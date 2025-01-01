- Direção de Indexação em Arrays, Buffers e Séries Temporais
- Organizando Acesso aos Dados
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
BarsCalculated
Retorna o número de dados calculados para o indicador especificado.
int BarsCalculated(
Parâmetros
indicator_handle
[in] O handle do indicador, retornado pela função do indicador correspondente.
Valor do Retorno
Retorna a quantidade de dados calculados no buffer de indicador, ou -1 em caso de erro (dados ainda não calculados)
Observação
A função é útil quando é necessário obter os dados do indicador imediatamente após sua criação (o handle do indicador está disponível).
Exemplo:
void OnStart()