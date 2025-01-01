- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalBaseSelect
Seleciona o sinal na base de sinais de negociação disponíveis no terminal.
|
bool SignalBaseSelect(
Parâmetros
index
[in] Índice de registro do sinal na base dos sinais de negociação.
valor de retorno
Retorna true se a função for bem-sucedida ou false no caso de erro. Para obter informações sobre o erro, você deve chamar a função GetLastError ().
Exemplo:
|
void OnStart()