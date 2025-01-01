//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- manipular gráfico atual

long handle=ChartID();

string comm="";

if(handle>0) //se bem sucedida, configurar o gráfico

{

//--- desabilitar auto rolagem

ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- definir uma mudança da margem direita do gráfico

ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);

//--- desenhar castiçais

ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//--- definir o modo de exibição para volume de tick (ponto)

ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);



//--- preparar um texto para a saída em Comment()

comm="Rolar 10 barras para a direita do começo do histórico";

//--- mostrar comentário

Comment(comm);

//--- rolar 10 barras para a direita do começo do histórico

ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,10);

//--- começar com o número da primeira barra visível no gráfico (numeração como em série de tempo)

long first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

//--- adicionar linha de caractere

comm=comm+"\r

";

//--- adicionar comentário

comm=comm+"A primeira barra é o número no gráfico "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

//--- mostrar comentário

Comment(comm);

//--- aguardar 5 segundos para ver como o gráfico se move

Sleep(5000);



//--- adicionar texto de cometário

comm=comm+"\r

"+"Rolar 10 barras para a esquerda da margem direita do gráfico";

Comment(comm);

//--- rolar 10 barras para a esquerda da margem direita do gráfico

ChartNavigate(handle,CHART_END,-10);

//--- começar com o número da primeira barra visível no gráfico (numeração como em série de tempo)

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"A primeira barra é o número no gráfico "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

//--- aguardar 5 segundos para ver como o gráfico se move

Sleep(5000);



//--- novo bloco de rolagem do gráfico

comm=comm+"\r

"+"Rolar 300 barras para a direita do início do histórico";

Comment(comm);

//--- rolar 300 barras para a direita do início do histórico

ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,300);

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"A primeira barra é o número no gráfico "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

//--- aguardar 5 segundos para ver como o gráfico se move

Sleep(5000);



//--- novo bloco de rolagem do gráfico

comm=comm+"\r

"+"Rolar 300 barras para a esquerda da margem direita do gráfico";

Comment(comm);

//--- rolar 300 barras à esquerda da margem direita do gráfico

ChartNavigate(handle,CHART_END,-300);

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"A primeira barra é o número no gráfico "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

}

}