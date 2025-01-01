- Direção de Indexação em Arrays, Buffers e Séries Temporais
- Organizando Acesso aos Dados
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iHighest
Retorna o índice do maior valor encontrado (deslocamento relativo à barra atual) do gráfico correspondente.
|
int iHighest(
Parâmetros
symbol
[in] Símbolo em que será realizada a pesquisa. NULL significa o símbolo atual.
timeframe
[in] Período. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TIMEFRAMES. 0 significa o período do gráfico atual.
type
[in] Identificador de timeseries em que será realizada a pesquisa. Pode ser qualquer um dos valores ENUM_SERIESMODE.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Número de itens de timeseries (na direção tanto da barra atual quanto do aumento do índice), entre os quais deve ser realizada a pesquisa.
start=0
[in] Índice (deslocamento em relação à barra atual) da barra inicial a partir do qual começa a pesquisa do maior valor. Valores negativos são ignorados e substituídos por um valor zero.
Valor de retorno
Índice do maior valor encontrado (deslocamento em relação à barra atual) do gráfico correspondente ou -1 no caso de erro. Para mais informações sobre o erro, deve-se chamar a função GetLastError().
Exemplo:
|
double val;