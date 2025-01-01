Comment

Esta função exibe um comentário definido pelo usuário no canto superior esquerdo de um gráfico.

void Comment(

argument,

...

);

Parâmetros

...

[in] Quaisquer valores, separados por vírgulas. Para delimitar a exibição da informação em várias linhas, um símbolo de quebra de linha "

" ou "\r

" é usado. O número de parâmetros não pode exceder 64. O comprimento total do comentário de entrada (incluindo símbolos invisíveis) não pode exceder 2045 caracteres (símbolos em excesso serão eliminados da exibição)

Valor do Retorno

Sem valor de retorno

Observação

Arrays não podem ser passados para a função Comment(). Arrays devem ser alimentados elemento a elemento.

Dados de tipo double são impressos com precisão de até 16 dígitos após o ponto decimal, e podem ser impressos tanto na forma tradicional quanto na forma científica, dependendo de qual notação será a mais compacta. Dados do tipo float são exibidos com 5 dígitos após o ponto decimal. Para exibir números reais com uma outra precisão ou em um formato predefinido, use a função DoubleToString().

Dados de tipo bool são impressos como strings "true" ou "false". Datas são mostradas como YYYY.MM.DD HH:MM:SS. Para mostrar datas em um outro formato, use a função TimeToString(). Dados de tipo color são impressos tanto como strings R,G,B quanto como nome de cor, se esta cor estiver presente no conjunto de cores.

A função Comment() não funciona no durante a otimização no Testador de Estratégias.

Exemplo:

void OnTick()

{

//---

double Ask,Bid;

int Spread;

Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

Spread=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD);

//--- Exibe valores em 3 linhas

Comment(StringFormat("Mostrar preços

Ask = %G

Bid = %G

Spread = %d",Ask,Bid,Spread));

}

Também Veja

ChartSetString, ChartGetString