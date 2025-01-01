DocumentaçãoSeções
Retorna o nome do símbolo do gráfico especificado.

string  ChartSymbol(
   long  chart_id=0      // ID gráfico
   );

Parâmetros

chart_id=0

[in]  ID Gráfico. Representa o gráfico atual.

Valor retornado

Se o gráfico não existe, o resultado será uma string (seqüência) vazia.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtemos o símbolo do gráfico atual e enviamos o valor obtido para o log
   string chart_symbol = ChartSymbol();
   Print("Current chart symbol: "chart_symbol);
   
//--- pegamos o identificador de um gráfico existente (nesse caso, o atual)
   long chart_id=ChartID();
   chart_symbol=ChartSymbol(chart_id);
   PrintFormat("Chart symbol with ID %I64d: %s"chart_idchart_symbol);
 
//--- definimos um identificador de gráfico aleatório quando um símbolo é recebido
   chart_symbol = ChartSymbol(1234567890);
   if(chart_symbol=="")
      Print("The chart with ID 1234567890 does not exist");
   else
      Print("Chart symbol with ID 1234567890: "chart_symbol);
   /*
   Resultado:
   Current chart symbolGBPUSD
   Chart symbol with ID 132966427583395104GBPUSD
   The chart with ID 1234567890 does not exist
   */
  }

Também Veja

