StringSubstr

Extrai uma substring de uma string de texto iniciando de uma posição especificada.

string StringSubstr(

string string_value,

int start_pos,

int length=-1

);

Parâmetros

string_value

[in] String de onde será extraída uma substring.

start_pos

[in] Posição inicial de uma substring. Pode ser de 0 a StringLen(text) -1.

length=-1

[in] Comprimento de uma substring extraída. Se o valor do parâmetro for igual a -1 ou o parâmetro não for definido, a substring será extraída da posição indicada até a final da string.

Valor do Retorno

Cópia de uma substring extraída, se possível. Caso contrário, retorna uma string vazia.

Exemplo:

void OnStart()

{

//--- obtemos o nome do símbolo atual

string name = Symbol();



//--- obtemos as moedas base e cotadas do símbolo

string base = StringSubstr(name, 0, 3);

string quoted = StringSubstr(name, 3, 3);



//--- imprimimos no log as moedas dos símbolos recebidos

PrintFormat("Symbol: %s. Currency base: %s, currency quoted: %s", name, base, quoted);



/*

Resultado

Symbol: EURUSD. Currency base: EUR, currency quoted: USD

*/

}

Também Veja

StringSplit, StringFind, StringGetCharacter