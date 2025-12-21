Calendário Econômico

CalendárioSeções
Trata-se de uma ferramenta indispensável que permite ao trader realizar uma análise fundamental dos mercados financeiros baseada em notícias econômicas. Mais de 900 indicadores das maiores economias do mundo são coletados a partir de fontes públicas em tempo real.
2025.12.21 23:00, EUR, Balança Comercial, Atual: €​-4.693 bilh, Projeção: €​-5.562 bilh, Prévio: €​-6.001 bilh
2025.12.22 07:00, NOK, Taxa de Desemprego, Atual: 4.5%, Projeção: 4.8%, Prévio: 4.4%
2025.12.22 08:30, HKD, Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual), Atual: 1.2%, Projeção: 1.3%, Prévio: 1.2%
2025.12.22 09:00, EUR, Índice de Preços ao Produtor (Mensal), Atual: 1.0%, Projeção: 0.0%, Prévio: -0.2%
2025.12.22 09:00, EUR, Índice de Preços ao Produtor (Mensal), Atual: -0.2%, Projeção: 0.2%, Prévio: 0.1%
2025.12.22 11:00, BRL, Confiança do Consumidor FGV, Projeção: 8.2, Prévio: 1.3
2025.12.22 11:30, BRL, Focus - Boletim de Mercado
2025.12.22 12:00, MXN, Atividade Econômica (Mensal), Atual: 1.0%, Projeção: 0.1%, Prévio: -0.6%
2025.12.22 12:00, MXN, Atividade Econômica sem Ajuste Sazonal (Anual), Atual: 1.7%, Projeção: -0.4%, Prévio: 0.7%
2025.12.22 13:30, CAD, Índice de Preços ao Produto Industrial (IPPI) (Mensal), Atual: 0.9%, Projeção: 0.5%, Prévio: 1.7%
2025.12.22 13:30, CAD, Índice de Preços ao Produto Industrial (IPPI) (Anual), Atual: 6.1%, Projeção: 4.8%, Prévio: 5.7%
2025.12.22 13:30, CAD, Índice de Preços de Matérias-Primas (Mensal), Atual: 0.3%, Projeção: -0.1%, Prévio: 1.6%
2025.12.22 13:30, CAD, Índice de Preços de Matérias-Primas (Anual), Atual: 6.4%, Projeção: 1.8%, Prévio: 5.8%
2025.12.22 16:30, USD, Leilão Bill a 3 meses, Atual: 3.560%, Prévio: 3.560%
2025.12.22 16:30, USD, Leilão Bill a 6 meses, Atual: 3.485%, Prévio: 3.495%
2025.12.22 18:00, USD, Leilão Note a 2 anos, Atual: 3.499%, Prévio: 3.489%
2025.12.23 05:00, JPY, Média Aparada do IPC do BoJ (Anual), Atual: 2.2%, Projeção: 2.5%, Prévio: 2.2%
2025.12.23 05:00, JPY, Média Ponderada do Núcleo do IPC do BoJ (Anual), Atual: 1.3%, Projeção: 1.8%, Prévio: 1.5%
2025.12.23 05:00, SGD, Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual), Atual: 1.2%, Projeção: 0.9%, Prévio: 1.2%
2025.12.23 07:00, EUR, Preços de Bens Importados (Mensal), Atual: 0.5%, Projeção: 0.7%, Prévio: 0.2%
2025.12.23 07:00, EUR, Preços de Bens Importados (Anual), Atual: -1.9%, Projeção: -2.8%, Prévio: -1.4%
2025.12.23 07:00, EUR, Preços de Bens Exportados (Mensal), Atual: 0.2%, Projeção: -0.1%, Prévio: 0.2%
2025.12.23 07:00, EUR, Preços de Bens Exportados (Anual), Atual: 0.3%, Projeção: 0.0%, Prévio: 0.5%
2025.12.23 07:00, NOK, Dívida Pública em Empréstimos domésticos (Anual), Atual: 3.9%, Projeção: 3.9%, Prévio: 3.9%
2025.12.23 07:00, SEK, Índice de Preços ao Produtor (Mensal), Atual: 1.2%, Projeção: -0.1%, Prévio: 0.4%
2025.12.23 07:00, SEK, Índice de Preços ao Produtor (Mensal), Atual: -1.4%, Projeção: -1.1%, Prévio: 0.4%
2025.12.23 08:00, EUR, PIB (Trimestral), Atual: 0.6%, Projeção: 0.6%, Prévio: 0.6%
2025.12.23 08:00, EUR, PIB (Anual), Atual: 2.8%, Projeção: 2.8%, Prévio: 2.8%
2025.12.23 08:00, EUR, Índice de Preços ao Produtor (Mensal), Atual: -2.5%, Projeção: -1.5%, Prévio: 0.7%
2025.12.23 09:00, EUR, Itália - Balança Comercial fora da União Européia, Atual: €​6.918 bilh, Prévio: €​5.466 bilh
2025.12.23 12:00, BRL, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (Mensal), Atual: 0.25%, Projeção: 0.39%, Prévio: 0.20%
2025.12.23 12:00, BRL, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (Anual), Atual: 4.41%, Projeção: 4.64%, Prévio: 4.50%
2025.12.23 12:00, MXN, Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da 1ª quinzena do mês, Atual: 0.17%, Projeção: 0.26%, Prévio: 0.47%
2025.12.23 12:00, MXN, Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da 1ª quinzena do mês, Atual: 0.31%, Projeção: 0.19%, Prévio: 0.04%
2025.12.23 12:00, MXN, Balança Comercial, sem ajuste sazonal, Atual: $​0.663 bilh, Projeção: $​-1.435 bilh, Prévio: $​0.606 bilh
2025.12.23 12:00, MXN, Balança Comercial
2025.12.23 13:30, CAD, PIB (Mensal), Atual: -0.3%, Projeção: 0.0%, Prévio: 0.2%
2025.12.23 13:30, CAD, PIB (Anual), Atual: 0.4%, Projeção: 0.6%, Prévio: 1.1%
2025.12.23 13:30, USD, PIB (Trimestral), Atual: 4.3%, Prévio: 3.8%
2025.12.23 13:30, USD, Deflator Implícito do Produto Interno Bruto (PIB) (Trimestral), Atual: 3.8%, Prévio: 2.1%
2025.12.23 13:30, USD, Núcleo do Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) (Trimestral), Atual: 2.9%, Prévio: 2.6%
2025.12.23 13:30, USD, Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) (Trimestral), Atual: 2.8%, Prévio: 2.1%
2025.12.23 13:30, USD, Consumo Pessoal Real (Trimestral), Atual: 3.5%, Prévio: 2.5%
2025.12.23 13:30, USD, Lucros Corporativos (Trimestral), Atual: 4.4%, Projeção: 0.3%, Prévio: 0.2%
2025.12.23 13:30, USD, Produto Interno Bruto (PIB) Vendas (Trimestral), Atual: 4.6%, Prévio: 7.5%
2025.12.23 13:30, USD, Pedidos de Bens Duráveis (Mensal), Atual: -2.2%, Projeção: 1.2%, Prévio: 0.7%
2025.12.23 13:30, USD, Pedidos de Bens Duráveis (Mensal), Atual: 0.2%, Projeção: 0.2%, Prévio: 0.7%
2025.12.23 13:30, USD, Pedidos de Bens Duráveis ​​Excluindo o Setor de Defesa (Mensal), Atual: -1.5%, Projeção: 0.9%, Prévio: 0.1%
2025.12.23 13:30, USD, Núcleo de Encomendas de Bens de Capital (fora do setor de Defesa e excluindo aeronaves) (Mensal), Atual: 0.5%, Projeção: -0.2%, Prévio: 1.1%
2025.12.23 13:30, USD, Encomendas de Bens de Capital (fora do setor de Defesa e excluindo aeronaves) (Mensal), Atual: 0.7%, Projeção: 1.1%, Prévio: 1.2%
2025.12.23 14:15, USD, Produção Industrial do Sistema de Reserva Federal (FRS) (Mensal), Atual: 0.1%, Projeção: 0.0%, Prévio: -0.3%
2025.12.23 14:15, USD, Utilização da Capacidade Instalada do Sistema de Reserva Federal (FRS), Atual: 76.0%, Projeção: 76.0%, Prévio: 76.1%
2025.12.23 14:15, USD, EUA - Vendas da Indústria (Mensal), Atual: 0.0%, Projeção: -0.3%, Prévio: 0.0%
2025.12.23 14:15, USD, Produção Industrial (Anual), Atual: -0.1%, Projeção: 1.0%, Prévio: 1.6%
2025.12.23 15:00, USD, EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB), Atual: 89.1, Projeção: 83.4, Prévio: 92.9
2025.12.23 15:00, USD, Índice do Setor de Serviços de Richmond
2025.12.23 16:30, USD, Leilão Bill a 52 semanas, Atual: 3.380%, Prévio: 3.460%
2025.12.23 18:00, USD, Leilão Note a 5 anos, Atual: 3.747%, Prévio: 3.562%
2025.12.23 21:00, KRW, Índice de Confiança do Consumidor, Atual: 109.9, Projeção: 108.4, Prévio: 112.4
2025.12.23 23:50, JPY, Banco do Japão - Índice de Preços dos Serviços Corporativos (CSPI) (Anual), Atual: 2.7%, Projeção: 2.9%, Prévio: 2.7%
2025.12.23 23:50, JPY, Atas da Reunião - do Banco do Japão - sobre Política Monetária
2025.12.24 00:00, BRL, Véspera de natal
2025.12.24 00:00, SEK, Véspera de natal
2025.12.24 01:00, CNY, China - Novos Empréstimos, Projeção: ¥​-0.050 tri, Prévio: ¥​-0.020 tri
2025.12.24 01:00, CNY, China - Medida Ampla de Oferta Monetária (M2) (Anual), Projeção: 8.1%, Prévio: 8.2%
2025.12.24 01:00, CNY, China - Crescimento dos Empréstimos (Anual), Projeção: 6.4%, Prévio: 6.5%
2025.12.24 05:00, JPY, Indicador Coincidente
2025.12.24 05:00, JPY, Índice dos Principais Indicadores Econômicos
2025.12.24 05:00, JPY, Japão - Indicador Coincidente (Mensal)
2025.12.24 05:00, JPY, Índice de Indicadores Antecedentes (Mensal)
2025.12.24 10:30, INR, Massa Monetária Agregado M3 do Banco da Reserva da Índia (Anual)
2025.12.24 12:00, MXN, Taxa de Desemprego, Projeção: 2.6%, Prévio: 2.6%
2025.12.24 12:00, MXN, Taxa de Desemprego sem Ajuste Sazonal, Projeção: 2.6%, Prévio: 2.6%
2025.12.24 13:30, USD, Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego, Atual: 214 mil, Projeção: 227 mil, Prévio: 224 mil
2025.12.24 13:30, USD, Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego, Atual: 1.923 milh, Projeção: 1.844 milh, Prévio: 1.885 milh
2025.12.24 13:30, USD, Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego para 4 semanas, Atual: 216.750 mil, Projeção: 220.796 mil, Prévio: 217.500 mil
2025.12.24 15:00, USD, Leilão Bill a 4 semanas, Atual: 3.570%, Prévio: 3.580%
2025.12.24 15:00, USD, Leilão Bill a 8 semanas, Atual: 3.585%, Prévio: 3.585%
2025.12.24 15:30, USD, EIA: Estoques de Petróleo Bruto, Projeção: -1.190 milh, Prévio: -1.274 milh
2025.12.24 15:30, USD, EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing, Projeção: 0.067 milh, Prévio: -0.742 milh
2025.12.24 15:30, USD, EIA: Importações de Petróleo Bruto, Projeção: 0.548 milh, Prévio: -0.719 milh
2025.12.24 15:30, USD, EIA: Estoques de Destilado, Projeção: 0.321 milh, Prévio: -0.228 milh
2025.12.24 15:30, USD, EIA: Estoques de Destilado, Projeção: 0.652 milh, Prévio: 1.712 milh
2025.12.24 15:30, USD, EIA: Produção de Gasolina, Projeção: -0.145 milh, Prévio: 0.033 milh
2025.12.24 15:30, USD, EIA: Óleo de Aquecimento, Projeção: -0.051 milh, Prévio: 0.267 milh
2025.12.24 15:30, USD, EIA: Estoques de Gasolina, Projeção: 1.959 milh, Prévio: 4.808 milh
2025.12.24 15:30, USD, Fornecimento Diário de Petróleo de Refinarias da EIA, Prévio: 0.128 milh
2025.12.24 15:30, USD, Taxa de Utilização de Refinarias da EIA, Prévio: 0.3%
2025.12.24 16:00, CAD, Balanço Orçamentário, Atual: $​-2.278 bilh, Projeção: $​-0.659 bilh, Prévio: $​-5.023 bilh
2025.12.24 16:00, CAD, Balanço Orçamentário, Ano Fiscal, Atual: $​-18.369 bilh, Projeção: $​-14.599 bilh, Prévio: $​-16.091 bilh
2025.12.24 16:30, USD, Leilão Note a 7 anos, Atual: 3.930%, Prévio: 3.781%
2025.12.24 23:50, JPY, Investimento em Obrigações Estrangeiras, Atual: ¥​103.0 bilh, Prévio: ¥​355.8 bilh
2025.12.24 23:50, JPY, Investimento Estrangeiro em Ações do Japão, Atual: ¥​-1234.8 bilh, Prévio: ¥​214.2 bilh
2025.12.25 00:00, AUD, Dia de Natal
2025.12.25 00:00, BRL, Dia de Natal
2025.12.25 00:00, CAD, Dia de Natal
2025.12.25 00:00, EUR, Dia de Natal
2025.12.25 00:00, EUR, Dia de Natal
2025.12.25 00:00, HKD, Dia de Natal
2025.12.25 00:00, INR, Dia de Natal
2025.12.25 00:00, EUR, Dia de Natal
2025.12.25 00:00, KRW, Dia de Natal
2025.12.25 00:00, MXN, Dia de Natal
2025.12.25 00:00, NZD, Dia de Natal
2025.12.25 00:00, NOK, Dia de Natal
2025.12.25 00:00, SGD, Dia de Natal
2025.12.25 00:00, ZAR, Dia de Natal
2025.12.25 00:00, EUR, Dia de Natal
2025.12.25 00:00, SEK, Dia de Natal
2025.12.25 00:00, CHF, Dia de Natal
2025.12.25 00:00, GBP, Dia de Natal
2025.12.25 00:00, USD, Dia de Natal
2025.12.25 05:00, JPY, Encomendas de Construção (Anual), Atual: 9.5%, Projeção: 10.6%, Prévio: -10.1%
2025.12.25 05:00, JPY, Construção de Novas Casas (Anual), Atual: -8.5%, Projeção: 8.9%, Prévio: 3.2%
2025.12.25 05:00, JPY, Construção de Novas Casas Anualizada, Atual: 0.718 milh, Prévio: 0.803 milh
2025.12.25 15:30, USD, EIA: Estoques de Gás Natural, Projeção: -226 bilh, Prévio: -167 bilh
2025.12.25 23:30, JPY, Índice de Preços ao Consumidor de Tóquio (Anual), Atual: 2.0%, Projeção: 1.7%, Prévio: 2.7%
2025.12.25 23:30, JPY, Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Tóquio Excl. Alimentos e Energia (Anual), Atual: 2.6%, Projeção: 3.2%, Prévio: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Tóquio (Anual), Atual: 2.3%, Projeção: 2.8%, Prévio: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, Taxa de Desemprego, Atual: 2.6%, Projeção: 2.4%, Prévio: 2.6%
2025.12.25 23:30, JPY, Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Tóquio Ajustado (Mensal), Atual: -0.2%, Prévio: 0.3%
2025.12.25 23:30, JPY, Proporção de Ofertas de Emprego, Atual: 1.18, Projeção: 1.18, Prévio: 1.18
2025.12.25 23:50, JPY, Vendas no Varejo (Mensal)
2025.12.25 23:50, JPY, Vendas no Varejo (Anual)
2025.12.25 23:50, JPY, Vendas em Varejistas de Grande Porte (Anual)
2025.12.25 23:50, JPY, Produção Industrial (Mensal)
2025.12.25 23:50, JPY, Produção Industrial (Anual)
2025.12.25 23:50, JPY, Produção Industrial Projeção 1 (Mensal)
2025.12.25 23:50, JPY, Produção Industrial Projeção 2 (Mensal)
2025.12.26 00:00, AUD, Boxing Day
2025.12.26 00:00, CAD, Boxing Day
2025.12.26 00:00, EUR, Dia de Santo Estêvão
2025.12.26 00:00, HKD, Primeiro dia da semana após o Natal
2025.12.26 00:00, EUR, Dia de Santo Estêvão
2025.12.26 00:00, NZD, Boxing Day
2025.12.26 00:00, NOK, Boxing Day
2025.12.26 00:00, ZAR, Dia da Boa Vontade
2025.12.26 00:00, SEK, Boxing Day
2025.12.26 00:00, CHF, Dia de Santo Estêvão
2025.12.26 00:00, GBP, Boxing Day
2025.12.26 11:30, INR, Índia - Crescimento dos Empréstimos Bancários (Anual), Projeção: 11.7%, Prévio: 11.5%
2025.12.26 11:30, INR, Crescimento nos Depósitos (Anual), Projeção: 10.1%, Prévio: 10.2%
2025.12.26 11:30, INR, Reservas Cambiais, Projeção: $​702.918 bilh, Prévio: $​688.949 bilh
2025.12.26 17:30, BRL, Fluxo Cambial Estrangeiro
2025.12.26 18:00, USD, Contagem de Sondas Baker Hughes, Prévio: 406
2025.12.26 18:00, USD, Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes, Prévio: 542
2025.12.27 01:30, CNY, Lucro Industrial Acumulado no Ano (Anual), Atual: 0.1%, Prévio: 1.9%
2025.12.28 23:50, JPY, Resumo dos Pareceres do Banco do Japão
2025.12.29 07:00, NOK, Vendas no Varejo (Mensal), Projeção: 0.0%, Prévio: 0.1%
2025.12.29 07:00, NOK, Vendas no Varejo (Anual), Projeção: 3.9%, Prévio: 3.3%
2025.12.29 07:00, SEK, Balança Comercial de Mercadorias, Projeção: Kr​0.0 bilh, Prévio: Kr​1.5 bilh
2025.12.29 07:00, GBP, Índice de Preços de Imóveis Nationwide (Mensal), Projeção: 0.2%, Prévio: 0.3%
2025.12.29 07:00, GBP, Índice de Preços de Imóveis Nationwide (Anual), Projeção: 1.9%, Prévio: 1.8%
2025.12.29 08:30, HKD, Exportações (Anual), Projeção: 15.5%, Prévio: 17.5%
2025.12.29 08:30, HKD, Importações (Anual), Projeção: 16.2%, Prévio: 18.3%
2025.12.29 08:30, HKD, Balança Comercial, Projeção: HK$​-33.725 bilh, Prévio: HK$​-39.900 bilh
2025.12.29 11:00, BRL, Inflação medida pelo IGP-M (Mensal), Projeção: 0.62%, Prévio: 0.27%
2025.12.29 11:30, BRL, Focus - Boletim de Mercado
2025.12.29 15:00, USD, Vendas Pendentes de Moradias (Mensal), Projeção: -0.7%, Prévio: 1.9%
2025.12.29 15:00, USD, Vendas Pendentes de Moradias (Anual), Projeção: -6.0%, Prévio: -0.4%
2025.12.29 15:00, USD, Vendas Pendentes de Moradias, Prévio: 76.3
2025.12.29 15:30, USD, Índice de Atividade Industrial do Fed de Dalas
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Estoques de Petróleo Bruto
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Importações de Petróleo Bruto
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Estoques de Destilado
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Estoques de Destilado
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Produção de Gasolina
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Óleo de Aquecimento
2025.12.29 15:30, USD, EIA: Estoques de Gasolina
2025.12.29 15:30, USD, Fornecimento Diário de Petróleo de Refinarias da EIA
2025.12.29 15:30, USD, Taxa de Utilização de Refinarias da EIA
2025.12.29 16:30, USD, Leilão Bill a 3 meses, Prévio: 3.560%
2025.12.29 16:30, USD, Leilão Bill a 6 meses, Prévio: 3.485%
2025.12.29 20:30, AUD, AUD - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, BRL, BRL - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, CAD, Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, JPY, JPY - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, MXN, MXN - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, NZD, Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC sobre o NZD
2025.12.29 20:30, ZAR, ZAR - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, CHF, CHF - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, GBP, GBP - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Cobre - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Prata - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Alumínio - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Milho - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Gás Natural - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Soja - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Trigo - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
2025.12.29 20:30, EUR, EUR - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.29 21:00, KRW, Coreia do Sul - Índice de Manufatura do Business Survey Index (BSI), Projeção: 71, Prévio: 70
2025.12.29 23:00, KRW, Produção Industrial (Mensal), Projeção: 3.1%, Prévio: -4.0%
2025.12.29 23:00, KRW, Produção Industrial (Anual), Projeção: -4.6%, Prévio: -8.1%
2025.12.29 23:00, KRW, Vendas no Varejo (Mensal), Projeção: 0.3%, Prévio: 3.5%
2025.12.29 23:00, KRW, Índice do Setor de Serviços (Mensal), Projeção: 0.2%, Prévio: -0.6%

Perguntas frequentes

O que é um calendário econômico?

O calendário econômico é uma ferramenta que contém a programação de eventos econômicos importantes e publicações que influenciam os mercados financeiros. Ele inclui informações sobre taxas de juros, relatórios de emprego, inflação e outros indicadores-chave. Com o calendário integrado e o widget especial do MetaTrader 5, você poderá sempre estar por dentro das notícias mais recentes e tomar decisões de trading bem fundamentadas com agilidade.

Como ler o calendário econômico no Forex?

O calendário econômico mostra a hora, a data e a relevância das notícias e estatísticas econômicas que influenciam o mercado cambial. É importante prestar atenção aos valores previstos e reais, assim como ao nível de importância do evento (baixo, médio ou alto). O calendário integrado do MetaTrader 5 e o widget prático ajudam os traders a acompanhar facilmente esses eventos diretamente no terminal de trading ou em seu próprio site.

Como operar usando o calendário econômico?

O calendário econômico é usado para operar com base em notícias ou para evitar riscos associados à volatilidade do mercado no momento da divulgação de dados. Por exemplo, se os indicadores reais diferirem significativamente das previsões, o mercado pode reagir de forma abrupta, o que abre oportunidades para operações de curto prazo. Instale o widget do calendário econômico do MetaTrader 5 para sempre reagir pontualmente a eventos importantes.