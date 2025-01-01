BarsCalculated

Retorna o número de dados calculados para o indicador especificado.

int BarsCalculated(

int indicator_handle,

);

Parâmetros

indicator_handle

[in] O handle do indicador, retornado pela função do indicador correspondente.

Valor do Retorno

Retorna a quantidade de dados calculados no buffer de indicador, ou -1 em caso de erro (dados ainda não calculados)

Observação

A função é útil quando é necessário obter os dados do indicador imediatamente após sua criação (o handle do indicador está disponível).

Exemplo: