iHighest

Retorna o índice do maior valor encontrado (deslocamento relativo à barra atual) do gráfico correspondente.

int  iHighest(
   const string        symbol,              // símbolo
   ENUM_TIMEFRAMES     timeframe,           // período
   ENUM_SERIESMODE     type,                // identificador de timeseries
   int                 count=WHOLE_ARRAY,   // número de itens
   int                 start=0              // índice
  );

Parâmetros

symbol

[in]  Símbolo em que será realizada a pesquisa. NULL significa o símbolo atual.

timeframe

[in]  Período. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TIMEFRAMES. 0 significa o período do gráfico atual.

type

[in]  Identificador de timeseries em que será realizada a pesquisa. Pode ser qualquer um dos valores ENUM_SERIESMODE.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Número de itens de timeseries (na direção tanto da barra atual quanto do aumento do índice), entre os quais deve ser realizada a pesquisa.

start=0

[in]  Índice (deslocamento em relação à barra atual) da barra inicial a partir do qual começa a pesquisa do maior valor. Valores negativos são ignorados e substituídos por um valor zero.

Valor de retorno

Índice do maior valor encontrado (deslocamento em relação à barra atual) do gráfico correspondente ou -1 no caso de erro. Para mais informações sobre o erro, deve-se chamar a função GetLastError().

Exemplo:

   double val;
//--- cálculo do valor máximo do preço Close em 20 barras consecutivas
//--- a partir do índice 4 e terminando no índice 23, inclusive no gráfico atual
   int val_index=iHighest(NULL,0,MODE_CLOSE,20,4);
   if(val_index!=-1) 
      val=High[val_index];
   else 
      PrintFormat("Erro ao chamar iHighest(). Código de erro=%d",GetLastError());