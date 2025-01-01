CLBufferRead

Lê um buffer de OpenCL em uma array e retorna o número de elementos de leitura.

uint CLBufferRead(

int buffer,

const void& data[],

uint buffer_offset=0,

uint data_offset=0,

uint data_count=WHOLE_ARRAY

);

Existem também versões para trabalhar com matrizes e vetores.

Lê o buffer OpenCL em um array e retorna true se for bem-sucedido.

uint CLBufferRead(

int buffer,

uint buffer_offset,

const matrxi& mat,

ulong rows=-1,

ulong cols=-1

);

Lê o buffer OpenCL no vetor e retorna true se bem-sucedido.

uint CLBufferRead(

int buffer,

uint buffer_offset,

const vector& vec,

ulong size-1,

);

Parâmetros

buffer

[in] Um manipulador do buffer OpenCL.

data[]

[in] Um array para receber os valores do buffer OpenCL. Passado por referência.

buffer_offset

[in] Um deslocamento no buffer OpenCL em bites, a partir da qual se inicia a leitura. Por padrão, a leitura começa com o início do buffer.

data_offset

[in] O índice do primeiro elemento array para escrever os valores de buffer OpenCL. Por padrão, a escrita dos valores lidos em um array começa a partir do índice zero.

data_count

[in] O número de valores que devem ser lidos. Todo o buffer OpenCL é lido por padrão.

mat

[out] O array para a leitura dos dados do buffer pode ser de qualquer um dos três tipos – matrix, matrixf ou matrixc.

vec

[out] O vetor de leitura dos dados do buffer pode ser de qualquer um dos três tipos – vector, vectorf ou vectorc.

rows=-1

[in] Se o parâmetro for especificado, o parâmetro cols também deve ser especificado. Se não forem especificadas novas dimensões do array, serão utilizadas as dimensões atuais. Se o valor for -1, o número de linhas não mudará.

cols=-1

[in] Se não for especificado nenhum parâmetro, o parâmetro rows também deve ser omitido. A regra básica para um array é especificar ambos os parâmetros, ou nenhum deles, caso contrário, ocorrerá um erro. Se os dois parâmetros (rows e cols) forem especificados, a matriz será redimensionada. Se o valor for -1, o número de colunas não mudará.

size=-1

[in] Se o parâmetro não for especificado ou o valor for -1, o comprimento do vetor não mudará.

Valor do Retorno

O número de elementos de leitura. 0 (zero) é devolvido em caso de erro. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().

true quando executado com sucesso ao trabalhar com uma matriz ou vetor, no caso de um erro, ele retorna false.

Observação

Para arrays unidimensionais, o número do elemento, em que a escrita de dados num buffer de OpenCL inicia, é calculado tendo em conta os sinalizadores AS_SERIES.

Um array de duas ou mais dimensões é apresentado como unidimensional. Neste caso, data_offset é o número de elementos que devem ser ignorados na apresentação, e não o número de elementos na primeira dimensão.

Exemplode cálculo do número Pi com a fórmula: