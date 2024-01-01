|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Test_ChartSaveTemplate.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property script_show_inputs
//--- parâmetros de entrada
input string symbol="GBPUSD"; // O símbolo do novo gráfico
input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H3; // O prazo do novo gráfico
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- Primeiros indicadores anexados ao gráfico
int handle;
//--- Preparar indicador para uso
if(!PrepareZigzag(NULL,0,handle)) return; // Falhou, sair
//--- Anexar o indicador ao atual gráfico, mas em janela separada.
if(!ChartIndicatorAdd(0,1,handle))
{
PrintFormat("Falha para anexar no gráfico %s/%s um indicador com o handle=%d. Código de erro %d",
_Symbol,
EnumToString(_Period),
handle,
GetLastError());
//--- Finalizar a operação do programa
return;
}
//--- Atualizar o gráfico para ver o indicator
ChartRedraw();
//--- Encontre as duas últimas fracturas do zigzag
double two_values[];
datetime two_times[];
if(!GetLastTwoFractures(two_values,two_times,handle))
{
PrintFormat("Falha para localizar duas últimas fracturas no ZigZag!");
//--- Finalizar a operação do programa
return;
}
//--- Anexar agora um canal de desvio padrão
string channel="StdDeviation Channel";
if(!ObjectCreate(0,channel,OBJ_STDDEVCHANNEL,0,two_times[1],0))
{
PrintFormat("Falha ao criar objeto %s. Código de erro %d",
EnumToString(OBJ_STDDEVCHANNEL),GetLastError());
return;
}
else
{
//--- O canal foi criado, definir o segundo ponto
ObjectSetInteger(0,channel,OBJPROP_TIME,1,two_times[0]);
//--- Define uma dica de contexto (tooltip) para o canal
ObjectSetString(0,channel,OBJPROP_TOOLTIP,"Demonstração no ajuda MQL5");
//--- Atualizar o gráfico
ChartRedraw();
}
//--- Salve o resultado em um template (modelo)
ChartSaveTemplate(0,"StdDevChannelOnZigzag");
//--- Abrir um novo gráfico e aplicar um modelo salvo a ele
long new_chart=ChartOpen(symbol,period);
//--- Habilitar uma dica de contexto (tootips) para objetos gráficos
ChartSetInteger(new_chart,CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,true);
if(new_chart!=0)
{
//--- Aplicar uma template (modelo) salvo para o gráfico
ChartApplyTemplate(new_chart,"StdDevChannelOnZigzag");
}
Sleep(10000);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cria um manipulador ziguezague e garante disponibilidade de seus dados|
//+------------------------------------------------------------------+
bool PrepareZigzag(string sym,ENUM_TIMEFRAMES tf,int &h)
{
ResetLastError();
//--- O indicador de ziguezague deve estar localizado em terminal_data_folder\MQL5\Examples
h=iCustom(sym,tf,"Examples\\Zigzag");
if(h==INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("%s: Falha ao criar manipulador do indicador Zigzag. Código de erro %d",
__FUNCTION__,GetLastError());
return false;
}
//--- Quando é criado um manipulador de indicador, requer tempo para calcular valores
int k=0; // O número de tentativas de espera para o cálculo de indicadores
//--- Aguarda até que o cálculo faça um loop (volta completa), pausando por 50 milissegundos se o cálculo ainda não está pronto
while(BarsCalculated(h)<=0)
{
k++;
//--- Mostrar o número de tentativas
PrintFormat("%s: k=%d",__FUNCTION__,k);
//--- Espera 50 milissegundos até que o indicador seja calculado
Sleep(50);
//--- Se mais de 100 tentativas, então algo está errado
if(k>100)
{
//--- Reportar um problema
PrintFormat("Falha ao calcular o indicador para %d tentativas!");
//--- Terminar a operação do programa
return false;
}
}
//--- Tudo está pronto, o indicador é criado e os valores são calculados
return true;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|Busca para as últimas duas fracturas de zigzag e lugar para arrays|
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetLastTwoFractures(double &get_values[],datetime &get_times[],int handle)
{
double values[]; // Uma array para os valores de ziguezague
datetime times[]; // Uma array para obter tempo
int size=100; // Tamanho da array
ResetLastError();
//--- Copiar os últimos 100 valores do indicador
int copied=CopyBuffer(handle,0,0,size,values);
//--- Conferir o número de valores copiados
if(copied<100)
{
PrintFormat("%s: Falha para copiar valores %d do indicador com o handle=%d. Código de erro %d",
__FUNCTION__,size,handle,GetLastError());
return false;
}
//--- Definir a ordem de acesso para a array como um tempo de series (timeseries)
ArraySetAsSeries(values,true);
//--- Escreva aqui o número de baras, em que foram encontradas fracturas
int positions[];
//--- Definir tamanhos de array
ArrayResize(get_values,3); ArrayResize(get_times,3); ArrayResize(positions,3);
//--- Contadores
int i=0,k=0;
//--- Comece a procurar por fracturas
while(i<100)
{
double v=values[i];
//--- Nós não estamos interessados em valores vazios
if(v!=0.0)
{
//--- Relembra o número de barras
positions[k]=i;
//--- Relembra o valor do zigzag sobre a fractura
get_values[k]=values[i];
PrintFormat("%s: Zigzag[%d]=%G",__FUNCTION__,i,values[i]);
//--- Aumentar o contador
k++;
//--- Se duas fraturas encontrados, quebrar o loop (ciclo)
if(k>2) break;
}
i++;
}
//--- Definir a ordem de acesso às arrays como nas séries de tempo (timeseries)
ArraySetAsSeries(times,true); ArraySetAsSeries(get_times,true);
if(CopyTime(_Symbol,_Period,0,size,times)<=0)
{
PrintFormat("%s: Falha ao copiar valores %d a partir CopyTime(). Código de erro %d",
__FUNCTION__,size,GetLastError());
return false;
}
//--- Abra o tempo da abertura da barra, que ocorreu nas duas últias fracturas
get_times[0]=times[positions[1]];// O último, mas um valor será escrito como a primeira fractura
get_times[1]=times[positions[2]];// O valor em terceiro lugar, a partir do final será a segunda fractura
PrintFormat("%s: primeiro=%s, segundo=%s",__FUNCTION__,TimeToString(get_times[1]),TimeToString(get_times[0]));
//--- Bem sucedido
return true;
}