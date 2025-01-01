DocumentaçãoSeções
iBars

Retorna o número de barras - no histórico - do símbolo e do período correspondentes.

int  iBars(
   const string           symbol,          // símbolo
   ENUM_TIMEFRAMES        timeframe        // período
   );

Parâmetros

symbol

[in]  Nome simbólico do instrumento. NULL significa o símbolo atual.

timeframe

[in]  Período. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TIMEFRAMES. 0 significa o período do gráfico atual.

Valor de retorno

Número de barras - no histórico - do símbolo e do período correspondentes, mas não mais do que o especificado nas configurações da plataforma pelo parâmetro "Número máx. de barras na janela" ("Max bars in chart")

Exemplo:

  Print("Bar count on the 'EURUSD,H1' is ",iBars("EURUSD",PERIOD_H1));

Veja também

