Extrai uma substring de uma string de texto iniciando de uma posição especificada.

string  StringSubstr(
   string  string_value,     // string
   int     start_pos,        // posição de início
   int     length=-1         // comprimento da string extraída
   );

Parâmetros

string_value

[in]  String de onde será extraída uma substring.

start_pos

[in]  Posição inicial de uma substring. Pode ser de 0 a StringLen(text) -1.

length=-1

[in] Comprimento de uma substring extraída. Se o valor do parâmetro for igual a -1 ou o parâmetro não for definido, a substring será extraída da posição indicada até a final da string.

Valor do Retorno

Cópia de uma substring extraída, se possível. Caso contrário, retorna uma string vazia.

Exemplo:

void OnStart()
  {
//--- obtemos o nome do símbolo atual
   string name = Symbol();
   
//--- obtemos as moedas base e cotadas do símbolo
   string base   = StringSubstr(name03);
   string quoted = StringSubstr(name33);
   
//--- imprimimos no log as moedas dos símbolos recebidos
   PrintFormat("Symbol: %s. Currency base: %s, currency quoted: %s"namebasequoted);
  
  /*
  Resultado
   Symbol: EURUSDCurrency baseEURcurrency quotedUSD
  */
  }

Também Veja

StringSplit, StringFind, StringGetCharacter