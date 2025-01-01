DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Trabalho com DirectXDXInputSet 

DXInputSet

Define os parâmetros de entrada do sombreador.

bool  DXInputSet(
   int          input,      // identifica o contexto gráfico
   const void&  data        // dados para definição  
   );

Parâmetros

input

[in]  Identificador de parâmetros de entrada para o sombreador recebido em DXInputCreate().

data

[in]  Dados para definir os parâmetros de entrada do sombreador.

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().