#property description "Exemplo de EA com manipulador OnTester()"

#property description "Como critério de otimização personalizado "

#property description "é retornado o coeficiente de regressão linear do gráfico de saldo,"

#property description "dividido pelo erro quadrático médio do desvio"

//--- conectamos a classe de operações de negociação

#include <Trade\Trade.mqh>

//--- parâmetros de entrada do EA

input double Lots = 0.1; // Volume

input int Slippage = 10; // Derrapagem admissível

input int MovingPeriod = 80; // Período de média móvel

input int MovingShift = 6; // Deslocamento de média móvel

//--- variáveis globais

int IndicatorHandle=0; // identificador do indicador

bool IsHedging=false; //sinal da conta

CTrade trade; // para realizar operações de negociação

//---

#define EA_MAGIC 18052018

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verificando as condições para abertura da posição |

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckForOpen(void)

{

MqlRates rt[2];

//--- negociamos apenas no início da barra nova

if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)

{

Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history");

return;

}

//--- volume de ticks

if(rt[1].tick_volume>1)

return;

//--- obtemos os valores da média móvel

double ma[1];

if(CopyBuffer(IndicatorHandle,0,1,1,ma)!=1)

{

Print("CopyBuffer from iMA failed, no data");

return;

}

//--- verificamos a presença do sinal

ENUM_ORDER_TYPE signal=WRONG_VALUE;

//--- a vela se abriu mais alto, mas fechou abaixo da média móvel

if(rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0])

signal=ORDER_TYPE_BUY; // sinal de compra

else // a vela se abriu mais abaixo, mas fechou acima da média móvel

{

if(rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0])

signal=ORDER_TYPE_SELL;// sinal de venda

}

//--- verificações adicionais

if(signal!=WRONG_VALUE)

{

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)

{

double price=SymbolInfoDouble(_Symbol,signal==ORDER_TYPE_SELL ? SYMBOL_BID:SYMBOL_ASK);

trade.PositionOpen(_Symbol,signal,Lots,price,0,0);

}

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verificando as condições de fechamento da posição |

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckForClose(void)

{

MqlRates rt[2];

//--- negociamos apenas no início da barra nova

if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)

{

Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history");

return;

}

if(rt[1].tick_volume>1)

return;

//--- obtemos os valores da média móvel

double ma[1];

if(CopyBuffer(IndicatorHandle,0,1,1,ma)!=1)

{

Print("CopyBuffer from iMA failed, no data");

return;

}

//--- posição já foi selecionada usando PositionSelect()

bool signal=false;

long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

//--- a vela se abriu mais acima, mas fechou abaixo da média móvel - fechamos a posição curta

if(type==(long)POSITION_TYPE_SELL && rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0])

signal=true;

//--- a vela se abriu mais abaixo, mas fechou acima da média móvel - fechamos a posição longa

if(type==(long)POSITION_TYPE_BUY && rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0])

signal=true;

//--- verificações adicionais

if(signal)

{

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)

trade.PositionClose(_Symbol,Slippage);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Selecionamos a posição com base no tipo de conta: Netting ou Hedging

//+------------------------------------------------------------------+

bool SelectPosition()

{

bool res=false;

//--- seleção da posição para a conta Hedging

if(IsHedging)

{

uint total=PositionsTotal();

for(uint i=0; i<total; i++)

{

string position_symbol=PositionGetSymbol(i);

if(_Symbol==position_symbol && EA_MAGIC==PositionGetInteger(POSITION_MAGIC))

{

res=true;

break;

}

}

}

//--- seleção da posição para a conta Netting

else

{

if(!PositionSelect(_Symbol))

return(false);

else

return(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)==EA_MAGIC); //---verificação do Magic number

}

//--- resultado da execução

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit(void)

{

//--- definimos o tipo de negociação: Netting ou Hedging

IsHedging=((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);

//--- inicializamos o objeto para o controle correto das posições

trade.SetExpertMagicNumber(EA_MAGIC);

trade.SetMarginMode();

trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());

trade.SetDeviationInPoints(Slippage);

//--- criamos o indicador Moving Average

IndicatorHandle=iMA(_Symbol,_Period,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);

if(IndicatorHandle==INVALID_HANDLE)

{

printf("Erro ao criar o indicador iMA");

return(INIT_FAILED);

}

//--- ok

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick(void)

{

//--- se a posição já estiver aberta, verificamos condição de fechamento

if(SelectPosition())

CheckForClose();

// verificamos a condição para abertura da posição

CheckForOpen();

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tester function |

//+------------------------------------------------------------------+

double OnTester()

{

//--- valor do critério de otimização personalizado (quanto mais, melhor)

double ret=0.0;

//--- obtemos os resultados dos trades na matriz

double array[];

double trades_volume;

GetTradeResultsToArray(array,trades_volume);

int trades=ArraySize(array);

//--- se há menos de 10 trades, o teste não gerou resultados positivos

if(trades<10)

return (0);

//--- resultado médio no trade

double average_pl=0;

for(int i=0;i<ArraySize(array);i++)

average_pl+=array[i];

average_pl/=trades;

//--- exibimos uma mensagem para o modo de teste único

if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER) && !MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))

PrintFormat("%s: Trades=%d, Lucro médio=%.2f",__FUNCTION__,trades,average_pl);

//--- calculamos os coeficientes de regressão linear para o gráfico de lucro

double a,b,std_error;

double chart[];

if(!CalculateLinearRegression(array,chart,a,b))

return (0);

//--- calculamos o erro de desvio do gráfico em relação à linha de regressão

if(!CalculateStdError(chart,a,b,std_error))

return (0);

//--- calculamos o rácio do lucro de tendência em relação ao desvio padrão

ret=(std_error == 0.0) ? a*trades : a*trades/std_error;

//--- retornamos o valor do critério de otimização personalizado

return(ret);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Obtendo a matriz de lucros/perdas de transações |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetTradeResultsToArray(double &pl_results[],double &volume)

{

//--- consultamos o histórico de negociação completo

if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))

return (false);

uint total_deals=HistoryDealsTotal();

volume=0;

//--- definimos o tamanho inicial da matriz pelo número de transações no histórico

ArrayResize(pl_results,total_deals);

//--- contador de trades que fixam o resultado da negociação - lucro ou perda

int counter=0;

ulong ticket_history_deal=0;

//--- passar por todos os trades

for(uint i=0;i<total_deals;i++)

{

//--- selecionamos o trade

if((ticket_history_deal=HistoryDealGetTicket(i))>0)

{

ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry =(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_ENTRY);

long deal_type =HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_TYPE);

double deal_profit =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_PROFIT);

double deal_volume =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_VOLUME);

//--- estamos interessados apenas em operações de negociação

if((deal_type!=DEAL_TYPE_BUY) && (deal_type!=DEAL_TYPE_SELL))

continue;

//--- somente trades com fixação de lucro/perda

if(deal_entry!=DEAL_ENTRY_IN)

{

//--- escrevemos o resultado da negociação na matriz e aumentamos o contador de trades

pl_results[counter]=deal_profit;

volume+=deal_volume;

counter++;

}

}

}

//--- definimos o tamanho final da matriz

ArrayResize(pl_results,counter);

return (true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Calculando a regressão linear de tipo y=a*x+b |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CalculateLinearRegression(double &change[],double &chartline[],

double &a_coef,double &b_coef)

{

//--- verificamos se há suficientes dados

if(ArraySize(change)<3)

return (false);

//--- criamos a matriz do gráfico com acumulação

int N=ArraySize(change);

ArrayResize(chartline,N);

chartline[0]=change[0];

for(int i=1;i<N;i++)

chartline[i]=chartline[i-1]+change[i];

//--- agora calculamos os coeficientes de regressão

double x=0,y=0,x2=0,xy=0;

for(int i=0;i<N;i++)

{

x=x+i;

y=y+chartline[i];

xy=xy+i*chartline[i];

x2=x2+i*i;

}

a_coef=(N*xy-x*y)/(N*x2-x*x);

b_coef=(y-a_coef*x)/N;

//---

return (true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Calcula o erro quadrático médio do desvio para os a e b definidos

//+------------------------------------------------------------------+

bool CalculateStdError(double &data[],double a_coef,double b_coef,double &std_err)

{

//--- soma dos quadrados dos erros

double error=0;

int N=ArraySize(data);

if(N<=2)

return (false);

for(int i=0;i<N;i++)

error+=MathPow(a_coef*i+b_coef-data[i],2);

std_err=MathSqrt(error/(N-2));

//---

return (true);

}