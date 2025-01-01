DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Funções de ConversãoIntegerToString 

IntegerToString

Esta função converte um valor de tipo inteiro em uma string de comprimento especificado e retorna a string obtida.

string  IntegerToString(
   long    number,              // número
   int     str_len=0,           // comprimento da string resultado
   ushort  fill_symbol=' '      // símbolo de preenchimento
   );

Parâmetros

number

[in]  Número para conversão.

str_len=0

[in]  Comprimento da string. Se o comprimento da string resultante for maior que aquele especificado, a string não é truncada. Se ela for menor, os símbolos de preenchimento (filler) serão adicionados a esquerda.

fill_symbol=' '

[in]  Símbolo de preenchimento. Por padrão, ele é um espaço.

Valor do Retorno

String.

 

Exemplo:

#define DATA_TOTAL 1001
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- em um ciclo percorrendo DATA_TOTAL, exibimos as strings com índice divisível por 100
//--- na string é exibido o valor do índice no formato de quatro caracteres
//--- caso o comprimento da string seja menor que 4 caracteres, o valor do índice do ciclo
//--- na string é precedido por zeros à esquerda
   for(int i=0i<DATA_TOTALi++)
     {
      if(i%100==0)
         Print("Converted index value: ",IntegerToString(i,4,'0'));
     }
   /*
  resultado:
   Converted index value0000
   Converted index value0100
   Converted index value0200
   Converted index value0300
   Converted index value0400
   Converted index value0500
   Converted index value0600
   Converted index value0700
   Converted index value0800
   Converted index value0900
   Converted index value1000
   */
  }

Também Veja

StringToInteger