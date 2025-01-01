TerminalClose

A função ordena o terminal a finalizar a operação.

bool TerminalClose(

int ret_code

);

Parâmetros

ret_code

[in] Código de retorno, retornado pelo processo do terminal cliente na finalização da operação.

Valor do Retorno

A função retorna true para sucesso, caso contrário - false.

Observação

A função TerminalClose() não interrompe o terminal imediatamente, ela apenas ordena o terminal a finalizar sua operação.

O código de um Expert Advisor que chamou TerminalClose() deve ter todos os arranjos para a finalização imediata (por exemplo, todos os arquivo previamente abertos devem ser fechados no modo normal. A chamada desta função deve ser seguida pelo operador return.

O parâmetro ret_code permite indicar o código de retorno necessário para analise dos motivos da finalização de programa da operação do terminal ao inicializá-lo a partir da linha de comando.

Exemplo:

//--- parâmetros de entrada

input int tiks_before=500; // número de ticks até finalização

input int pips_to_go=15; // distancia em pips

input int seconds_st=50; // número de segundos dados para o Expert Advisor

//--- globais

datetime launch_time;

int tick_counter=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de Desinicialização do Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//---

Print(__FUNCTION__," código do motivo = ",reason);

Comment("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função tick (ponto) de um Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

static double first_bid=0.0;

MqlTick tick;

double distance;

//---

SymbolInfoTick(_Symbol,tick);

tick_counter++;

if(first_bid==0.0)

{

launch_time=tick.time;

first_bid=tick.bid;

Print("first_bid =",first_bid);

return;

}

//--- distância do preço em pips

distance=(tick.bid-first_bid)/_Point;

//--- exibe uma notificação para rastrear a operação do EA

string comm="A partir do momento da inicial:\r

\x25CF segundos decorridos: "+

IntegerToString(tick.time-launch_time)+" ;"+

"\r

\x25CF ticks recebidos: "+(string)tick_counter+" ;"+

"\r

\x25CF preço passou em pontos: "+StringFormat("%G",distance);

Comment(comm);

//--- seção para verificar condição para fechar o terminal

if(tick_counter>=tiks_before)

TerminalClose(0); // saída pela contador de tick

if(distance>pips_to_go)

TerminalClose(1); // subida pelo número de pips igual ao pips_to_go

if(distance<-pips_to_go)

TerminalClose(-1); // descida pelo número de pips igual ao pips_to_go

if(tick.time-launch_time>seconds_st)

TerminalClose(100); // finalização por timeout

//---

}

Também Veja

Execução de programa, Erros de execução, Motivos para desinicialização