- Direção de Indexação em Arrays, Buffers e Séries Temporais
- Organizando Acesso aos Dados
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iBars
Retorna o número de barras - no histórico - do símbolo e do período correspondentes.
|
int iBars(
Parâmetros
symbol
[in] Nome simbólico do instrumento. NULL significa o símbolo atual.
timeframe
[in] Período. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TIMEFRAMES. 0 significa o período do gráfico atual.
Valor de retorno
Número de barras - no histórico - do símbolo e do período correspondentes, mas não mais do que o especificado nas configurações da plataforma pelo parâmetro "Número máx. de barras na janela" ("Max bars in chart")
Exemplo:
|
Print("Bar count on the 'EURUSD,H1' is ",iBars("EURUSD",PERIOD_H1));
