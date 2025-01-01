SymbolInfoString

Retorna a propriedade correspondente do símbolo especificado. Existem 2 variantes da função.

1. Retorna diretamente o valor da propriedade.

string SymbolInfoString(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING prop_id

);

2. Retorna true ou false dependendo do sucesso da execução da função. Em caso de sucesso, o valor da propriedade é colocado na variável receptora passada por referência como último parâmetro.

bool SymbolInfoString(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING prop_id

string& string_var

);

Parâmetros

name

[in] Nome do ativo.

prop_id

[in] Identificador da propriedade do ativo. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_SYMBOL_INFO_STRING.

string_var

[out] Variável do tipo string que recebe o valor da propriedade solicitada.

Valor do Retorno

Valor de tipo string. Em caso de execução malsucedida, a informação sobre o erro pode ser obtida com a função GetLastError():

5040 — parâmetro de string inválido para especificar o nome do ativo,

4301 — ativo desconhecido (instrumento financeiro),

4302 — ativo não selecionado no "Observação do Mercado" (não está na lista disponível),

4303 — identificador da propriedade do ativo inválido.

Observação

Se a função for usada para obter informações sobre o último tick, é melhor usar SymbolInfoTick()***. É possível que não tenha havido nenhuma cotação para esse símbolo desde que o terminal se conectou à conta de negociação. Nesse caso, o valor solicitado será indefinido.

Na maioria dos casos, é suficiente usar a função SymbolInfoTick(), que permite obter em uma chamada os valores Ask, Bid, Last, Volume e a hora da chegada do último tick.

Exemplo: