iHighest

Retorna o índice do maior valor encontrado (deslocamento relativo à barra atual) do gráfico correspondente.

int iHighest(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

ENUM_SERIESMODE type,

int count=WHOLE_ARRAY,

int start=0

);

Parâmetros

symbol

[in] Símbolo em que será realizada a pesquisa. NULL significa o símbolo atual.

timeframe

[in] Período. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TIMEFRAMES. 0 significa o período do gráfico atual.

type

[in] Identificador de timeseries em que será realizada a pesquisa. Pode ser qualquer um dos valores ENUM_SERIESMODE.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Número de itens de timeseries (na direção tanto da barra atual quanto do aumento do índice), entre os quais deve ser realizada a pesquisa.

start=0

[in] Índice (deslocamento em relação à barra atual) da barra inicial a partir do qual começa a pesquisa do maior valor. Valores negativos são ignorados e substituídos por um valor zero.

Valor de retorno

Índice do maior valor encontrado (deslocamento em relação à barra atual) do gráfico correspondente ou -1 no caso de erro. Para mais informações sobre o erro, deve-se chamar a função GetLastError().

Exemplo: