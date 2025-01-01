iBars

Retorna o número de barras - no histórico - do símbolo e do período correspondentes.

int iBars(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe

);

Parâmetros

symbol

[in] Nome simbólico do instrumento. NULL significa o símbolo atual.

timeframe

[in] Período. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TIMEFRAMES. 0 significa o período do gráfico atual.

Valor de retorno

Número de barras - no histórico - do símbolo e do período correspondentes, mas não mais do que o especificado nas configurações da plataforma pelo parâmetro "Número máx. de barras na janela" ("Max bars in chart")

Exemplo:

Print("Bar count on the 'EURUSD,H1' is ",iBars("EURUSD",PERIOD_H1));

Veja também

Bars