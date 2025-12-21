Importância do evento
O que é um calendário econômico?
O calendário econômico é uma ferramenta que contém a programação de eventos econômicos importantes e publicações que influenciam os mercados financeiros. Ele inclui informações sobre taxas de juros, relatórios de emprego, inflação e outros indicadores-chave. Com o calendário integrado e o widget especial do MetaTrader 5, você poderá sempre estar por dentro das notícias mais recentes e tomar decisões de trading bem fundamentadas com agilidade.
Como ler o calendário econômico no Forex?
O calendário econômico mostra a hora, a data e a relevância das notícias e estatísticas econômicas que influenciam o mercado cambial. É importante prestar atenção aos valores previstos e reais, assim como ao nível de importância do evento (baixo, médio ou alto). O calendário integrado do MetaTrader 5 e o widget prático ajudam os traders a acompanhar facilmente esses eventos diretamente no terminal de trading ou em seu próprio site.
Como operar usando o calendário econômico?
O calendário econômico é usado para operar com base em notícias ou para evitar riscos associados à volatilidade do mercado no momento da divulgação de dados. Por exemplo, se os indicadores reais diferirem significativamente das previsões, o mercado pode reagir de forma abrupta, o que abre oportunidades para operações de curto prazo. Instale o widget do calendário econômico do MetaTrader 5 para sempre reagir pontualmente a eventos importantes.