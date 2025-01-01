#define DATA_TOTAL 1001



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- em um ciclo percorrendo DATA_TOTAL, exibimos as strings com índice divisível por 100

//--- na string é exibido o valor do índice no formato de quatro caracteres

//--- caso o comprimento da string seja menor que 4 caracteres, o valor do índice do ciclo

//--- na string é precedido por zeros à esquerda

for(int i=0; i<DATA_TOTAL; i++)

{

if(i%100==0)

Print("Converted index value: ",IntegerToString(i,4,'0'));

}

/*

resultado:

Converted index value: 0000

Converted index value: 0100

Converted index value: 0200

Converted index value: 0300

Converted index value: 0400

Converted index value: 0500

Converted index value: 0600

Converted index value: 0700

Converted index value: 0800

Converted index value: 0900

Converted index value: 1000

*/

}