- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringSubstr
Extrai uma substring de uma string de texto iniciando de uma posição especificada.
|
string StringSubstr(
Parâmetros
string_value
[in] String de onde será extraída uma substring.
start_pos
[in] Posição inicial de uma substring. Pode ser de 0 a StringLen(text) -1.
length=-1
[in] Comprimento de uma substring extraída. Se o valor do parâmetro for igual a -1 ou o parâmetro não for definido, a substring será extraída da posição indicada até a final da string.
Valor do Retorno
Cópia de uma substring extraída, se possível. Caso contrário, retorna uma string vazia.
Exemplo:
|
void OnStart()
Também Veja