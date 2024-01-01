DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Operações de GráficosChartSaveTemplate 

ChartSaveTemplate

Salva as configurações atuais do gráfico em um template (modelo) com um nome especificado.

bool  ChartSaveTemplate(
   long          chart_id,     // ID Gráfico
   const string  filename      // Nome do arquivo para salvar o template (modelo)
   );

Parâmetros

chart_id

[in]  ID Gráfico. Significa o gráfico atual.

filename

[in]  O nome do arquivo para salvar o template (modelo). A extensão ".tpl" será adicionada automaticamente no arquivo, onde não é preciso especificá-lo. O template (modelo) é salvo no terminal_directory\Profiles\Templates\ e pode ser utilizado para a aplicação manual no terminal. Se já existir um template (modelo) com o mesmo nome de arquivo, os conteúdos deste arquivo serão substituídos.

Valor do Retorno

Se bem sucedida, a função retorna true, caso contrário ela retorna false. Para obter informação sobre o erro, chamar a função GetLastError().

Observação

Usando templates (modelos), você pode salvar as configurações de gráfico com todos os indicadores e objetos gráficos aplicados, para depois aplicá-los em outro gráfico.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       Test_ChartSaveTemplate.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property script_show_inputs
//--- parâmetros de entrada
input string               symbol="GBPUSD";  // O símbolo do novo gráfico
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_H3// O prazo do novo gráfico
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Primeiros indicadores anexados ao gráfico
   int handle;
//--- Preparar indicador para uso
   if(!PrepareZigzag(NULL,0,handle)) return// Falhou, sair
//--- Anexar o indicador ao atual gráfico, mas em janela separada.
   if(!ChartIndicatorAdd(0,1,handle))
     {
      PrintFormat("Falha para anexar no gráfico %s/%s um indicador com o handle=%d. Código de erro %d",
                  _Symbol,
                  EnumToString(_Period),
                  handle,
                  GetLastError());
      //--- Finalizar a operação do programa
      return;
     }
//--- Atualizar o gráfico para ver o indicator
   ChartRedraw();
//--- Encontre as duas últimas fracturas do zigzag
   double two_values[];
   datetime two_times[];
   if(!GetLastTwoFractures(two_values,two_times,handle))
     {
      PrintFormat("Falha para localizar duas últimas fracturas no ZigZag!");
      //--- Finalizar a operação do programa
      return;
     }
//--- Anexar agora um canal de desvio padrão
   string channel="StdDeviation Channel";
   if(!ObjectCreate(0,channel,OBJ_STDDEVCHANNEL,0,two_times[1],0))
     {
      PrintFormat("Falha ao criar objeto %s. Código de erro %d",
                  EnumToString(OBJ_STDDEVCHANNEL),GetLastError());
      return;
     }
   else
     {
      //--- O canal foi criado, definir o segundo ponto
      ObjectSetInteger(0,channel,OBJPROP_TIME,1,two_times[0]);
      //--- Define uma dica de contexto (tooltip) para o canal
      ObjectSetString(0,channel,OBJPROP_TOOLTIP,"Demonstração no ajuda MQL5");
      //--- Atualizar o gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- Salve o resultado em um template (modelo)
   ChartSaveTemplate(0,"StdDevChannelOnZigzag");
//--- Abrir um novo gráfico e aplicar um modelo salvo a ele
   long new_chart=ChartOpen(symbol,period);
   //--- Habilitar uma dica de contexto (tootips) para objetos gráficos
   ChartSetInteger(new_chart,CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,true);
   if(new_chart!=0)
     {
      //--- Aplicar uma template (modelo) salvo para o gráfico
      ChartApplyTemplate(new_chart,"StdDevChannelOnZigzag");
     }
   Sleep(10000);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cria um manipulador ziguezague e garante disponibilidade de seus dados|
//+------------------------------------------------------------------+
bool PrepareZigzag(string sym,ENUM_TIMEFRAMES tf,int &h)
  {
   ResetLastError();
//--- O indicador de ziguezague deve estar localizado em terminal_data_folder\MQL5\Examples
   h=iCustom(sym,tf,"Examples\\Zigzag");
   if(h==INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s: Falha ao criar manipulador do indicador Zigzag. Código de erro %d",
                  __FUNCTION__,GetLastError());
      return false;
     }
//--- Quando é criado um manipulador de indicador, requer tempo para calcular valores
   int k=0; // O número de tentativas de espera para o cálculo de indicadores
//--- Aguarda até que o cálculo faça um loop (volta completa), pausando por 50 milissegundos se o cálculo ainda não está pronto
   while(BarsCalculated(h)<=0)
     {
      k++;
      //--- Mostrar o número de tentativas
      PrintFormat("%s: k=%d",__FUNCTION__,k);
      //--- Espera 50 milissegundos até que o indicador seja calculado
      Sleep(50);
      //--- Se mais de 100 tentativas, então algo está errado
      if(k>100)
        {
         //--- Reportar um problema
         PrintFormat("Falha ao calcular o indicador para %d tentativas!");
         //--- Terminar a operação do programa
         return false;
        }
     }
//--- Tudo está pronto, o indicador é criado e os valores são calculados
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Busca para as últimas duas fracturas de zigzag e lugar para arrays|
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetLastTwoFractures(double &get_values[],datetime &get_times[],int handle)
  {
   double values[];         // Uma array para os valores de ziguezague
   datetime times[];        // Uma array para obter tempo
   int size=100;            // Tamanho da array
   ResetLastError();
//--- Copiar os últimos 100 valores do indicador
   int copied=CopyBuffer(handle,0,0,size,values);
//--- Conferir o número de valores copiados
   if(copied<100)
     {
      PrintFormat("%s: Falha para copiar valores %d do indicador com o handle=%d. Código de erro %d",
                  __FUNCTION__,size,handle,GetLastError());
      return false;
     }
//--- Definir a ordem de acesso para a array como um tempo de series (timeseries)
   ArraySetAsSeries(values,true);
//--- Escreva aqui o número de baras, em que foram encontradas fracturas
   int positions[];
//--- Definir tamanhos de array
   ArrayResize(get_values,3); ArrayResize(get_times,3); ArrayResize(positions,3);
//--- Contadores
   int i=0,k=0;
//--- Comece a procurar por fracturas
   while(i<100)
     {
      double v=values[i];
      //--- Nós não estamos interessados em valores vazios
      if(v!=0.0)
        {
         //--- Relembra o número de barras
         positions[k]=i;
         //--- Relembra o valor do zigzag sobre a fractura
         get_values[k]=values[i];
         PrintFormat("%s: Zigzag[%d]=%G",__FUNCTION__,i,values[i]);
         //--- Aumentar o contador
         k++;
         //--- Se duas fraturas encontrados, quebrar o loop (ciclo)
         if(k>2) break;
        }
      i++;
     }
//--- Definir a ordem de acesso às arrays como nas séries de tempo (timeseries)
   ArraySetAsSeries(times,true);   ArraySetAsSeries(get_times,true);
   if(CopyTime(_Symbol,_Period,0,size,times)<=0)
     {
      PrintFormat("%s: Falha ao copiar valores %d a partir CopyTime(). Código de erro %d",
                  __FUNCTION__,size,GetLastError());
      return false;
     }
//--- Abra o tempo da abertura da barra, que ocorreu nas duas últias fracturas
   get_times[0]=times[positions[1]];// O último, mas um valor será escrito como a primeira fractura
   get_times[1]=times[positions[2]];// O valor em terceiro lugar, a partir do final será a segunda fractura
   PrintFormat("%s: primeiro=%s,  segundo=%s",__FUNCTION__,TimeToString(get_times[1]),TimeToString(get_times[0]));
//--- Bem sucedido
   return true;
  }

Também Veja

ChartApplyTemplate(), Recursos