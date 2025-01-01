|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- manipular gráfico atual
long handle=ChartID();
string comm="";
if(handle>0) //se bem sucedida, configurar o gráfico
{
//--- desabilitar auto rolagem
ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);
//--- definir uma mudança da margem direita do gráfico
ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);
//--- desenhar castiçais
ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);
//--- definir o modo de exibição para volume de tick (ponto)
ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);
//--- preparar um texto para a saída em Comment()
comm="Rolar 10 barras para a direita do começo do histórico";
//--- mostrar comentário
Comment(comm);
//--- rolar 10 barras para a direita do começo do histórico
ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,10);
//--- começar com o número da primeira barra visível no gráfico (numeração como em série de tempo)
long first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
//--- adicionar linha de caractere
comm=comm+"\r\n";
//--- adicionar comentário
comm=comm+"A primeira barra é o número no gráfico "+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
//--- mostrar comentário
Comment(comm);
//--- aguardar 5 segundos para ver como o gráfico se move
Sleep(5000);
//--- adicionar texto de cometário
comm=comm+"\r\n"+"Rolar 10 barras para a esquerda da margem direita do gráfico";
Comment(comm);
//--- rolar 10 barras para a esquerda da margem direita do gráfico
ChartNavigate(handle,CHART_END,-10);
//--- começar com o número da primeira barra visível no gráfico (numeração como em série de tempo)
first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
comm=comm+"\r\n";
comm=comm+"A primeira barra é o número no gráfico "+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
Comment(comm);
//--- aguardar 5 segundos para ver como o gráfico se move
Sleep(5000);
//--- novo bloco de rolagem do gráfico
comm=comm+"\r\n"+"Rolar 300 barras para a direita do início do histórico";
Comment(comm);
//--- rolar 300 barras para a direita do início do histórico
ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,300);
first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
comm=comm+"\r\n";
comm=comm+"A primeira barra é o número no gráfico "+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
Comment(comm);
//--- aguardar 5 segundos para ver como o gráfico se move
Sleep(5000);
//--- novo bloco de rolagem do gráfico
comm=comm+"\r\n"+"Rolar 300 barras para a esquerda da margem direita do gráfico";
Comment(comm);
//--- rolar 300 barras à esquerda da margem direita do gráfico
ChartNavigate(handle,CHART_END,-300);
first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
comm=comm+"\r\n";
comm=comm+"A primeira barra é o número no gráfico "+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
Comment(comm);
}
}