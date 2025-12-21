O que é um calendário econômico? O calendário econômico é uma ferramenta que contém a programação de eventos econômicos importantes e publicações que influenciam os mercados financeiros. Ele inclui informações sobre taxas de juros, relatórios de emprego, inflação e outros indicadores-chave. Com o calendário integrado e o widget especial do MetaTrader 5, você poderá sempre estar por dentro das notícias mais recentes e tomar decisões de trading bem fundamentadas com agilidade.

Como ler o calendário econômico no Forex? O calendário econômico mostra a hora, a data e a relevância das notícias e estatísticas econômicas que influenciam o mercado cambial. É importante prestar atenção aos valores previstos e reais, assim como ao nível de importância do evento (baixo, médio ou alto). O calendário integrado do MetaTrader 5 e o widget prático ajudam os traders a acompanhar facilmente esses eventos diretamente no terminal de trading ou em seu próprio site.