TerminalClose
A função ordena o terminal a finalizar a operação.
bool TerminalClose(
Parâmetros
ret_code
[in] Código de retorno, retornado pelo processo do terminal cliente na finalização da operação.
Valor do Retorno
A função retorna true para sucesso, caso contrário - false.
Observação
A função TerminalClose() não interrompe o terminal imediatamente, ela apenas ordena o terminal a finalizar sua operação.
O código de um Expert Advisor que chamou TerminalClose() deve ter todos os arranjos para a finalização imediata (por exemplo, todos os arquivo previamente abertos devem ser fechados no modo normal. A chamada desta função deve ser seguida pelo operador return.
O parâmetro ret_code permite indicar o código de retorno necessário para analise dos motivos da finalização de programa da operação do terminal ao inicializá-lo a partir da linha de comando.
Exemplo:
Também Veja
Execução de programa, Erros de execução, Motivos para desinicialização