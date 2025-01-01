ChartGetString

Retorna o valor de uma propriedade correspondente do gráfico especificado. Propriedade de Gráfico deve ser do tipo string. Existem duas variantes das chamadas desta função.

1. Retorna diretamente o valor da propriedade.

string ChartGetString(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING prop_id

);

2. Retorna true ou false, dependendo do sucesso na execução da função. Se for bem sucedido, o valor da propriedade é colocado num alvo variável string_var passado como referência.

bool ChartGetString(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING prop_id,

string& string_var

);

Parâmetros

chart_id

[in] ID Gráfico. Significa o gráfico atual.

prop_id

[in] ID Propriedade do gráfico. Este valor pode ser um dos valores ENUM_CHART_PROPERTY_STRING.

string_var

[out] Alvo variável do tipo string para a propriedade solicitada.

Valor do Retorno

Valor de tipo string.

Para a segunda chamada caso retorne true se a propriedade especificada está disponível e seu valor foi armazenado dentro da variável string_var, caso contrário retorna false. Para obter uma informação adicional sobre o error, é necessário chamar a função GetLastError().

Observação

ChartGetString pode ser usado para leitura dos comentários plotados no gráfico usando funções Comment ou ChartSetString.

A função é síncrona, isto é, ela espera a execução de todos os comandos, que foram colocados na fila do gráfico antes de serem chamados.

Exemplo:

void OnStart()

{

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,"Test comment.

Second line.

Third!");

ChartRedraw();

Sleep(1000);

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT);

Print(comm);

}

Também Veja

Comment, ChartSetString