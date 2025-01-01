- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolInfoString
Retorna a propriedade correspondente do símbolo especificado. Existem 2 variantes da função.
1. Retorna diretamente o valor da propriedade.
|
string SymbolInfoString(
2. Retorna true ou false dependendo do sucesso da execução da função. Em caso de sucesso, o valor da propriedade é colocado na variável receptora passada por referência como último parâmetro.
|
bool SymbolInfoString(
Parâmetros
name
[in] Nome do ativo.
prop_id
[in] Identificador da propriedade do ativo. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_SYMBOL_INFO_STRING.
string_var
[out] Variável do tipo string que recebe o valor da propriedade solicitada.
Valor do Retorno
Valor de tipo string. Em caso de execução malsucedida, a informação sobre o erro pode ser obtida com a função GetLastError():
- 5040 — parâmetro de string inválido para especificar o nome do ativo,
- 4301 — ativo desconhecido (instrumento financeiro),
- 4302 — ativo não selecionado no "Observação do Mercado" (não está na lista disponível),
- 4303 — identificador da propriedade do ativo inválido.
Observação
Se a função for usada para obter informações sobre o último tick, é melhor usar SymbolInfoTick()***. É possível que não tenha havido nenhuma cotação para esse símbolo desde que o terminal se conectou à conta de negociação. Nesse caso, o valor solicitado será indefinido.
Na maioria dos casos, é suficiente usar a função SymbolInfoTick(), que permite obter em uma chamada os valores Ask, Bid, Last, Volume e a hora da chegada do último tick.
Exemplo:
|
#define SYMBOL_NAME "USDJPY"