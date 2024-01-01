//+------------------------------------------------------------------+

//--- parâmetros de entrada

input string symbol="GBPUSD"; // O símbolo do novo gráfico

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H3; // O prazo do novo gráfico

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Primeiros indicadores anexados ao gráfico

int handle;

//--- Preparar indicador para uso

if(!PrepareZigzag(NULL,0,handle)) return; // Falhou, sair

//--- Anexar o indicador ao atual gráfico, mas em janela separada.

if(!ChartIndicatorAdd(0,1,handle))

{

PrintFormat("Falha para anexar no gráfico %s/%s um indicador com o handle=%d. Código de erro %d",

_Symbol,

EnumToString(_Period),

handle,

GetLastError());

//--- Finalizar a operação do programa

return;

}

//--- Atualizar o gráfico para ver o indicator

ChartRedraw();

//--- Encontre as duas últimas fracturas do zigzag

double two_values[];

datetime two_times[];

if(!GetLastTwoFractures(two_values,two_times,handle))

{

PrintFormat("Falha para localizar duas últimas fracturas no ZigZag!");

//--- Finalizar a operação do programa

return;

}

//--- Anexar agora um canal de desvio padrão

string channel="StdDeviation Channel";

if(!ObjectCreate(0,channel,OBJ_STDDEVCHANNEL,0,two_times[1],0))

{

PrintFormat("Falha ao criar objeto %s. Código de erro %d",

EnumToString(OBJ_STDDEVCHANNEL),GetLastError());

return;

}

else

{

//--- O canal foi criado, definir o segundo ponto

ObjectSetInteger(0,channel,OBJPROP_TIME,1,two_times[0]);

//--- Define uma dica de contexto (tooltip) para o canal

ObjectSetString(0,channel,OBJPROP_TOOLTIP,"Demonstração no ajuda MQL5");

//--- Atualizar o gráfico

ChartRedraw();

}

//--- Salve o resultado em um template (modelo)

ChartSaveTemplate(0,"StdDevChannelOnZigzag");

//--- Abrir um novo gráfico e aplicar um modelo salvo a ele

long new_chart=ChartOpen(symbol,period);

//--- Habilitar uma dica de contexto (tootips) para objetos gráficos

ChartSetInteger(new_chart,CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,true);

if(new_chart!=0)

{

//--- Aplicar uma template (modelo) salvo para o gráfico

ChartApplyTemplate(new_chart,"StdDevChannelOnZigzag");

}

Sleep(10000);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cria um manipulador ziguezague e garante disponibilidade de seus dados|

//+------------------------------------------------------------------+

bool PrepareZigzag(string sym,ENUM_TIMEFRAMES tf,int &h)

{

ResetLastError();

//--- O indicador de ziguezague deve estar localizado em terminal_data_folder\MQL5\Examples

h=iCustom(sym,tf,"Examples\\Zigzag");

if(h==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s: Falha ao criar manipulador do indicador Zigzag. Código de erro %d",

__FUNCTION__,GetLastError());

return false;

}

//--- Quando é criado um manipulador de indicador, requer tempo para calcular valores

int k=0; // O número de tentativas de espera para o cálculo de indicadores

//--- Aguarda até que o cálculo faça um loop (volta completa), pausando por 50 milissegundos se o cálculo ainda não está pronto

while(BarsCalculated(h)<=0)

{

k++;

//--- Mostrar o número de tentativas

PrintFormat("%s: k=%d",__FUNCTION__,k);

//--- Espera 50 milissegundos até que o indicador seja calculado

Sleep(50);

//--- Se mais de 100 tentativas, então algo está errado

if(k>100)

{

//--- Reportar um problema

PrintFormat("Falha ao calcular o indicador para %d tentativas!");

//--- Terminar a operação do programa

return false;

}

}

//--- Tudo está pronto, o indicador é criado e os valores são calculados

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//|Busca para as últimas duas fracturas de zigzag e lugar para arrays|

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetLastTwoFractures(double &get_values[],datetime &get_times[],int handle)

{

double values[]; // Uma array para os valores de ziguezague

datetime times[]; // Uma array para obter tempo

int size=100; // Tamanho da array

ResetLastError();

//--- Copiar os últimos 100 valores do indicador

int copied=CopyBuffer(handle,0,0,size,values);

//--- Conferir o número de valores copiados

if(copied<100)

{

PrintFormat("%s: Falha para copiar valores %d do indicador com o handle=%d. Código de erro %d",

__FUNCTION__,size,handle,GetLastError());

return false;

}

//--- Definir a ordem de acesso para a array como um tempo de series (timeseries)

ArraySetAsSeries(values,true);

//--- Escreva aqui o número de baras, em que foram encontradas fracturas

int positions[];

//--- Definir tamanhos de array

ArrayResize(get_values,3); ArrayResize(get_times,3); ArrayResize(positions,3);

//--- Contadores

int i=0,k=0;

//--- Comece a procurar por fracturas

while(i<100)

{

double v=values[i];

//--- Nós não estamos interessados em valores vazios

if(v!=0.0)

{

//--- Relembra o número de barras

positions[k]=i;

//--- Relembra o valor do zigzag sobre a fractura

get_values[k]=values[i];

PrintFormat("%s: Zigzag[%d]=%G",__FUNCTION__,i,values[i]);

//--- Aumentar o contador

k++;

//--- Se duas fraturas encontrados, quebrar o loop (ciclo)

if(k>2) break;

}

i++;

}

//--- Definir a ordem de acesso às arrays como nas séries de tempo (timeseries)

ArraySetAsSeries(times,true); ArraySetAsSeries(get_times,true);

if(CopyTime(_Symbol,_Period,0,size,times)<=0)

{

PrintFormat("%s: Falha ao copiar valores %d a partir CopyTime(). Código de erro %d",

__FUNCTION__,size,GetLastError());

return false;

}

//--- Abra o tempo da abertura da barra, que ocorreu nas duas últias fracturas

get_times[0]=times[positions[1]];// O último, mas um valor será escrito como a primeira fractura

get_times[1]=times[positions[2]];// O valor em terceiro lugar, a partir do final será a segunda fractura

PrintFormat("%s: primeiro=%s, segundo=%s",__FUNCTION__,TimeToString(get_times[1]),TimeToString(get_times[0]));

//--- Bem sucedido

return true;

}