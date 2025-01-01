Referência MQL5Trabalho com DirectXDXInputSet
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXInputSet
Define os parâmetros de entrada do sombreador.
|
bool DXInputSet(
Parâmetros
input
[in] Identificador de parâmetros de entrada para o sombreador recebido em DXInputCreate().
data
[in] Dados para definir os parâmetros de entrada do sombreador.
Valor retornado
Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().