- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
IntegerToString
Esta função converte um valor de tipo inteiro em uma string de comprimento especificado e retorna a string obtida.
|
string IntegerToString(
Parâmetros
number
[in] Número para conversão.
str_len=0
[in] Comprimento da string. Se o comprimento da string resultante for maior que aquele especificado, a string não é truncada. Se ela for menor, os símbolos de preenchimento (filler) serão adicionados a esquerda.
fill_symbol=' '
[in] Símbolo de preenchimento. Por padrão, ele é um espaço.
Valor do Retorno
String.
Exemplo:
|
#define DATA_TOTAL 1001
