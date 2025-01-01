- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
Obtém um valor int do registro atual.
bool DatabaseColumnInteger(
Parâmetros
request
[in] Identificador da consulta recebido em DatabasePrepare().
column
[in] Número do campo na consulta. A numeração dos campos começa em zero e não pode exceder o valor DatabaseColumnsCount() - 1.
value
[out] Link para a variável para registrar o valor do campo.
Valor retornado
Retorna true em caso de sucesso ou false, em caso de erro. Para obter o código de erro, use GetLastError(), possíveis respostas:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — identificador de consulta inválido;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) — índice column maior do que o valor DatabaseColumnsCount() -1.
Observação
O valor pode ser obtido apenas se antes para a consulta request pelo menos tiver sido feita uma chamada de DatabaseRead().
Para ler os valores do próximo registro, você deve primeiro chamar DatabaseRead().
